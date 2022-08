Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat

Überall auf der Welt bricht Wut aus, und die Menschen haben viel Grund, wütend zu sein. Hungersnöte, Energieknappheit, Inflation.

„Der größte Trick des Teufels war, die Welt davon zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Dieses Zitat wird dem französischen Schriftsteller, Philosophen und Dichter Charles Baudelaire zugeschrieben und stammt aus einem Artikel, der 1864 in La Figro veröffentlicht wurde. Es war eine Zeit des Umbruchs und der Unzufriedenheit in Frankreich, der sozialen Unruhen, der Ungleichheit und der Rückkehr zu einem aristokratischen Status quo nach dem Scheitern der Französischen Revolution. Es war eine verwirrende und spaltende Zeit. Baudelaires Artikel wurde als Metapher für die bösen, dunklen Mächte gesehen, die das angeschlagene französische Volk zu dieser Zeit beherrschten. Baudelaires Teufel verbarg sich nicht, er war offen und für jeden sichtbar, der Augen hatte. Er entschuldigt sich nicht und erklärt auch nicht sein Böses. Dieser Teufel, die Verkörperung des Bösen schlechthin, wurde durch die angeborene Güte der Mehrheit geschützt. Die Massen, die das Ausmaß der Bösartigkeit, die ihr Leben beherrschte und kontrollierte, nicht begreifen konnten, egal wie offensichtlich diese Kräfte waren. Der Teufel hatte die Menschen tatsächlich davon überzeugt, dass es ihn nicht gab. Und so blieb der Teufel an Ort und Stelle. Der französisch-preußische Krieg von 1871 und die beiden katastrophalen Weltkriege waren sein Werk, und doch leugneten die Menschen weiterhin seine Existenz. Der Teufel lebt noch heute, man sieht ihn in Davos, bei der Bilderberg-Gruppe, in der City of London und an der Wall Street. Der Teufel ist das internationale Bankenkartell, das seit Jahrhunderten jeden größeren Konflikt initiiert und finanziert. Kein Land gewinnt jemals einen Krieg, die Kosten eines jeden Sieges sind immer „Pyrrhus“, der Verlust von Blut und Schätzen kann niemals die Gewinne rechtfertigen. Und doch gewinnen die Banker immer und profitieren von Konflikten, denn Krieg schafft Schulden, und mehr Schulden bei den Bankern bedeuten mehr Kontrolle. Der Teufel bekommt immer, was er verdient.

So relevant Baudelaires Schriften im Europa der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gewesen sein mögen, sie sind es heute noch mehr. Es gibt eine kognitive Dissonanz, die in den Köpfen der Mehrheit der westlichen Welt immer noch existiert. Während viele durch Covid und den immer offensichtlicher werdenden Great Reset aufwachen, gibt es immer noch eine Mehrheit, die zwar die Taten des Bösen erkennen kann, aber nicht den Teufel dahinter. Dieser moralische Relativismus ist der faustische Handel, zu dem die Menschen im Westen gezwungen sind, wenn es darum geht, welches Maß an Bösem akzeptabel ist.

Dieses Phänomen der kognitiven Dissonanz scheint hauptsächlich ein westliches Leiden zu sein. Der kollektive Nachkriegswesten genoss bis vor kurzem einen hohen Lebensstandard und Komfort im Vergleich zu den Entwicklungsländern. Diese glücklichen Generationen haben die harten Realitäten der Kolonialzeit nie in gleicher Weise zu spüren bekommen wie die Völker der „Dritten Welt“. Die ehemals kolonisierten Nationen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas müssen kaum von der Existenz des Bösen überzeugt werden. Es ist in ihrer DNA, weitergegeben durch die Generationen ihrer unterdrückten Vorväter. Die Menschen des Westens hatten wenig Grund, das System, das sie beherrschte, ernsthaft in Frage zu stellen, die Kolonisierten hingegen taten dies immer.

Ähnlich verhält es sich mit den Deutschen: Die Menschen im Westen sind weit weniger geneigt, das offensichtliche Übel anzuerkennen als die Menschen im ehemaligen Osten, die es nach dem Fall der Berliner Mauer aus erster Hand miterlebt haben. Die darauf folgende Diktatur der Banker hat ihre Gesellschaften zerstört und die Menschen ihrer letzten Würde beraubt. Es sind die einst wohlhabenden Westdeutschen, die eher geneigt sind, dem System und ihrer Regierung zu vertrauen. Diejenigen aus dem ehemaligen Osten wissen es besser. Das Gleiche gilt für die Russen, die das verlorene Jahrzehnt der 90er Jahre erlebt haben, als Russland von den räuberischen Kräften des westlichen Kapitalismus ausgeplündert und gedemütigt wurde. Putin hat die Souveränität und Würde des russischen Volkes wiederhergestellt. Putin kannte den Feind, und das ist der Grund für die massive Unterstützung und Beliebtheit, die er beim russischen Volk genießt. Sie verstehen den Feind, dem sie gegenüberstehen, sie haben das wahre Gesicht des Teufels gesehen und wissen, dass es ihn gibt.

