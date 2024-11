Wie der Jemen die regionale Macht neu definiert

Der kühne Präventivschlag des Jemen gegen die US-Marineeinheiten, bei dem ausgeklügelte nachrichtendienstliche Methoden zum Einsatz kamen, zeigt, dass der Jemen eine zentrale Rolle in der Achse des Widerstands spielt und die einzigartige Fähigkeit besitzt, einen Abschreckungsschirm für seine gesamte Allianz zu bilden.

Das mit den Ansarallah verbündete jemenitische Militär, eine der wichtigsten Säulen der Achse des Widerstands, baut seine Position im laufenden Krieg in Westasien weiter aus, stellt seine Macht auf einem neuen Niveau zur Schau und festigt seine Rolle als beeindruckende Kraft.

Einst als bequemer saudischer Sandsack betrachtet, verändern Sanaas wachsender Einfluss und seine operativen Fähigkeiten heute die Dynamik in der Region und schaffen neue Herausforderungen für regionale und internationale Akteure.

Die Jemeniten haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, ununterbrochene Militäroperationen auf See gegen Schiffe mit Verbindungen zu Israel, den USA und dem Vereinigten Königreich durchzuführen – und damit durchzukommen -, Raketen und Drohnen auf israelische Schiffe zu richten und sogar US-Flugzeugträger und Zerstörer, die im Roten Meer, im Arabischen Meer und im nördlichen Indischen Ozean stationiert sind, ins Visier zu nehmen.

Diese US-Marineeinheiten führen regelmäßig Luftoperationen gegen den vom Krieg zerrissenen Golfstaat durch und versuchen, die Bemühungen der Ansarallah zu unterbrechen und ihre strategische Entscheidung zur Unterstützung Palästinas und des Libanon zu beeinflussen. Die Kühnheit dieser Operationen zeigt, dass der Jemen unnachgiebig die Achse des Widerstands unterstützt und das erste Mitglied der Achse ist, das sich direkt mit den Weltmächten auseinandersetzt.

Vereitelung der US-Angriffe auf Jemen

Sanaa hat es in jeder Phase geschafft, Verbündete und Gegner gleichermaßen zu überraschen. Jüngstes Beispiel ist die Aufdeckung der Pläne Washingtons für einen groß angelegten Luftangriff auf jemenitische Ziele, den es zu vereiteln versuchte. Dies kündigte Ansarallah-Führer Abdul-Malik al-Houthi am 14. November ausdrücklich an, als er die Angriffe auf die USS Abraham Lincoln im Arabischen Meer und zwei US-Zerstörer im Roten Meer beschrieb.

„Die jemenitischen Streitkräfte haben ihre Verteidigungsposition erfolgreich verteidigt und den amerikanischen Feind daran gehindert, eine groß angelegte Aggression gegen das Land zu starten“, erklärte er. Diese Operation war nicht nur eine Demonstration militärischer Stärke, sondern auch eine Botschaft der Abschreckung, die deutlich machte, dass jegliche Aggression gegen Jemen nicht unbeantwortet bleiben würde.

Nach Angaben des jemenitischen Militärsprechers Brigadegeneral Yahya Saree vom 12. November führten die jemenitischen Streitkräfte acht Stunden lang Raketenangriffe durch, wobei neben verschiedenen Drohnen auch ballistische Raketen und Flügelraketen eingesetzt wurden:

„Wir haben den US-Flugzeugträger Lincoln im Arabischen Meer mit mehreren Marschflugkörpern und Drohnen ins Visier genommen, während er sich darauf vorbereitete, Operationen gegen unser Land zu starten. Die Operation hat ihr Ziel erfolgreich erreicht.“

Die Angriffe erfolgten präventiv, um das Voranschreiten einer groß angelegten US-Luftoperation zu vereiteln, die wichtige Gebiete im Jemen zum Ziel gehabt hätte. Aus dieser Absicht machte Saree während seiner Rede am Donnerstag, auf die am nächsten Tag Massendemonstrationen folgten, keinen Hehl.

Strategische Fähigkeiten der jemenitischen Streitkräfte

Die Komplexität und Koordination dieser Raketen- und Drohnenangriffe zeugen von den strategischen Planungsfähigkeiten der jemenitischen Streitkräfte. Die Durchführung eines achtstündigen Einsatzes gegen solch gewaltige Ziele erforderte umfangreiche nachrichtendienstliche Erkenntnisse, eine sorgfältige Koordinierung und fortschrittliche Technologie – ein Beweis für die wachsenden Fähigkeiten der jemenitischen Streitkräfte sowohl im Bereich der konventionellen als auch der asymmetrischen Kriegsführung.

