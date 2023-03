Der letzte Grossangriff auf Deutschland

Von Hans-Jürgen Geese

Am 20. Mai 2019 wurde der Komödiant und Schauspieler Volodymyr Zelensky Präsident der Ukraine. Warum? Nun, er hatte versprochen, dass er den Konflikt mit Russland und mit den „russischen“ Regionen in der Ukraine beenden würde.

Als er sein Amt antrat erfuhr er, dass die Ukraine sich in einer Phase der Aufrüstung durch die NATO befand und sich auf einen entscheidenden Schlag vorbereitete, um die widerspenstigen „Russen“ im Süden des Landes zu vernichten.

Diese Botschaft wäre der Bevölkerung schwer zu vermitteln gewesen, schliesslich hatten sich die Menschen für Frieden entschieden. Zelensky musste also mit einem verlockenden Versprechen die Leute bei der Stange halten, ein Versprechen, das aber gleichzeitig auf jeden Fall den Konflikt zum Kochen bringen würde, so wie von anderer Seite gewünscht: Er proklamierte er strebe die Mitgliedschaft in der EU und in der NATO an. Das seien Segnungen für das ukrainische Volk. Sicherheit und Wohlstand würden dann, wie im Westen, auch in der Ukraine ausbrechen.

Der Trick wirkte: Das Volk ließ sich täuschen und verhielt sich ruhig. Putin jedoch verstand. Russland rüstete auf. Wenn nicht schon vorher. Putin war klar, dass es zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommen würde.

Alldieweil schliefen die Deutschen ruhig in ihren warmen Betten, nachdem sie ihren nächsten Urlaub geplant hatten. Der Wohlstand ist wie eine Droge. Man gewöhnt sich daran. Dass bereits im Jahre 2019 ein