Die große Enteignung

Paul Craig Roberts

Klaus Schwab sagt uns, dass beim Great Reset, den das Weltwirtschaftsforum für uns vorbereitet, “Sie nichts besitzen und glücklich sein werden”. Nun, wir besitzen bereits nichts.

Unsere Bankeinlagen, Aktien und Anleihen gehören den Gläubigern des Einlageninstituts und nicht uns, falls das Institut in Schwierigkeiten gerät. Alle Vermögenswerte werden gebündelt und dienen als Sicherheiten, unabhängig davon, ob sie als “getrennt” gekennzeichnet sind oder nicht.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass uns während der letzten Finanzkrise gesagt wurde, dass es keine Bail-outs mehr geben würde, sondern dass es in Zukunft Bail-ins geben würde. Bei einem Bail-out rettet die Geldschöpfung der Zentralbank die begünstigten, in Schwierigkeiten geratenen Finanzinstitute. Bei einem Bail-in wird das Vermögen der Einleger für die Rettung verwendet.

David Rogers Webb, ein erfahrener Finanzmarktteilnehmer, erklärt dies in The Great Taking auf 72 gut lesbaren Seiten plus einem 25-seitigen Prolog, in dem er erklärt, wer er ist, und einer 20-seitigen Antwort der New Yorker Fed auf die Fragen der Gruppe für Rechtssicherheit der Europäischen Kommission. The Great Taking ist bei Lulu für $10 erhältlich und kann kostenlos online gelesen werden.

Der Verlust von Eigentumsrechten an finanziellen Vermögenswerten ist in der gesamten westlichen Welt der Fall. Die Neuformulierung der finanziellen Eigentumsrechte scheint das Werk von Regulierungsbehörden zu sein, nicht von Gesetzgebern, die sich dessen anscheinend nicht bewusst sind.

Nein, es handelt sich nicht um eine Verschwörungstheorie. Die Regulierungsbehörden haben rechtliche Änderungen vorgenommen, die den Finanzmarktteilnehmern nicht bekannt sind. Webb will das Bewusstsein dafür schärfen und hat deshalb sein Buch frei zugänglich gemacht.

Infolge dieser Änderungen, die anscheinend von den Finanzaufsichtsbehörden und nicht von den gewählten Gesetzgebern vorgenommen wurden, haben Einzelpersonen keine Eigentumsrechte mehr an “ihren” Wertpapieren. Die “Eigentümer” haben jetzt “Anspruchsrechte”, d. h. sie haben anteilige Rechte an den Wertpapieren, die nach der Befriedigung der Ansprüche der gesicherten Gläubiger in der Depotbank verbleiben.

Tatsächlich werden “Ihre” Wertpapiere und Ihre Bankeinlagen rechtlich nicht mehr als Ihr persönliches Eigentum anerkannt, wenn das depotführende Institut – die Bank oder z. B. Merrill Lynch – in eine finanzielle Schieflage gerät. Ihr “Eigentum” wird als Sicherheit für gesicherte Gläubiger belastet, die in Wirklichkeit die Eigentümer sind. Offensichtlich wurde dies von den Aufsichtsbehörden zur Untermauerung des Derivatkomplexes getan, der um ein Vielfaches größer ist als das weltweite BSP, oder vielleicht diente das Derivate-Engagement als Vorwand für den Großen Reset, bei dem “Sie nichts besitzen werden”. In der Tat haben einzelne Banken, die zu den größten der Welt gehören, ein Derivate-Engagement in der Größenordnung des weltweiten BIP.

Man könnte sich fragen, warum die Regulierungsbehörden so etwas Gefährliches und Unverantwortliches zulassen.

Um es anders auszudrücken: “Ihre” Wertpapiere dienen als Sicherheiten für die Gläubiger der Einlageninstitute. Ihr Recht auf “Ihr” Eigentum erlischt in dem Moment, in dem das depotführende Institut in finanzielle Schwierigkeiten gerät.

Die Kommunikation zwischen der New Yorker Federal Reserve Bank und der Gruppe für Rechtssicherheit der Europäischen Kommission sowie das Gerichtsverfahren nach dem Konkurs von Lehman Brothers haben Rechtssicherheit geschaffen, dass gesicherte Gläubiger im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle berechtigt sind, die Vermögenswerte der Kunden sofort zu übernehmen.

Nationale Zentralverwahrer von Wertpapieren (die jetzt alle in einem Pool zusammengefasst sind und nicht mehr unter dem Namen des “Eigentümers” oder getrennt gehalten werden) sind jetzt eingerichtet und mit dem internationalen Verwahrer verbunden, so dass Wertpapiere sofort weltweit geliefert werden können, um die Ansprüche gesicherter Gläubiger zu erfüllen. Im Grunde genommen sind die Megabanken “privilegierte Gläubiger”.

Sie könnten denken, dass Ihr Geld, Ihre Aktien und Anleihen sicher sind, wenn Sie eine der “Banken, die zu groß sind, um zu scheitern”, als Depotstelle nutzen. Das wäre ein Irrtum. Die Federal Reserve erlaubt es den großen Banken, Tochtergesellschaften zu gründen, die Einlagen halten, und die Federal Reserve erlaubt es den großen Banken, ihre Derivate auf eben diese Tochtergesellschaften zu übertragen. Auf diese Weise bleibt die Bank selbst über Wasser. Nur ihre Tochtergesellschaften, die Ihr Geld und Ihre Wertpapiere halten, werden im Falle eines Crashs vernichtet.

Auf die Gefahr hin, zu viel zu versprechen, da es selbst für eine Person mit meiner Ausbildung und Erfahrung eine Herausforderung ist, die Ungeheuerlichkeit dessen, was eingeführt wurde, zu begreifen, hoffe ich, dass dieser Artikel, den Sie gerade gelesen haben, Teil 1 einer dreiteiligen Serie sein wird, wobei der zweite Teil einen Überblick über die regulatorischen Änderungen geben wird, die unsere finanziellen Eigentumsrechte gestohlen haben, und der dritte Teil die Auswirkungen der Anhebung der Zinssätze durch die US-Notenbank sein wird, nachdem die Zinssätze 15 Jahre lang nahezu bei Null lagen, wodurch der Wert der in den Portfolios gehaltenen Finanzanlagen vernichtet wurde. Wir stehen vor der Aussicht, dass die schlimmste Finanzkrise der Geschichte mit der Einführung von digitalem Geld “gelöst” wird, das die totale Kontrolle in die Hände der politischen Macht und ihrer Herren legt.