Der größte Flip-Flop aller Zeiten – Wer kommt ins Gefängnis?

Mercola.com

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), hat die Theorie des natürlichen Ursprungs von SARS-CoV-2 seit Beginn der COVID-19-Pandemie verteidigt

In seiner bisher größten Kehrtwende sagt Fauci nun, dass er „nicht davon überzeugt“ ist, dass das Virus doch einen natürlichen Ursprung hat, und dass wir weiter untersuchen müssen, „was in China vor sich ging, bis wir nach bestem Wissen und Gewissen herausfinden, was passiert ist“.

In Anbetracht der Tatsache, dass Faucis Meinung von den Mainstream-Medien und Faktencheckern benutzt wurde, um alle anderen Experten zu zensieren, verursacht diese sehr öffentliche eine Wendung um 180 Grad, zweifellos eine Peinlichkeit unter den Mainstream-Reportern

Fauci leugnet nun auch, jemals Gain-of-Function-Forschung finanziert zu haben, obwohl es unwiderlegbare Beweise gibt, dass er es getan hat. Es scheint, dass er versucht, „gain-of-function“ neu zu definieren, sodass keine der Forschungen, für die er bezahlt hat, unter diese Definition fallen wird

Der Direktor der National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, unterstützt Faucis Dementis, was ein präventiver Versuch zu sein scheint, das NIAID/NIH von zukünftigen Schuldzuweisungen zu distanzieren, sollte die Laborleck-Theorie als Ursache für die COVID-19-Pandemie ermittelt werden

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), ist seit Beginn der COVID-19-Pandemie ein entschiedener Verfechter der Theorie des natürlichen Ursprungs von SARS-CoV-2. Bereits im Mai 2020 benutzte CNN Faucis Aussagen zu diesem Thema als Beweis dafür, dass der damalige Präsident Donald Trump eine lächerliche Verschwörungstheorie verbreitete:

„Seit Wochen behauptet Präsident Donald Trump, dass das Coronavirus nicht in der Natur, sondern in einem Labor in Wuhan, China, entstanden ist“, schrieb CNN.

„Geben Sie Anthony Fauci ein, den Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten und derzeit vielleicht der prominenteste Arzt der Welt. In einem Interview mit National Geographic …

Wenn man sich die Evolution des Virus in Fledermäusen anschaut und das, was jetzt da draußen ist, [die wissenschaftlichen Beweise] neigen sehr, sehr stark dazu, dass dies nicht künstlich oder absichtlich manipuliert worden sein kann … Alles an der schrittweisen Entwicklung im Laufe der Zeit deutet stark darauf hin, dass [dieses Virus] sich in der Natur entwickelt hat und dann die Spezies gewechselt hat“, sagte Fauci.

Nun, bevor wir das Spiel von ‚er sagte, er sagte‘ spielen, erinnern Sie sich daran: Nur eine dieser beiden Personen ist ein weltbekannter Experte für Infektionskrankheiten. Und das ist nicht Donald Trump.“

Oh, was für einen Unterschied ein Jahr machen kann. Die Mainstream-Medien sind endlich gezwungen, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass Fauci und eine Reihe anderer sogenannter „Experten“, die sie vor ihren Zuschauern und Lesern vorgeführt haben, nicht zuverlässiger waren als Ihr durchschnittlicher Sesselwissenschaftler.

Fauci macht die bisher größte Kehrtwende

Seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie steht Fauci an vorderster Front, spricht Empfehlungen aus und ändert im Laufe der Zeit immer wieder seine Meinung.

Als Virtuose des Widerspruchs hat er sich mehrfach über die Nützlichkeit und Notwendigkeit von Masken geäußert, von „Amerikaner sollten keine Masken tragen, weil sie nicht funktionieren“ über „Masken funktionieren definitiv und sollten von jedem getragen werden“ bis hin zu „Sie sollten nicht nur eine, sondern zwei tragen, zur Sicherheit“.

