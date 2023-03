Kriege der NATO: die verschwiegene Geschichte

von Manlio Dinucci

Die atlantische Kommunikation über den Krieg in der Ukraine ignoriert die Geschichte der NATO, die illegalen Kriege in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien und vor allem die Osterweiterung des Bündnisses.

Die Präsidentin des italienischen Ministerrates, Giorgia Meloni, erklärte bei einem Besuch in Neu-Delhi, dass die „russische Aggression gegen die Ukraine“ eine „Provokation im Herzen der UN-Charta“ darstelle und „die regelbasierte internationale Ordnung“ untergrabe und schließt: “Wir können uns nicht der Gewalt des Stärkeren unterwerfen“. Auf diese Weise wird die Geschichte der Ereignisse, die zur aktuellen kritischen Situation geführt haben, gelöscht. Wir rekonstruieren sie in dieser Grandangolo-Show in ihren wesentlichen Merkmalen:

1. Die NATO wird aus der Bombe geboren

2. Jugoslawien: der Gründungskrieg der neuen NATO