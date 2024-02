Tokenized, Inc: BlackRocks Plan, die fraktionierte Welt zu besitzen

Whitney Webb, Mark Goodwin

Nach den jüngsten Zulassungen von Bitcoin-ETFs erklärte Larry Fink von BlackRock, dass bald alles in ETFs und Token umgewandelt werden wird. Damit droht nicht nur die Fraktionierung bestehender Vermögenswerte und Rohstoffe, sondern auch der natürlichen Welt, indem die meisten Lebewesen auf Finanzprodukte der Wall Street reduziert werden, die in einem einzigen, universellen Ledger gehandelt werden.

Nur einen Tag nach der Genehmigung von 11 Bitcoin-Spot-ETFs – darunter der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock – durch die US-Börsenaufsichtsbehörde am 11. Januar setzte sich der Vorsitzende und CEO von BlackRock, Larry Fink, mit David Westin von Bloomberg zusammen, um über die Auswirkungen des Einstiegs des weltweit größten Vermögensverwalters in den Bitcoin-Markt zu sprechen. Fink, der kein Blatt vor den Mund nimmt, formulierte einen klaren Rahmen für die Herangehensweise seines Unternehmens an Bitcoin und darüber hinaus für BlackRocks Absicht, ähnliche ETF-Produkte für andere Vermögenswerte zu replizieren. „Wenn wir einen Bitcoin mit einem ETF ausstatten können, stellen Sie sich vor, was wir mit allen Finanzinstrumenten machen können“. Fink sprach weiter über Bitcoin selbst und erklärte: „Ich glaube nicht, dass es jemals eine Währung sein wird. Ich glaube, es ist eine Anlageklasse.“

Bitcoin: Ware, nicht Währung

Während der BlackRock-Vorsitzende keine Scheu hatte, andere Aspekte des potenziellen Aufbaus von tokenisierten, digitalen Märkten zu äußern, beleuchten insbesondere diese beiden Aussagen den begehrten Weg, wie die größten Institutionen beabsichtigen, Bitcoin sorgfältig in das herkömmliche Finanzsystem zu integrieren. Fink ging sogar so weit, das abgekürzte Substantiv „ETF“, einen börsengehandelten Fonds, in ein Verb zu verwandeln, indem er sich darüber freute, das Bitcoin-Protokoll in eine weitere spekulative Ware zu verwandeln – all die Bemühungen der Miner und Nodes auf der ganzen Welt, das Vertrauen in die Ausgabe und Abrechnung zu dezentralisieren, reduziert auf ein Papierangebot ihrer iShares-Abteilung.

Die größten Akteure im US-Dollarsystem überbieten sich geradezu darin, ihren Einzelhandelskunden solche Produkte anzubieten. Weil sie wissen, dass dieses Axiom den Bitcoin als lebensfähige Währung kastriert, die in der Lage ist, mit dem alltäglichen Handels- und Abrechnungsnutzen des Dollars zu konkurrieren. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass das US-Dollarsystem von einer Akzeptanz des Bitcoins als Dollar-abhängig stark profitieren kann, aber deutlich weniger, wenn das Protokoll selbst in der Lage ist, die täglichen Transaktionsbedürfnisse von Milliarden Menschen auf der ganzen Welt zu erfüllen. Eines der häufigsten Gegenargumente gegen die Behauptung, dass Bitcoin nicht zu einer funktionierenden Währung skalieren kann, ist das Lightning Network. Während die vertrauenslose Methode der gemeinsamen Nutzung nicht verbrauchter Transaktionsausgaben (UTXOs) über HTLC-Zahlungskanäle (Hashed Time Locked Contracts) ziemlich neu ist, erfordert das ultimative Endspiel für ein solches Modell, das Milliarden von Menschen bedient, eine große Menge an Liquidität (in Bitcoin-Begriffen), die im Netzwerk gebunden ist. Ein zentralisiertes Lightning Network bringt viele Probleme in Bezug auf Datenschutz, Transaktionszensur und sogar Zugangsbeschränkungen für Nutzer mit sich, ganz zu schweigen von der mathematischen Realität der Nachfrage nach Bitcoins begrenztem Blockspace, wenn eine Milliarde Kanäle geöffnet werden.

Viele FinTech-Unternehmen wie Lightning Labs und Blockstream haben Millionen an Kapital in die Entwicklung von Methoden zur Nutzung von Bitcoin als eine Möglichkeit zur Ausgabe von Tokenized Assets, wie Stablecoins wie USDT von Tether, investiert, um auf Dollar lautende Token über Lightning-Kanäle oder föderierte Sidechains abzuwickeln. Während die institutionelle Übernahme, von der die frühen Bitcoin-Befürworter geträumt haben, sicherlich eingetreten ist, sind die Umsetzung und die Methoden dieser Institutionen klar: Bitcoin muss ein Vermögenswert bleiben, und alle Bemühungen, ihn als Währung zu skalieren, sollten auf den Dollar ausgerichtet sein. Fink selbst sagte in demselben Bloomberg-Interview: „Wir glauben, dass ETFs eine Technologie sind, die sich nicht von Bitcoin als Technologie zur Lagerung von Vermögenswerten unterscheidet.“ Bitcoin-Spot-ETF-Produkte fördern viele Praktiken, die weit außerhalb der Norm des typischen Bitcoin-Nutzers innerhalb der fast anderthalb Jahrzehnte seines Bestehens liegen; z. B. das Vertrauen in eine Depotbank mit Ihren Schlüsseln, die Begrenzung des Austauschs auf US-Geschäftstage und -Stunden und die Aggregation des individuellen Engagements in eine kollektive Papierforderung, die von hochregulierten Brokern verwaltet und überwacht wird.

Die anti-etatistische Revolution, die den Bitcoin-Diskurs seit 2009 dominiert, wurde durch das rot-weiß-blaue Tickerband eingefärbt. Die Idee, dass die USA viel von der Übernahme und Kooptierung von Bitcoin zu gewinnen haben, wird durch die greifbare Menge an Münzen untermauert, die innerhalb ihrer Grenzen verteilt werden; die 189.150 Bitcoin von MicroStrategy, die 215.000 Bitcoin, die vom Justizministerium beschlagnahmt wurden, die 164.000 von Block.one, die 487.000 von Grayscale in GBTC und jetzt die neuen US-Spot-ETF-Angebote halten zusammen 170.174 Bitcoin (Stand: 31.1.). Dies ist zweifellos ein bedeutender Teil des zirkulierenden Bitcoin-Angebots, ganz zu schweigen von der wahrscheinlichen Möglichkeit, dass amerikanische Investoren weitere Schätze in ihren Büchern halten. Bitcoin schreibt bereits US-ETF-Zuflussgeschichte, da das kombinierte Wachstum innerhalb der ersten zwei Wochen bereits die jahrzehntelange Gesamtheit des Silber-Spot-ETF-Marktes übertroffen hat. Jegliche Liquidität, die für ein institutionelles Lightning Network benötigt wird, das mit herkömmlichen Zahlungsanbietern wie Visa oder MasterCard konkurrieren könnte, ist bereits sicher innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten angesiedelt und liegt somit innerhalb der Reichweite der Regulierungsbehörden des Justizministeriums, der SEC, des Finanzministeriums und der Federal Reserve.

Im „S-1 Registration Statement“ für den iShares Bitcoin Trust (IBIT)-Antrag ist eine Klausel enthalten, die besagt:

Der Treuhänder wird den Trust auflösen, wenn … ein US-Bundes- oder -Staatsgericht oder eine Aufsichtsbehörde oder geltende Gesetze oder behördliche Vorschriften den Trust zur Schließung zwingen oder den Trust zwingen, seine Bitcoin zu liquidieren oder den Zugang zum Trust-Vermögen zu beschlagnahmen, zu beschlagnahmen oder anderweitig einzuschränken.

Auch wenn dies als einfache Due-Diligence-Prüfung für ein Wertpapierangebot erscheinen mag, gibt es einen aktuellen Präzedenzfall, bei dem ein iShares-Produkt auf Druck der SEC aufgrund geopolitischer Entwicklungen, insbesondere des russischen Einmarschs in der Ukraine, liquidiert wurde. In einer Pressemitteilung vom selben Tag kündigte der iShares MSCI Russia ETF (ERUS) die Aussetzung des „Rücknahmerechts von Fondsanteilen gemäß einer von der [SEC] erlassenen Ausnahmeregelung“ mit Wirkung vom 3. August 2022 an, um „dem Fonds die Liquidierung seines Portfolios zu ermöglichen.“ Zwei Wochen nach der Ankündigung hieß es in der Pressemitteilung, dass „BlackRock mit der Liquidation von ERUS beginnen wird, indem es die aktuellen liquiden Mittel an die Anteilseigner ausschüttet“, nachdem die geschätzten Gebühren im Zusammenhang mit der Liquidation und den Transaktionen abgezogen wurden. Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in der Ukraine löste Kapitalverkehrskontrollen und Sanktionen des Konsortiums der entsprechenden Regulierungsbehörden der US-Regierung aus, die wiederum BlackRock – und allen nicht-russischen Anlegern – die Teilnahme am russischen Wertpapiermarkt untersagten. In der letzten Klausel der Pressemitteilung heißt es, dass aufgrund der unbekannten Umstände „nicht gewährleistet werden kann, dass die Aktionäre nach der ersten Ausschüttung eine Liquidationsausschüttung in Bezug auf die russischen Wertpapiere und Hinterlegungsscheine erhalten werden.“

Man muss nicht allzu weit in die jüngste Geschichte zurückblicken, um zu sehen, wann die Vereinigten Staaten das letzte Mal mit ihrer eigenen geopolitischen Krise konfrontiert waren, nämlich während des COVID-19-induzierten Lockdowns und den von der Trump-Administration eingeleiteten Konjunkturmaßnahmen. BlackRock wurde in der dritten Märzwoche 2020 von der US-Notenbank mit der Verwaltung von drei Anleihekaufprogrammen beauftragt, ganz zu schweigen von der kanadischen Zentralbank, die Finks Firma mit der Beratung beim Kauf von Commercial Papers beauftragte, oder von dem Auftrag, den sie vom Bankensystem der Europäischen Union zur Unterstützung der Nachhaltigkeit erhielt. „Leute wie Larry Fink, mit dem wir sprechen, das ist BlackRock – wir haben die klügsten Leute, und sie alle wollen es tun“, sagte Trump zu Reportern während eines Presseauftritts im Weißen Haus, bei dem er das größte Konjunkturpaket in der Geschichte des Landes ankündigte – ein 2-Billionen-Dollar-Gesetz.

