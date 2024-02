Das perfekte Rezept für eine echte Antisemitismuskrise

Caitlin Johnstone

Wenn ich den Antisemitismus verstärken wollte, würde ich unter einer Davidstern-Flagge eine Menge wirklich böser Dinge tun und gleichzeitig darauf bestehen, dass meine Handlungen untrennbar mit dem jüdischen Volk und dem jüdischen Glauben verbunden sind.

Wenn ich den Antisemitismus verstärken wollte, würde ich unter einer Davidsternflagge eine Menge wirklich böser Dinge tun und gleichzeitig darauf bestehen, dass meine Handlungen untrennbar mit dem jüdischen Volk und dem jüdischen Glauben verbunden sind. Ich würde Kinder zu Tausenden töten und genozidale Gräueltaten begehen.

Ich würde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Wachsamkeit der Menschen gegenüber dem Antisemitismus zu verringern, um die Ausbreitung des Antisemitismus zu fördern. Ich würde alles tun, um Warnungen vor Antisemitismus lächerlich und bedeutungslos erscheinen zu lassen – ich würde Geschichten in Umlauf bringen, dass Menschen, die sich gegen Völkermord und ethnische Säuberungen aussprechen, Juden hassen, dass Friedensmärsche als Hassverbrechen dargestellt und Forderungen nach Gerechtigkeit als Aufrufe zum Völkermord an den Juden gebrandmarkt werden. Ich würde so oft wie möglich auf die offensichtlichste und absurdeste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann, den Wolf schreien, um alle für die Realität des antijüdischen Hasses zu desensibilisieren.

Ich würde versuchen, die jüdischen Soldaten, die unter der Flagge des Davidsterns Gräueltaten begehen, so unmenschlich wie möglich aussehen zu lassen, um so die normalen Juden in den Augen der Öffentlichkeit zu entmenschlichen. Sie sollten sich dabei filmen, wie sie die schlimmsten Dinge tun, die man sich vorstellen kann, während sie lachen und ihre Taten feiern, und diese Videos dann in den sozialen Medien veröffentlichen. Je mehr virale Inhalte sie mit ihren grausamen Taten erzeugen können, desto besser.

Ich nehme an, dass ich auch alte antisemitische Verschwörungstheorien untersuchen und sicherstellen möchte, dass jeder dazu beiträgt, sie zu unterstützen. „Juden kontrollieren die Medien“? Ich werde dafür sorgen, dass die Medien stark zugunsten der Flagge mit dem Davidstern voreingenommen sind. „Juden kontrollieren die Regierung“? Ich sorge dafür, dass die Regierungen sich verbiegen, um die Verbrechen der Davidstern-Nation zu unterstützen. „Blutopfer von Kindern“? Sorgen Sie dafür, dass die Kriegsverbrechen, die unter der Flagge des Davidsterns begangen werden, so viele Kinder wie möglich töten.

Diese Schritte würden das perfekte Umfeld für sehr reale Akte des Hasses gegen Angehörige des jüdischen Glaubens schaffen, die dann, wie ich vermute, dazu benutzt werden könnten, weitere Gräueltaten zu rechtfertigen und so den sehr realen Antisemitismus zu verstärken. Es würde eine sich selbst verstärkende Feedback-Schleife von Gewalt und Hass entstehen, die zu einer ständigen Eskalation des Antisemitismus in unserer Gesellschaft führen würde, die eines Tages zu etwas so Schrecklichem führen könnte, wie es die Geschichte bisher nicht gesehen hat.

Natürlich würde ich so etwas niemals tun, denn es wäre ein furchtbares Übel, das man den Juden in der Welt antun würde. Wenn so etwas passieren würde, wäre es nicht die Schuld der Juden – von denen viele zu den gutherzigsten und aufrichtigsten Menschen der Welt gehören -, sondern die Schuld der Regierungen und der Medien, die den Weg zu einem solchen Ergebnis geebnet haben. Jede Machtstruktur, die eine solche Dynamik hervorgebracht oder gefördert hat, wäre unverzeihlich korrumpiert und müsste zum Wohle der Menschheit gestoppt werden.