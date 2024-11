„The Chain“ enthüllt: Wie Geheimdienste und Tech-Giganten das digitale Finanzzeitalter prägen

Die Kette (Zer)brechen: Eine Untersuchung nach dem Tod

Von Mark Goodwin

Eine kurze Analyse der Serie „The Chain“, ein tiefer Einblick in die Entstehung des Bitcoin-Dollar-Systems, das die Namen nennt und die Technologie erklärt, die das bevorstehende deflationäre und stark überwachbare digitale Finanzsystem aufrechterhält.

Nach monatelanger Recherche und 82.000 Wörtern ist die Serie „The Chain“ abgeschlossen – zumindest in ihrer aktuellen Online-Form. Was als einfache Untersuchung des Stablecoin-Emittenten Tether begann, entpuppte sich schnell als jahrzehntelanges Netz aus Zahlen, Unternehmen, Investoren und technologischen Mechanismen, die sich verschworen haben, um das sogenannte „Bitcoin-Dollar“-System aufzubauen. Dieses Finanzinstrument besteht aus zwei Hauptkomponenten: Die erste ist Bitcoin selbst, ein dezentraler digitaler Vermögenswert, der sich durch eine deflationäre Geldpolitik und eine vertrauenslose Abwicklung auf einem transparenten Hauptbuch auszeichnet. Die zweite Komponente sind privat ausgegebene, tokenisierte Staatsschuldtitel, die auf öffentlichen Blockchains laufen und als Dollar-Stablecoins bekannt sind.

Diese beiden Elemente könnten in Bezug auf das öffentlich erklärte Ethos ihrer Verfechter nicht weiter voneinander entfernt sein. Bitcoin wird die Regierung umgehen und Geld vom Staat trennen, während Stablecoins darauf abzielen, den Dollar als Weltreservewährung zu stärken, die dringend benötigte Nachfrage nach staatlich ausgegebenen Schuldverschreibungen zu decken und den US-Dollar als de facto Tauschmittel für die Bürger der Welt ohne Bankverbindung weiter zu etablieren. Oberflächlich betrachtet scheinen Bitcoin und der digitale Dollar wie Öl und Wasser, die nicht im selben Raum koexistieren können und molekular entgegengesetzt sind.

Und doch sollen der Dollar und Bitcoin gemeinsam das Rückgrat für ein völlig neues Finanzsystem bilden, eine Yin-und-Yang-Konstruktion, die es einer völlig neuen Warenklasse ermöglicht, mit einer hyper-dollarisierten Welt zu koexistieren. Vor Beginn dieser Forschungsarbeit – siehe „The Birth of The Bitcoin-Dollar“ aus dem Jahr 2021 – war ich der Meinung, dass das Zusammentreffen dieser Struktur mit dem Beginn der bisher größten Gefahr einer Schuldenkrise durch die US-Regierung wahrscheinlich kein Zufall war. Nach weiteren Untersuchungen der ursprünglichen Bitcoin-Community und der daraus resultierenden Klasse der Emittenten von Stablecoins – ganz zu schweigen von der Schnittmenge dieser Parteien – muss ich nun leider zu dem Schluss kommen, dass die Entstehung dieses Systems unmittelbar nach der Finanzkrise von 2008 und die anschließende phasenversetzte Einführung von Bitcoin durch die institutionellen Urheber und Nutznießer der finanziellen Anreize der Pandemie, das Werk einer modernen Geheimdienstgemeinschaft war, die sich seit mindestens den 1980er Jahren mit dem Technologie-Meridian des Silicon Valley verbunden hat, aber seit der Gründung der CIA-Venture-Capital-Gesellschaft In-Q-Tel kurz vor der Jahrtausendwende unverhohlen.

