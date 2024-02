Neue Analyse: Werte für Herzmuskelschäden nach COVID-Impfung alarmierend

Deutsch-Schweizer Analyse: Werte von Markern für Herzmuskelschäden nach COVID-19-Vax: „Besorgniserregend

Dr. Rainer Johannes Klement, Medizinphysiker am Leopoldina-Krankenhaus, Abteilung für Radioonkologie in Schweinfurt, Deutschland, und Prof. Dr. Harald Walach, eine prominente Persönlichkeit auf dem Gebiet der Psychologie, Philosophie und Komplementärmedizin sowie Gründer und Geschäftsführer des Change-Health-Science-Instituts, der weiterhin bedeutende Beiträge zur Welt der Gesundheit und Wissenschaft leistet, haben gemeinsam die COVID-19-Infektionsdaten aus den europäischen Ländern Deutschland und Schweiz sowie die erwartete Häufigkeit erhöhter Troponinwerte nach einer COVID-19-Infektion bei hospitalisierten und nicht hospitalisierten Personen analysiert. Das Duo berichtet, dass die Inzidenz von Herzmuskelschäden nach einer COVID-19-Impfung sowohl einen „beträchtlichen Anteil der Allgemeinbevölkerung“ ausmacht als auch „viel höher als nach natürlichen Infektionen“ sein dürfte.

Die im Egyptian Heart Journal veröffentlichten Ergebnisse führen die Autoren nach Überprüfung der Daten zu dem Schluss, dass das gängige Paradigma des medizinischen Establishments, wonach das Ausmaß der Herzmuskelschädigung nach einer COVID-19-Infektion höher sei als nach einer Impfung, wie von Burgin et al. behauptet, zurückgewiesen werden muss.

Empfehlung

Dies führt zu der Empfehlung, dass länderübergreifende systematische Beobachtungsstudien von den Regierungen finanziert werden sollten, um zu einer „genaueren Abschätzung des Risiko-Nutzen-Verhältnisses von COVID-19 mRNA-Impfstoffen“ zu gelangen.

Was ergab die Studie von Buergin et al.

Buergin und Kollegen veröffentlichten im European Journal of Heart Failure eine Studie, in der sie über die Ergebnisse einer gut konzipierten prospektiven Überwachung von Anzeichen einer Herzmuskelentzündung nach Auffrischungsimpfungen mit mRNA-1273 (Moderna) in einer Kohorte von Krankenhausmitarbeitern in Basel, Schweiz, berichteten.

Die Autoren dieser jüngsten Studie stellten fest, dass „drei Tage nach der Impfung 40 von 777 geimpften Personen hochsensitive kardiale Troponin-T-Werte (hs-TnT) aufwiesen, die über dem oberen Laborstandard (≥ 9 ng/L) lagen“.

Bei 22 (2,8 % aller geimpften Personen) dieser Kohorte wurde festgestellt, dass sie eine mRNA-1273-assoziierte Myokardschädigung entwickelt hatten, und sie wiesen mediane hs-TnT-Werte von 13,5 ng/L (IQR: 9-18,8 ng/L) auf.“

Aber wie konnten Buergin et al. dennoch für die COVID-19-Impfung allgemein werben?

Klement und Walach berichten, dass die Autoren von Buergin et al. verkündeten: „Bevor der COVID-19-Impfstoff zur Verfügung stand, waren die Inzidenz und das Ausmaß von Herzmuskelschäden im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion viel höher als in dieser aktiven Beobachtungsstudie nach der Auffrischungsimpfung beobachtet“.

Warum ist Buergin et al. laut Klement und Walach falsch?

Klement und Walach widerlegen Buergin et al. und erklären, dass diese Autoren sich eines „logischen Fehlers“ schuldig gemacht haben, was bedeutet, dass ihre gesamte Position aus zwei Gründen falsch ist: 1) Buergin et al. haben die Inzidenz von erhöhten hs-TnT-Werten nach einer Boosterimpfung mit der Inzidenz von Myokardschäden im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion nur bei hospitalisierten Patienten verglichen; Sie haben es versäumt, die Inzidenz von Myokardschäden in der infizierten, aber nicht hospitalisierten Kohorte zu berücksichtigen, die eine viel größere Zahl von Infizierten umfasst, und 2) das Ausmaß des Myokardschadens in der geimpften Population hängt nicht nur von der Inzidenz ab, sondern auch von der Gesamtzahl der Personen, die einen Impfstoff erhalten haben; diese Zahl ist viel größer als die Zahl der Personen, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind.

Woher beziehen Klement und Walach ihre Studiendaten für COVID-19-Infektionen?