Sanaas Haltung zur Militarisierung der Wasserstraßen unterstreicht seinen strategischen Einfluss bei der Kontrolle einiger der verkehrsreichsten und wichtigsten Seewege der Welt. Indem sich der Jemen als Beschützer dieser Routen gegen Aggressionen von außen positioniert, dreht er den Spieß um, indem er die Präsenz seiner Gegner in Frage stellt und ihnen das Recht abspricht, in diesen Gewässern frei zu operieren.

Wenige Stunden, nachdem die jemenitischen Streitkräfte die Operation und ihre Einzelheiten bekannt gegeben hatten, bestätigte das Pentagon den Angriff teilweise, indem der Sprecher Pat Ryder erklärte:

„Am 11. November haben die Streitkräfte des US-Zentralkommandos mehrere vom Iran unterstützte Angriffe der Houthi während einer Durchfahrt durch die Meerenge von Bab al-Mandab erfolgreich abgewehrt. Während der Durchfahrt wurden der Lenkwaffenzerstörer der Arleigh Burke-Klasse, die USS Stockdale, und die USS Spruance von mindestens acht unbemannten Einweg-Angriffssystemen, fünf ballistischen Anti-Schiffs-Raketen und drei Anti-Schiffs-Marschflugkörpern angegriffen, die erfolgreich bekämpft und abgewehrt wurden.“

Ryder fügte jedoch den Vorbehalt hinzu: „Meines Wissens sind mir keine Angriffe gegen die [USS] Abraham Lincoln bekannt.“

Daraufhin behaupteten die jemenitischen Streitkräfte, der Flugzeugträger habe sich nach dem Angriff Hunderte von Meilen entfernt, und gaben seine früheren Routen an, um die Darstellung des Pentagons zu widerlegen und zu zeigen, dass die Ansarallah die Schiffe der US-Marine genau überwacht.

Die jemenitischen Streitkräfte haben bereits früher Angriffe auf US-Zerstörer sowie auf den US-Flugzeugträger Eisenhower durchgeführt, der zweimal im nördlichen Roten Meer angegriffen wurde.

Diese Diskrepanz in den Berichten deutet auf den anhaltenden Informationskrieg zwischen den beiden Kontrahenten hin, wobei jeder versucht, die Berichterstattung zu kontrollieren und die Moral aufrechtzuerhalten. Die Zuversicht Sanaas, die US-Version der Ereignisse offen in Frage zu stellen, unterstreicht den neu gewonnenen Einfluss auf die regionale Kommunikation und seine Absicht, die internationale Wahrnehmung des Konflikts zu beeinflussen.

Botschaften hinter dem Präventivschlag

Der präventive Charakter dieser Operation enthält wichtige Botschaften. Erstens zeigt er, dass der jemenitische Geheimdienst in der Lage ist, feindliche militärische Pläne der USA und Großbritanniens aufzudecken. Dieses Ausmaß an nachrichtendienstlichen Erkenntnissen deutet darauf hin, dass Sanaa Informationsquellen infiltriert hat, die in Echtzeit aktuelle Informationen über die Bewegungen und Absichten des Feindes liefern.

Zweitens bedeutet die Durchführung eines Präventivschlags, dass der Jemen militärische Strategien vorhersehen, Manöver durchführen und Angriffe abwehren kann, bevor sie zustande kommen. Diese Fähigkeit versetzt Sanaa in eine proaktive statt in eine reaktive Position und verschafft ihm einen strategischen Vorteil.

Drittens verbessern die jemenitischen Streitkräfte ständig ihre militärischen und geheimdienstlichen Fähigkeiten und fordern damit die Vorherrschaft der USA in der Region heraus. Diese konsequente Verbesserung der ballistischen Raketentechnologie, der Drohnenfähigkeiten und der Echtzeitüberwachung ist es, die das militärische Gleichgewicht in der Region immer wieder neu gestaltet.

Viertens dient die Operation als deutliche Warnung an alle, die aggressive Absichten in der Region hegen, zumal der von den USA unterstützte, von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführte Krieg gegen den Jemen ungelöst bleibt. Der Präventivschlag zeigt, dass Sanaa nicht zögern wird, Gewalt anzuwenden, um seine Souveränität und strategischen Interessen zu schützen.