Auch wenn dies in vielen Kreisen nicht die vorherrschende Meinung ist, sind die Muster der jetzt verschmolzenen Geheimdienste, des organisierten Verbrechens, der Banker, Risikokapitalgeber und Technologen in der Geschichte von The Chain und damit der prägenden Inkubation von Bitcoin selbst sichtbar. Nehmen wir zum Beispiel Brock Pierce, einen frühen Pionier im Bereich virtueller Vermögenswerte, der mit Steve Bannon von Goldman Sachs und modernen Ökonomen zusammenarbeitete, um geldpolitische Experimente in Online-Videospielen zu testen, und dessen Mitbegründer des Digital Entertainment Network – Marc Collins-Rector und Chad Shackley – beide als Sexualstraftäter mit großen Beständen an Kinderpornografie überführt wurden. Als früher Bitcoin-Evangelist, der seine Hände in den Venture-Kuchen fast aller wichtigen Börsen- und Softwareunternehmen im frühen Blockchain-Bereich steckt, riecht der ehemalige Disney-Star Pierce nach einem privatwirtschaftlichen, erpressten Agenten der Währungsspekulanten, die den öffentlichen Sektor im Schatten regieren. Pierce bemerkte bezeichnenderweise: „Wenn die Regierung Leute in diesem Bereich umbringen würde, wüsste ich das“, nachdem der Stablecoin-Entwickler Nikolai Mushegian ertrunken war, nur wenige Tage nachdem Mushegian erklärt hatte, dass die CIA, der Mossad und die „Pädophilen-Elite“ ihn töten würden.

Operation Underworld, eine der frühesten Verbindungen zwischen dem organisierten Verbrechen und dem frühen US-Geheimdienstapparat (der von Wall-Street-Bankern und Anwälten dominiert wurde), zeigte, dass der Geheimdienststaat mit Mafiagruppen zusammenarbeiten musste, um bessere Daten über Häfen an der Ostküste der USA zu erhalten während des Zweiten Weltkriegs zu erhalten, und somit veranschaulicht diese Fusion – wie zu Beginn von Whitney Webbs One Nation Under Blackmail – eloquent und umsichtig dargelegt – perfekt die Gründe für die Zusammenarbeit zwischen Mafia und Staat – Netzwerke, Informationen und Geld. In den 1940er Jahren waren die Netzwerke kleiner und langsamer, die Informationen gingen verloren und waren schwer zu übermitteln, und das Geld waren Greenbacks – Papiergeldscheine, die zwar durchnummeriert, aber nur schwer nachzuverfolgen waren.

Interessanterweise war es wahrscheinlich die Entwicklung fortschrittlicherer Überwachungstechniken durch das Finanzministerium, die Steuerbehörde und ihre Strafverfolgungspartner, die zur Verhaftung vieler Galionsfiguren des Verbrechersyndikats des 20. Jahrhunderts führte. Diese Verhaftungen konnten jedoch den Warenfluss von Drogenkurieren, Schwarzbrennern und Menschenhändlern sowie vielen anderen Geschäften des Schwarzmarktes kaum aufhalten. Tatsächlich scheint es, dass der Geheimdienstapparat einfach in die Lücke trat, die durch die kontrollierte Zerschlagung der Mafia entstanden war, was zu einer weiteren Konsolidierung innerhalb der Zentralisierung des Offshore-Dollarmarktes führte. Offshore-Märkte sind für den modernen Geheimdienststaat von entscheidender Bedeutung, der darum kämpft, die Budgets seiner Black-Book-Operationen zu bedienen, indem er clevere Buchhaltungssysteme zur Geldwäsche von Zahlungen einsetzt und gleichzeitig über private Makler in Privatunternehmen investiert, die zur Privatisierung von Projekten gegründet wurden, die einst vollständig in der Zuständigkeit des nationalen Sicherheitsstaates lagen.

