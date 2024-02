Geheime Partnerschaften als Treibstoff für klimafeindlichen Journalismus

Wohlhabende liberale Stiftungen versuchen, die Medienberichterstattung über Energie- und Umweltthemen zu beeinflussen, indem sie Workshops, Kurse und Seminare für Journalisten finanzieren, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen – und einige der weltbesten Universitäten lassen sich gerne darauf ein.

Eine Analyse der Förderinitiativen einiger der größten privaten Stiftungen Amerikas zeigt, dass mehrere große linksgerichtete Institutionen die Ausbildung von Klimajournalisten an der Columbia University, der Harvard University und der University of Southern California finanzieren. Auch die renommierte britische Universität Oxford beteiligt sich an einem ähnlichen Projekt auf der anderen Seite des Atlantiks.

Die Nachricht kommt zwei Jahre nach der Ankündigung der Associated Press, zwanzig Klimajournalisten einzustellen und dafür acht Millionen Dollar von denselben Stiftungen zu erhalten, um den Klimajournalismus zu fördern. Nach dieser Finanzspritze scheinen die AP-Journalisten darauf verzichtet zu haben, die Industrie für fossile Brennstoffe um Kommentare zu Berichten zu bitten, die sie betreffen.

Die Organisation Covering Climate Now ist eine wichtige treibende Kraft für klimabezogene Nachrichten und berichtet, dass „mehr als 500 Nachrichten- und Medienunternehmen mit der Organisation zusammenarbeiten, die ein Publikum von 2 Milliarden Menschen in 57 Ländern repräsentiert. Zu den Partnern gehören große Namen wie ABC News, CBS News, Reuters, The Boston Globe, The Miami Herald und The San Francisco Chronicle“.

NBC News und Bloomberg sind ebenfalls Partner und erst kürzlich wurde KGW News aus Portland als Partner aufgenommen.

Covering Climate Now wurde von der Columbia Journalism Review – einer Initiative der Ivy-League-Journalistenschule der Columbia University – in Zusammenarbeit mit der linksradikalen Publikation The Nation ins Leben gerufen. Wer finanziert es? Actions@EBMF, The David and Lucile Packard Foundation, Michaux Family Foundation, One Earth Fund, Park Foundation, Rockefeller Family & Associates, Rockefeller Family Fund, Schumann Media Center, Taylor Family Charitable Fund und Wayne Crookes. Rockefeller-Gelder standen auch hinter der AP Climate Journalism Initiative.

Seit dem Start von Covering Climate Now und der Columbia-Initiative haben ABC, CBS und Reuters eine Flut von Berichten über den Klimawandel veröffentlicht, die offensichtlich darauf abzielen, Nicht-Klimaschützer anzuziehen und ihre Besorgnis über das Thema zu verstärken, indem sie sich auf Themen konzentrieren, die für extrem „durchschnittliche“ Nachrichtenkonsumenten von Interesse sind, wie Lebensmittel, die psychische Gesundheit von Kindern … und sogar Weihnachtsbäume. sogar Weihnachtsbäume.

ABC hat sich diesem Trend in den vergangenen Monaten besonders stark angeschlossen:

Studie zeigt: Klimawandel erhöht Risiko für psychische Probleme bei Jugendlichen

Klimawandel gibt Anlass zur Sorge um die Zukunft des Marathonlaufs und die Sicherheit der Läufer: Analyse

Teenager, der das Tubbs-Feuer überlebt hat, warnt vor den Auswirkungen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit

Durch den Klimawandel könnten diese Grundnahrungsmittel an Thanksgiving bald seltener werden

Neue Studie: Klimawandel könnte bald den Geschmack von Bier beeinflussen

Die „Tubbs Fire“-Geschichte wurde von Stephanie Epps mitverfasst, deren Klimaberichterstattung die Gruppe hier auf ihrer „Tipps“-Seite wohlwollend zitiert.

Die Story über das Thanksgiving-Essen war für linke Medien doppelt attraktiv, da sie einerseits den Klimawandel als unmittelbares Problem darstellte und andererseits die Biden-Inflation aus dem Spiel ließ. Effizienz ist schließlich ein Schlagwort dieses Genres.

Aber die Bierstory war ein echter Hit und wurde von mindestens einem anderen „Partner“ der Massenmedien aufgegriffen, während andere „Nichtpartner“ sie aufgriffen.

Hier die Schlagzeile von CBS: „Erderwärmung bedroht kalte Biervorräte durch Klimabelastung von Hopfen, Gerste und Wasser“. Das muss man den Greta-Thunberg-Fans dieser Welt hoch anrechnen: Es gibt wohl keinen besseren Weg, den Durchschnittsamerikaner mittleren Alters für den Klimawandel zu sensibilisieren, als die Bier-Alarmstufe zu erhöhen. War das eine Folge der Simpsons? Oder sieht es nur so aus?

Seit der Veröffentlichung von Covering Climate Now und der Columbia-Initiative hat CBS diese Schlagzeile:

Das reichste 1% der Welt stößt genug Kohlenstoff aus, um den Hitzetod von 1,3 Millionen Menschen zu verursachen, so der Bericht.

