Pfizer und eine Korruption, die zu tief sitzt, um sie zu heilen

Jeffrey A. Tucker

Alte und neue Filme drehen sich oft um das Thema Korruption. Generationen von Zuschauern haben es genossen, die Machenschaften einer Bande von Menschen zu entdecken, die in finanzieller oder anderer Hinsicht nichts Gutes im Schilde führen.

Es ist immer wieder schockierend zu sehen, wie brutal die Insider miteinander umgehen, wie sie lügen, betrügen und stehlen, um ihren Willen durchzusetzen. Besonders befriedigend ist es, wenn sie am Ende erwischt werden.

Unzählige Filme sind in der Vergangenheit diesem Grundplot gefolgt.

Einer meiner Favoriten ist der amerikanische Klassiker “On the Waterfront” (1954) mit Marlon Brando, Eva Marie Saint und Karl Malden. Es ist die Geschichte einer Schlägerbande, die die Kontrolle über die Gewerkschaft der Hafenarbeiter übernommen hat. Sie plündern die Arbeiter aus, um an ihre Mitgliedsbeiträge zu kommen, und machen ihre Löhne von ihrer Loyalität abhängig.

Jahrelang wurde jedem Gewerkschaftsmitglied gesagt, es solle “D&D” oder “taubstumm” sein und nie ein Wort zu den Behörden sagen, aus Angst vor schlimmen Konsequenzen. Je schlimmer die Korruption, desto brutaler die Strafverfolgung. New Jersey hat eine Verbrechenskommission eingerichtet, die sich mit dem Problem befasst und sich auf einen Mord konzentriert. Ein örtlicher Priester spielt eine Rolle, indem er einen Arbeiter, der eng mit der Bande verbunden ist, dazu überredet, die bösen Jungs zu verraten.

Am Ende geht alles gut aus, auch wenn Brando übel zugerichtet wird. Die Bösewichte werden besiegt und die Arbeiter erhalten ihre Gewerkschaft zurück. Der Film ist ein brillantes Spiegelbild der damaligen Kultur: Ja, es gibt Unvollkommenheiten, aber wir machen große Fortschritte dabei, das Böse auszumerzen und durch das Gute zu ersetzen, dank moralischer Führung und Mut.

Aber man muss wissen, dass die Handlung von der Existenz einer nicht korrupten höheren Macht abhängt. Das ist in den alten Filmen fast immer der Fall. Sobald die Obrigkeit herausfindet, dass etwas Schlimmes passiert, arbeitet sie daran, es zu bereinigen. Ihr Erfolg hängt von der ethischen Hartnäckigkeit eines einzelnen Insiders ab, der bereit ist, für das Richtige einzustehen. Um diesen Mut in die Tat umzusetzen, braucht es Rechtsmittel, die nicht Teil des Problems sind.

Das ist alles schön und gut, aber in unserer Zeit haben wir ein anderes Problem. Die höheren Mächte, auf die wir angewiesen sind, um Abhilfe zu schaffen, sind selbst Teil des Problems. Das wurde mir kürzlich bei der Anhörung des Obersten Gerichtshofs im Fall Murthy gegen Missouri klar, in dem dokumentiert wurde, wie Dutzende Bundesbehörden direkt und indirekt mit Social-Media-Unternehmen zusammengearbeitet haben, um die freie Meinungsäußerung zu zensieren.

Dies schien ein klarer Fall zu sein. Aber nach den mündlichen Ausführungen konnte ein Drittel des Gerichts das Problem überhaupt nicht erkennen. Ein Drittel war verwirrt. Das letzte Drittel verstand, dass es sich um ein Problem des ersten Verfassungszusatzes handelte. Das ist alarmierend, aber eine realistische Einschätzung der Situation, in der wir uns heute in den Vereinigten Staaten befinden: ein Drittel ist klar, ein Drittel ist verwirrt und ein Drittel ist korrupt.

Mit anderen Worten: Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die höchsten Mächte und die maßgeblichen Institutionen uns vor dem Bösen bewahren.

Nehmen wir ein erstaunliches Beispiel aus der letzten Woche, das eigentlich Schlagzeilen hätte machen müssen, aber von den etablierten Medien überhaupt nicht wahrgenommen wurde (Stichwort: Korruption an der Spitze). Es geht um das COVID-Medikament Paxlovid. Es wurde im Dezember 2021 als “Notfallmedikament” zugelassen und von Fauci, Präsident Biden und dem Rest des Establishments gefeiert. Es sei zu 90 Prozent wirksam, hieß es!

Das Weiße Haus genehmigte 11 Milliarden Dollar und mehr, um es zu bezahlen, und schickte eine ganze Armee von Medienleuten, um die Sache voranzutreiben. Das Weiße Haus konnte behaupten, die Versicherung sei kostenlos, aber auch das galt nur für eine gewisse Zeit. Am Ende musste der Verbraucher zahlen, und das waren fast 1.500 Dollar für 20 Pillen.

An vielen Orten bestand die gesamte Ärzteschaft darauf, dass dies die einzige Möglichkeit sei, COVID zu behandeln, obwohl Ivermectin und Hydroxychloroquin verboten oder nicht erhältlich waren.

Paxlovid wurde mit den üblichen Lobeshymnen der Pharmakonzerne begrüßt, die von den großen Medien aufgegriffen wurden. Das Medikament sei zu 89 Prozent wirksam, hieß es immer wieder. Die Regierungen Kanadas, der USA und Großbritanniens feierten es und überhäuften Pfizer mit mehreren Milliarden Dollar.

