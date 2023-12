Der Gipfel des Europäischen Rats: Ein Gipfel der Vortäuschung

Der Gipfel des Europäischen Rates war letztendlich ein Gipfel der Vortäuschung. So dürften einige EU-Länder in Wirklichkeit wenig begeistert sein, dass die Ukraine eines Tages beitreten wird. Offiziell wird zwar das Gegenteil behauptet, aber sie freuen sich still und leise über das ungarische Veto.

Pierre Levy

Es sollte ein entscheidender, explosiver und langwieriger Europäischer Rat werden. Es wurde letztendlich ein Gipfel der Vortäuschung. Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsstaaten, die sich am 14. und 15. Dezember trafen, hatten vor allem zwei Themen auf der Tagesordnung, die ernsthafte Auseinandersetzungen versprachen. Mehrere Teilnehmer erzählten, dass sie sich mit vielen Hemden oder Blusen eingedeckt hatten, um mehrere Tage zu überstehen – bis Weihnachten, wie einer von ihnen scherzte.

Schließlich wurde das Treffen innerhalb der ursprünglich geplanten Zeit beendet. Die beiden umstrittenen Punkte – beide betrafen insbesondere die Ukraine – wurden schließlich bereits am ersten Tag behandelt, mit einer Gemeinsamkeit: Die Entscheidungen (oder Nicht-Entscheidungen) können Anfang 2024 noch geändert werden.