Bevor er ins Weiße Haus einzog, hatte Fink geholfen, Trumps Finanzen zu verwalten, und nach einem Treffen mit seiner Regierung im Jahr 2017 machte er Anmerkungen zu seiner früheren Beziehung, indem er sagte: „Bei jedem Treffen, das wir hatten, sprach er davon, mehr zu tun … Ich dachte nicht, dass ‚mehr tun‘ bedeutete, [der Präsident zu sein].“ Es war also keine Überraschung, dass Trump nur drei Jahre später Fink erneut engagierte, um die Programme zur Verteilung von Konjunkturmitteln an der Seite des ehemaligen BlackRock-Mehrheitsaktionärs Bank of America zu verwalten. „Ich glaube, dass sich für uns auch weiterhin Chancen ergeben werden“, sagte Fink während einer Gewinnmitteilung für 2020 und bezog sich dabei auf Regierungsaufträge. In einem Interview mit Bloomberg aus dem Jahr 2011 ging Fink so weit zu sagen, als hätte er die kommenden Profiteure der beispiellosen Regierungslockdowns vorhergesagt: „Die Märkte mögen keine Unsicherheit. Die Märkte mögen eigentlich totalitäre Regierungen … Demokratien sind sehr chaotisch.“

Die Gewohnheit von BlackRock und Fink, der Regierung in Krisenzeiten zu helfen, begann jedoch schon lange vor 2020, da der Vermögensverwalter auch eine große Rolle bei den Folgen der großen Finanzkrise von 2008 spielte. Der Zusammenbruch von 2008 hatte einen bedeutenden Einfluss auf die Verschiebung der Finanzmärkte, da die Anleger sich zunehmend für ETFs interessierten. Während diese Fonds 2008 nach Angaben von Bloomberg nur 531 Milliarden US-Dollar hielten, sind es heute in den USA rund 4 Billionen US-Dollar – ein erheblicher und konsequenter Anstieg.

Der Aufstieg von BlackRock verdankt sich zu einem großen Teil der strategischen Ausrichtung auf ETFs. Ursprünglich auf Anleihen konzentriert, verwaltete das Unternehmen Ende 2008 ein Vermögen von rund 1,3 Billionen US-Dollar. Der entscheidende Schritt von BlackRock in den Bereich der ETFs war die Übernahme von Barclays Global Investors im Jahr 2009, nachdem Barclays beschlossen hatte, nur noch zu verkaufen, nachdem die britische Regierung ihre Unterstützung für das Rettungspaket eingestellt hatte. Im Rahmen dieser Fusion erwarb BlackRock die Marke iShares von Barclays. Das in New York ansässige Unternehmen BlackRock zahlte 13,5 Mrd. USD an das in London ansässige Unternehmen Barclays, und als das Geschäft Anfang Dezember 2009 abgeschlossen wurde, hatte BlackRock sein verwaltetes Vermögen von 1,44 Billionen USD auf 3,29 Billionen USD verdoppelt. Damit wurde BlackRock zum größten Vermögensverwalter der Welt – eine Krone, die das Unternehmen noch immer trägt. Gegenwärtig ist BlackRock auch der weltweit größte Emittent von ETFs.

Die Beteiligung von BlackRock an staatlichen Beratungsdiensten festigte nach der Krise von 2008 wichtige Partnerschaften. Das Unternehmen sicherte sich Mandate für die Verwaltung von Portfolios, die mit toxischen Vermögenswerten von Unternehmen wie Bear Stearns, American International Group Inc, Freddie Mac, Morgan Stanley und anderen beladen waren, und nutzte dabei die Erfahrung von CEO Fink bei der Strukturierung von hypothekarisch gesicherten Wertpapieren – einem Bereich, den er mitbegründet hatte.

Wie Fink im Jahr 2020 erklärte:

Ich habe 1976 bei der First Boston angefangen … Ich war der erste Freddie Mac Bond Trader … der Hypothekenmarkt steckte also noch in den Kinderschuhen … und 1982 hatten wir dann die Möglichkeit, einen PC an unserem Handelstisch einzusetzen. Davor gab es keine Möglichkeit, einen Computer an den Handelstisch zu stellen. Mir war klar, dass wir, wenn wir die Rechenleistung am Handelstisch nutzen könnten, in der Lage sein würden, die Cashflows von Hypotheken zu analysieren. Das führte 1983 zur ersten Aufteilung einer Hypothek in verschiedene Tranchen. Und so schufen wir die erste CMO.

Fink hatte seine Karriere 1976 an einem Handelsschalter bei First Boston begonnen und wurde schnell zum Leiter einer Abteilung auf dem damals noch unbekannten Markt für hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ernannt, die dem Unternehmen schätzungsweise 1 Milliarde Dollar in die Bücher brachte. Er war auch maßgeblich an der Verbriefung von GMAC-Autokrediten in Höhe von 4,6 Mrd. $ Anfang 1986 beteiligt und wurde mit 31 Jahren das jüngste Mitglied der Geschäftsleitung, als er zum Managing Director ernannt wurde. Nachdem er Ende der 1980er Jahre von den beispiellosen Zinsmanipulationen des damaligen Fed-Vorsitzenden Paul Volcker in die Zange genommen wurde, verlor seine Abteilung im zweiten Quartal 1986 100 Millionen Dollar. Als Fink schließlich 1988 das Unternehmen verließ, stellte die First Boston klar, dass er entlassen worden war.

Trotz seines schwierigen Ausstiegs bei First Boston wurde Finks neue Firma BlackRock in den nächsten zwei Jahrzehnten zu einer wichtigen Figur bei der öffentlich-privaten Fusion des US-Dollarsystems. Im Sommer 2011 zum Beispiel verhandelte der damalige US-Finanzminister Tim Geithner über die Anhebung der Schuldenobergrenze. Nachdem am letzten Juli-Tag eine Einigung erzielt worden war, war Fink die zweite Nummer, die aus Geithners Büro gewählt wurde – direkt nach dem damaligen Vorsitzenden der US-Notenbank, Ben Bernanke. Der Finanzminister telefonierte an diesem Tag auch mit Lloyd Blankfein, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden von Goldman Sachs, und Jamie Dimon von J.P. Morgan. Berichten zufolge hatte Geithner Fink in den vorangegangenen 18 Monaten mindestens 49 Mal angerufen – ein Beleg für den politischen Einfluss von BlackRock.

So wie sich BlackRock in den Jahren 2008 und 2020 in der Nähe von Regulierungsbehörden und Regierungen positionierte, um während der Weltwirtschaftskrise die Profite im privaten Sektor zu maximieren, so findet sich BlackRock heute auf Tuchfühlung mit dem öffentlichen Sektor, während das Land mit den nachgelagerten Auswirkungen der größten Konjunkturpakete der Geschichte zu kämpfen hat und das US-Dollarsystem sich darauf vorbereitet, Bitcoin auf bedeutende Weise zu übernehmen.

Viele der populären Argumente, warum Bitcoin ein besserer Wertaufbewahrer als Gold oder andere Edelmetalle sei, basieren auf der Idee, dass die zugrunde liegende Preisfindung innerhalb ihrer Märkte fraktionierte Gamification und tokenisierte Weiterverpfändung aufgrund der stets überprüfbaren Natur der Bitcoin-Blockchain ablehnt. Die Praxis, Gold zu „tapezieren“, ist nur die antiquierte Mechanik der kommenden tokenisierten Welt. „Wir verfügen heute über die Technologie zur Tokenisierung“, so Fink gegenüber CNBC. „Wenn man ein tokenisiertes Wertpapier hätte … in dem Moment, in dem man ein Instrument kauft oder verkauft, weiß man, dass es in einem allgemeinen Hauptbuch ist, das alle zusammen erstellt haben.“ Marktmacher wie BlackRock, die in den Bitcoin-Bereich einsteigen, verlassen sich auf eine durch „Number Go Up“ hervorgerufene Amnesie ihrer langjährigen Ausflüge in die Manipulation von Vermögenswerten sowie auf ein falsches Verständnis der Fähigkeit der Blockchain-Technologie, Betrug zu begrenzen. Fink beendet seine Handreichung mit der unverblümten Behauptung: „Ein tokenisiertes System eliminiert jegliche Korruption.“

Korrumpierung des Ledgers: Marktmanipulatoren

Ende 2023, am 23. Dezember, nur zwei Wochen vor der Zulassung der Bitcoin Spot ETFs, benannte BlackRock den amerikanischen Bankentitan J.P. Morgan neben Jane Street Capital als „ihre autorisierten Teilnehmer“ in der Einreichung bei der SEC. Damals war BlackRock der erste Bitcoin-Spot-ETF-Antragsteller, der selbst bestimmen konnte, wer für den Erwerb der erforderlichen Bitcoins, in diesem Fall im Namen der iShares-Emission, verantwortlich sein würde. Dies wurde als überraschender Schritt angesehen, da sich der CEO von J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, kürzlich negativ über Bitcoin äußerte. „Ich war schon immer ein großer Gegner von Krypto, Bitcoin usw.“, sagte das Vorstandsmitglied der Federal Reserve Bank of New York bei einer Anhörung des Bankenausschusses des Senats im vergangenen Dezember. „Der einzige wirkliche Anwendungsfall dafür sind Kriminelle, Drogenhändler … Geldwäsche und Steuervermeidung“. Später fügte er hinzu: „Wenn ich die Regierung wäre, würde ich es abschalten“.

Trotz der öffentlichen Rhetorik von Dimon startete J.P. Morgan das Tokenized Collateral Network (TCN) im Oktober 2023, als die nach Vermögenswerten größte US-Bank eine Übertragung von Tokenized-Geldmarktfonds von BlackRock an Barclays zur Besicherung eines außerbörslichen Derivatehandels ermöglichte. Einige Jahre vor ihren Unternehmungen im Bereich der Blockchain-Abwicklung und der Beteiligung an Bitcoin-ETFs gewann J.P. Morgan die Rechte zur Verwaltung von über 1 Billion US-Dollar an Vermögenswerten für BlackRock und übernahm das Geschäft von State Street Corp. im Rahmen eines im Januar 2017 abgeschlossenen Deals, wodurch J.P. Morgan in Bezug auf das gesamte verwahrte Vermögen nur hinter BNY Mellon liegt. Später, im Jahr 2021, kündigte BlackRock eine weitere Diversifizierung des Verwahrers State Street mit Partnerschaften mit BNY Mellon und Citigroup zur Verwahrung von Vermögenswerten aus deren iShares-Sparte an. BlackRock sagte, dass Citigroup etwa „40% der Fonds“ verwalten wird, während J.P. Morgan 30% und „BNY Mellon und State Street jeweils 15%“ übernehmen.

Während Fink glauben mag, dass die Blockchain-Technologie irgendwie die Korruption auf den Finanzmärkten verdrängen wird, findet er sich routinemäßig mit dem berüchtigten kriminellen Bankunternehmen unter der Leitung von Dimon gepaart. Nach einem dreiwöchigen Prozess am Ende des Sommers 2022 wurden Michael Nowak und Gregg Smith – der ehemalige Leiter des Edelmetallgeschäfts von J.P. Morgan und der führende Goldhändler – von einem Bundesgericht in Chicago wegen Betrugs, Manipulation und Spoofing verurteilt. Das US-Justizministerium behauptete, dass „das Edelmetallgeschäft von J.P. Morgan wie ein kriminelles Unternehmen geführt wurde“, in ihrem bisher größten Fall von Finanzbetrug. Während der Schlussplädoyers erklärte der leitende Staatsanwalt Avi Perry, dass „sie die Macht hatten, den Markt zu bewegen, die Macht, den weltweiten Goldpreis zu manipulieren“.

