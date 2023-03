Sergey Glazyev: „Der Weg zur finanziellen Multipolarität wird lang und steinig sein

Pepe Escobar

In einem Exklusivinterview mit The Cradle kritisiert Russlands führender Makroökonomie-Stratege das langsame Tempo der Finanzreformen in Moskau und warnt, dass es ohne Peking keine neue Weltwährung geben wird.

Der Sitz der Eurasischen Wirtschaftskommission (EWG) in Moskau, die mit der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) verbunden ist, ist wohl einer der wichtigsten Knotenpunkte der entstehenden multipolaren Welt.

Dort empfing mich der Minister für Integration und Makroökonomie, Sergej Glazyev – der zuvor von The Cradle ausführlich interviewt wurde – zu einem exklusiven, ausführlichen Gespräch über die Geo-Ökonomie der Multipolarität.

Glazyev wurde von seinem wichtigsten Wirtschaftsberater Dmitry Mityaev begleitet, der auch Sekretär des Wissenschafts- und Technologierates der Eurasischen Wirtschaftskommission (EEC) ist. Die EAEU und die EWG werden von Russland, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Armenien gebildet. Die Gruppe ist derzeit damit beschäftigt, eine Reihe von Freihandelsabkommen mit Ländern von Westasien bis Südostasien zu schließen.

Unser Gespräch war ungekünstelt, frei und direkt auf den Punkt gebracht. Ich hatte zunächst einige Gesprächspunkte vorgeschlagen, die sich um die Diskussionen zwischen der EAEU und China über die Entwicklung einer neuen gold- und rohstoffbasierten Währung unter Umgehung des US-Dollars drehten, und wie es realistisch möglich wäre, dass die EAEU, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und die BRICS+ die gleiche Währung einführen.

Glazyev und Mityaev waren völlig offen und stellten auch Fragen zum Globalen Süden. Da äußerst heikle politische Themen nicht in die Öffentlichkeit gelangen sollten, waren ihre Aussagen über den Weg zur Multipolarität recht ernüchternd – und in der Tat realpolitisch begründet.

Glazyev betonte, dass die EWG von den Mitgliedsstaaten nicht verlangen kann, eine bestimmte Wirtschaftspolitik zu betreiben. Es gibt in der Tat ernsthafte Vorschläge zur Gestaltung einer neuen Währung, aber die endgültige Entscheidung liegt bei den Staats- und Regierungschefs der fünf ständigen Mitglieder. Das setzt einen politischen Willen voraus, der letztlich von Russland, das für über 80 Prozent des EAEU-Handels verantwortlich ist, aufgebracht werden muss.

Es ist möglich, dass nach dem Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau am 21. März, wo er ausführliche strategische Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führen wird, ein neuer Impuls kommt.

In Bezug auf den Krieg in der Ukraine betonte Glazyev, dass China derzeit sehr stark profitiert, da seine Wirtschaft – zumindest noch – nicht von den USA und der EU sanktioniert wurde und Peking russisches Öl und Gas zu stark reduzierten Preisen kauft. Die Mittel, die Russland durch den Verkauf von Energie an die EU verliert, müssen durch die geplante Pipeline Power of Siberia II ausgeglichen werden, die von Russland über die Mongolei nach China führen soll – aber das wird noch ein paar Jahre dauern.

Glazyev skizzierte die Möglichkeit, dass eine ähnliche Debatte über eine neue Währung innerhalb der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) stattfinden könnte – doch die Hindernisse könnten noch größer sein. Auch hier wird es auf den politischen Willen ankommen, in diesem Fall von Russland und China: eine gemeinsame Entscheidung von Xi und Putin, mit entscheidendem Beitrag Indiens – und, da der Iran Vollmitglied wird, auch des energiereichen Teheran.

Was bisher realistisch ist, ist ein zunehmender bilateraler Handel in den eigenen Währungen, wie in den Fällen Russland-China, Russland-Indien, Iran-Indien, Russland-Iran und China-Iran.

Im Wesentlichen sieht Glazyev nicht, dass das mit schweren Sanktionen belegte Russland eine führende Rolle beim Aufbau eines neuen globalen Finanzsystems übernehmen wird. Diese Aufgabe könnte Chinas Globale Sicherheitsinitiative übernehmen. Die Teilung in zwei Blöcke scheint unvermeidlich: die dollarisierte Zone – mit ihrer eingebauten Eurozone – im Gegensatz zur Mehrheit des globalen Südens mit einem neuen Finanzsystem und einer neuen Handelswährung für den internationalen Handel. Im Inland werden die einzelnen Länder weiterhin in ihren eigenen Währungen handeln.

