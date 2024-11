Von Pepe Escobar

Afrika braucht jetzt vor allem den politischen Willen, um infrastrukturelle Probleme, ein Defizit an Humankapital und ein institutionelles Defizit zu bekämpfen.

JOHANNESBURG – Auf dem jährlichen APEC-Gipfel in Lima wurde Genosse Xi Jinping praktisch zum König von Peru gekrönt, als ein lebhaftes Fest die brandneue, 1,3 Milliarden Dollar teure Seidenstraße von Chancay nach Shanghai über den Pazifik feierte.

Es hätte kaum einen besseren Rahmen für die Aktion in Südamerika geben können, als sich im BRICS-Mitgliedsland Südafrika zu versammeln, um über die afrikanische Einheit in einer multipolaren Welt sowie über die ewigen Plagen Rassismus, Faschismus, Russophobie und andere Formen der Diskriminierung zu diskutieren. Die Treffen wurden vom Mouvement Russophile International (MIR) koordiniert, das nicht nur russophil, sondern vor allem multiknotenophil (meine Hervorhebung) ist.

Es ist, als wäre dies eine Fortsetzung des denkwürdigen BRICS-Gipfels 2024 in Kasan.

In Kasan erweiterte sich die BRICS de facto von 9 Mitgliedern um 13 Mitgliedspartner und erreichte 22 Nationen (Saudi-Arabien, ein äußerst komplexer Fall, ist noch unentschlossen). BRICS+ übertrifft nun bei Weitem den – schwindenden – Einfluss der G20, deren jährlicher Gipfel derzeit in Rio stattfindet und sich zumindest auf soziale Fragen und den Kampf gegen Armut und Hunger konzentriert und nicht auf Krieg. Dennoch versuchte die krisengeschüttelte G7/NATOstan, die Tagesordnung zu übernehmen.

Die wahre Entkolonialisierung beginnt jetzt

In der Praxis und in Anlehnung an eine von Xis Metaphern hat BRICS+ bereits die Segel gesetzt, um die Merkmale einer neuen, gerechten und fairen Weltordnung zu erkunden.

In Johannesburg war die hervorragende analytische Qualität der südafrikanischen Gesprächspartner sowie die Beiträge aus Mali und dem Senegal eine reine Freude.

Der Ton war realistisch, kritisch, hoffnungsvoll – von Nomvula Mokonyane, Vorsitzende des Ausschusses für internationale Beziehungen des African National Congress (ANC) und entschiedene Unterstützerin von Palästina/Gaza, Kuba und der Westsahara, bis hin zur ehemaligen Außenministerin Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma; von Sikelela Mgalagala, Unternehmerin und Absolventin der Belarussischen Staatlichen Agraruniversität, bis hin zur äußerst versierten Medienunternehmerin Unternehmerin und Empfängerin eines Sonderpreises auf einem BRICS-Forum in Sotschi, Nonkululeko Mantula; vom Senegalesen Souleyman Ndiaye, stellvertretender Generalsekretär der Internationalen Russophilen Bewegung, bis hin zu Amadou Gambi aus Mali; vom geopolitischen Spitzenanalysten Joe Mshalla bis hin zum ehemaligen Diplomaten Botsang Moiloa, einem Erben der königlichen Aristokratie von Botswana und Lesotho und einem Mann mit grenzenloser Energie.

Afrika ist in Zahlen gemessen immer ein erstaunliches Unterfangen – und regt zum Nachdenken an. Die sogenannten „Big Five“ – Algerien, Ägypten, Nigeria, Äthiopien und Südafrika – sind für nicht weniger als die Hälfte des afrikanischen BIP verantwortlich.

Drei dieser Länder sind jetzt Vollmitglieder der BRICS-Gruppe, die beiden anderen sind BRICS-Partner.

Der in Pretoria ansässige Rechtsexperte Dr. Andre Thomashausen lieferte weitere erstaunliche Zahlen.