Sanaas Strategie der schrittweisen Eskalation

Im Gespräch mit The Cradle betont der jemenitische Militärexperte Brigadegeneral Mujib Shamsan, dass der unerwartete Schlag mehrere Botschaften an Washington gesendet hat. Eine Schlüsselbotschaft war, dass die Zeiten, in denen die USA versuchten, ihren Einfluss geltend zu machen, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen, vorbei sind: „Sanaas Fähigkeiten sind nicht mehr nur defensiv, sondern reichen bis hin zum Kampf gegen den Feind – insbesondere auf See.

Shamsan beschränkt die Ergebnisse der Operation und ihre Auswirkungen nicht nur auf die USA, sondern ist der Ansicht, dass „einige ihrer Auswirkungen die Instrumente Washingtons in der Region betreffen, vor allem diejenigen, die sie zur Erreichung ihrer Ziele einsetzen, sei es auf der Ebene der Aggression gegen den Jemen oder für andere Ziele, als Ergebnis der Destabilisierung des Staates des Vertrauens.“

„Wer eine achtstündige Seeoperation durchführen kann, ist auch in der Lage, umfassendere Offensiven durchzuführen“, warnt Shamsan vor einem neuen amerikanischen ‚Abenteuer‘ gegen die jemenitischen Streitkräfte. Er weist darauf hin, dass Sanaa nicht alle Mittel auf einmal einsetzt, sondern seine Taktik allmählich eskaliert, was darauf hindeutet, dass bei künftigen Operationen Hyperschallraketen eingesetzt werden könnten, um schweren Schaden anzurichten – so wie es gegen Tel Aviv der Fall war -, anstatt nur Warnungen auszusprechen.

Diese allmähliche Eskalation deutet auf eine sorgfältig durchdachte Strategie hin, die den Feind im Ungewissen lässt und ein Element der Unberechenbarkeit aufrechterhält:

„Sanaa wirft seine Karten nicht auf einmal aus, sondern startet schrittweise, und was Drohnen und geflügelte Raketen erreicht haben, können Hyperschallraketen mit einer anderen Wirkung erreichen, die über die Warnung und den Abbruch feindlicher Operationen hinausgeht und den Flugzeugträger direkt und schwer verletzt. Die USA haben diese Botschaft gut verstanden und entsprechend darauf hingearbeitet, ihren Flugzeugträger meilenweit wegzuziehen.“

Geheimdienst ist der Schlüssel

Laut Shamsan sind die Aufklärungs- und Überwachungsfähigkeiten der Ansarallah der Grundstein für ihren militärischen Erfolg. „Informationen sind die Grundlage des Kampfes, und Sanaa hat ein fortgeschrittenes Niveau der Nachrichtenbeschaffung erreicht, was die Amerikaner verwirrt hat, die sich bemühten, den Standort des Flugzeugträgers zu verbergen“, fügt er hinzu.

Diese Erfolge beschränken sich nicht nur auf das Aufspüren von Feindbewegungen, sondern erstrecken sich auch auf die Entschlüsselung ihrer Strategien, was präventive Maßnahmen ermöglicht, um Bedrohungen auszuschalten, bevor sie voll zum Tragen kommen.

Seit der Operation Al-Aqsa Flood im vergangenen Jahr hat sich in Westasien ein Wandel vollzogen, da die Aktionen des Jemen immer mehr in den Mittelpunkt des Widerstands in der Region gerückt sind. Von den ersten Raketenangriffen Sanaas am 18. Oktober 2023 bis zur jüngsten Operation am 11. November 2024 hat die aktive militärische Rolle des Jemen das Spiel verändert.

Die Sicherheit in der Region ist nun eng mit der Sicherheit Jemens verknüpft und fordert Washington und seine Verbündeten heraus, ihre Strategien zu überdenken. Für Sanaa wurde der Gedanke, den Jemen an den Rand zu drängen, mit der Revolution vom 21. September 2014 begraben, die den ausländischen – insbesondere saudischen – Einfluss auf die jemenitische Entscheidungsfindung beendete.

Die Rolle Jemens bei der Unterstützung der palästinensischen und libanesischen Sache bedeutet auch, dass Israel und seine Verbündeten die verheerenden Trümmer dieser Kriege nicht durch „Waffenstillstände“ beseitigen können, da dies ihr „jemenitisches Problem“ nicht lösen wird. Ungeachtet dessen, was in der Levante geschieht, wird der Jemen als strategischer – und jetzt mächtiger – Anführer der Achse den Schlüssel zu vielen regionalen und widerständigen Entscheidungen in der Hand halten.