Er ging von dem Versprechen einer Maskenbefreiung, sobald der Impfstoff auf den Markt kommt, über das Beharren darauf, dass das Tragen von Masken auch nach der Impfung noch notwendig ist, weil impfstoffresistente Varianten auftauchen könnten, bis hin zu dem Vorschlag, dass wir in jeder Grippesaison bis in alle Ewigkeit Masken tragen müssen.

Seine bisher größte Kehrtwende ist jedoch seine Haltung zum Ursprung von SARS-CoV-2. Wie von Krystal Ball und Saagar Enjeti in einer „Rising with Krystal & Saagar“-Episode vom 24. Mai 2021 berichtet (siehe Video), behauptet Fauci nun, er sei „nicht überzeugt“, dass das Virus doch einen natürlichen Ursprung habe, und dass wir weiter untersuchen müssten, „was in China vor sich ging, bis wir nach bestem Wissen und Gewissen herausfinden, was passiert ist.“

In Anbetracht der Tatsache, dass Faucis Meinung von den Mainstream-Medien und Faktenprüfern benutzt wurde, um alle anderen Experten zu zensieren – einschließlich Menschen mit weitaus beeindruckenderen Referenzen als Fauci, der am Ende des Tages ein Verwalter ist, ein Papierschieber, kein arbeitender Wissenschaftler – verursacht diese sehr öffentliche 180-Grad-Wendung zweifellos Verlegenheit unter vielen Mainstream-Reportern.

Krystal und Saagar sehen beide unbehaglich aus, wenn sie erklären müssen, wie die Medien, en masse, so lange falsch lagen.

Mainstream-Medien bemühen sich, ihre Fehler zu rechtfertigen

Laut Krystal und Saagar machen neue Informationen, die darauf hindeuten, dass Arbeiter am Wuhan Institute of Virology (WIV) im November 2020 an COVID-ähnlichen Symptomen erkrankten, nun die Theorie des Laborlecks am plausibelsten.

Das Ironische an dieser Aussage ist, dass es sich nicht um neue Informationen handelt, die das Blatt endgültig wenden würden. Es ist nur so, dass sie jetzt, ganz plötzlich, nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Die Beweise sprechen seit über einem Jahr dafür, dass SARS-CoV-2 eine Laborschöpfung ist, die irgendwie entkommen ist.

Jetzt bemühen sich die Mainstream-Medien, ihr Gesicht zu wahren, und es ist urkomisch zu beobachten, wie sie versuchen, ihre frühere Weigerung zu rechtfertigen, das zu tun, was von Journalisten und Reportern erwartet wird: Die Fakten zu berichten, ohne ihre eigenen persönlichen Meinungen und Vorurteile einzubringen.

Natürlich wird es heutzutage schwer sein, eine unvoreingenommene Nachrichtenagentur zu finden – alles wird streng und zentral kontrolliert, wie im Artikel „Reuters und BBC erwischt Geld für die Propagandakampagne“ beschrieben wurde – also aller Wahrscheinlichkeit nach der einzige Grund für den Mainstream Medien beginnen jetzt, über die Laborlecktheorie zu berichten, weil alternative Medien erfolgreich sind.

Ihre Zuschauer kaufen ihnen einfach nicht mehr ab, was sie propagieren, also haben sie keine andere Wahl, als anzuerkennen, was die Mehrheit der Menschen bereits weiß, oder sie verlieren das bisschen Glaubwürdigkeit, das sie noch haben.

Der Fall für die Labor-Leck-Theorie

In dem obigen Video interviewt Freddie Sayers Nicholas Wade, einen ehemaligen Wissenschaftsjournalisten der New York Times, über die beiden primären Ursprungstheorien. Wade hat kürzlich einen vielgelesenen Artikel veröffentlicht, in dem er die Beweise für die Theorien des Laborlecks und des natürlichen Ursprungs detailliert darlegt.