Afrika, das 20 % der Landmasse der Erde ausmacht – in die China, Indien, die USA und Europa problemlos „hineinpassen“ würden – und 30 % der natürlichen Ressourcen der Erde (einschließlich kritischer Mineralien wie Lithium) beherbergt, ganz zu schweigen von 17 % der Weltbevölkerung (1,3 Milliarden Menschen), erwirtschaftet nur 2,8 % des weltweiten BIP.

Die Schlussfolgerung ist unvermeidlich: Der IWF und die Weltbank haben Afrika letztendlich im Stich gelassen. Im Jahr 2025 werden nicht weniger als 8 % der Armen der Welt in Afrika leben.

Ein neues panafrikanisches Entwicklungsmodell, das sich vom Bretton-Woods-System abwendet, ist mehr als zwingend erforderlich. Und Russland hat alles, was es braucht, um eine führende Rolle zu spielen.

Keine afrikanische Nation hat westliche Sanktionen gegen Russland umgesetzt oder durchgesetzt. Wie Thomashausen erinnerte, bot Präsident Putin auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg 2023 an, afrikanischen Nationen Getreide zu spenden, und verurteilte später im Gegensatz zur Afrikanischen Union nicht die Militärputsche in Westafrika – und zeigte dabei volles Verständnis für den Kampf gegen die Kolonialisierung.

Russland ersetzt Frankreich strategisch in Westafrika und unterstützt nachdrücklich die Allianz der Sahelstaaten (Mali, Niger, Burkina Faso).

Thomashausen merkte an, dass Russland zwar im Vergleich zu anderen Mächten erst spät in Afrika aktiv wurde, es Moskau jedoch gelungen sei, mit nur 5 % der chinesischen Investitionen eine beträchtliche Soft Power aufzubauen und durch Geschäfte in den Bereichen Agrarindustrie, Sicherheit, Kernenergie und Bergbau politischen Einfluss zu gewinnen: „Es hat den französischen Einfluss so gut wie eliminiert. Seine Angebote im Bereich Sicherheitsdienste haben die der USA und der EU übertroffen.“

Gestaltung eines ‚neuen Entwurfs‘

Eines der Hauptthemen der Diskussionen in Johannesburg war die Zivilisationsherrschaft Afrikas.

Der unschätzbare Prof. Zhang Weiwei vom China-Institut der Fudan-Universität bekräftigte die „vier Übel“, gegen die China ankämpft: Rassismus, Islamophobie, Russophobie und Sinophobie. Bei der Gestaltung einer „afrikanischen Zivilisationsgemeinschaft“ schlug er vor, Lehren aus der Umsetzung des ASEAN-Modells zu ziehen: dem südostasiatischen Konsensweg.

Wie Prof. Zhang formulierte: „Während Regeln Europa regieren, regieren Win-win-Regeln Asien.“ Der entscheidende Punkt bei der Gestaltung einer „kulturellen Zivilisationsstruktur“ sei „strategische Geduld: zwei Schritte vor, einen zurück.“

In Asien unterstützt China die zentrale Rolle der ASEAN. Vergleichen Sie dies mit der NATO, die sich auf ‚Teile und herrsche‘ stützt: “Die Lehre für Afrika ist, in institutionalisierte Zusammenarbeit zu investieren. Dies könnte eine Inspiration für Afrika sein.“

Amadou Gambi aus Mali pries das große Mali-Reich des 13. Jahrhunderts und verglich es nun mit „mutigen jungen Soldaten, die Mali innerhalb der Sahel-Staaten zu sich selbst bringen“.

Ein weiterer wichtiger Punkt aller Diskussionen: Da diejenigen, die die Erzählung kontrollieren, die Zukunft – und auch die Vergangenheit – kontrollieren, besteht die große Herausforderung für Afrika in der „Entkolonialisierung des Denkens“, wie mehrere südafrikanische Wissenschaftler betonten.

