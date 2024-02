Sie können Ihr Gold leider nicht haben.

An dieser Stelle warnen wir regelmäßig vor den Risiken, die mit der Verwahrung von Vermögenswerten bei Banken verbunden sind. Die Banken haben es immer schwieriger gemacht, Ihre Einlagen abzuheben und arbeiten mit den Regierungen zusammen, damit diese Ihr Geld legal einfrieren oder beschlagnahmen können. Zu allem Überfluss werden Meldepflichten für den Inhalt von Bankschließfächern eingeführt und die Aufbewahrungsmöglichkeiten eingeschränkt – auch hier besteht die Gefahr der Beschlagnahme.

Die Banken werden immer mehr zu einem der riskantesten Orte, um Vermögen in einer Form aufzubewahren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Menschen zu Einrichtungen zurückkehren, die die Verwahrung von Vermögen so handhaben, wie es die ersten Banken vor Jahrtausenden getan haben – zu Schließfächern, die gegen Gebühr Ihr Vermögen verwahren, aber keine anderen Bankgeschäfte betreiben.

Während ich unseren Lesern empfohlen habe, dass solche Einrichtungen die bessere Wahl sind, habe ich sie auch wiederholt davor gewarnt, dass viele dieser Einrichtungen kein echtes, physisches Gold lagern. Stattdessen bieten sie einen Vertrag an, der besagt, dass sie bei Bedarf eine vereinbarte Menge Gold liefern werden. Das Problem dabei ist, dass es für diese Institutionen verlockend ist, einen solchen Vertrag mit Ihnen abzuschließen und den Kaufpreis zu kassieren, aber niemals tatsächlich Gold zu kaufen und zu lagern. Man schätzt, dass der Gesamtwert solcher Verträge weltweit das 150-fache der auf der Erde vorhandenen Goldmenge beträgt.

Oje.

Kaufen Sie also unbedingt nur physisches, zugewiesenes Gold.

Und noch eine Warnung: Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass viele der weltweit sichersten Anlagen zwar in Nordamerika und Europa liegen, diese Länder aber am Rande einer Wirtschaftskrise stehen. Sowohl die Regierungen als auch die Institutionen könnten sich als unzuverlässig erweisen, und es könnte sein, dass Sie eines Tages bei der Institution vorbeischauen, um Ihr Gold abzuholen, und man Ihnen sagt: „Es tut uns leid, wir können es Ihnen nicht liefern“. Es kann viele Gründe dafür geben, es gibt viele Hürden zu überwinden und endlose bürokratische Hürden. Und doch kann es sein, dass Sie Ihr Gold nie in Empfang nehmen können.

Aus diesen Gründen raten wir Ihnen, obwohl nichts im Leben garantiert ist, Ihr Vermögen immer zu schützen, indem Sie die Option mit dem geringsten Risiko wählen.

Das bedeutet, dass Sie zwei einfache Regeln befolgen sollten – Regel Nr. 1: Wählen Sie das Land mit den besten Gesetzen und dem besten Ruf. Regel Nr. 2: Vergewissern Sie sich, dass es in diesem Land eine seriöse Lagereinrichtung mit einem Tresor der Klasse III und einem Vertrag gibt, der Ihren Anforderungen entspricht.

Aber bin ich übervorsichtig, wenn ich diesen Rat so oft gebe? Leider nein. Ich habe vorausgesagt, dass in Zukunft, wenn wir uns einer Währungskrise nähern, Banken und Lagereinrichtungen in Ländern, die wahrscheinlich stark betroffen sein werden, immer härter daran arbeiten werden, die Freigabe von Einlagen (im Falle von Banken) und Edelmetallen (im Falle von Lagereinrichtungen) zu vermeiden.

Die Berichte, die ich in letzter Zeit von Verwahrern in günstigen Ländern erhalten habe, deuten darauf hin, dass sich diese Prognose zu bewahrheiten beginnt. Von Fall zu Fall wird es für die Kunden immer schwieriger, an ihr Geld und ihre Metalle zu kommen. In den meisten Fällen verursachen die Institutionen, die nicht liefern wollen, bürokratische Hürden, Verzögerungstechniken (die sowohl Zeit als auch Geld kosten), und in einigen Fällen weigern sie sich sogar, überhaupt zu liefern.

Lassen Sie uns zwei aktuelle Beispiele betrachten – eines von einer Bank, das andere von einem Vermögensverwalter.

USA: Ein Kunde bittet seine Bank, 178.000 US-Dollar an eine Einrichtung in Übersee zu überweisen, um dort Edelmetalle zur Lagerung zu kaufen. Die Bank legte ihm eine Reihe von Hindernissen in den Weg:

Es war ein schriftlicher Antrag erforderlich, der im Original unterschrieben und persönlich abgegeben werden musste.