Wie von Wade in „Origin of COVID – Following the Clues: Did People or Nature Open Pandora’s Box at Wuhan? , wenn wir jemals das Rätsel lösen wollen, woher dieses neuartige Virus stammt, müssen wir bereit sein, tatsächlich der Wissenschaft zu folgen, denn „sie bietet den einzigen sicheren Faden durch das Labyrinth.“

„Es ist wichtig anzumerken, dass es bisher keine direkten Beweise für eine der beiden Theorien gibt“, schreibt Wade. „Jede hängt von einer Reihe von vernünftigen Vermutungen ab, aber bisher fehlt der Beweis. Ich habe also nur Hinweise, keine Schlussfolgerungen anzubieten. Aber diese Anhaltspunkte weisen in eine bestimmte Richtung.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Hinweise darauf hindeuten, dass SARS-CoV-2 in einem Labor entstanden ist, höchstwahrscheinlich in der WIV, und dass es in irgendeiner Weise manipuliert wurde, um die Infektiosität und Pathologie beim Menschen zu fördern.

So gibt es zum Beispiel Forschungen aus dem Jahr 1992, die zeigen, dass das Einfügen einer Furin-Spaltstelle genau dort, wo wir sie in SARS-CoV-2 finden, ein „sicherer Weg ist, um ein Virus tödlicher zu machen“. Eine von 11 solcher Studien wurde von Dr. Zhengli Shi, Leiter der Coronavirus-Forschung an der WIV, verfasst.

Die Argumente, die zur Unterstützung der Theorien über den natürlichen Ursprung vorgebracht werden, beruhen hingegen auf nicht schlüssigen Spekulationen, die es erforderlich machen, wissenschaftlich mögliche Szenarien zu verwerfen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist dies nicht ratsam.

„Es scheint mir, dass die Befürworter der Laborentweichung alle verfügbaren Fakten über SARS2 wesentlich einfacher erklären können als diejenigen, die eine natürliche Entstehung favorisieren“, schreibt Wade.

Auch Fauci macht eine 180-Grad-Wende beim Gain-of-Function-Backing

Zurück zu Fauci, er leugnet immer noch jemals gain-of-function Forschung finaziert zu haben, obwohl es unwiderlegbare Beweise gibt. Wie von der National Review berichtet:

„Dr. Roger Ebright, ein Professor für Chemie und chemische Biologie an der Rutgers University und Experte für Biosicherheit, bestreitet … Faucis Aussage vor dem Senatsausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten am [11. Mai 2021].

Dr. Faucis Behauptung – die während eines Austauschs mit Senator Rand Paul aufgestellt wurde –, dass „das NIH niemals und auch jetzt nicht die Erforschung von Funktionsgewinnen im Wuhan Institute of Virology finanziert“ ist „nachweislich falsch“, so Ebright …

Ein von WIV-Wissenschaftlern verfasster Forschungsartikel, ‚Discovery of a rich gene pool of bat SARS-related coronaviruses provides new insights into the origin of SARS coronavirus, zum Beispiel, qualifiziert sich als gain-of-function und war eindeutig ein Produkt der NIH-Finanzierung.

Ebright besteht darauf, dass die Forschung unter einer Reihe von verschiedenen Definitionen als gain-of-function klassifiziert werden kann, einschließlich derer, die in zwei Anleitungen des Department of Health and Human Services zu diesem Thema zu finden sind.

Die erste beschreibt die Entscheidung der Obama-Regierung aus dem Jahr 2014, die inländische Gain-of-Function-Forschung zu stoppen, die als Forschung definiert wird, von der „vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie den Influenza-, MERS- oder SARS-Viren Eigenschaften verleiht, sodass das Virus eine erhöhte Pathogenität und/oder Übertragbarkeit in Säugetieren über den Atemweg hätte.