Nehmen wir zum Beispiel Peter Thiels Palantir, ein CIA-Ableger, der als privatwirtschaftliche Iteration von DARPA’s TIA, oder Total Information Awareness, entwickelt wurde und auf Anraten von Alan Wade von der CIA und dem Architekten von TIA, John Poindexter, gegründet wurde. Heute erhält Palantir Milliarden an Regierungsaufträgen, um den Datenbedarf sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors zu decken. Der erste Kunde war die CIA, die auch das Startkapital für die Firmengründung bereitstellte, und anschließend wurde das Unternehmen von In-Q-Tel der CIA finanziert. Sie akzeptieren sogar Bitcoin. Doch bevor Palantir offiziell gegründet wurde, begann alles mit dem Betrugsbekämpfungsalgorithmus „Igor“ bei PayPal. Der erste institutionelle Investor von PayPal war der kalifornische Tech-Inkubator Idealab, dessen Gründer Bill Gross später Near Intelligence Holdings gründete, die „weltweit größte Quelle für Informationen über Personen, Orte und Produkte“. Gross‘ GoTo.com/Overture hält das Patent, das Googles AdWords stützt – das Rückgrat der Monetarisierung von Google, die für die US-Wirtschaft nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist. Palantir selbst hält 160 Patente für sein globales Überwachungsnetzwerk, die alle auf Patente von Gross verweisen.

Sogar PayPal-Vorstandsmitglied Scott Banister war Vizepräsident bei Gross‘ Idealab und lieh dem Kryptografen und CTO von PayPal, Max Levchin, in der Woche, in der er Peter Thiel zum ersten Mal traf, seine Couch in Palo Alto. Der bereits erwähnte Brock Pierce leitete den Clearstone Global Gaming Fund, der aus der Idealab-Einrichtung Clearstone Ventures hervorging, die von Bill Elkus, einem Treuhänder der J. Epstein Foundation von Jeffrey Epstein, mitbegründet wurde. Steve Bannon, Pierces „rechte Hand“, filmte Epstein 15 Stunden lang im Rahmen eines gescheiterten Versuchs, Epstein nach seiner Verhaftung wegen Sexualverbrechen ein neues Image zu verpassen, und Howard Lutnick – der CEO von Cantor Fitzgerald, das die Staatsanleihen hält, die die Tether-Stablecoin USDT stützen – kaufte das Nachbarhaus von Epsteins Haus (das zuvor Epstein gehörte) für „10 Dollar und andere wertvolle Gegenleistungen“. Lutnick, der derzeitige Co-Vorsitzende von Trumps Übergangsteam, sitzt neben dem ehemaligen Finanzminister Steve Mnuchin auch im Vorstand des von Tether finanzierten Erdbeobachtungssatellitenunternehmens Satellogic, das es sich zum Ziel gesetzt hat, jedem die Mittel zur Verfügung zu stellen, um mit seiner Flotte von Kameras, die den Planeten umkreisen, Daten über menschliche Bewegungen und die Überwachung von Waren zu sammeln.

All dies soll heißen, dass es schwierig sein kann, die Grenzen zwischen Mob und Geheimdienststaat zu erkennen. Aber täuschen Sie sich nicht: Der Aufbau von The Chain sollte nicht so transparent sein wie die von ihnen verwalteten Blockchains. Und er wurde auch nicht an einem Tag aufgebaut. Ironischerweise war es wahrscheinlich der eigene Wunsch unserer Regierung, ihre eigene Gesetzgebung zu umgehen, der den Geheimdienststaat fest in den Privatsektor drängte.