Partner Reuters titelte mit dieser Nachricht:

London ist nicht ausreichend auf die tödlichen Risiken des Klimawandels vorbereitet, warnt ein Bericht.

Ein Brite, mit dem ich über diesen Artikel sprach und der während der berüchtigten Hitzewelle 2022 in London lebte, scherzte, dass der Hauptgrund, warum der Klimawandel dort tödlich sein könnte, darin liege, dass nur sehr wenige Wohnungen in der Stadt mit Klimaanlagen ausgestattet seien.

Aber auch Reuters hat die Sache mit der Berichterstattung über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Spitze getrieben. Im Dezember veröffentlichten sie diesen Artikel:

Klimawandel bedroht ungarische Weihnachtsbäume.

Covering Climate Now hat auch Partnerartikel veröffentlicht, in denen argumentiert wird, dass „massive grüne öffentliche Investitionsprogramme der kosteneffektivste Weg wären, um sowohl die von Viren heimgesuchten Volkswirtschaften wiederzubeleben als auch dem Klimawandel einen entscheidenden Schlag zu versetzen“, und in denen die angebliche Gefährdung von Senioren, die während des COVID in ihren Häusern Schutz suchen, durch Fracking und die angebliche Verantwortung der Amerikaner für die Abholzung des Regenwaldes im Amazonasgebiet thematisiert werden – mit Leonardo DiCaprio (warum auch nicht).

Und diese Geschichte über den Widerstand gegen erneuerbare Energien im Herzen Amerikas wurde von ABC in Zusammenarbeit mit Covering Climate Now produziert. In der Geschichte wird Donald Trump für die erbitterte Debatte verantwortlich gemacht:

Der Widerstand beginnt oft mit der Befürchtung, dass Solar- oder Windenergie das Aussehen und die Atmosphäre eines Hauses beeinträchtigen könnte, und verstärkt sich, wenn die Menschen die von Donald Trump und anderen verbreiteten Argumente lesen und wiederholen, dass erneuerbare Energien unzuverlässig und gefährlich sind. Damit will ich nicht sagen, dass alle Gegner Republikaner sind oder alle Argumente falsch sind, sondern nur, dass es einen parteipolitischen Schimmer und einen Mangel an Fakten gibt. Und der Ton der Debatte spiegelt oft wider, wie Trump den akzeptablen öffentlichen Diskurs mit persönlicheren Angriffen verändert hat.

Vielleicht ist das alles auf die Initiative Covering Climate Now und Columbia zurückzuführen, aber da Harvard in letzter Zeit viel in den Nachrichten war, ist es interessant zu wissen, dass Harvard bereits 2019 über die Neiman Foundation for Journalism einen Workshop organisiert hat, in dem Journalisten erklärt wurde, wie sie über den Klimawandel berichten sollten – ein Workshop, der von der John D. and Catherine T. MacArthur Foundation finanziert wurde.

Das Annenberg Center for Climate Journalism and Communication an der University of Southern California wird von Bloomberg Philanthropies, der Beedie Foundation, der Manaaki Foundation und Vere Initiatives finanziert.

Und in Großbritannien wurde das Oxford Climate Journalism Network 2021 mit einem Zuschuss der European Climate Foundation gegründet und später mit einem Zuschuss der Laudes Foundation finanziert. OCJN bietet Online-Kurse für Journalisten, ein Leadership-Programm für Redakteure und Redaktionsleiter, ein Stipendienprogramm für ein Studium in Oxford sowie akademische Forschung an. OCJN erklärt: „Jede Geschichte ist eine Klimageschichte. Unser Netzwerk unterstützt Reporter und Redakteure, die die Klimakrise zu einem zentralen Bestandteil ihres Journalismus machen wollen“.

Übrigens sind nicht nur die elitärsten Institutionen an der Kampagne beteiligt. Im oberen Mittleren Westen sind auch die Spartaner dabei, denn das Knight Center for Environmental Journalism der Michigan State University wurde mit einem Zuschuss der Knight Foundation gegründet. Das Knight Center hat kürzlich 150.000 Dollar von der Mott Foundation erhalten, um an DEI-Themen im Umweltjournalismus zu arbeiten.

All dies sollte man berücksichtigen, wenn man Nachrichten über den Klimawandel liest.

Fakten sind Fakten. Wissenschaft ist Wissenschaft. Aber Journalismus sollte Journalismus sein, nicht Aktivismus. Wenn politisch engagierte und motivierte Organisationen und Aktivisten die Berichterstattung über ein ganzes wichtiges Politikfeld bestimmen – oder wenn nicht bestimmen, so doch versuchen, das Ruder in die Hand zu nehmen – dann muss man sich die Frage nach der Objektivität und dem Auftrag stellen. Journalismus, Berichterstattung – unsere Welt behandelt sie zunehmend als Ware und Plattform, und das Publikum gewöhnt sich immer mehr daran. Die Klimaberichterstattung ist ein Bereich, in dem das leicht zu erkennen ist. Aber was ist mit den Bereichen, in denen es nicht so einfach ist? Deshalb ist das Prinzip so wichtig. Damit man sich darauf verlassen kann, egal wie heiß – oder warm – das Thema ist.