Die Autoren geben im European Journal of Heart an, dass sie sowohl für die Anzahl der mit COVID-19 infizierten Personen als auch für die Anzahl der wegen COVID-19 hospitalisierten Personen auf nationale Daten des Robert-Koch-Instituts in Deutschland (Zugriff am 17. August 2023) und des Schweizer Bundesamtes für Statistik (Zugriff am 17. August 2023) zurückgreifen.

Was ist mit erhöhten Troponin-Werten?

Klement und Walach suchten am 17. August 2023 in Google Scholar mit dem Suchbegriff „troponin COVID-19 SARS-CoV-2 infection non-hospitalized“ nach relevanten Studien, die Troponinwerte sowohl bei hospitalisierten als auch bei nicht hospitalisierten Patienten messen. Zu diesem Zeitpunkt ergab dies nur eine prospektive Studie (Ziedziela et al.), die über erhöhte kardiale TnT-Werte (> 14 ng/ml) bei 7 % (6/86) der hospitalisierten und bei 1,8 % (2/114) der nicht-hospitalisierten Covid-19-Patienten berichtete, was eine Gesamtinzidenz von 8/200 = 0,04 (Standardfehler = 0,035) für erhöhte TnT-Werte nach SARS-CoV-2-Infektion ergibt.

Anzahl der Personen mit erhöhten Troponin-T-Werten nach Impfung oder natürlicher Infektion mit SARS-CoV-2 gemäß den Daten von Buergin et al. und Niedziela et al.

Troponin T Levels Geimpfte Natürlich infiziert Erhöht 40 8 Nicht Erhöht 737 192

Die Autoren weisen darauf hin, dass erhöhte c-Troponin-Werte ein potenzieller Marker für eine Myokardschädigung nach einer COVID-19-Impfung bei gesunden Personen sind, was eine beunruhigende Perspektive darstellt.

Die Autoren berichten, dass Niedziela et al. zeigen, dass „hospitalisierte infizierte Personen eher Anzeichen einer Herzmuskelschädigung aufweisen als nicht hospitalisierte infizierte Personen“. In einer anderen Arbeit, die einen Überblick über veröffentlichte Daten gibt und von Buergin et al. zitiert wird, wird die Häufigkeit erhöhter Troponinwerte bei hospitalisierten Patienten auf 20 % geschätzt.

Wie ist das Risiko erhöhter Troponinwerte in der Allgemeinbevölkerung nach einer COVID-19-Impfung im Vergleich zum Risiko erhöhter Troponinwerte aufgrund einer COVID-19-Infektion?

Einschränkungen

Die Autoren weisen auf Einschränkungen der Studie hin, wie z.B. den „Mangel an Studien, die prospektiv Troponinwerte und andere Anzeichen von Myokardschädigung sowohl bei hospitalisierten als auch bei nicht hospitalisierten Personen mit SARS-CoV-2-Infektion messen“. Sie mussten sich also auf Niedziela et al. verlassen, obwohl die Troponin-Werte im Median 106 Tage nach Auftreten der Symptome gemessen wurden; bei Buergin et al. wurden sie drei Tage nach der Impfung gemessen.

Die Autoren weisen darauf hin, dass Buergin et al. hs-TnT-Tests verwendeten, während Niedziela et al. konventionelle TnT-Tests verwendeten.

Sie weisen jedoch darauf hin, dass die Daten von Moulson et al. darauf hindeuten, dass die Verwendung der Daten von Niedziela et al. als Hinweis auf eine Myokardschädigung wahrscheinlich zu hoch gegriffen ist, was die vorliegende Studie stützen sollte.

Für die vorliegende Studie gehen die Autoren davon aus, dass die von Buergin et al. abgeleitete Inzidenz von Myokardschäden nach mRNA-1273-Auffrischimpfung auch für andere Impfzahlen und Hersteller gilt. Die Ergebnisse bleiben aufgrund der großen Anzahl der geimpften Personen nach Klement und Walach qualitativ gültig.

Abschließende Überlegungen

Buergin et al. lieferten wichtige Erkenntnisse zur Sicherheit des mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs, unterschätzten aber aufgrund eines logischen Fehlers die Bedeutung ihrer eigenen Ergebnisse für die „öffentliche Gesundheit“.

Die Autoren betonen die Dringlichkeit, länderübergreifende systematische Beobachtungsstudien durchzuführen, um das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Massenimpfung mit COVID-19 besser zu verstehen.

Forschungsleiter/Untersucher

Dr. Rainer Johannes Klement, Medizinphysiker am Leopoldina-Krankenhaus, Abteilung für Strahlenonkologie

Prof. Dr. Harald Walach, prominente Persönlichkeit in den Bereichen Psychologie, Philosophie und Komplementärmedizin sowie Gründer und Geschäftsführer des Change Health Science Institute.

Aufruf zum Handeln: Siehe Ergebnisse der Studie.