Wenn bürokratische Hürden – siehe: Die Verfassung – den Erwerb bestimmter personenbezogener Daten von Bürgern von staatlich finanzierten Datenhändlern verhindern, wird der Privatsektor als Umfeld für eine ansonsten verfassungswidrige Überwachung verfügbar. Viele der Verteidiger des freien Marktes, die sicherlich gut gemeinte Absichten haben, übersehen, dass die Regulierung und Deregulierung durch den öffentlichen Sektor zu einem weiteren Mangel an Wettbewerb bei der Bildung von Netzwerken und Marktmonopolen führt, die häufig zu weiteren Einschränkungen der Meinungsfreiheit der Kunden führen, und das alles im Rahmen vermeintlich freier Märkte. Das Internet und die Blockchain von Bitcoin verfolgen eine ähnliche Fehlleitungsdialektik, jedoch über eine andere Philosophie – die Dezentralisierung. Bitcoin ist weniger dezentralisiert als vielmehr verteilt, wobei sein Konsensmechanismus über die verschiedenen Ebenen der Infrastruktur reicht, die unser Internet stützen, und der panoptische Leviathan in seinen Glasfaserkabeln lebt. Nicht mehr die 12 regionalen Fed-Banken der Federal Reserve werden die Geldpolitik bestimmen oder die Abwicklung von Reserven auf diejenigen beschränken, die innerhalb ihres Regulierungsrahmens liegen, sondern die Energieerzeuger, die Chiphersteller und die Internetdienstanbieter – sowohl auf Software- als auch auf Hardwareebene – werden zu den neuen Konsensindustrien. Die Neobanken, die wahrscheinlich aus FinTech-integrierten sozialen Netzwerken hervorgehen werden – eine Branche, die von Peter Thiel bei PayPal und Facebook begründet wurde – sind bereit, die bevorstehende Regulierung zu begrüßen, die voraussichtlich zu Beginn der zweiten Amtszeit von Trump eingeführt wird.

Es gab Millionen an Wahlkampfgeldern, die darauf warteten, dass ein Kandidat sich so dreist für die Blockchain-Industrie einsetzt, und daher sollte Trumps Wahlkampfschwerpunkt auf Bitcoin keine Überraschung sein. Es ist jedoch seine Affinität zu Stablecoins – die sich am besten in seiner Ernennung von Howard Lutnick zum Co-Vorsitzenden seines Übergangsteams zeigt, dessen Firma Cantor Fitzgerald Milliarden an Staatsschulden für Brock Pierces Tether hält (ganz zu schweigen von Hunderten von Millionen in Bitcoin) – die einen leisen, aber dennoch lauten Einblick in seine Pläne bietet, unsere explodierenden Schulden durch den Verkauf von Wertpapieren an die aufblühende Stablecoin-Branche zu bedienen.

Trump kündigte sogar sein eigenes Blockchain-Projekt World Liberty Financial an, mit dem erklärten Ziel, die Dollar-Hegemonie durch Token-Dollar zu erweitern. Der Mitbegründer von Paxos, Bill Teo, wurde ausgewählt, um die Stablecoin-Komponente zu leiten. Paxos war der ehemalige Partner des Stablecoin-Projekts Libra/Diem von Facebook und gibt derzeit den eigenen Dollar-Stablecoin von PayPal, PYUSD, heraus. Diese Stablecoin-Emittenten könnten zwar einen Ausweg aus der äußerst verantwortungslosen Finanzpolitik bieten und sind sicherlich weiterhin von entscheidender Bedeutung für die „Anbindung“ der Preissteigerung von Bitcoin an das US-Dollar-System, haben aber glücklicherweise keine direkte Kontrolle über die Bitcoin-Blockchain. Doch mit der zunehmenden Verbreitung von Investitionen in Bitcoin-Mining-Firmen und Rechenfarmen und einem angehäuften Vermögen an Bitcoin-Vermögenswerten sind diejenigen, die die Neo-Gelddrucker der Digital Federal Reserve umgeben, darauf vorbereitet, jeden Boden zu erobern, den die Bitcoin-Community in ihrem vermeintlichen Kampf mit dem Staat abtritt.