In einer Mitteilung der Commodity Futures Trading Commission vom September 2020 erklärte die CFTC, dass:“

… mindestens von 2008 bis 2016 JPM über zahlreiche Händler in den Handelsabteilungen für Edelmetalle und Staatsanleihen, darunter auch die Leiter beider Abteilungen, Hunderttausende von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Terminkontrakte für Gold, Silber, Platin, Palladium, Staatsanleihen und Staatsanleihen [erteilten] mit der Absicht, diese Aufträge vor der Ausführung zu stornieren. Mit diesen gefälschten Aufträgen sendeten die Händler absichtlich falsche Angebots- oder Nachfragesignale, um die Marktteilnehmer dazu zu verleiten, andere Aufträge, die sie ausgeführt haben wollten, nicht auszuführen. Der Anordnung zufolge handelten die JPM-Händler in vielen Fällen mit der Absicht, die Marktpreise zu manipulieren, und verursachten letztlich auch künstliche Preise.

In der Verfügung wurde auch festgestellt, dass J.P. Morgan Securities, ein „registrierter Futures Commission Merchant“, „es versäumt hat, das Fehlverhalten zu erkennen, zu untersuchen und abzustellen“. Trotz „zahlreicher Warnsignale, einschließlich interner Überwachungswarnungen, Anfragen der CME und der CFTC“ und sogar trotz eines Mitarbeiters, der ein Fehlverhalten anzeigte, hat JPMS „es versäumt, seine Mitarbeiter ausreichend zu beaufsichtigen, um JPMS in die Lage zu versetzen, das Fehlverhalten zu erkennen, angemessen zu untersuchen und abzustellen.“ In der CFTC-Verfügung wird auch festgestellt, dass J.P. Morgan zu Beginn der Ermittlungen „auf bestimmte Informationsanfragen in einer Weise reagierte, die dazu führte, dass die Abteilung in die Irre geführt wurde.“

J.P. Morgan wurde gezwungen, fast 1 Milliarde Dollar zu zahlen, um die Betrugsvorwürfe auf den Edelmetall- und Schatzmärkten beizulegen, wobei die endgültige Summe von 920 Millionen Dollar die bei weitem höchste Geldstrafe eines Finanzinstituts ist, das bei der Manipulation von Märkten ertappt wurde, seit der BlackRock-Aktionär Bank of America fast 17 Milliarden Dollar Strafe für seine Rolle in der Finanzkrise von 2008 zahlen musste. „Mit fast 17 Milliarden Dollar ist die heutige Vereinbarung mit der Bank of America die größte, die das Ministerium jemals mit einem einzelnen Unternehmen in der amerikanischen Geschichte getroffen hat“, erklärte der damalige stellvertretende Generalstaatsanwalt Tony West.

Der damalige Generalstaatsanwalt Eric Holder und West gaben am 21. August 2014 bekannt, dass das Justizministerium einen Vergleich in Höhe von 16,65 Mrd. US-Dollar mit der Bank of America Corporation abgeschlossen hat – den umfangreichsten zivilrechtlichen Vergleich mit einem einzelnen Unternehmen in der Geschichte der USA -, um bundes- und einzelstaatliche Ansprüche gegen die BofA und ihre früheren und heutigen Tochtergesellschaften, einschließlich Countrywide Financial Corporation und Merrill Lynch, zu regeln. Im Rahmen dieser Einigung verpflichtete sich die Bank zu einer Strafe von 5 Mrd. US-Dollar gemäß dem „Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act“ (FIRREA) – der bislang höchsten FIRREA-Strafe – und versprach, notleidenden Hausbesitzern in Milliardenhöhe zu helfen. Das Justizministerium und die Bank einigten sich auf mehrere laufende zivilrechtliche Untersuchungen im Zusammenhang mit dem „Packaging, der Vermarktung, dem Verkauf, dem Arrangement, der Strukturierung und der Emission“ von Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), Collateralized Debt Obligations (CDOs) und den Praktiken der Bank bei der Zeichnung und Vergabe von Hypothekendarlehen. Der Vergleich enthielt eine Sachverhaltsdarstellung, in der die Bank einräumte, RMBS im Wert von mehreren Milliarden Dollar verkauft zu haben, ohne den Anlegern wichtige Fakten über die Qualität der verbrieften Kredite offen zu legen. Die Bank gab auch zu, riskante Hypothekendarlehen vergeben und Fannie Mae, Freddie Mac und der Federal Housing Administration (FHA) irreführende Informationen über die Qualität dieser Darlehen gegeben zu haben.

Was BlackRock selbst betrifft, so verhängte die SEC im Oktober 2023 eine Geldstrafe in Höhe von 2,5 Mio. US-Dollar wegen „ungenauer Beschreibung von Anlagen“ sowie 12,5 Mio. US-Dollar im April 2015 wegen „Nichtoffenlegung eines Interessenkonflikts eines Portfoliomanagers, der ein anderes Unternehmen leitete“, und 340.000 USD zur Beilegung von Vorwürfen, dass BlackRock in unzulässiger Weise Trennungsvereinbarungen verwendet hat, in denen ausscheidende Mitarbeiter gezwungen wurden, auf ihre Fähigkeit zu verzichten, Whistleblower-Prämien zu erhalten. Außerhalb der USA verhängte die britische Finanzaufsichtsbehörde (FSA) im September 2012 gegen BlackRock eine Geldstrafe von fast 10 Millionen Pfund, die zweithöchste von der FSA verhängte Strafe – J.P. Morgan zahlte 33 Millionen Pfund für denselben Vorwurf – wegen „Versäumnissen beim Schutz von Kundengeldern“.

BlackRock und seine Partner waren an einigen der größten Finanzverbrechen in der Geschichte der USA beteiligt, ganz zu schweigen von der plötzlichen Liquidierung des ERUS von iShares auf Druck der SEC nach bestimmten geopolitischen Entwicklungen. Fink möchte Sie glauben lassen, dass die Tokenisierung von Vermögenswerten der realen Welt über die Blockchain die Korruption beseitigen wird – genau die Korruption, von der sein Unternehmen und seine Partner seit Jahrzehnten gezeigt haben, daß sie in angeblich hochregulierten Märkten nachweislich möglich ist.

In der Ankündigung des Tokenized Collateral Network von J.P. Morgan erklärte Tom McGrath, Deputy Global Chief Operating Officer of Cash Management bei BlackRock: „Geldmarktfonds spielen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Liquidität für Anleger in Zeiten hoher Marktvolatilität. Die Tokenisierung von Geldmarktfondsanteilen als Sicherheiten bei Clearing- und Margining-Transaktionen würde die operativen Reibungsverluste bei der Erfüllung von Margin-Calls in Marktsegmenten mit akutem Margendruck drastisch reduzieren.“ Finks Firma war außergewöhnlich gut positioniert, um von der „hohen Marktvolatilität“ und dem „akuten Margendruck“ sowohl 2008 als auch 2020 zu profitieren. Das scheint heute nicht anders zu sein.

Während BlackRock sich in dramatischer Weise von der Abwendung von Bitcoin aufgrund von ESG-Bedenken im Zusammenhang mit seiner Energienutzung hin zu einer vollständigen Umarmung von Blockchain als Grundlage des zukünftigen Finanzmarktes, den es zu dominieren beabsichtigt, verabschiedete, erinnert uns ein Spaziergang durch Finks jüngste Geschäfte im Bereich der „grünen Finanzen“ daran, dass wir nicht der Rhetorik folgen sollten, sondern eher dem Fluss der Greenbacks selbst.

Die Natur, das neue Gold

BlackRocks Manipulationstaktik gilt auch für seine Vorstöße in ESG-Investitionen und Kohlenstoffmärkte, für die sich Fink lange Zeit eingesetzt hat, bis ihn die Anti-ESG-Stimmung dazu brachte, seine öffentliche Haltung aufzuweichen. Trotz Finks Entscheidung, den Begriff ESG nicht zu verwenden, bleiben er und BlackRock der „Klimafinanzierung“ und „grünen Finanzierung“ verpflichtet, nicht wegen eines möglichen ökologischen Nutzens, sondern wegen der neuen Märkte und Anlageklassen, die damit geschaffen werden sollen.

Im Jahr 2020 wurden BlackRock, J.P. Morgan und Disney in einem Bloomberg-Untersuchungsbericht für ihre umfangreiche Beteiligung an Projekten zur Kompensation von Kohlenstoffemissionen kritisiert, die von der Nature Conservancy betrieben werden. Genauer gesagt hatten BlackRock, J.P. Morgan und Disney eine beträchtliche Menge an Gutschriften von der Nature Conservancy erworben, um ihre CO2-Emissionen auszugleichen. Diese Gutschriften erwiesen sich jedoch letztlich als bedeutungslos, da viele der Gutschriften an Wälder gebunden waren, die zu keinem Zeitpunkt von der Abholzung bedroht waren, sondern in der Öffentlichkeit als gefährdet dargestellt wurden und daher durch das System der Kohlenstoffausgleichsgutschriften „geschützt“ wurden. Mit anderen Worten: BlackRock und andere kauften „leere“ Kompensationsgutschriften, um sich als „grün“ darzustellen und sich in eine sehr vorteilhafte Position für die künftige Einführung eines globalen Kohlenstoffmarktes zu bringen (etwas, das Fink häufig propagiert hat).

Obwohl die Nature Conservancy technisch gesehen eine gemeinnützige Umweltorganisation ist, hat sie als Fassade für Wall Street-Banken fungiert, um eine Vielzahl von „grünen“ Finanz- und Klimafinanzierungsinitiativen zu testen, die weit über die Kohlenstoffmärkte hinausgehen. So war beispielsweise der Vorstandsvorsitzende der Nature Conservancy viele Jahre lang Henry „Hank“ Paulson, der langjährige Goldman-Sachs-Manager, der unter George W. Bush und während der Finanzkrise 2008 als Finanzminister diente. Einer der letzten Präsidenten des Unternehmens, Mark Tercek, kam ebenfalls von Goldman Sachs. Dem aktuellen Vorstand gehören Spitzenkräfte von J.P. Morgan, Santander, der Carlyle Group und Goldman Sachs an. Bis vor ein paar Jahren war Larry Fink selbst auch im Vorstand der Nature Conservancy.

Im Jahr 2014 gründete die von Bankern dominierte Nature Conservancy NatureVest, den Impact-Investing-Zweig der Gruppe, der „institutionellen Anlegern und vermögenden Privatpersonen helfen soll, die Marktchancen für Investitionen in die Natur zu verstehen und zu nutzen“. Der Gründungssponsor von NatureVest war J.P. Morgan, das sich nach wie vor stark in die Aktivitäten der Gruppe einbringt, und der derzeitige Leiter von NatureVest, Matthew Arnold, war zuvor Leiter des Bereichs Impact and Sustainable Finance bei J.P. Morgan. NatureVest ist eine der wichtigsten Gruppen, die Pionierarbeit bei den Swaps „Schulden gegen Natur“ und „Schulden gegen Naturschutz“ leisten. Bei diesen Swaps, wie dem von der Nature Conservancy in Belize im Jahr 2021 betreuten, wird ein Teil der Schulden eines Landes durch „blaue“ oder „grüne“ Kredite umgeschuldet, die an mächtige Banken wie die Credit Suisse gebunden sind und die dann nicht zur Finanzierung eines echten Naturschutzes verwendet werden, sondern um ein Land zu zwingen, private Versicherungspolicen abzuschließen, um „die finanziellen Auswirkungen von Naturkatastrophen“ sowie „politische Risiken“ zu mindern. Länder, die sich auf diese von der Nature Conservancy vermittelten Swaps eingelassen haben, wurden auch gezwungen, von der Nature Conservancy entworfene Meeresraumpläne anzunehmen, von denen einige die Einheimischen daran hindern, die Küstenökosysteme für wichtige wirtschaftliche Aktivitäten und den Lebensunterhalt zu nutzen, wie etwa die handwerkliche Fischerei.