Danach war eine telefonische Genehmigung des Schreibens erforderlich.

Anschließend musste dem Kunden einer PIN zugeteilt werden, deren Erstellung mehrere Tage in Anspruch nahm und die per Kurier zugestellt werden musste.

Nachdem der Kunde all diese Hürden genommen hatte, änderte die Bank ihre Anforderungen vollständig und verlangte stattdessen die Zusendung eines Barschecks, was eine Bearbeitungszeit von zehn Tagen erforderte.

Verlorene Zeit – vier Wochen ab dem Datum des ersten Antrags.

Österreich: Ein Kunde versucht, die ihm zugeteilten 138 goldenen Philharmoniker von seiner Bank zu einem Institut in einem anderen Land zu transferieren. Die Bank hat ihm wiederholt Steine in den Weg gelegt:

Weigerte sich, die Waren selbst zu versenden und den Versand zu organisieren.

Sie weigerten sich, die Waren bei ihrer Ankunft an FedEx zu übergeben, obwohl ein Versicherungsnachweis vorgelegt wurde. Die Bank bestand darauf, einen Lkw zu mieten.

Sie weigerte sich dann, die Münzen überhaupt herauszugeben, außer an eine andere Bank.

Sie behauptete dann, sie sei „nicht bereit“, die Münzen herauszugeben. Der Kunde wurde aufgefordert, es „noch einmal zu versuchen“. (Acht Versuche waren nötig.)

Schließlich stimmten sie zu, die Münzen freizugeben, aber nur gegen eine Rücknahmegebühr von 1% (die nicht Teil der ursprünglichen Vereinbarung war – im Grunde ein Lösegeld).

Es gibt noch viele, viele andere Beispiele, aber diese sollten ausreichen, um den wachsenden Trend zu illustrieren: Wenn Sie Ihr Geld oder Ihre Metalle aus einer gefährdeten Jurisdiktion wie einem EU-Land oder Nordamerika herausholen wollen, schließt sich das Zeitfenster. Rechnen Sie damit, dass es schwierig, teuer oder sogar unmöglich sein wird, aus diesem Land herauszukommen. Was wollen diese Institutionen? Merken sie nicht, dass sie den Klienten signalisieren, dass sie keine hilfreichen Partner sind?

Ja, aber sie sind sich auch eines anderen Faktors bewusst, der für sie noch wichtiger ist. Da die Wirtschaftskrise immer näher rückt, ist ihnen klar, dass der Tag kommen wird, an dem der Banken-Notstand ausgerufen wird und die Banken für eine noch unbekannte Zeit (wahrscheinlich bis eine Lösung gefunden ist) ihre Türen schließen werden. Wie werden die neuen Regeln aussehen? Niemand weiß es. Werden die Banken und Lagerhäuser verpflichtet sein, nach der Wiedereröffnung in vollem Umfang zu liefern? Auch das weiß niemand.

Deshalb wollen sie in der Endphase dieses Wettlaufs nach unten so viel wie möglich von Ihrem Geld und Ihren Metallen behalten.

Die oben genannten Beispiele sind nur die Spitze des Eisbergs, und wir können davon ausgehen, dass die Zukunft weitere Einschränkungen bringen wird. In einer Wirtschaftskrise gibt es keine Garantien, aber wir können uns für die Situation entscheiden, die uns am wenigsten wahrscheinlich unser Vermögen kostet. Noch einmal,

Wählen Sie das Land mit der besten Erfolgsbilanz – eine lange Geschichte niedriger oder gar keiner Steuern, eine stabile Regierung und eine Gesetzgebung, die ausländische Investoren schützt und nicht schikaniert.

Wählen Sie das Land, das für Sie am einfachsten zu erreichen ist – in Europa könnte das die Schweiz oder Österreich sein. In Asien könnte es Singapur oder Hongkong sein. In der westlichen Hemisphäre könnten es die Cayman Islands sein.

Wählen Sie die beste Einrichtung in diesem Land – diejenige, die den besten Ruf genießt und den besten Vertrag anbietet (wettbewerbsfähige Preise, Tresorräume der Klasse III, 24-Stunden-Zugang usw.).

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht sagen, wie lange die Notwendigkeit, Vermögenswerte zu sichern, so wichtig sein wird wie in der nahen Zukunft. Es kann ein kurzer Zeitraum sein (einige Jahre), oder es kann viele Jahre dauern, bis sich die Wogen geglättet haben. Wie auch immer die kommende Wirtschaftskrise ausgehen wird, diejenigen, die die sichersten Häfen für ihr Vermögen gewählt haben, werden am besten davonkommen.