Es ist natürlich wichtig zu beachten, dass es wesentlich weniger wichtig ist, wer Bitcoin geschaffen hat, als wer davon profitieren wird, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass seine verteilte und dezentrale Natur verhindert, dass eine einzelne Stelle seine Geldpolitik pervertiert und das begrenzte Angebot verwässert. Dies ist eine staatliche Geldänderung und erfordert eine ehrliche, selbstkritische Untersuchung der Nettovorteile einer begrenzten Geldmenge, die die Fähigkeit des Staates, massenhaft Schulden zu erlassen, einschränkt. Erst wenn man die Kommentare und Denkansätze der Partner von The Chain gründlich analysiert hat, kann man sich ein Bild von den Mechanismen machen, die aufgebaut werden, um es der Regierung der Vereinigten Staaten tatsächlich zu ermöglichen, Bitcoin und Stablecoins für einen Schuldenerlass zu verwenden – zumindest noch einmal. Unabhängig vom Erfolg der Bitcoin Strategic Reserve, die jetzt von Senatoren vorgeschlagen wird, die der neuen zweiten Trump-Regierung nahestehen, bleibt die Freiheit, die sich aus Blockchain-nativen Vermögenswerten ergibt, wahrscheinlich nur für einige wenige Auserwählte von rein wirtschaftlicher Natur, während die Nachteile der Programmierbarkeit und Überwachbarkeit von privat ausgegebenen Stablecoins auf öffentlichen Blockchains genauso furchterregend bleiben wie die CBDCs, die wir inzwischen ablehnen.

Welche Lösungen gibt es also, um die Auswirkungen des sorgfältigen, diskreten Aufbaus des Systems „The Chain“ zu bekämpfen? Zunächst einmal die Ablehnung aller Dollar-Instrumente, die in der Bitcoin-Blockchain selbst beheimatet sind. Bitcoiner sollten aus der Dollarisierung von Ethereum lernen und daraus, wie die Verbreitung von Stablecoins den Konsens zentralisierte und völlig neue Möglichkeiten für regulatorische Bedenken eröffnete. Zusätzlich zum einfachen Verbot von tokenisierten Staatsschulden in der Blockchain wären Bitcoiner gut beraten, heute den Konsens zu optimieren, um die Selbstverwaltung und die Abwicklung von Transaktionen nicht nur für die vielen Milliarden Weltbürger zu fördern und zu ermöglichen, die derzeit nicht im Besitz von Bitcoin sind, sondern auch für die Milliarden, die noch nicht geboren sind. Stablecoins sind kein geeigneter Skalierungsmechanismus für ein neues Finanzsystem – sie sind einfach eine schlechtere Umsetzung des derzeitigen schuldenbasierten Währungssystems, mit Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Programmierbarkeit und Überwachung. Das Schöne an Bitcoin ist, dass seine Geldpolitik zwar niemals pervertiert werden kann, sein Konsens jedoch aufgrund seiner Eigenschaft als Software formbar bleibt und somit verbessert werden kann, um eine globale Wirtschaft für diejenigen zu schaffen, die sich aus dem derzeitigen System zurückziehen wollen. Dieser Hebel sollte von den Technologen und Dissidenten, die noch in der Bitcoin-Branche tätig sind, ausführlich und mit großer Eile untersucht werden.

Der Hauptmangel der in The Chain vorgestellten These besteht laut dem Autor darin, dass die PayPal-Mafia und ihresgleichen genau aus diesem Grund die tokenisierten Dollar, die direkt an die US-Staatsverschuldung gekoppelt sind, aufrechterhalten, während sie gleichzeitig Instrumente zur Privatisierung der Geldausgabe entwickeln, die es ermöglichen, reale Vermögenswerte durch austauschbare digitale Zwillingsgegenstücke auf Blockchains zu sichern. Diese Frage wirft viele weitere Diskussionsstränge auf, aber vielleicht kann sie dadurch beantwortet werden, dass in den USA ansässige Stalwarts – Kartelle, in Ermangelung eines besseren Wortes – den öffentlichen Sektor als gesetzgebende Körperschaft und Regulierungsbehörde erhalten müssen, da er ein günstiges Umfeld für ihre de facto Monopole bietet. Wie Thiel sagte, hätte ein Unternehmen wie PayPal aufgrund der nach den Ereignissen vom 11. September 2001 eingeführten Know-Your-Customer-Verordnung möglicherweise nicht so viral wachsen können, wie es vor diesem weltverändernden Ereignis der Fall war.