Doch von Anfang an gab es offenbar viele Berichte über Rückfälle. Das Medikament reduzierte die Symptome für einige Tage, bis der Test negativ war, aber dann kehrte COVID zurück. Das geschah oft genug, um Pharmaskeptiker misstrauisch zu machen, vorwiegend wegen der langen Reihe patentierter Fehlschläge auf diesem Gebiet.

Herr Biden zum Beispiel scheint viermal COVID erhalten zu haben, nachdem er wiederholt mit Paxlovid behandelt worden war. Dasselbe gilt für Bidens Frau. Dasselbe geschah mit Fauci selbst. Fast jeder Prominente hat etwas Ähnliches berichtet. Aber das hielt den Zug der Bestechung nicht auf, und die gesamte Ärzteschaft scharte sich um dieses Medikament.

Die Epoch Times war von Anfang an das einzige Medium, das skeptisch berichtete. Immer mehr Zweifel kamen auf, nicht in offiziellen Kreisen, sondern online in alternativen Medien.

Und jetzt kommt der Clou. Pfizer selbst hat endlich seine randomisierte, placebokontrollierte Studie mit der Delta-Variante an mehreren Hundert Personen veröffentlicht, was schon vor zweieinhalb Jahren hätte geschehen sollen. Der Titel der im New England Journal of Medicine veröffentlichten Ergebnisse lautet: “Nirmatrelvir for vaccinated and unvaccinated adult ambulant patients with Covid-19”.

Man beachte das Fehlen des Wortes Paxlovid, was es für normale Menschen noch schwieriger macht, es zu finden. Nirmatrelvir ist die klinische Bezeichnung.

Und die Schlussfolgerung: “Nirmatrelvir-Ritonavir war nicht mit einer signifikant kürzeren Zeit bis zur anhaltenden Linderung der Covid-19-Symptome verbunden als Placebo, und der Nutzen von Nirmatrelvir-Ritonavir bei Patienten, die kein hohes Risiko für schwere Covid-19-Symptome haben, wurde nicht nachgewiesen”.

Mit anderen Worten: Dieses Medikament wirkt nicht. Überhaupt nicht. Es ist nicht besser als nichts. Es nützt nichts. Unzählige Milliarden später haben wir es, ein vollkommen nutzloses Ding. Bestenfalls. Wenn Pfizer selbst zugibt, dass das eigene Medikament nutzlos ist, fragt man sich: Was ist die schlechte Nachricht?

Das Medikament hat überhaupt nicht geholfen. Es war eine riesige Geldverschwendung.

Die ganze Sache macht mich fassungslos, auch jetzt noch, nach allem, was wir über die Industrie wissen, über ihre Beziehungen zur Regierung, über die Art und Weise, wie die Medien diesen ganzen Unsinn mitmachen, über die Art und Weise, wie alle Spitzenbeamten in dieses Geschäft verwickelt sind. Für mich ist das in mancher Hinsicht ein ebenso großer Skandal wie der Impfstoff.

Sie werden feststellen, dass die Mainstream-Medien nicht darüber berichtet haben, obwohl es in der wichtigsten medizinischen Zeitschrift der Vereinigten Staaten erschienen ist. Das liegt daran, dass die Mainstream-Medien vollständig von der Pharmaindustrie bezahlt werden.

Die Verschwörung ist offensichtlich und alle offiziellen Kanäle sind involviert. Es scheint keine Rechenschaftspflicht und keine Rechtsmittel zu geben. Kein Wunder, dass RFK Jr. eine Untersuchung gegen die gesamte Industrie und ihre Partner fordert. Das ist aggressiver Raub und Betrug.

Nur sehr wenige Menschen wissen, dass sie sich dafür interessieren, weil sie nicht über die brutalen Fakten des Falles informiert sind.

Man fragt sich auch, wie es sein kann, dass Pfizer diese Studie zwei Jahre lang zurückgehalten hat, bevor sie veröffentlicht wurde.

Warum gibt Pfizer ausgerechnet jetzt bekannt, dass sein Wundermittel eigentlich nutzlos ist? Meine eigene Theorie: Die Geschäftsbücher zeigen, dass die Zeit der hohen Rentabilität des Medikaments vorbei ist. Es gibt keine margenträchtigen Gewinne mehr. Man kann es genauso gut vom Markt nehmen.

Da die alten Medien mitschuldig sind, hat das Unternehmen nichts zu befürchten. Es kann seine wilde Paxlovid-Werbung einfach als profitabel verbuchen wie ein Saisonbier oder einen Kürbis-Gewürz-Latte. Es wird nicht wirklich bestraft, wenn es zu anderen Produkten in seinem Arsenal übergeht.

Aber was bedeutet das für diese Firma und für das System, das sie schützt? Was bedeutet es für den Impfstoff? Was bedeutet es für das gesamte Schutzsystem, von den Aufsichtsbehörden über die Fachzeitschriften bis zu den Medien? Sie alle spielen mit. Und wie tief und breit ist dieses Spiel?

Wir haben es hier mit einer Art vampirischem Kapitalismus zu tun, mit einer ganzen Industrie, die unsere Gesundheit und unseren Körper kolonisiert hat, um Reichtum zu schaffen, obwohl ihre Produkte nicht funktionieren und uns sogar noch kränker machen, was wiederum mehr Möglichkeiten für die Innovation von Produkten bietet, die noch mehr vom Gleichen tun.

Es ist an der Zeit, diesem System ein Ende zu setzen, aber wo ist die Kriminalkommission, die das untersuchen und beenden soll? Es gibt sie nicht. Das ist das große Dilemma unserer Zeit.