Im Jahr 2021, demselben Jahr, in dem die Nature Conservancy in Belize Schulden gegen Naturschutz tauschte, sprach Larry Fink öffentlich über die Notwendigkeit, die Weltbank und den IWF „neu zu denken„. Finks Äußerungen, die er während der COP26 machte, standen in direktem Zusammenhang mit den Bemühungen der Global Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), zu deren Mitgliedern Fink gehört, das „globale Finanzsteuerungssystem“ neu zu gestalten. Diese „Neugestaltung“ beinhaltet letztlich die Ausweitung des „Schuldsklaverei“-Modells, für das die Weltbank und der IWF heftig (und zu Recht) kritisiert wurden, um eine „nachhaltige Entwicklung“ voranzutreiben. Die Weltbank hat die Verschuldung als eine kritische Form der Finanzierung für die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bezeichnet, vor allem in den Schwellenländern. Erst kürzlich, im vergangenen November, entwickelte eine Einheit von BlackRock einen Plan zur Reformierung der multilateralen Entwicklungsbanken, einschließlich der Weltbank – Reformen, von denen sie behaupten, dass sie „bis zu 4 Billionen Dollar an Finanzmitteln für den Klimawandel freisetzen“ würden.

Der Co-Vorsitzende des GFANZ, der derzeitige UN-Beauftragte für Klimapolitik und Zentralbanker Mark Carney, hatte bereits einige Jahre vor der Gründung des GFANZ unter der Schirmherrschaft der UN von der Notwendigkeit gesprochen, das globale Finanzsystem neu zu gestalten. In seiner Rede in Jackson Hole im Jahr 2019 forderte Carney – damals Gouverneur der Bank of England – ein völlig neues Finanzsystem, das auf „Multipolarität“ und „Inklusivität“ beruht. Er schloss seine Rede mit den Worten: „Beenden wir die bösartige Vernachlässigung des IMFS [internationales monetäres Finanzsystem] und bauen wir ein System auf, das der vielfältigen, multipolaren Weltwirtschaft, die sich gerade entwickelt, gerecht wird.“ Carney hat seitdem deutlich gemacht, dass dieses neue IMFS neue „multipolare“ Währungen, einschließlich CBDCs, sowie globale Kohlenstoffmärkte umfassen sollte.

Die GFANZ, der einige der mächtigsten Privatbanken und Finanzinstitute der Welt angehören, hat ihre Ambitionen sehr offen dargelegt. Zu ihren Zielen gehört es, die mächtigen privaten Banken und Institutionen, aus denen sich die GFANZ zusammensetzt, mit multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs) zu verschmelzen, um „eine riesige kommerzielle Chance“ zu nutzen – d.h. das bestehende Modell der MDBs zu nutzen, um die Deregulierung der Märkte durch Schuldknechtschaft auszulösen, um die „grünen“ Investitionen der GFANZ-Mitglieder zu erleichtern – alles unter dem Deckmantel der Förderung von „nachhaltiger Entwicklung“, „Multipolarität“ und „Inklusion“. Zu den Ambitionen der GFANZ gehört auch die Schaffung globaler Kohlenstoffmärkte als Teil ihres umfassenderen Vorstoßes zur Neuschaffung einer „globalen Finanz-Governance“, indem sie „den Moment des Neuen Bretton Woods nutzen“.

Seit der COP26 im Jahr 2021 haben sowohl der GFANZ als auch Larry Fink in der Öffentlichkeitsarbeit Pannen erlitten, die mit der öffentlichen und politischen Ablehnung von ESG-Investitionen zusammenhängen. Finks jüngste Kommentare zu ETFs und Tokenisierung sowie sein dramatischer Meinungsumschwung zu Bitcoin zeigen jedoch, dass mächtige Persönlichkeiten wie Fink immer noch entschlossen sind, das globale Finanzsystem umzugestalten, aber versuchen, ihre Ambitionen anders zu formulieren, um den Druck von Anti-ESG-Aktivisten und Einflussnehmern zu vermeiden.

Anstatt ihre Pläne für ein neues globales Finanzsystem als einen „planetarischen Imperativ“ zu formulieren, der mit Net-Zero-Initiativen und anderen ESG-bezogenen Indikatoren im Einklang steht, deutet Finks jüngste Rhetorik auf den Wunsch hin, das neue System auf eine Art und Weise zu formulieren, die bei der politischen Rechten besser ankommt – als ein Weg zur Verringerung von Kriminalität und Korruption und als der Schlüssel zu Wohlstand und Finanzen der nächsten Generation. Trotz dieses drastisch anderen Rahmens beruhen die Ambitionen von Fink und seinen Verbündeten in Bezug auf die Schaffung eines neuen globalen Finanzsystems nach wie vor in hohem Maße auf der Klimafinanzierung und der Tokenisierung von Naturvermögen.

So werden beispielsweise die Forderungen von Fink und GFANZ, den IWF und die Weltbank „neu zu denken“, rasch umgesetzt, indem diese Institutionen umgerüstet werden, um den Entwicklungsländern neue Produkte und Paradigmen aufzudrängen. So haben sich der IWF und die Weltbank im November letzten Jahres mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und der Schweizerischen Zentralbank zusammengetan, um „einige der Finanzinstrumente, die ihrer globalen Arbeit zugrunde liegen“, insbesondere Schuldscheine, zu tokenisieren. In der Pressemitteilung über die Zusammenarbeit, die offiziell als Projekt Promissa bezeichnet wird, heißt es, dass die Bemühungen darauf abzielen, „den Prozess der Bereitstellung von Entwicklungsgeldern für Schwellen- und Entwicklungsländer“ (die Zielmärkte des GFANZ) sowie die Einführung von programmierbarem Geld, das von Zentral- und Geschäftsbanken ausgegeben wird, wie beispielsweise CBDCs, zu vereinfachen. Ein in der Pressemitteilung zitierter BIZ-Beamter kommentierte, dass der Tokenisierungsprozess es ermögliche, „politische und regulatorische Anforderungen“ in einem „gemeinsamen Protokoll“ zu kodieren, um Geldwäsche und illegale Aktivitäten zu bekämpfen – eine offensichtliche Anspielung auf die integrierte KYC/Digital ID-Funktionalität.

Insbesondere die Weltbank hat sich intensiv mit der Tokenisierung befasst, um ein modulares und interoperables digitales End-to-End-Ökosystem für den Kohlenstoffmarkt zu schaffen. Mit ihrer Arbeitsgruppe Digital for Climate (D4C) wollen die Weltbank und ihre Partner – darunter das UNDP und die Europäische Weltraumorganisation – „die nächste Generation von Klimamärkten“ schaffen. D4C hofft, dies insbesondere dadurch zu erreichen, dass die Länder angewiesen werden, nationale Kohlenstoffregister auf der Grundlage von Modellen des UNDP und der Weltbank zu erstellen, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Die von diesen Registern erzeugten Daten werden von der D4C-Metadatenebene, dem Climate Action Data Trust, der unter anderem von der Weltbank und dem philanthropischen Zweig von Google mitbegründet wurde, „verknüpft, aggregiert und harmonisiert“.

Der Schlüssel zu diesem digitalen Ökosystem ist die Tokenisierungs-Engine von D4C, die Transaktionen erleichtern würde, indem sie es einer „Originalausgabestelle“ ermöglicht, Token auszugeben, die die „Umwelteigenschaften“ von Kohlenstoffgutschriften erhalten, die auf der Kette gehandelt würden. D4C nutzt die „grüne“ Chia-Blockchain, die vom BitTorrent-Erfinder Bram Cohen entwickelt wurde. Ein Teil der „Climate Tokenization Suite“ von D4C umfasst eine Climate Wallet, derzeit eine Erweiterung der Chia Wallet, für den Handel mit Emissionsgutschriften. Sie erfordert eine aktive Verbindung zu einem Climate Action Data Trust-Knoten, um zu funktionieren.

Wie letztes Jahr von „Unlimited Hangout“ berichtet, hat die Weltbank im Rahmen ihres ID4D-Projekts die globale interoperable Digital-ID-Datenbank entwickelt. Das D4C-Programm der Weltbank zielt ebenfalls auf die Erstellung globaler interoperabler Register und digitaler Infrastrukturen für globale, tokenisierte Kohlenstoffmärkte ab, Märkte, die unweigerlich eine Digital-ID-Funktionalität beinhalten werden, angeblich um die „Doppelzählung“ von Kohlenstoff und illegalen Finanzaktivitäten zu reduzieren. Wie Fink in seinen Erklärungen zur Massen-Tokenisierung feststellte, wird es schließlich „ein Hauptbuch“ geben, in dem jeder und jedes Asset seine eigene Nummer hat. Im Moment scheint dieses eine Hauptbuch durch die „dezentralen“ und interoperablen Datenbanken und andere Infrastrukturen, die von der „neu gestalteten“ Weltbank eingerichtet werden, Gestalt anzunehmen. Die Weltbank kündigte im Dezember Pläne an, noch in diesem Jahr in 15 Ländern, die alle im „globalen Süden“ liegen, Kohlenstoffmärkte einzuführen. Der Pressemitteilung zufolge werden diese Länder die „Spitzentechnologie“ und die Standards nutzen, die die Weltbank im Rahmen von D4C und ähnlichen Initiativen entwickelt hat.

Während die Weltbank bei der Tokenisierung von Emissionsgutschriften und der für den Handel damit erforderlichen Infrastruktur anscheinend führend ist, werden die Angebote des privaten Sektors wahrscheinlich so gestaltet, dass sie sowohl untereinander als auch mit der von Initiativen wie der D4C-Initiative der Weltbank geschaffenen Infrastruktur interoperabel sind. So war beispielsweise Ripple, das vor kurzem 100 Millionen Dollar für den Ausbau der globalen Kohlenstoffmärkte zugesagt hat, eines der Blockchain-Netzwerke, die in der von der Weltbank durchgeführten Untersuchung des Interledger-Protokolls verwendet wurden, die die Weltbank als „sehr vielversprechend“ bezeichnete. Das Überweisungsprodukt von Ripple wurde zuvor von der Weltbank befürwortet, und der Mitbegründer von Ripple, Chris Larsen, war zuvor Berater des IWF in Sachen Blockchain-Technologien.

Ein weiterer privatwirtschaftlicher Akteur auf dem aufstrebenden globalen Token-Markt für Kohlenstoff ist Flowcarbon, hinter dem Adam Neumann steht, der in Ungnade gefallene Gründer von WeWork, der für Missmanagement und Betrug bekannt ist. Das Unternehmen plant, „die Dekarbonisierung durch die Tokenisierung von Kohlenstoffgutschriften und die Aufzeichnung der Transaktionen in der Blockchain zu beschleunigen“. Reuters hat Flowcarbon als eine „Blockchain-fähige Handelsplattform für Kohlenstoffgutschriften“ beschrieben, die über einen ICO des Tokens „Goddess Nature“ des Unternehmens Millionen gesammelt hat, der „durch ein Paket zertifizierter Kohlenstoffgutschriften aus naturbasierten Projekten unterstützt wird“. Die tokenisierten Kohlenstoffgutschriften von Flowcarbon sind in das Gold Standard-Register integriert, ein Gremium für Kohlenstoffgutschriftenstandards und ein Register, dessen Daten vom Climate Action Data Trust der Weltbank gesammelt und verwaltet werden. Flowcarbons Partnerschaft mit Gold Standard wird es Flowcarbon ermöglichen, „Token mit hoher Integrität zu erstellen, die durch die Gutschriften von Gold Standard gesichert sind“, so der CEO von Flowcarbon.

