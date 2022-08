YouTube entfernt aufschlussreiches Interview mit Theo Schetters und Robert Malone

YouTube hat ein Video von The New World entfernt, in dem Marlies Dekkers mit dem Impfexperten Theo Schetters und dem Virologen Robert Malone über mRNA-Impfstoffe und steigende Sterblichkeitsraten spricht.

Schetters zeigt anhand von Daten Aus Holland, wie das Muster der Übersterblichkeit mit den Impfungen zu korrelieren scheint. Malone sieht diese Signale auch in den Vereinigten Staaten, unter anderem in der Versicherungsbranche.

„Toll, dass Dekkers die beiden zusammengebracht hat“, schreibt Datenanalyst Wouter Aukema. „YouTube hat die schöne Unterhaltung entfernt.“ Anschließend wendet er sich an das NCTV und das NATO-Exzellenzzentrum für strategische Kommunikation. „Ich verstehe schon: Dieses Gespräch hat zu viel Aufmerksamkeit erregt, nicht wahr?“

Der FVD-Abgeordnete Pepijn van Houwelingen schrieb auf Twitter, nachdem er das Gespräch gesehen hatte: „Die Bombe wird gleich platzen. Die Wahrheit wird bald ans Licht kommen. Die ‚Impfstoffe‘ schädigen unser natürliches Immunsystem und sind in der Tat eine Form der Gentherapie“.

In dem Interview erklärt Malone, dass die von den Herstellern der mRNA-Impfstoffe vorgelegten Dokumente selbst von Gentherapie sprechen.

Van Houwelingen findet es „unglaublich“, dass das Video mit den beiden „bedeutenden und besonders mutigen Gelehrten“ von den „Globalisten von YouTube“ entfernt wurde. „So ist das mit unbequemen Wahrheiten“, sagt der Abgeordnete.

Auch der Neurologe Jan Bonte ist empört darüber, dass das Video entfernt worden ist. „Die Zensoren von YouTube haben wieder zugeschlagen.“

Sie können das Video immer noch auf Rumble ansehen oder auf Spotify anhören.