Der größte Medizinskandal der deutschen Geschichte – Das Geständnis Lauterbachs und die Dimension seiner Schuld

Die Contergan-Tragödie wurde 1961 erst etwa vier Jahre nach den ersten Missbildungen bei Neugeborenen aufgedeckt. Das Schlaf- und Beruhigungsmittel mit dem Wirkstoff Thalidomid, das vom Aachener Pharmaunternehmen Grünenthal hergestellt wurde, galt als besonders sicher in Bezug auf Nebenwirkungen. Man empfahl es sogar in der frühen Schwangerschaft gegen Übelkeit und verkaufte es rezeptfrei.

Doch die Experten lagen falsch, das Medikament schädigte zahlreiche Ungeborene, die mit fehlgebildeten oder gar ganz fehlenden Gliedmaßen auf die Welt kamen.

Weltweit wurden zwischen 5.000 und 10.000 geschädigte Kinder geboren, davon etwa 4.000 in Deutschland. Es war der größte Medizinskandal in der deutschen Geschichte. Das Arzneimittelrecht und das Zulassungsverfahren für Medikamente wurden anschließend deutlich verschärft. Sowohl die therapeutische Wirksamkeit als auch die Unbedenklichkeit mussten seitdem vom Hersteller in geeigneten kontrollierten Studien nachgewiesen werden. Denn so etwas sollte nie wieder passieren.

Bis heute…..