Im Einklang mit Finks Versprechen, dass alles tokenisiert werden wird, sind die Bemühungen um die Tokenisierung der Natur jedoch bereits weit über Kohlenstoff hinausgegangen. Der auf Lateinamerika ausgerichtete Zweig des multilateralen Entwicklungsbankensystems, die Interamerikanische Entwicklungsbank, hat zum Beispiel zusammen mit der Rockefeller Foundation die Intrinsic Exchange Group (IEG) gegründet, die hinter den Natural Asset Corporations (NACs) steht. Die IEG sieht in den NACs den Wegbereiter für „eine neue Anlageklasse, die auf natürlichen Vermögenswerten und dem Mechanismus zu deren Umwandlung in Finanzkapital basiert“. Zu diesen Naturgütern gehören „biologische Systeme, die für saubere Luft, Wasser, Nahrung, Medikamente, ein stabiles Klima, menschliche Gesundheit und gesellschaftliches Potenzial sorgen“, so die Gruppe. Sobald die NACs Anspruch auf den von ihnen identifizierten Naturwert erheben, starten sie einen Börsengang und werden zu Emittenten von Anteilen an diesem Naturwert, die dann an institutionelle und individuelle Investoren, Unternehmen, Staatsfonds usw. verkauft werden. Wodurch der Naturwert, den die NACs erfassen sollen, fraktioniert wird. Während die IEG behauptet, dass die durch die NACs eingenommenen Gelder dem Naturschutz zugute kommen, gibt sie an anderer Stelle zu, dass die NACs darauf ausgelegt sind, mit dieser massiven neuen Anlageklasse, die auf der Kommodifizierung und Fraktionierung der natürlichen Welt beruht, massive Gewinne zu erzielen. Obwohl die Partnerschaft der IEG mit der New Yorker Börse (zumindest vorerst) am politischen Widerstand gescheitert zu sein scheint, gibt es in lateinamerikanischen Ländern wie Costa Rica weiterhin NAC-Pilotprojekte.

Einige Unternehmen sind bereits dazu übergegangen, diese natürlichen Ressourcen zu tokenisieren, um ihre Finanzialisierung und Fraktionierung zu erleichtern und zu beschleunigen. Das in Estland ansässige Risikokapitalunternehmen Single Earth beispielsweise „tokenisiert Land, Wälder, Sümpfe und Artenvielfalt: jedes Gebiet von großer ökologischer Bedeutung“. Unternehmen (und schließlich auch Privatpersonen, wie sie versprechen) können dann „diese Token kaufen und Bruchteile dieser Ländereien und natürlichen Ressourcen besitzen, wobei sie im Gegenzug Kohlenstoffkompensationen sowie fortlaufende Eigentumsrechte erhalten“. Diese tokenisierten Wälder und andere natürliche Ressourcen dienen als Grundlage für den Single Earth-eigenen MERIT-Token, der von Medien wie Forbes als „legitimer“ als Fiat-Währung und Bitcoin bezeichnet wird. Das Ziel des Unternehmens ist es, „die Natur zum neuen Gold zu machen“, indem es sie monetarisiert, „nur weil sie da ist“, und so eine „faszinierende Kombination aus Umweltverträglichkeit und finanziellem Gewinn“ schafft.

Einige nationale Regierungen haben bereits Pläne zur Tokenisierung ihres Bodens und ihrer Naturschätze gemacht, so auch die Zentralafrikanische Republik. Die Zentralafrikanische Republik, eines der ärmsten Länder Afrikas, arbeitet seit 2022 an der Tokenisierung ihres Landes und ihrer natürlichen Ressourcen, darunter Holz- und Diamantenvorkommen, und hat im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet, um ihre Bemühungen voranzutreiben. Die Initiative geht auf das als Sango-Projekt bekannte Zentrum für digitale Währungen des Landes zurück. Neben den Bemühungen um die Tokenisierung natürlicher Ressourcen, die noch nie Teil des Finanzsystems waren, sind auch die Bemühungen um die Tokenisierung der bekanntesten Rohstoffe, wie z. B. Öl und Gas, weit fortgeschritten, wobei mehrere Unternehmen Plattformen für den Handel mit tokenisierten Öl- und Gasreserven entwickelt haben. Auch erneuerbare Energieträger sind zunehmend ein Ziel für die Tokenisierung.

Andere VCs, wie Union Square Ventures, haben über die Massen-Tokenisierung von Naturgütern aus einer anderen Perspektive geschrieben. Anstelle der üblichen Behauptungen von Gruppen wie Single Earth, dass die Tokenisierung der Natur „den Planeten retten“ wird, sieht Union Square Ventures in der Tokenisierung von Naturgütern bald „die Grundlage für eine neue Art digitaler Sicherheiten“, die für „Kredite, Versicherungen, Stablecoins und andere On-Chain-Finanzprodukte“ verwendet werden könnten. Sie schlagen vor, dass „eine neue Stablecoin in erster Linie (oder vielleicht sogar vollständig) durch natürliche Vermögenswerte besichert sein könnte“. Vorschläge für solche Stablecoins wurden schon früher gemacht, wie z. B. der Vorschlag für eine vom IWF ausgegebene Klimamünze. Dieser Vorschlag sah vor, dass der Sicherheitspool der Münze aus „einer Mehrheitsreserve nachhaltiger Vermögenswerte bestehen sollte, die schließlich 55% Land und Wälder, 25% in Initiativen für erneuerbare Energien, 15% in den 500 besten ESG-Unternehmen und 5% in Biotech-Forschungsinitiativen erreichen sollte.“

Im Januar letzten Jahres kündigte eine der größten australischen Banken, die National Australia Bank, ihre Pläne für einen „grünen“ Stablecoin in Partnerschaft mit einem Agritech-Unternehmen namens Geora an. Der Stablecoin, der von der Bank als tokenisierte Einlage bezeichnet wird, soll für den Handel mit Emissionsgutschriften verwendet werden und wird die Blockchain nutzen, um „grüne“ Vermögenswerte zu verifizieren, die den Stablecoin unterstützen. Die Ambitionen der Partnerschaft sind offensichtlich größer als nur ihr „grüner“ Stablecoin. So stellt sich der Partner der Bank, Geora, „eine Zukunft vor, in der tokenisierte landwirtschaftliche Produkte, Agrar-Assets [d. h. Landbesitz, künftige Ernten usw.] als Kreditsicherheiten verwendet werden“, während die Bank plant, die Blockchain zu nutzen, um „zu verfolgen, ob Kreditnehmer die grünen Auflagen ihres Agri-Green-Kreditangebots einhalten“.

Die Zukunftsvision von Geora ist in der Tat schon da. Ein von Visa unterstütztes Unternehmen namens Agrotoken bezeichnet sich selbst als „erste globale Tokenisierungsinfrastruktur für Agrarrohstoffe“ und bietet Stablecoins an, die an in Argentinien und Brasilien angebautes Getreide gebunden sind. Landwirte können ihre „Agrotoken“ dann gegen „Saatgut, Fahrzeuge, Maschinen, Treibstoff, Dienstleistungen“ eintauschen und sie sogar „als Sicherheiten für Kredite verwenden“.

Bereits bestehende Stablecoins, wie die Dollar- und Euro-Stablecoins von Celo, haben bereits einen beträchtlichen Teil ihrer Reserven in tokenisierte Naturwerte, wie z. B. Regenwälder, investiert. Das Celo-Netzwerk ist auch eine Partnerschaft mit dem bereits erwähnten Unternehmen FlowCarbon eingegangen, um „den ersten liquiden Markt für Live-Kohlenstoffgutschriften auf der Kette zu schaffen, der den Kohlenstoffausgleich weithin zugänglich und transparent machen soll.“ Celo kündigte außerdem kürzlich eine Partnerschaft mit Circle an, in deren Rahmen der USDC-Stablecoin von Circle nativ auf Celo eingeführt wird und sich zur Gaswährung des Netzwerks entwickeln soll. Celo, das unter anderem von Jack Dorsey’s Block, Reid Hoffman, Coinbase Ventures und Andreessen Horowitz unterstützt wird, hat offen über seine Ambitionen gesprochen, eine der wichtigsten Blockchains für Tokenized Real World Assets, insbesondere Tokenized Natural Assets, zu werden. So äußerte sich beispielsweise Celo-Mitbegründer Rene Reinsberg nach der Bekanntgabe der Flowcarbon-Partnerschaft wie folgt: „Wir haben Celo von Anfang an so konzipiert, dass wir natürliche Vermögenswerte auf sinnvolle Weise auf die Kette bringen, um ein regeneratives Finanzsystem zu ermöglichen.“

Die tokenisierte Welt

Wir glauben, dass wir bei der ETF-Revolution erst am Anfang stehen … Alles wird in ETFs umgewandelt werden … Wir glauben, dass dies erst der Anfang ist. ETFs sind der erste Schritt der technologischen Revolution auf den Finanzmärkten. Der zweite Schritt wird die Tokenisierung aller Finanzanlagen sein.



Larry Fink am 12.1.2024 auf Bloomberg Television

Während einer Podiumsdiskussion am 17. Januar 2024 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos nahm Jeremy Allaire, CEO des USDC-Stablecoin-Emittenten und BlackRock-Tochterunternehmens Circle, die Kommentare von Fink zur Tokenisierung zur Kenntnis, die er einige Tage zuvor auf Bloomberg gemacht hatte. „Er deutet darauf hin, dass die Tokenisierung in signifikanter Weise an Bedeutung gewinnen wird. Wir werden sehen, dass einige der größten Emittenten von Vermögenswerten in der Welt in diesem Jahr tokenisierte Versionen dieser Vermögenswerte ausgeben werden. Das ist bedeutsam.“

Die Bedeutung der tokenisierten Emission von Vermögenswerten, sei es über die Blockchain-Technologie, wie das Dollar-Instrument USDC von Circle, oder sogar über das traditionelle ETF-Modell, wie bei der Schaffung des IBIT von iShares, kann hinsichtlich des Einflusses auf die Preisbildung auf dem Rohstoffmarkt nicht unterschätzt werden. In der Tat heißt es in der Liste der Risikofaktoren des IBIT S-1-Antrags ganz klar: „Die Preise von Bitcoin können durch Stablecoins (einschließlich Tether und USDC), die Aktivitäten von Stablecoin-Emittenten und deren regulatorische Behandlung beeinflusst werden.“ Weiter wird im S-1 erwähnt, dass ein verbundenes Unternehmen des Sponsors „eine Minderheitsbeteiligung am Emittenten von USDC hält“ und „als Investmentmanager für einen Geldmarktfonds, den Circle Reserve Fund, fungiert“, den Circle nutzt, um „Bargeld, US-Schatzwechsel, Schuldscheine und andere Verpflichtungen, die vom US-Finanzministerium ausgegeben oder hinsichtlich Kapital und Zinsen garantiert werden, sowie Rückkaufsvereinbarungen, die durch solche Verpflichtungen oder Bargeld gesichert sind, zu halten“, die alle „als Reserven zur Unterlegung von USDC-Stablecoins dienen.“

Im Frühjahr 2022 kündigte Circle eine Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Millionen US-Dollar unter der Leitung von BlackRock an, die eine „strategische Partnerschaft“ beinhaltete, um „der primäre Vermögensverwalter von USDC-Barreserven zu sein und Kapitalmarktanwendungen für seinen Stablecoin zu erforschen – neben anderen Zielen.“ Allaire sagte damals gegenüber TechCrunch: „Unsere heute bekannt gegebene breitere strategische Partnerschaft mit BlackRock wird es uns ermöglichen, neue Anwendungsfälle zu erforschen, in denen USDC eine effiziente Ressource in der Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistungen sein kann.“ Laut der Produktwebsite des Circle Reserve Fund auf der BlackRock-Website hat der Fonds eine Größe von 23,6 Milliarden Dollar, einschließlich Investitionen im zweistelligen Prozentbereich von Citigroup (13,45%), Royal Bank of Canada (11,59%), Goldman Sachs (10,41%) und Wells Fargo (10,35%).

