Vorsicht vor den Philanthropen!

Ich denke, dass dieses Kunstwort in dem unten stehenden Meme perfekt die tyrannischen Milliardärspsychopathen beschreibt, die mit ihren Milliarden die Kontrolle über die Welt übernommen zu haben scheinen, während sie sich selbst als die Retter der Menschheit darstellen.

Wann immer ich das Wort Stiftung im Zusammenhang mit einem dieser Psychopathen sehe, weiß ich, dass die Stiftung nichts weiter als eine Fassade ist, um ihre bösen Absichten durchzusetzen.

Und wenn es jemals ein Aushängeschild für Philanthropen auf der ganzen Welt gegeben hat, dann ist es Mr. Depopulation/Impfstoffpusher/Farmer Bill Gates und seine Gates Foundation.

Gates, Soros, Bloomberg und die Clintons repräsentieren die bösen Mächte dieser Welt, die ihren Reichtum, ihre Macht und ihre Kontrolle über die Regime-Medien nutzen, um ihre Agenda von Chaos, Tod, Zerstörung und Entvölkerung voranzutreiben. Sie alle benutzen ihre „wohltätigen“ Stiftungen als Mittel für ihre bösen Zwecke, während die Medien, die sie gekauft haben, sie als großzügige Philanthropen darstellen, die das Leben der Armen und Unterdrückten verbessern.

Das Ganze ist ein Trick, der für jeden, der bereit ist, unter die Oberfläche dieser potemkinschen Stiftungen zu blicken, leicht zu durchschauen ist.

Bill Gates hat offen seine Überzeugung geäußert, dass die Welt Milliarden Menschen weniger benötigt.

Alles, was er tut, unterstützt und finanziert, fördert aktiv die Verwirklichung seines psychotischen Wunsches, diejenigen zu töten, die er für nutzlose Esser hält. Gates finanzierte die Veranstaltung 201 im Oktober 2019, auf der der Masterplan für die Covid-Pandemie vorgestellt wurde, während er gleichzeitig Impfstoffe für eine Krankheit finanzierte, die es angeblich noch gar nicht gab.

Dieser Psychopath stand an vorderster Front, als es darum ging, Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt dazu zu bringen, sich dieses ungetestete, giftige und DNA-verändernde Gebräu injizieren zu lassen.

Es ist jetzt eindeutig bewiesen, dass diese Impfstoffe Millionen von Menschen sofort getötet haben, weitere Millionen langsam und methodisch, und weitere Millionen daran gehindert haben, überhaupt geboren zu werden, indem sie die Fruchtbarkeit von jungen Menschen drastisch verändert haben, die NULL Risiko durch Covid hatten, aber von den Behörden und ihren gekauften Lakaien gezwungen wurden, sich impfen zu lassen. Dieser Psychopath finanzierte auch die Einführung von GVO-Mücken in die Natur. Plötzlich stieg die Zahl der Malariafälle. Dieser Wahnsinnige finanzierte gefälschtes, chemisch hergestelltes Fleisch, während er im ganzen Land Ackerland aufkaufte, ohne die Absicht, Landwirtschaft zu betreiben. Er finanziert neue Impfstoffe und benutzt Afrikaner als Versuchskaninchen. Er finanziert Geo-Engineering (auch bekannt als Chemtrails), um die Sonne abzuschirmen, denn sein Abitur macht ihn nicht nur zum Impfstoff-, sondern auch zum Klimaexperten.

Psycho Soros hat seine Milliarden mit der Manipulation der Finanzmärkte durch Insiderinformationen verdient, sodass er sich nun als Marionettenspieler von Politikern, Medien und NGOs auf der ganzen Welt aufspielt. Er ist allein verantwortlich für die anhaltende Zerstörung Amerikas und des größten Teils der westlichen Welt. Es hat Milliarden von Dollar gekostet, die Millionen von Eindringlingen an unsere Südgrenze zu bringen. Soros ist der Psychopath, der diese Invasion finanziert, unter dem Deckmantel seiner Stiftung und Hunderter „wohltätiger“ Organisationen, die er finanziert, um sicherzustellen, dass die Invasoren die Mittel haben, erfolgreich in unser Land und nach Westeuropa einzudringen.

Sein einziges Ziel ist es, die amerikanische und westliche Kultur zu zerstören, Chaos zu schaffen, den sozialen Unfrieden zu maximieren und jeden Rest von Gemeinschaft, Normalität und friedlicher Koexistenz zu zerstören. Soros steht hinter der Auswahl von Staatsanwälten in jeder städtischen Enklave Amerikas, die sich weigern, das Gesetz durchzusetzen, die Kriminalität fördern und die Städte, die sie schützen sollen, vorsätzlich zerstören. Soros will zügellose Kriminalität, illegale Einwanderer, die die Städte überschwemmen, unkontrollierten Drogenkonsum, Massenobdachlosigkeit, manipulierte Wahlen durch Briefwahlbetrug und den Untergang Amerikas. All das geschieht mit „legalen“ Mitteln und wird von den von ihm finanzierten Regime-Medien bejubelt.

Ich könnte noch mehr Beispiele über Bloomberg und die Clintons anführen, aber das würde sich wiederholen, weil diese Philanthropen alle das gleiche Ziel verfolgen. Sie nutzen ihren enormen Reichtum, ihre Macht und Kontrolle, um noch mehr Reichtum, Macht und Kontrolle zu erlangen, während sie ihre psychopathischen Überzeugungen einer ahnungslosen Bevölkerung aufzwingen, die einfach nur versucht, ihr Leben zu leben.

Die meisten Menschen sind nicht psychopathisch. Nur diese Mikrofraktion wirklich böser Menschen mit massivem Reichtum ist unser aller wahrer Feind. Sie sind relativ leicht zu entlarven.

Wenn die Menschen den Mut hätten, sich gegen diese Psychopathen zu stellen und an einigen ein Exempel zu statuieren, könnte das Blatt vielleicht gewendet werden. Ich bin nicht optimistisch, aber es braucht nur einen.