Die zweite – die 2017 verfasst wurde, als Fauci darauf drängte, die staatliche Finanzierung für Gain-of-Function-Forschung zu erneuern – bietet eine Definition dessen, was als „Enhanced Potential Pandemic Pathogen (PPP)“ bezeichnet wird, oder jener Erreger, „die aus der Verbesserung der Übertragbarkeit und/oder Virulenz eines Erregers resultieren.

Ebright behauptet, dass die Arbeit, die an der WIV durchgeführt wird, unter Verwendung von NIH-Geldern, die ursprünglich Peter Daszak von der EcoHealth Alliance gewährt wurden, die ‚Gain-of-Function-Forschung‘ nach der Definition, die das HHS in seiner Anleitung gegeben hat, ‚verkörpert‘ und genau die Art von Forschung ist, die die Obama-Regierung zu dem Schluss brachte, dass Gain-of-Function zu gefährlich sei, um im Inland weitergeführt zu werden.“

Fauci und NIH versuchen, ‚Gain-of-Function‘ neu zu definieren

Im Wesentlichen versucht Fauci nun, neu zu definieren, was „gain-of-function“ eigentlich ist. Wie oben erläutert, wurde die Art von Forschung, die Fauci an der WIV finanziert hat, immer und wiederholt als „gain-of-function“ bezeichnet.

Fauci scheint sich beider Anhörung mit Senator Paul bestenfalls geirrt zu haben … schlimmstenfalls spielte er dürftige Wortspiele, um zu täuschen. ~ The National Review

Es scheint, als ob Fauci und der Direktor der National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, präventiv versuchen, sich so zu positionieren, dass sie sich von zukünftigen Schuldzuweisungen distanzieren, sollte sich die Laborleck-Theorie als wahr erweisen. In einer Erklärung vom 19. Mai 2021 unterstützte Collins Faucis verworrene Wortklauberei und den Versuch, die Definition von Gain-of-Function-Forschung neu zu schreiben, indem er erklärte:

„Basierend auf Ausbrüchen von Coronaviren, die durch Übertragungen von Tieren auf Menschen verursacht werden, wie … SARS und … MERS, haben die NIH und das NIAID viele Jahre lang Zuschüsse unterstützt, um mehr über Viren zu erfahren, die in Fledermäusen und anderen Säugetieren lauern und das Potenzial haben, auf den Menschen überzuspringen und weit verbreitete Krankheiten zu verursachen.

Allerdings haben weder die NIH noch das NIAID jemals Zuschüsse bewilligt, die „gain-of-function“-Forschung an Coronaviren unterstützt hätten, die deren Übertragbarkeit oder Letalität für den Menschen erhöht hätten.“

Mit anderen Worten, beide geben zu, dass sie Forschung an der WIV und an anderen Orten finanziert haben, aber sie bestehen darauf, dass nichts davon spezifisch „gain-of-function“ war. Selbst wenn sich also herausstellt, dass die COVID-19-Pandemie das Ergebnis eines Laborlecks an der WIV war, hatten Fauci und Collins keinen Anteil an der Erschaffung dieses speziellen Virus – oder irgendeines anderen Virus, das eine tödliche Pandemie auslösen kann – und sollten nicht auf der Liste der Leute stehen, die zur Verantwortung gezogen werden.

Wortspiele werden Fauci nicht retten

In Anbetracht dessen, was das NIH zuvor erklärt hat und was wir bereits über die Coronavirus-Forschung wissen, die das NIAID/NIH finanziert hat, scheint Collins‘ Aussage eine verzweifelte Lüge zu sein, die herausgegeben wurde, um Faucis unhaltbare Haltung zu stützen, dass niemals eine gain-of-function-Forschung finanziert wurde.