Die Menschen verstehen, dass es in der Natur des Menschen liegt, sich zu kollektivieren und gemeinsame Ziele zu verfolgen. Stahlarbeiter, Krankenschwestern, Landwirte usw. schließen sich zusammen, um ihre kollektiven Interessen zu fördern und zu schützen. Weithin anerkannt ist auch, dass es in der Tat eine reiche und mächtige „Elite“ gibt, die von ihren Regierungen unverhältnismäßig stark begünstigt wird, und dass jede Erwartung von Fairness längst überholt ist. Doch die Behauptung, dass dieselben reichen und mächtigen Leute sich auch zusammenschließen, um ihre Interessen zu vertreten, wird als lächerliche „Verschwörungstheorie“ betrachtet. Die Menschen im Westen haben sich an Lügen, Korruption und Inkompetenz der Regierungen gewöhnt, sie sind fast schon desensibilisiert. Doch die Existenz eines Plans, der von einer „Kabale“ der Mächtigen ausgeheckt wurde, um die Welt zu beherrschen, wird von den meisten Menschen im Westen als ein Hirngespinst betrachtet, das der Fiktion entnommen ist.

Alles deutet darauf hin, dass sich die Kabale jetzt in einem Wettlauf mit der Zeit befindet. Da die Wirtschaft weltweit zusammenbricht, schließt sich das Zeitfenster für die Umsetzung ihres Plans, während ihr globaler Einfluss rapide schwindet. Ihr System ist am Ende, und das wissen sie. Das erklärt die ungewöhnliche Eile, mit der sie versuchen, ihren dämonischen Great Reset durchzusetzen. Überall auf der Welt bricht Wut aus, und die Menschen haben viel Grund, wütend zu sein. Hungersnöte, Energieknappheit, Inflation. Alles sind Probleme, die für sich genommen verheerend sind, aber in ihrer Gesamtheit führen sie zu einem perfekten Sturm, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Das Einzige, was den großen Reset verhindern wird, ist eine kritische Masse von erwachten Menschen, die sich weigern, sich zu fügen. Damit dies geschieht, müssen die Menschen verstehen, dass alle oben genannten aktuellen Weltprobleme auf eine Quelle zurückzuführen sind. Es ist das zentrale Bankenkartell mit Hauptsitz in der City of London. Es kontrolliert durch Bevollmächtigte das amerikanische und globale Finanzsystem seit mindestens 1913, als es illegal das Federal Reserve System in Amerika gründete. Seitdem wird es als Kriegswaffe gegen die Menschheit eingesetzt. Dieses Kartell ist stark in alle großen multinationalen Industrien investiert, insbesondere in den Verteidigungssektor. Wie schon vor dem Ersten Weltkrieg, als die „Händler des Todes“, die Waffenhersteller, alle denselben Bankern gehörten. Alle Kriege sind Kriege der Banker, und der derzeitige Ukraine-Konflikt ist im Grunde nichts anderes.

Es ist eine Kabale, die von Chaos und Verwüstung lebt. Sie schafft Depressionen, damit sie Vermögenswerte zu Pfennigen pro Dollar aufkaufen kann. Sie stürzt Regierungen und metzelt unschuldige Zivilisten nieder. Ihr Geschäftsmodell ist der Handel mit menschlichem Elend und Leid seit den Tagen der East India Company vor mehr als 300 Jahren. Es ist dieselbe Kabale, die mit der Covid-Lüge das größte Verbrechen gegen die Menschheit in der Geschichte begangen hat. Und wieder einmal machte der Teufel keinen Hehl aus seinem Übel, sie sagten uns, es ginge um Entvölkerung. Und das gleiche erklärte Ziel der Entvölkerung ist das Herzstück ihres absurden „Grünen New Deal“. Wenn der Teufel Ihnen immer wieder sagt, dass er den größten Teil der Menschheit ausrotten will, müssen Sie doch wohl akzeptieren, dass er existiert?

Der amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau sagte: „Auf tausend Männer, die an den Zweigen des Bösen hacken, kommt einer, der an der Wurzel hackt. „Die Bidens, Johnsons, Macrons und andere sind nur die Zweige, ebenso wie die Schwabs und die Gates. Sie sind lediglich die Frontmänner, die Fußsoldaten für die wirklich mächtigen Kräfte, die sie geschaffen haben und besitzen. Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von diesen „kleinen Leuten“ begangen werden, sind beispiellos in der Geschichte. Leider gibt es keine Strafe, die ihren Verbrechen angemessen wäre. Doch die Beseitigung dieser widerlichen Menschen allein, selbst wenn sie schließlich zur Rechenschaft gezogen werden (was wir hoffen können), wird wenig ändern. Es reicht nicht aus, die Äste abzuschneiden, wenn die Wurzel an Ort und Stelle bleibt. Das Zentralbankensystem und die Macht, die es ausübt, müssen zerstört werden, damit es nicht wieder Wurzeln schlagen kann.

Der Teufel kann nicht mehr genügend Menschen in der Welt davon überzeugen, dass er nicht existiert. Das Böse, das er ist, kann nur existieren, wenn gute Menschen nichts tun, und wir sehen, wie sich gute Menschen auf der ganzen Welt im Widerstand gegen den gemeinsamen Feind vereinen. Die Zeit ist gekommen, in der alle Menschen verstehen müssen, was vor sich geht und was auf dem Spiel steht, oder es könnte der Teufel sein, der über die Zukunft der Menschheit entscheidet. Und das dürfen wir nicht zulassen.