In einem Artikel, den Allaire nur zwei Tage vor dem 2024-Panel in Davos für das WEF verfasste – mit dem Titel „Blockchain is in from the cold – and stablecoins are set to change the financial system forever“ -, erwähnte der Circle-CEO das zunehmende Interesse an Stablecoins, Tokenization und Blockchains seitens der etablierten Bankinstitute, wie der Circle Reserve Fund von BlackRock zeigt. „Diese wachsende Akzeptanz von Blockchain spiegelt sich in dem starken Interesse der traditionellen Finanzunternehmen wider. Allein in den letzten Monaten haben BlackRock, J.P. Morgan, Standard Chartered, HSBC, Goldman Sachs und andere große Finanzinstitute Projekte angekündigt, die ihr Engagement für Blockchain vertiefen.“

Fink erklärte in einem bereits erwähnten Interview mit CNBC: „Ich denke, wir werden digitale Währungen schaffen, wir werden die Technologie dafür nutzen. Wir werden eine Blockchain verwenden.“ Allaire fuhr fort, die Bedeutung von Stablecoins als „das kritische Element, das dieses neue Internet-Finanzsystem untermauert“, weiter voranzutreiben und prognostizierte, dass „in den nächsten Jahren Billionen von Dollar an realer wirtschaftlicher Aktivität im Internet-Finanzsystem stattfinden könnten.“

Im September 2023 kündigte die Deutsche Bank, an der BlackRock mehr als 6,3% der Stimmrechte hält, eine Partnerschaft mit Taurus an, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) die Genehmigung erhielt, im Januar 2024 tokenisierte Wertpapiere für Privatkunden anzubieten. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass Privatkunden nun auf Konten innerhalb des regulierten Wertpapiermarktes zugreifen können, um digitale Vermögenswerte und tokenisierte Wertpapiere zu erwerben. „Unsere Kernüberzeugung bei Taurus ist, dass der private Markt 2.0 digitalisiert werden soll, so dass der Kauf eines privaten Wertpapiers so einfach wird wie der Kauf eines Buches auf Amazon“, sagte Produktchef Yann Isola. „Die wachsende Nachfrage nach Real-World-Asset-Tokenization, dem am schnellsten wachsenden Marktsegment im Bereich der digitalen Assets, bestätigt diese Überzeugung.“

Dies ist kaum eine Position, die nur von Isola oder Allaire vertreten wird, da die Boston Consulting Group (BCG), das WEF, BNY Mellon und die Citigroup alle kühne Vorhersagen für einen enormen Anstieg des Marktanteils von tokenisierten Vermögenswerten machen. Laut BCG wird die Tokenisierung von Vermögenswerten in weniger als zehn Jahren 16 Billionen US-Dollar überschreiten und 10% des globalen BIP ausmachen. Das WEF erklärte jedoch, dass diese 10% nicht erst 2030, sondern schon im Jahr 2027 erreicht werden. BNY Mellon, der Verwahrer der USDC-Reserven von Circle, sagt: „Da die Tokenisierung Smart Contracts nutzt, könnte sie sowohl die Finanzanlage verwalten als auch die mit der Anlage verbundenen Stimm- und/oder Eigentumsrechte erleichtern“, was uns von einem Shareholder-Kapitalismus-Modell zu einem „Stakeholder-Kapitalismus-Modell“ führt. BNY Mellon erklärt kurz und bündig die Vorteile des Token-Modells und schließt mit der Prämisse, dass durch Tokenisierung alle Vermögenswerte fraktioniert werden können:

Bei der Tokenisierung von Vermögenswerten handelt es sich um den Prozess der digitalen Darstellung realer, physischer Vermögenswerte in verteilten Ledgern oder um die Ausgabe traditioneller Anlageklassen in tokenisierter Form. Im Kontext der Blockchain-Technologie ist Tokenisierung der Prozess der Umwandlung eines Wertgegenstands in ein digitales Token, das in einer Blockchain-Anwendung verwendet werden kann, wobei ein Token einen Eigentumsanteil an dem zugrunde liegenden Vermögenswert darstellt. Dieser Prozess kann für materielle Vermögenswerte wie Gold, Immobilien, Schulden, Anleihen und Kunst oder bestimmte Formen immaterieller Vermögenswerte wie Eigentumsrechte oder die Lizenzierung von Inhalten funktionieren. Noch spannender ist, dass die Tokenisierung die Umwandlung von Eigentumsrechten ermöglicht, so dass traditionell unteilbare Vermögenswerte in Token-Formen fraktioniert werden können.

Die Investmentbank Citi verfolgte einen ähnlichen Ansatz bei ihrer Arbeit zur Tokenisierung und behauptete eine „80-fache Steigerung des aktuellen Wertes von realen Vermögenswerten, die auf Blockchains gelagert sind“, bis zum Ende des Jahrzehnts. In ihrem Bericht „Money, Tokens and Games“ vom März 2023 stellte die Citi fest, dass sie „bis 2030 4 bis 5 Billionen Dollar an tokenisierten digitalen Wertpapieren und 1 Billion Dollar an Handelsfinanzierungsvolumen auf Basis der Distributed Ledger Technology (DLT) prognostiziert“. Citi behauptet, dass der „private/ nicht börsennotierte Markt besser für die Einführung von Blockchain geeignet ist“ und führt die „daraus resultierende Liquidität, Transparenz und Fraktionierung“ an, während für öffentliche Wertpapiere die Tokenisierung Vorteile „wie Effizienz, Verwendung von Sicherheiten, goldene Datenquellen und ESG-Tracking“ bietet. Der Bericht erwähnt erneut die Fraktionierung in einem Abschnitt mit dem Titel „Traditional Securities Tokenization“ und behauptet, dass „die Verwendung von DLT zur Aufzeichnung der Übertragung von Wertpapieren die Effizienz bestehender Prozesse verbessern kann, da Papierkram und manuelle Prozesse eliminiert werden … was eine Fraktionierung und die Verwendung als Sicherheiten ermöglicht.“

Citi führt weiter aus, dass „sobald dieser skeuomorphe Zwischenzustand überschritten ist“, die Tokenisierung von RWAs über die Blockchain „uns von dem alten Zustand befreit und idealerweise in Richtung des angestrebten Endzustands führt.“ Der erwähnte Endzustand wird weiter beschrieben als „digital native Finanzanlageninfrastruktur, die global zugänglich ist, 24x7x365 arbeitet und mit Smart Contracts und DLT-fähigen Automatisierungsfähigkeiten optimiert ist, die Anwendungsfälle ermöglichen, die mit traditioneller Infrastruktur unpraktisch sind.“

Einen Tag nach der Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs, am 12. Januar 2024, gab BlackRock die Übernahme eines der größten Infrastrukturfondsmanager der Welt, Global Infrastructure Partners (GIP), bekannt. Die Vereinbarung wurde mit einem Paket bestehend aus 3 Milliarden US-Dollar in bar und rund 12 Millionen Aktien von BlackRock, insgesamt rund 12,5 Milliarden US-Dollar, getroffen. In der Ankündigung wurde Fink mit einer Aussage zitiert, die seinen Glauben an die langfristigen finanziellen Auswirkungen der Modernisierung durch die Digitalisierung und Tokenisierung des Infrastruktursektors zum Ausdruck bringt:

Infrastruktur ist eine der interessantesten langfristigen Investitionsmöglichkeiten, da eine Reihe von strukturellen Veränderungen die Weltwirtschaft umgestaltet. Wir glauben, dass sich der Ausbau sowohl der physischen als auch der digitalen Infrastruktur weiter beschleunigen wird, da die Regierungen der Selbstversorgung und der Sicherheit durch den Ausbau der inländischen Industriekapazitäten, der Energieunabhängigkeit und der Verlagerung kritischer Sektoren ins Ausland oder in die Nähe davon Priorität einräumen. Die politischen Entscheidungsträger beginnen gerade erst damit, einmalige finanzielle Anreize für neue Infrastrukturtechnologien und -projekte zu schaffen.

In einem Gespräch mit Andrew Sorkin auf CNBC am selben Tag äußerte Fink die klare Einschätzung, dass „die Zukunft der privaten Märkte in der Infrastruktur liegt“, und die Partnerschaft seines Unternehmens mit GIP verdoppelte BlackRocks 50 Milliarden Dollar an Infrastruktur-AUM durch die Hinzufügung von mehr als 100 Milliarden Dollar an Kundenvermögen in „Infrastrukturaktien und -anleihen“. Zu den bemerkenswerten Investitionen von GIP gehören internationale Flughäfen wie Gatwick, Edinburgh und Sydney, das Datenzentrum von CyrusOne, Suez (Wasser und Abfall), Pacific National und Italo (Eisenbahn), Peel Ports und Port of Melbourne“ sowie eine Handvoll führender Plattformen für erneuerbare Energien wie Clearway, Vena, Atlas und Eolian“. BlackRock hat außerdem Adebayo Ogunlesi, den Vorsitzenden und CEO von GIP, nach dem Abschluss der Übernahme in seinen Vorstand berufen. Auf CNBC erläuterte Fink seine Beweggründe für die Fusion mit einer ausführlichen Erklärung über die Zukunft von Infrastrukturen, die mit dem privaten Markt fusionieren:

Ich vertrete schon seit langem die Ansicht, dass Defizite wichtig sind. Es wird in Zukunft immer schwieriger werden, dass die Regierungen ihre Defizite aus ihren eigenen Bilanzen finanzieren. Wir sind mit vielen Regierungen im Gespräch, mehr öffentlich-private Transaktionen durchzuführen. Wir beobachten, dass immer mehr Unternehmen statt Abteilungen Blöcke von Vermögenswerten veräußern. Manchmal zu 100%, manchmal zu 50%, um dann eine Partnerschaft einzugehen und die Infrastruktur aufzubauen. Wir alle wissen, dass wir unser Stromnetz neu kalibrieren müssen, da wir alles digitalisieren. Wir alle wissen, dass sich immer mehr Länder auf die Energieunabhängigkeit und einige von ihnen auf die Dekarbonisierung konzentrieren. Bei all diesen Investitionen geht es um Billionen von Dollar. Wir glauben, dass der große Makrotrend in der Zukunft darin bestehen wird, dass wir uns viel stärker auf privates Kapital – Altersvorsorgevermögen – stützen werden, um gemeinsam mit Unternehmen und Regierungen in die Infrastruktur zu investieren.