Zum Beispiel wissen wir, wie von der National Review berichtet, dass die WIV vom NIAID/NIH finanziert wurde, um neuartige chimäre SARS-verwandte Coronaviren zu entwickeln, die sowohl menschliche Zellen als auch Labortiere infizieren können. „Chimäre Viren“ bezieht sich auf künstliche, von Menschenhand geschaffene Viren, hybride Organismen, die durch die Verbindung von zwei oder mehr verschiedenen Organismen entstehen. Das ist genau das, worum es bei der Gain-of-Function-Forschung geht. Also, wie die National Review feststellt:

„Fauci scheint sich bestenfalls geirrt zu haben, als er mit Senator Paul stritt, … schlimmstenfalls spielte er schwache Wortspiele, um zu täuschen.“

Natürlich haben Fauci und Collins guten Grund, eine plötzliche Amnesie zu entwickeln, wenn es um die Definition von komplizierten Wörtern wie „gain-of-function“ geht. Obwohl die Statistiken massiv manipuliert wurden, um die COVID-19-Todesfälle zu überschätzen, gibt es keinen Zweifel, dass diese Pandemie eine der zerstörerischsten in der modernen Geschichte war.

Sicher, wir können den globalen und regionalen Führern die Schuld dafür geben, dass sie das Spiel der Globalisten mitspielen und eine aufgebauschte Pandemie benutzen, um einen großen Reset unserer globalen Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme zu rechtfertigen, aber ohne Zweifel werden die Schöpfer dieses Virus nicht ungeschoren davonkommen, und auch nicht diejenigen, die seine Entstehung ermöglicht haben. Und zu diesen Leuten könnten auch Fauci und Collins am NIAID und NIH gehören.

Sollte SARS-CoV-2 als von Menschenhand geschaffene Biowaffe eingestuft werden, selbst wenn die Freisetzung des Virus ein Unfall war, was der Fall zu sein scheint, werden einige Personen ihre Karriere und vielleicht auch ihre Freiheit verlieren, da die Strafe für die Schaffung von biologischen Waffen sowohl hohe Geldstrafen als auch lange Gefängnisstrafen vorsieht. Der Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 besagt:

„Wer wissentlich einen biologischen Wirkstoff, ein biologisches Toxin oder ein Trägersystem zur Verwendung als Waffe entwickelt, herstellt, lagert, weitergibt, erwirbt, aufbewahrt oder besitzt oder wissentlich einen ausländischen Staat oder eine Organisation dabei unterstützt, wird nach diesem Titel mit einer Geldstrafe oder einer lebenslangen oder mehrjährigen Haftstrafe oder mit beidem bestraft.“

Gain-of-Function-Forschung ist die wahre Bedrohung

Ich glaube, dass die Zusammenarbeit und der Austausch von Forschungsergebnissen zwischen den Nationen so ist, dass die Schuld letztendlich von mehreren Parteien geteilt wird. Die Schlüsselfrage, wenn SARS-CoV-2 tatsächlich aus einem Labor stammt, ist, wie verhindern wir, dass ein weiteres Labor ausbricht? Und wenn sich herausstellt, dass es ein gentechnisch manipuliertes Virus war, lassen wir dann die Gain-of-Function-Forschung – basierend auf der konventionell akzeptierten Definition – weiter zu?

Ich glaube, die Antwort ist, die Forschung zu verbieten, bei der Krankheitserreger für den Menschen gefährlicher gemacht werden. Wie es aussieht, ist das gleiche Establishment, das Panik schürt, indem es vor dem Auftauchen neuer, infektiöserer und gefährlicherer Varianten warnt, auch damit beschäftigt, diese zu erschaffen.

Die führenden Politiker der Welt müssen erkennen, dass die Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung hier die wahre Bedrohung darstellt, und entsprechend handeln, um eine weitere Pandemie zu verhindern. Solange es Forschern erlaubt ist, zu mutieren und synthetische Krankheitserreger zu schaffen, schaffen sie genau die Gefahr, die sie angeblich verhindern wollen. Alles in allem sind wir dieses Mal glimpflich davongekommen. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht nicht mehr so viel Glück.

Quellen: