Der gewalttätige Antisemitismus ist von arabischen Migranten importiert

Was da gerade in Israel und im Gazastreifen passiert, ist nicht gut – nicht gut für Palästinenser und Juden, nicht gut für die Welt. Beide Seiten üben Gewalt aus, beide Seiten nehmen dabei in Kauf, unschuldige Zivilisten, auch Frauen und Kinder, zu töten und zu verletzen. Das ist ohne Wenn und Aber zu verurteilen, denn Gewalt hat noch nie Probleme gelöst und wird auch dieses nicht lösen.

Und schon gar nicht gewalttätige Demonstrationen in deutschen Städten. Die hat es aber gegeben – am schlimmsten in Berlin – und sie wird es weiterhin geben. „Scheiß Juden“ brüllt der Mob in Neukölln, Israel-Flaggen werden angezündet, Synagogen attackiert… Wie kann das sein, wo doch die Verteidigung Israels und der Schutz der Juden zur Staatsräson (O-Ton Merkel 2008 vor der Knesset) der Bundesrepublik Deutschland gehört? Da müsste die Polizei doch viel konsequenter eingreifen.

Das würde sie gewiss tun, wenn in dem randalierenden Haufen rechtsradikale Glatzen, „Heil Hitler“ skandierende Neonazi