Der Weg zur ‚De-Offshorisierung‘

Glazyev war schon immer ein scharfer Kritiker der russischen Zentralbank, und er hat seine Bedenken geäußert – in Anlehnung an sein Buch The Last World War. Er betont immer wieder, dass die amerikanische Logik darin besteht, die russische Wirtschaft an allen Fronten zu schädigen, während die Motive der russischen Zentralbank in der Regel „ernsthafte Fragen“ aufwerfen.

Er sagte, dass Putin eine ganze Reihe detaillierter Vorschläge zur Neuausrichtung der Zentralbank erhalten habe, die jedoch nicht weiterverfolgt worden seien. Er sprach auch das äußerst heikle Thema der Korruption an, in die wichtige Oligarchen verwickelt sind, die aus unerfindlichen Gründen vom Kreml nicht aus dem Weg geräumt wurden.

Glazyev hatte jahrelang davor gewarnt, dass Moskau unbedingt Devisenanlagen in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und anderen Ländern veräußern müsse, die später Sanktionen gegen Russland auslösten.

Diese Vermögenswerte hätten durch Investitionen in Gold und andere Edelmetalle, in Aktien mit hochliquiden Rohstoffwerten, in Wertpapiere der EAEU-, SOZ- und BRICS-Mitgliedstaaten sowie in das Kapital internationaler Organisationen mit russischer Beteiligung wie der Eurasischen Entwicklungsbank, der GUS-Staatsbank und der BRICS-Entwicklungsbank ersetzt werden sollen.

Es scheint, dass zumindest der Kreml sich inzwischen der Bedeutung des Ausbaus der Infrastruktur für die Unterstützung der russischen Exporte bewusst ist. Dazu gehört die Schaffung internationaler Börsenplätze für den Handel mit russischen Primärgütern innerhalb des russischen Hoheitsgebiets und in Rubel sowie die Schaffung internationaler Vertriebs- und Dienstleistungsnetze für russische Waren mit hohem Mehrwert.

Für Russland, so Glazyev, besteht die wichtigste währungspolitische Herausforderung darin, das Kreditwesen zu modernisieren. Um negative Auswirkungen ausländischer Finanzquellen zu verhindern, ist der Schlüssel die inländische Monetarisierung – „einschließlich der Ausweitung der lang- und mittelfristigen Refinanzierung von Geschäftsbanken gegen Verpflichtungen von Produktionsunternehmen und autorisierten Regierungsstellen. Es ist auch ratsam, ausländische Anleihen von staatlich kontrollierten Banken und Unternehmen konsequent durch inländische Kreditquellen zu ersetzen.“

Der zwingende Weg nach Russland ist also in der Tat die „De-Offshorisierung“. Was im Wesentlichen bedeutet, sich von einer „überkritischen Abhängigkeit seiner Reproduktionskonturen von angelsächsischen Rechts- und Finanzinstitutionen“ zu befreien, was „systematische Verluste des russischen Finanzsystems allein durch die Rentabilitätsdifferenz zwischen dem geliehenen und dem platzierten Kapital zur Folge hat.“

Was Glazyev wiederholt betonte, ist, dass, solange es keine Reform der russischen Zentralbank gibt, jede ernsthafte Diskussion über eine neue, vom Globalen Süden übernommene Währung auf unüberwindbare Hindernisse stößt. Die Chinesen, die in hohem Maße mit dem globalen Finanzsystem verflochten sind, könnten auf neue Ideen kommen, nachdem Xi Jinping den von den USA provozierten hybriden Krieg gegen China öffentlich und in beispielloser Weise als das definiert hat, was er ist, und Namen genannt hat: Es ist eine amerikanische Operation.

Es scheint glasklar zu sein, dass der Weg zu einem neuen Finanzsystem, das im Wesentlichen von Russland und China entworfen und von weiten Teilen des globalen Südens übernommen wird, lang, steinig und äußerst schwierig bleiben wird. Die Diskussionen innerhalb der EAEU und mit den Chinesen könnten sich auf die SOZ und sogar auf die BRICS+ ausweiten. Alles wird jedoch vom politischen Willen und vom politischen Kapital abhängen, das von der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China gemeinsam eingesetzt wird.

Deshalb ist Xis Besuch in Moskau nächste Woche so wichtig. Die Führungen Moskaus und Pekings scheinen sich des von Washington geführten hybriden Zweifrontenkriegs bewusst zu sein.

Das bedeutet, dass die strategische Partnerschaft der beiden Konkurrenten – das ultimative Anathema für das von den USA geführte Imperium – nur dann gedeihen kann, wenn sie gemeinsam ein ganzes Bündel von Maßnahmen ergreifen: vom Einsatz von Soft Power bis hin zur Vertiefung von Handel und Gewerbe in ihren eigenen Währungen, einem Währungskorb und einer neuen Reservewährung, die keine Geisel des Bretton-Woods-Systems ist, das den westlichen Finanzkapitalismus legitimiert.