Roman Ambarov, bevollmächtigter Botschafter Russlands im BRICS-Partnerland Südafrika, leitete einen U-Table zum Thema „Afrikanische Einheit in einer multipolaren Welt“. Bezeichnenderweise zitierte er gleich zu Beginn Putin, der Nelson Mandela zitierte – „wie oft bin ich aufgestanden, nachdem ich gefallen bin“.

Dies veranlasste Dr. Nkosazana dazu, die schwierigste Herausforderung anzusprechen: Wie kann ein politisch vereintes Afrika geschaffen werden? Es helfe, so sagte sie, dass „unsere wertvollste Ressource die Menschen sind“, und sie seien „jung, gebildet und kompetent“.

Dawie Roodt, Chefökonom der Efficient Group, fasste die geoökonomische Herausforderung zusammen: die Notwendigkeit einer Währung für ganz Afrika, „mit einem großen Kapitalmarkt im Rücken“. Dies würde mit einer besseren Vernetzung, dem Bau neuer Städte und Industrien und einer neuen Führung einhergehen.

Prof. Zhang Weiwei konzentrierte sich erneut auf das chinesische Modell „Einheit und Wohlstand“, wobei er den „Lebensunterhalt der Menschen an erste Stelle“ setzte und greifbare Ergebnisse erzielte. Er bezeichnete Putin als „einen wahren Revolutionär“, im Gegensatz zu China seit Deng Xiaoping als „Reformisten“ – und erinnerte daran, dass China damals ein niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen als Malawi hatte.

China führte dann „grundlegende Revolutionen“ durch, da der Sozialindex stieg; das war die Grundlage für die anschließende Entwicklung. Was das Modell betrifft, so lautet es „Auswahl, nicht Wahlen“: Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) ist „ganzheitlich“. Deng sagte „Ja“ zur wirtschaftlichen Globalisierung – aber selektiv; und „Nein“ zur politischen Globalisierung.

Ein zentrales Thema für die meisten Redner ist, dass der Aufbau der Einheit Afrikas zu afrikanischer Handlungsfähigkeit führt: vom geopolitischen Empfänger zum geopolitischen Akteur, wobei die Blockfreiheit eng mit dem Streben nach Autonomie verbunden ist. Von 55 Nationen – 27 % der UNO – wurden nicht weniger als 28 afrikanische Nationen von Frankreich kolonisiert. Endlich ist eine echte Entkolonialisierung nach der französischen Kolonialherrschaft in Gang gekommen.

Amadou Gambi aus Mali konzentrierte sich auf die spannende Geschichte der afrikanischen Einheit, die Schritt für Schritt angegangen wird. Dies wird sich letztendlich in Wettbewerbsvorteile und die Fähigkeit Afrikas, als Kollektiv zu verhandeln, umwandeln. Wie Sikelela Mgalagala betonte, sollte der „neue Entwurf“ von Afrika selbst erstellt werden, wobei beispielsweise die BRI genutzt werden sollte, um Vorteile zu erzielen, und die BRICS als wichtiges Instrument dienen sollten.

Alle afrikanischen Teilnehmer waren sich einig, dass Afrika jetzt vor allem politischen Willen braucht, um Infrastrukturprobleme, ein Defizit an Humankapital und ein institutionelles Defizit zu bekämpfen. Daher müssen Institutionen gestärkt werden – parallel zum Kampf gegen die kulturelle (Re-)Kolonialisierung.

Es war an der furchtlosen Cynthia McKinney – gestützt auf ihre sechs Amtszeiten im US-Kongress – einen Hauch von tiefem Realismus einzubringen. Afrika mag sich nun auf dem Weg befinden, sich selbst zu behaupten. Aber niemand sollte sich täuschen lassen: Was mit Gaddafi geschah, war nur ein Beispiel dafür, wie weit die üblichen Verdächtigen bereit sind zu gehen, um die Handlungsfähigkeit Afrikas zu verhindern. Die neue politische Führung muss sich voll und ganz bewusst sein, dass sie, je tiefer sie gehen, „das Risiko eingehen, getötet zu werden“.