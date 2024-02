Offener Brief an die Menschen in Davos

Liebe selbst ernannte „globale Eliten“:

Sollte dieser Brief Ihre Aufmerksamkeit erregen, werden Sie mich zweifellos als „Verschwörungstheoretiker“ abtun. Aber es ist nicht nötig zu theoretisieren, wenn die Verschwörer es immer wieder zugeben und die leisen Töne laut aussprechen.

Ihr zukünftiger Bond-Bösewicht Klaus Schwab, Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, hat offen zu einer „permanenten Interaktion zwischen Regierungen und Regulierungsbehörden einerseits und der Wirtschaft andererseits“ aufgerufen – also zu einer Art globalem Faschismus 2.0. Yuval Harari, Schwabs öliger Handlanger, behauptet derweil, dass „Menschenrechte nur in der Vorstellung existieren“.

Man muss kein Prophet sein, um zu sehen, wohin das führt.

Sie versuchen nicht nur nicht, Ihre Agenda zu verbergen, Sie sind offensichtlich sogar stolz darauf. Wie ein anderer von Ihnen in einer Rede in Davos im Jahr 2022 sagte: „Die gute Nachricht ist, dass die Eliten der Welt einander immer mehr vertrauen. Das ermöglicht uns, zusammenzukommen und gemeinsam gute Dinge zu schaffen und zu tun. Die schlechte Nachricht ist, … dass die Mehrheit der Menschen ihren Eliten weniger vertraut. Wir können also führen, aber wenn die Menschen uns nicht folgen, werden wir nicht dort ankommen, wo wir hinwollen.

Wie soll man auf dieses erstaunliche Beispiel tonloser Arroganz reagieren, das meiner Meinung nach genau die Haltung der meisten „Eliten“ heute widerspiegelt – vorwiegend der elitärsten aller Eliten, der Davoser Gruppe?

Fangen wir damit an: Sie haben recht – wir folgen nicht. Und wir haben auch nicht vor, dies zu tun, und zwar aus mehreren Gründen.

Erstens: Wer sich als Elite bezeichnet, verrät einen atemberaubenden Egoismus. Sie geben offen zu, dass sie sich für etwas Besseres halten als der Rest von uns – klüger, kenntnisreicher, moralisch überlegen, besser ausgestattet, um zu führen. Also sollten wir alle einfach die Klappe halten und tun, was man uns sagt.

Nein, wir werden nicht tun, was man uns sagt. Nicht von Ihnen. Wir akzeptieren nicht, dass Sie in allen wichtigen Fragen mehr wissen als wir, schon gar nicht darüber, wie wir unser Leben leben sollen. Wenn wir jemals Zweifel hatten, wenn wir uns jemals gefragt haben, ob Ihr Weg der beste ist, dann haben die letzten vier Jahre eindeutig das Gegenteil bewiesen.

Ihre Reaktion auf die Pandemie als „verpfuscht“ zu bezeichnen, wäre die größte Untertreibung der Geschichte. Alles, was Sie uns gesagt haben – Abschottung, Maskierung, „soziale Distanz“, uns als menschliche Versuchskaninchen zur Verfügung stellen – hat das Virus nicht nur nicht gestoppt, sondern die Situation exponentiell verschlimmert. Aus einer Gesundheitskrise wurde schnell eine wirtschaftliche, soziale und politische Krise, ganz zu schweigen von einer noch schlimmeren Gesundheitskrise.

Das war nicht Covid. Sie waren es, unsere „globalen Eliten“.

Tatsächlich haben wir erkannt – und viele von uns wussten es von Anfang an -, dass die Schwere der Krankheit von Anfang an überschätzt wurde. Sicher, sie war schlimm, vielleicht schlimmer als die saisonale Grippe, aber nicht viel schlimmer. Sie war bei Weitem nicht so schlimm wie das Massensterben, das Sie daraus gemacht haben. Überwiegend alte, gebrechliche und krankhaft fettleibige Menschen waren betroffen. Schulen, Kirchen und Unternehmen hätten permanent geöffnet bleiben können, und der Verlauf der Pandemie wäre kaum oder gar nicht beeinflusst worden, wie Länder wie Schweden und Florida gezeigt haben.

Dennoch haben Sie darauf bestanden, uns in unseren Häusern einzusperren. Unsere Kinder nicht zur Schule gehen zu lassen. Unsere Gesichter zu verhüllen, unsere Kirchen zu schließen und unsere Unternehmen in den Ruin zu treiben. Und das alles in der Hoffnung auf einen magischen „Impfstoff“. Und als sich herausstellte, dass die Impfstoffe nicht so gut funktionierten – als es offensichtlich wurde, dass sie die Infektion oder die Übertragung nicht verhinderten – gaben Sie nicht zu, dass Sie sich geirrt hatten, sondern setzten einfach auf die gescheiterten Strategien vor der Impfung.