Die Machtstrukturen der US-Regierung verhindern tatsächlich, dass Newcomer über die von ihnen geschaffenen Plattformen wie Facebook und PayPal ernsthafte Marktanteile gewinnen, indem sie Urheber- und Patentrecht durchsetzen, ganz zu schweigen von nationalen und internationalen Sanktionen. Sie wollen in der größten Käufernation der Welt mitspielen? Dann respektieren Sie am besten die IRS, die SEC, die CFTC und die Vorschriften und Durchführungsverordnungen, die sie aufrechtzuerhalten versuchen. Leider können, wie wir am aktuellen Gesetzesentwurf zu Stablecoins gesehen haben, der sich auf den kontrollierten Zusammenbruch von FTX und Terra-LUNA bezieht, die Machenschaften – Verbrechen, um es milde auszudrücken – des Privatsektors schwerwiegende Auswirkungen auf die Sprache der Gesetzgebung haben und gezielt dazu genutzt werden, ihre ausgewählten Unternehmen und Neo-Finanzinstitute zu begünstigen.

Die Kritiker der in The Chain dargelegten Warnungen verweisen schnell auf das Trojanische-Pferd-Mem, das besagt, dass die Synergie zwischen der Geldpolitik des Staates und der dezentralen Natur von Bitcoin die Kontrolle des Staates über unser Leben schrittweise verringern und die Manipulation der Zinssätze und die Geldausgabe selbst einschränken wird. Die Absicht von The Chain war es nie, von der Teilnahme an diesem nach wie vor sehr lebendigen Spiel abzuraten, noch ging es darum, Zweifel an der bevorstehenden Aufwertung von Bitcoin zu äußern. Tatsächlich ist es bei genauerer Betrachtung genau das Gegenteil, und der Bitcoin muss stark an Wert gewinnen, damit dieser Schuldenswap für die Vereinigten Staaten günstig ausfällt. Die Geburt des Bitcoin-Dollars bietet eindeutig zahlreiche Möglichkeiten – eine Chance, die hoffentlich viele Erbauer und Problemlöser ergreifen werden. Das Risiko, das wir eingehen, besteht nicht darin, ob eine Monetarisierung stattfindet oder nicht, sondern in den Problemen, die sich aus genau diesem Ereignis ergeben, aus der Aufwertung von Bitcoin selbst – hauptsächlich die Ausweitung des US-Imperiums und der „Segen für die Überwachung“, der durch öffentliche Blockchains entsteht, wie es ein ehemaliger CIA-Direktor beschrieben hat.

Bitcoin ist, wie Geld selbst, einfach ein technologisches Werkzeug. Dieses Werkzeug hat viele unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem, ob es von einer Einzelperson oder vom Staat selbst eingesetzt wird. Letztendlich ist es einfach irrelevant, ob der Staat oder Cypherpunks die Bitcoin-Software veröffentlicht haben. Wenn jedoch die Verbreitung von in Token umgewandelten Staatsschulden, die auf öffentlichen Blockchains angesiedelt sind, mit der Einführung eines immer schwieriger auszugebenden digitalen Gutes wie Bitcoin einhergeht – insbesondere wenn es in großen Mengen von regierungsnahen Stellen gehalten wird – und diese seltsamen Bettgenossen zum bestimmenden Faktor für das Schicksal des Schuldenproblems unseres Landes werden, dann haben die Cypherpunks vielleicht versehentlich das dringendste Problem des größten Imperiums gelöst.

Oder vielleicht wurden wir, die kritischen Ökonomen und Technologen, ausgetrickst, und die Vereinigten Staaten haben die Weltreservewährung wieder einmal um tausend Jahre nach hinten verschoben, praktischerweise zu Beginn des deflationären Zeitalters, das höchstwahrscheinlich angebrochen ist.