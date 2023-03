Der Getriebene – „Noch nie wollte ein eigener Gedanke in seinem Kopf vorstellig werden“

Woher kommen die anderen Gedanken? Dumme Frage, werden viele denken, das ist doch klar, dass wir alle Gedanken selber in unserem Bewusstsein bilden. – Das mag manchmal der Fall sein. Aber wieviel Gedanken übernehmen wir unbemerkt von den Medien, der Öffentlichen Meinung, und halten sie schließlich für eigene? Und wie viele Gedanken tauchen einfach so in unserem Bewusstsein auf, fallen uns, wie man so sagt, plötzlich ein, ohne dass unsere Anstrengung und Kontrolle dahinter stünde, und veranlassen uns zu einer Handlung, die wir vielleicht hinterher bereuen, weil wir ihre Folgen nicht bedacht haben? Von woher fallen uns die Gedanken der Lüge, der Täuschung, des Hasses, des Krieges, der Zerstörung und Vernichtung anderer Menschen ein? Die Antwort entscheidet über Krieg oder Frieden.

Mitte Februar 2023 meldeten die Regierungs-Medien anerkennend, dass Vize-Bundeskanzler Robert Habeck von den Grünen am 11. Juni in der Frankfurter Paulskirche den diesjährigen Ludwig-Börne-Preis für Essayistik verliehen werde. – So kann man auch Imagepflege