Die Idee von BlackRock, den Trend zu Investitionen des privaten Sektors in die Infrastruktur über Pensionsfonds fortzusetzen, ist keine neue Entwicklung. In einem Interview mit dem Business Insider im Juli 2021, unmittelbar nach der Verabschiedung eines 3,5-Billionen-Dollar-Infrastrukturpakets durch die Regierung Biden, erklärte Alan Synnott, Global Head of Research and Product Strategy bei BlackRock Real Assets: „Direkte staatliche Ausgaben für Infrastruktur sind ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung der Instandhaltung bestehender und der Entwicklung neuer Infrastruktur. Darüber hinaus können politische Maßnahmen, Instrumente und Vorschriften dazu beitragen, Möglichkeiten für eine Beteiligung des Privatsektors zu schaffen.“ Synnott fügte später hinzu: „Das Wachstum der Infrastrukturinvestitionen durch Renten in den USA findet ohnehin statt.“

Ogunlesi von GIP, ein ehemaliger Partner von Fink bei First Boston, wurde im Juli 2014 zum leitenden Direktor im Verwaltungsrat von Goldman Sachs ernannt, wird aber zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Transaktion von dieser Funktion zurücktreten. Ogunlesi war neben Fink auch Mitglied des Strategic and Policy Forum von Präsident Trump. Weitere Mitglieder des Forums waren Jamie Dimon, Paul Atkins, ehemaliger Kommissar der SEC, Bob Iger, CEO von Disney, Rich Lesser, CEO der Boston Consulting Group, Doug McMillon, CEO von Wal-Mart, Jim McNerney, CEO von Boeing, Ginni Rometty, CEO von IBM, Kevin Warsh, ehemaliges Mitglied des Board of Governors des Federal Reserve System, und Mark Weinberger, CEO von EY.

Den Vorsitz des Forums führte Stephen Schwarzman, CEO und Gründer von Blackstone, der Fink und dem Gründungsteam von BlackRock im Gegenzug für eine 50-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen zunächst eine Kreditlinie in Höhe von 5 Millionen Dollar gewährte, mit der das Unternehmen 1988 gegründet wurde.

Universal Ledger

Fink betonte in seinen jüngsten Äußerungen über die bevorstehende Tokenisierungs-„Revolution“ auch, wie dieser dramatische Wandel dadurch ermöglicht wird, dass alles, was tokenisiert wird, sowie alle, die mit der tokenisierten Wirtschaft interagieren, eine eindeutige Kennung haben und jede Transaktion „in einem Hauptbuch“ verfolgt wird. Er erklärte ausdrücklich, dass:

Wir glauben, dass der nächste Schritt die Tokenisierung aller Vermögenswerte sein wird, und das bedeutet, dass jede Aktie und jede Anleihe im Grunde ihre eigene CUSIP [d.h. das System, das zur Identifizierung der meisten Finanzprodukte in Nordamerika verwendet wird] haben wird. Es wird ein einziges Hauptbuch geben. Jeder Anleger, Sie und ich, wird seine eigene Nummer, seine eigene Identifikation haben. Durch die Tokenisierung können wir uns von allen Problemen mit illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Anleihen, Aktien und digitalen Produkten befreien: …. Wir würden eine sofortige Abrechnung haben. Denken Sie nur an die Kosten, die bei der Abwicklung von Anleihen und Aktien anfallen, aber mit einer Tokenisierung wäre alles sofort möglich, da es sich nur um einen Einzelposten handelt. Wir glauben, dass dies ein technologischer Wandel für Finanzanlagen ist.

Finks Äußerungen sind eine offensichtliche Anspielung auf die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs, manchmal auch als Agenda 2030 bezeichnet), die BlackRock seit langem unterstützt – sowohl in Bezug auf die öffentliche Unterstützung als auch in Bezug auf den Druck auf Unternehmen, auf die es Einfluss hat, die SDG-Ziele umzusetzen und deren Fortschritte bei der Umsetzung zu verfolgen. Insbesondere SDG 16 enthält Bestimmungen für biometrische und interoperable digitale Ausweise, die vom Privatsektor entwickelt werden sollen und den technischen Standards der von den Vereinten Nationen unterstützten ID2020 (jetzt Teil der Digital Impact Alliance) entsprechen. Damit soll der Anschein von Dezentralisierung erweckt werden, während in Wirklichkeit alle diese verschiedenen ID-Systeme verpflichtet sind, die aus dem digitalen ID-System gewonnenen Daten in eine globale, interoperable Datenbank zu exportieren. Diese Datenbank wird wahrscheinlich die ID4D der Weltbank sein.

In der UN-Dokumentation zu den SDGs wird die digitale ID direkt mit der Umsetzung dessen in Verbindung gebracht, was als „finanzielle Inklusion“ bezeichnet wird. An anderer Stelle haben UN-Beamte die Verbesserung der finanziellen Inklusion als „zwingend notwendig“ für die Erreichung der SDGs bezeichnet. Wie „Unlimited Hangout“ bereits berichtete:

Die UN-Taskforce für die digitale Finanzierung der SDGs untersuchte, wie „die digitale Finanzierung als Katalysator genutzt werden kann, um die Finanzierung der nachhaltigen Entwicklungsziele zu beschleunigen“. Sie veröffentlichte einen „Aufruf zum Handeln“ mit dem Ziel, „die Digitalisierung für die Schaffung eines bürgernahen Finanzsystems zu nutzen, das auf die SDGs ausgerichtet ist.“ Die „Aktionsagenda“ der UN-Task Force empfahl „eine neue Generation globaler digitaler Finanzierungsplattformen mit erheblichen grenzüberschreitenden Spillover-Effekten“. Laut dem Regime würde dies natürlich die Stärkung einer „inklusiven internationalen Governance“ erfordern. Grenzüberschreitende Spillover-Effekte oder „externe Effekte“ sind Handlungen und Ereignisse in einem Land, die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Folgen in anderen Ländern haben. […] Es wird behauptet, dass grenzüberschreitende Spillover durch die Einbeziehung von „digitalen ID- und Datenmärkten“ in ein System der „SDG-orientierten digitalen Finanzierung“ gesteuert werden könnten.

In einem anderen, verwandten UN-Dokument mit dem Titel „Peoples‘ Money – Harnessing Digitilisation to Finance A Sustainable Future“ [Geld der Menschen – Nutzung der Digitalisierung zur Finanzierung einer nachhaltigen Zukunft, Anm. d. Übersetzers] beschreiben die Vereinten Nationen, wie die langfristige Finanzierung der SDGs und der damit verbundenen Infrastruktur direkt aus dem „Geld der Menschen“, d.h. von den Bankkonten normaler Menschen, kommen sollte, wenn ein „bürgerzentriertes, auf die SDGs ausgerichtetes digitales Finanzwesen“ eingeführt wird. Wesentliche Voraussetzungen für dieses System, so heißt es in dem Dokument, „umfassen die zentrale digitale Konnektivität und Zahlungsinfrastruktur, digitale IDs und Datenmärkte, die Finanzinnovationen und die Bereitstellung kostengünstiger Dienstleistungen ermöglichen. […] Universell verfügbare, zuverlässige, sichere, private und eindeutige digitale IDs sind entscheidend, um den Menschen den Zugang zu digitalen Finanzen zu ermöglichen.“ Andere Dokumente im Zusammenhang mit der Umsetzung der SDGs und der „SDG-orientierten digitalen Finanzierung“ von Einrichtungen wie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich fordern, dass jedes Unternehmen, vom größten bis zum kleinsten, über „dezentrale Identifikatoren“, d. h. DIDs, verfügen soll. In anderen Dokumenten haben die BIZ und die UNO CBDCs und digitale IDs, einschließlich DIDs, als Synonyme behandelt, die für die Verwirklichung der sogenannten „finanziellen Inklusion“ unerlässlich sind. Transaktionen verschiedener, aber interoperabler CBDCs und ihrer Äquivalente aus dem Privatsektor sollen in einem einzigen, globalen Hauptbuch verfolgt werden, nicht unähnlich der Digitalen ID. Es sieht sogar so aus, als ob alles in einem einzigen Hauptbuch gespeichert werden soll.

Wie Peggy Johnson, damals eine Top-Führungskraft bei Microsoft und Mitbegründerin von ID2020, im Jahr 2018 erklärte:

Zu Beginn der Diskussionen auf dem Weltwirtschaftsforum in dieser Woche steht die Schaffung eines universellen Zugangs zur Identität ganz oben auf der Agenda von Microsoft. [. . .] Im vergangenen Sommer hat Microsoft einen ersten Schritt unternommen und an einem Blockchain-basierten Identitätsprototyp gearbeitet [. . .] Wir haben diese Arbeit zur Unterstützung der ID2020-Allianz – einer globalen öffentlich-privaten Partnerschaft – fortgesetzt [. . .] Microsoft, unsere Partner in der ID2020-Allianz und Entwickler auf der ganzen Welt werden gemeinsam an einem quelloffenen, souveränen, Blockchain-basierten Identitätssystem arbeiten, das es Menschen, Produkten, Anwendungen und Diensten ermöglicht, über Blockchains, Cloud-Anbieter und Organisationen hinweg zu interagieren. […] Wir werden auch dabei helfen, Standards zu schaffen, die sicherstellen, dass diese Arbeit wirksam und skalierbar ist. Unser gemeinsames Ziel mit ID2020 ist es, im kommenden Jahr mit der Erprobung dieser Lösung zu beginnen, um sie denjenigen zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen – angefangen bei der Flüchtlingsbevölkerung.

Diese Programme von ID2020 und dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen verknüpfen die biometrischen Daten der Iris einer Person mit einer digitalen ID, die direkt mit der digitalen Geldbörse dieser Person verbunden ist, in der die Hilfsgelder ausgezahlt werden. Das bedeutet, dass ein Flüchtling, wenn er etwas zu essen haben möchte, an einem bargeldlosen, biometrisch basierten Finanzsystem teilnehmen muss, in dem Finanztransaktionen und wichtige Identitätsaspekte wie Bildungsnachweise und Gesundheitsdaten gespeichert werden. Da die Weltbank bereit ist, als Datenbank für einen Großteil dieser Infrastruktur zu dienen, sobald sie im Rahmen ihrer ID4D-Initiative in großem Maßstab entwickelt wurde, scheint es wahrscheinlich, dass das kommende „SDG-orientierte digitale Finanzsystem“ und das digitale ID-System auch die bereits erwähnte „Klima-Wallet“-Funktionalität der Weltbank beinhalten wird, die im Rahmen ihrer D4C-Initiative entwickelt wurde. Wie bereits erwähnt, würde dies eine groß angelegte Beteiligung an tokenisierten Kohlenstoffmärkten ermöglichen. Einer der Gründe, warum Larry Fink die „Neugestaltung“ der Weltbank forderte, bestand darin, die „Finanzierung der [Energie-]Wende in den Schwellenländern“ zu unterstützen, wozu vermutlich auch die Förderung der Kohlenstoffmärkte gehört.