Vielleicht war es am Anfang einfach Unwissenheit. Sie wussten genauso wenig wie der Rest von uns, was vor sich ging. Vielleicht haben Sie nur Ihr Bestes getan, um die Menschheit zu retten.

Irgendwie bezweifle ich das. Gegen diese großzügige Interpretation spricht, dass das ganze Debakel auf Ihre eigene Perfidie und Ihr Fehlverhalten zurückzuführen sein könnte. Genauso wie die Tatsache, dass Sie sich hartnäckig weigern, Ihre inzwischen offensichtlichen Fehler einzugestehen und stattdessen in Ihrer Torheit verharren. Klar ist jedenfalls, dass Sie diese Krise nach Kräften ausgenutzt haben, um die Welt nach Ihrem Gusto umzugestalten – um, wie Sie es nennen, den „Großen Reset“ einzuleiten.

Leider hatte der Professor recht: Wir, die Menschen, sind nicht mit an Bord. Wir lehnen Ihren Great Reset ab. Wir lehnen Ihre Vision der Welt ab. Wir lehnen den Globalismus ab. Wir haben nichts gegen andere Länder, aber wir bevorzugen unser eigenes, mit all seinen Fehlern und Schwächen, und wir haben nicht vor, unsere nationale Souveränität an eine Form von Weltregierung abzutreten.

Wir lehnen Ihren Multikulturalismus ab. Andere Kulturen mögen viel zum Bewundern und Nachahmen bieten, aber wir haben unsere eigene Kultur, danke, und die passt zu uns.

Wir lehnen Ihre Vision einer streng kontrollierten, zentral geplanten Wirtschaft ab. Wir bevorzugen freie Märkte, so chaotisch sie auch sein mögen, als Motor für größtmögliche individuelle Freiheit, Wohlstand und menschliches Wohlergehen.

Wir lehnen Ihren Neo-Faschismus ab, in dem die Regierungen der Welt mit globalen Konzernen, insbesondere Big Tech und Big Pharma, zusammenarbeiten, um den Rest von uns zu überwachen, zu schikanieren und letztlich zu kontrollieren. Es ist uns egal, ob das „zu unserem Besten“ ist (obwohl wir das ernsthaft bezweifeln). Wir hätten viel lieber Selbstverwaltung, die Freiheit, selbst zu entscheiden, was für uns und unsere Familien am besten ist.

Kurz gesagt, wir lehnen Sie ab, die selbst ernannten Eliten, die selbstgefälligen, scheinheiligen Limousinen-Linken, die in ihren Privatjets nach Davos fliegen und dann den Rest von uns über unseren „ökologischen Fußabdruck“ belehren. Wir glauben nicht, dass Sie in einer Weise klüger oder besser sind als wir. Sie haben zu unserer Zufriedenheit bewiesen, dass Sie es nicht sind. Wir vertrauen Ihnen nicht. Wir wollen Ihre „Führung“ nicht.

Wir vermuten aufgrund harter Erfahrungen, dass die „schönen Dinge“, die Sie „entwerfen und tun“ wollen, gar nicht schön sind, sondern hässlich und abscheulich – zumindest für uns. Für Sie mögen sie schön sein, weil sie Ihre Macht, Ihren Reichtum und Ihren Einfluss vergrößern. Aber das prächtige Gebäude, das Sie für sich errichten, interessiert uns nur insofern, als wir es einreißen wollen.

Wenn uns die letzten vier Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass ihr „Eliten“ schreckliche Menschen seid. Eure Ideen sind schrecklich. Eure Zukunftsvisionen sind schrecklich. Die Gesellschaft, die ihr schaffen wollt, mit euch selbst an der Spitze, wäre unsagbar furchtbar. Wir lehnen sie ab und wir lehnen euch ab. Also geht und lasst uns in Ruhe – oder ihr werdet die Konsequenzen tragen.

Von Rob Jenkins

Rob Jenkins ist außerordentlicher Professor für Englisch an der Georgia State University – Perimeter College und ein Higher Education Fellow bei Campus Reform. Er ist Autor oder Mitautor von sechs Büchern, darunter Think Better, Write Better, Welcome to My Classroom und The 9 Virtues of Exceptional Leaders. Neben Brownstone und Campus Reform hat er auch für Townhall, The Daily Wire, American Thinker, PJ Media, The James G. Martin Center for Academic Renewal und The Chronicle of Higher Education geschrieben. Die hier geäußerten Meinungen sind seine eigenen.