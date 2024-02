Ehemaliger Berater der Reagen-Regierung: 2024 hört die USA auf zu existieren

2024: Das Jahr, in dem Amerika aufhört zu existieren

Paul Craig Roberts

In 234 Jahren amerikanischer Geschichte ist noch kein Präsident strafrechtlich belangt worden. Die ganze Welt weiß, dass die straf- und zivilrechtlichen Vorwürfe gegen Trump erfunden und konstruiert sind. Es ist offensichtlich, dass die Demokratische Partei das Recht als Waffe gegen politische Gegner einsetzt, genau wie es Stalin tat. Die Demokraten sind der schlimmste und gefährlichste Feind, den die Verfassung und die amerikanischen Bürger je hatten.

Die Demokraten, die sich darauf konzentrieren, ihren Einparteienstaat zu erhalten und auszubauen, haben ein Problem. Bidens eigenes Justizministerium hat ihn für unzurechnungsfähig erklärt, weil er die Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährdet habe, indem er unerlaubt Dokumente der nationalen Sicherheit besessen und Dokumente der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten an ungesicherten Orten zurückgelassen habe. Wie kann also Biden für das Amt des Präsidenten kandidieren, wenn er wegen geistiger Unzurechnungsfähigkeit nicht in der Lage ist, sich wegen eines Verbrechens vor Gericht zu verantworten?

Wie ich auf dieser Website geschrieben und in Interviews gesagt habe, besteht ein Ausweg für die Demokraten, die Amerikas schlimmste Feinde sind, die sexuelle Perversion legitimieren, die die Grenzen offen halten, damit die Amerikaner mit vom Steuerzahler unterstützten Immigranten überschwemmt werden können, die die Feindschaft zu Russland, China und dem Iran aufrechterhalten und damit die Zerstörung Amerikas einladen, darin, Biden durch Hillary zu ersetzen.

Die andere Möglichkeit, und vielleicht werden beide zusammen genutzt, besteht darin, dass die Marionette der herrschenden Elite im Weißen Haus zusammen mit dem Mitglied des Weltwirtschaftsforums, dem Gouverneur von Texas, einen Grenzkonflikt und eine mögliche „Bürgerkriegs“-Drohung inszeniert, um das Kriegsrecht und die Aussetzung der Präsidentschaftswahlen zu rechtfertigen.

Es braucht nicht viel Intelligenz, um zu erkennen, dass beides bereits im Gange ist.

Überall in der weißen westlichen Welt sehen wir, wie weiße Regierungen Bürger zugunsten ukrainischer Flüchtlinge und Einwanderer aus der Dritten Welt diskriminieren. Ich habe heute erfahren, dass der Lebensstandard der ukrainischen Flüchtlinge und Einwanderer in Irland, die vom irischen Volk bezahlt werden, höher ist als der durchschnittliche Lebensstandard der irischen Bürger. Die irischen Bauern stehen vor der Vernichtung ihres Besitzes, da die Regierung plant, eine Million Schafe und 200.000 Kühe zu töten, um die globale Erwärmung voranzutreiben.

Israels Völkermord an den Palästinensern ist nicht der einzige Völkermord, der heute begangen wird. Die weißen Regierungen der westlichen Länder begehen Völkermord an ihren eigenen weißen Bürgern. Die Vereinigten Staaten, Europa und Kanada haben offene Grenzen, aber nicht für Weiße, sondern für farbige Menschen, die nicht der westlichen Tradition angehören. Versuchen Sie, eine europäische Freundin ins Land zu holen, und Sie werden sehen, dass Einwanderung nicht für Weiße ist.

Jede westliche Regierung ist damit beschäftigt, die weiße Zivilisation auszulöschen. Diese Regierungen sind unsere Todfeinde. Aber das indoktrinierte Volk wird das nie sehen.