In den vergangenen Jahren hat sich Larry Fink sehr für ESG eingesetzt und die unzähligen Unternehmen, an denen BlackRock maßgeblich beteiligt ist, dazu gedrängt, Dekarbonisierungsstrategien zu entwickeln. Auf Druck – insbesondere von der politischen „populistischen“ Rechten – gab Fink jedoch seine vorgetäuschten kollektivistischen Argumente zur Rechtfertigung dieser Politik auf und hat seither sogar den Begriff ESG ganz aufgegeben. Zu Beginn dieses Wandels argumentierte Fink, dass sein Vorstoß für ESG „durch das Streben nach langfristigen Renditen“ motiviert gewesen sei, nicht durch Politik oder Ideologie. Darüber hinaus beschrieb er BlackRocks Nachhaltigkeitsansatz als im „Stakeholder-Kapitalismus“ verwurzelt, dem von Klaus Schwab vom WEF vertretenen Wirtschaftssystem, das auf einem ineinander greifenden, globalen Netzwerk öffentlich-privater Partnerschaften beruht. In demselben Dokument bezeichnete Fink die Dekarbonisierung, zu der auch freiwillige Kohlenstoffmärkte gehören, als „die größte Investitionsmöglichkeit unseres Lebens“. Seitdem hat Fink seine Rhetorik in Bezug auf diese Agenden geändert und ist von der Behauptung, dass sie notwendig seien, um den planetarischen Untergang zu verhindern, zu der Behauptung übergegangen, dass sie der Schlüssel zur Erschließung des Wohlstands der nächsten Generation sind.

Tokenisierte Dialektik

Letzte Woche traf der „anarchokapitalistische“ Führer Argentiniens, Javier Milei, mit Larry Fink zusammen, um neue, potenzielle Investitionsmöglichkeiten für BlackRock in Argentinien zu besprechen, wobei der Schwerpunkt auf der Infrastruktur lag. Milei kam an die Macht, indem er sich gegen das bestehende argentinische Establishment und diejenigen wandte, die das einst reiche Land ausgebeutet und in den wirtschaftlichen Ruin gestürzt haben. Dies macht seine Entscheidung, sich mit Fink zu treffen, umso merkwürdiger, wenn man bedenkt, dass BlackRock eine entscheidende Rolle als eine der „Geierkapitalisten“ spielt, die versucht haben, Eigentümer von Argentiniens Ressourcen und Vermögenswerten zu werden, nachdem das Land vom IWF und anderen Finanzinstitutionen, die sich auf „Entwicklung“ konzentrieren, versklavt wurde. Fink ist nicht der erste, den Milei nach seinem Wahlsieg umworben hat. Er hat sein Kabinett mit Persönlichkeiten des Establishments aus der vorherigen Macri-Regierung besetzt und sogar denselben ehemaligen J.P. Morgan-Manager und Zentralbanker mit der Leitung von Wirtschaft, Bergbau, Landwirtschaft, Industrie und vielem mehr betraut. Einer von Mileis Top-Beratern, Dario Epstein, hat eine besonders vertraute Geschichte mit Fink und BlackRock und unterstützte BlackRock bei der Übernahme einer bedeutenden Beteiligung an Argentiniens De-facto-Strommonopol Pampa Energía.

Nach einem Bericht von Pagina 12 hat Fink „seine Absicht bekundet, Unternehmen vom argentinischen Staat zu kaufen“, da Milei die Privatisierung von Staatsvermögen, einschließlich Energie- und Kommunikationsinfrastruktur, fortsetzt. BlackRock hat in Argentinien bereits Fuß gefasst und hält Positionen in „fast allen großen nationalen und internationalen Unternehmen des Landes“, darunter Tenaris, Banco Galicia, Macro, Telecom, Pampa Energía, McDonalds und Mercado Libre – letzteres im Besitz von Marcos Galperín, dem reichsten Mann Argentiniens. Kurz vor dem Zahlungsausfall im Mai 2020, dem neunten in der Geschichte Argentiniens, wurde BlackRock von Bloomberg als „einer der größten argentinischen Gläubiger“ bezeichnet, der zu diesem Zeitpunkt Anleihen im Wert von fast 1,7 Milliarden Dollar hielt. Die Zahlungsunfähigkeit trat ein, nachdem Argentinien im April 2020 eine Zahlung verpasst hatte und eine von BlackRock angeführte Gruppe den Plan des Landes zur Umschuldung zunächst abgelehnt hatte. BlackRock hatte zusammen mit Ashmore Group Plc, Fidelity Investments und T Rowe Price Group Inc. die Umstrukturierung abgelehnt, wobei ein Sprecher von Finks Firma sagte, der Plan wolle „einen unverhältnismäßig großen Teil der längerfristigen Anpassungsbemühungen Argentiniens auf die Schultern der internationalen Anleihegläubiger legen“. Dies war das einzige Gegenangebot, das dem südamerikanischen Land unterbreitet wurde.

Trotz Mileis Rhetorik scheint die Freundlichkeit des argentinischen Präsidenten gegenüber den „Marktmachern“ des Establishments einer der Gründe gewesen zu sein, warum er eingeladen wurde, auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im letzten Monat zu sprechen. Obwohl Milei als Schimpfwort für das WEF-Establishment galt, wurde er von den mächtigen Leuten, die er angeblich zurechtweisen wollte, gut aufgenommen. Laut Reportern, die bei Mileis Rede anwesend waren, genossen die WEF-Teilnehmer – unter denen sich auch Leute befanden, die Milei als „Helden“ der kapitalistischen Welt bezeichnete und die lediglich von Neomarxisten und ihren Verbündeten in die Irre geführt worden wären – die vermeintliche Zungenbrecherei. Ein Reporter schrieb über Mileis Rede: „Die Elite von Davos wurde darüber belehrt, dass sie vom Weg abgekommen sei, und hat es genossen.“ Ein WEF-Teilnehmer, der sich besonders positiv über Milei äußerte, war Daniel Pinto, die Nummer zwei bei J.P. Morgan, der der Financial Times sagte, dass Milei (der mehrere JPM-Alumni in Spitzenpositionen in seiner Regierung hat) „alle richtigen Dinge in der Wirtschaft anspricht.“

Mileis Rede – anstatt „Davos zu zerstören“, wie einige behauptet haben – scheint stattdessen darauf gedrängt zu haben, dass das Forum die private Seite des Modells der öffentlich-privaten Partnerschaft betont, das das WEF immer gefördert hat. Das WEF hat sich wohl zu einer Rhetorik hinreißen lassen, die diejenigen ansprechen soll, die den öffentlichen Sektor bevorzugen, also die Linke, obwohl öffentlich-private Partnerschaften bekanntermaßen eines der effektivsten Modelle für die Vereinnahmung von Regulierungsbehörden und anderen staatlichen Stellen durch Unternehmen sind. Wird der „marktfreundliche“ Milei dazu beitragen, eine Ära eines neuen, „vertrauenswürdigen“ WEF einzuleiten, das seine „woke“ Rhetorik gegen „libertäre“ Argumente eintauscht? Die Zeit wird es zeigen, aber WEF-Treuhänder Larry Fink ist bereits dabei, diesen Schwenk zu vollziehen.

Die Phasenverschiebung in der politischen Rhetorik, der das WEF eine Plattform zu geben und die es zu fördern begonnen hat und für die Milei ein Beispiel ist, sollte beachtet werden. Ist Klaus Schwab plötzlich nicht mehr an digitaler Identität und programmierbarem Geld interessiert? Ist Fink vor kurzem aufgewacht und hat beschlossen, dass Kohlenstoffgutschriften und typische ESG-Narrative nicht mehr förderungswürdig sind – trotz der angeborenen Kontrolle über die Massen, die sie den Infrastrukturerhaltern geben? Libertarismus, Anarchismus und Kapitalismus sind zu bedeutungslosen, parteipolitischen Schlagwörtern geworden, die die halbwissende Rechte dazu bringen, die korrupte Vereinnahmung des öffentlichen Sektors durch die Privatwirtschaft zu fördern. „Ein Hoch auf die freien Märkte“, jubeln sie, während Milei einen ehemaligen J.P. Morgan- und Deutsche Bank-Manager an die Spitze seiner Zentralbank stellt und sich an externe Finanziers wendet, um Argentinien weiter zu dollarisieren. „Nieder mit dem Sozialismus!“, jubeln sie, während private Unternehmen den Ponzi des Finanzministeriums mit Stablecoins über den globalen Süden verbreiten und gleichzeitig ihr Land und ihre natürlichen Ressourcen tokenisieren.

Sie werden BlackRock erlauben, das Panoptikum der Tokenized EarthTM mit dem Ruhestandsgeld der Amerikaner unter dem dialektischen Vorwand, die Linken auszutricksen, zu errichten, wobei sie unwissentlich alle Aspekte des Eigentums mit zentralisierten Datenbanken, ummauerten Identitätsgärten und fraktionierten Reserve-Aktiva verbinden, die auf den privaten Blockchains der Wall Street Banken übertragen und ausgegeben werden. Die sich bekriegenden Fraktionen innerhalb der Davoser Sozialisten streiten sich um die Beute, aber nie gegen den Plan. Die Verwirklichung der Agenda 2030 erfordert eine komplizenhafte Zusammenarbeit ebenso wie kompromittierte Konzerne. Verwechseln Sie den Kapitalismus des freien Marktes nicht mit Vettern- oder Kartellwirtschaft, dem „kapitalistischen“ Modell, das von Fink und seinen Wall-Street-Kollegen verkörpert wird.

Die neue tokenisierte Wirtschaft muss unter dem Deckmantel freier Märkte geschaffen werden, die zu neuem Wohlstand für den Einzelnen führen, und nicht zu einer digitalen Leibeigenschaft, die mit missverstandenen Nutzervereinbarungen, biometrischen Berechtigungsnachweisen und falschen kollektivistischen Argumenten gepflastert ist. Machen Sie ein Selfie und geben Sie neben Ihrem Geburtsdatum auch Ihre Sozialversicherungsnummer an, um den nun freigegebenen Urwald in Ihrem Hinterhof zu erschließen. Das neue Gesicht der „wirtschaftlichen Freiheit“ ist Ihr Gesicht, zusammen mit ausgewählten Ausweisen, die an eine private Datenbank gesendet werden: Ein Hauptbuch für alle. Ihre Existenz wird auf eine JSON-Zeichenkette reduziert, und Ihr weltlicher Besitz wird durch eine CUSIP reguliert und abgegrenzt – aber zumindest haben Sie ein paar halbe Anteile an BlackRocks neuestem Moss-On-A-Rock-ETF erhalten. Die „für das Allgemeinwohl“-Erzählung der liberalen wirtschaftlichen Gegenreaktion nach der Occupy-Bewegung hat ihre Nützlichkeit verloren und wird in Echtzeit durch den „Libertarismus“ des Privatkapitals in Form von Token ersetzt. Das ist Corporate Capture bis hinunter zum Molekül: ein Hauptbucheintrag für die Protonen im neuen und verbesserten fraktionierten Atom – mit freundlicher Genehmigung von Larry Fink und seiner Tokenized, Inc.