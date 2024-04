Das israelische Leid ist nicht mit dem palästinensischen zu vergleichen

Eintausend tote Israelis (wahrscheinlich Hunderte durch wahlloses IDF-Feuer) sind nicht vergleichbar mit Zehntausenden Palästinensern (wahrscheinlich mehr), die absichtlich durch eine High-Tech-Kriegsmaschinerie ausgelöscht wurden, auch wenn man berücksichtigt, dass Israel der Aggressor war und die Gewalt der Unterdrückten nicht mit der Gewalt der Unterdrückten vergleichbar ist…

❖

Die Massenmedien verbreiten wieder einmal die Behauptung, Israel würde seine Operationen im Gazastreifen “zurückfahren”. Wie die Journalistin Sana Saeed auf Twitter feststellte, ist dies eine Behauptung, die sie seit Monaten fälschlicherweise aufstellen. Solche Geschichten zu verbreiten, während Israel öffentlich erklärt, sich auf eine Invasion in Rafah vorzubereiten, ist absurd und unverantwortlich.

❖

Ein Mitglied der israelischen Knesset namens Limor Son Har-Melech behauptet, es gebe geheime israelische Pläne, Siedlungen im Gazastreifen zu errichten. Es ist ein verrückter Zufall, dass jeder einzelne Teil der israelischen Reaktion auf den 7. Oktober genau so aussieht, wie er aussehen würde, wenn Israel einfach anfangen würde, all die Dinge zu tun, die es den Palästinensern seit Generationen antun will.

❖

Biden hat Israel seine “eiserne” Unterstützung zugesichert, während die Befürchtungen wachsen, dass der Iran bald Vergeltung für den israelischen Angriff auf sein Konsulat in Syrien üben könnte, bei dem mehrere iranische Militäroffiziere getötet wurden. Aufgrund der unerschütterlichen Unterstützung dieses Präsidenten für den völkermordenden zionistischen Staat könnten wir kurz vor dem Abgrund des schlimmsten Alptraumszenarios aller möglichen Konflikte im Nahen Osten stehen.

❖

In den ersten Wochen des israelischen Angriffs füllten palästinensische Journalisten die sozialen Medien mit Filmmaterial über die israelischen Gräueltaten in Gaza. Jetzt sehen wir viel weniger Filmmaterial, weil die Journalisten getötet wurden, der Zugang zum Internet erschwert und der Zugang der Palästinenser größtenteils des Gazastreifens eingeschränkt wurde, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Gräueltaten die ganze Zeit über stattfanden.

❖

Ich habe es satt, dass der 7. Oktober in einem Atemzug mit dem israelischen Abbrennen des Gazastreifens genannt wird, als ob beides gleichwertig oder gar vergleichbar wäre. Eintausend tote Israelis (wahrscheinlich Hunderte durch wahllosen Beschuss der IDF) sind nicht vergleichbar mit Zehntausenden Palästinensern (wahrscheinlich mehr), die durch eine hoch technisierte Kriegsmaschinerie gezielt ausgelöscht werden, auch wenn man berücksichtigt, dass Israel der Aggressor war und die Gewalt der Unterdrückten nicht mit der Gewalt des Unterdrückers zu vergleichen ist.

Aber genau das hört man immer wieder von höflichen westlichen Liberalen, die versuchen, einen Mittelweg in der israelisch-palästinensischen Frage zu finden. Sie werden davon sprechen, wie “traurig” und “tragisch” und “herzzerreißend” BEIDE sind, das Massaker in Gaza UND der 7. Oktober, und damit zwei exponentiell ungleiche Gewaltakte gleich gewichten.

Das kommt einer Lüge gleich. Es stellt aktiv falsch dar, was tatsächlich geschieht, und führt zu weitverbreiteten Missverständnissen, wie , dass die Hälfte der Amerikaner keine Ahnung hat, ob im gegenwärtigen “Krieg” mehr Palästinenser oder Israelis getötet werden. Der Versuch, zwei völlig unausgewogene Ereignisse auszubalancieren, führt zu einem völlig unausgewogenen Verständnis dessen, was wirklich passiert, und damit zu einer völlig unausgewogenen Weltsicht. Aber das ist es, was wir ständig sehen, und die westliche politische und mediale Klasse tut alles in ihrer Macht Stehende, um dies zu fördern.

Das israelische Leiden ist nicht gleichzusetzen mit dem palästinensischen Leiden. Es hat nicht einmal das gleiche Ausmaß. Etwas anderes zu behaupten, ist hinterhältig und manipulativ.

❖

Normale Person: Es ist schlimm, Kinder zu töten.

Verrückter: Aha, ich sehe, du hasst den jüdischen Glauben.

❖

“Es ist so traurig und tragisch, dass Kinder an die Kinderverbrennungsmaschine verfüttert werden”, sagte der Liberale, während er die Kinder auf das Fließband legte. “Es ist herzzerreißend!”

❖

Gibt es ein Wort für die Taktik, bei der eine Regierung etwas Böses tut und dann einen Haufen fadenscheiniger Lügen in die Welt setzt, um die anfängliche Gegenreaktion abzuschwächen, sodass, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, die öffentliche Aufmerksamkeit weitergezogen ist und es keine Auswirkungen hat? Wie dem auch sei, Israel ist gut darin.

❖

Es ist seltsam, dass sich die Leute so sehr für die US-Präsidentschaftswahlen interessieren, obwohl das ganze System so aufgebaut ist, dass jede Partei die Hälfte der Zeit gewinnt. Es ist, als würde man 10 blaue und 10 rote Murmeln in einen Hut stecken und weinen, wenn man eine rote herauszieht, und feiern, wenn es eine blaue ist.