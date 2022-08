Taiwan: Washington spielt mit dem Feuer des Drachen

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China haben sich mit der jüngsten Reise der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Taiwan entgegen den Warnungen Pekings weiter verschärft.

Der sich anbahnende Streit wird von den westlichen Medien in einem ansonsten eindeutigen Fall von Verletzung der Souveränität Chinas durch die USA mit großer Zweideutigkeit dargestellt.

Die US-Publikation Newsweek behauptet in ihrem Artikel „China Military Says It Won’t ‚Sit Back‘ If Nancy Pelosi Visits Taiwan“ als erstes:

Das chinesische Militär hat mit einer nicht näher bezeichneten Reaktion gedroht, falls die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi – die Zweite in der Reihe der Präsidentschaftskandidaten – Berichten zufolge einen Besuch in Taiwan plant. Nach einer Woche diplomatischen Schlagabtauschs, in der Peking erklärte, es sei „auf alle Eventualitäten vorbereitet“, und Washington die möglichen Folgen der noch unbestätigten Reise herunterspielte, äußerte sich Chinas Verteidigungsministerium zum ersten Mal zu dem Thema.

Die westlichen Medien würden sicherlich nicht über solche Ereignisse berichten, wenn es sich um China oder Russland handeln würde, die die Souveränität eines anderen Staates verletzen, wie die westliche Berichterstattung über die russischen Militäroperationen in der Ukraine deutlich zeigt.

Der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, Tan Kefei, erklärte laut Newsweek, die Reise würde „Chinas Souveränität und territoriale Integrität verletzen“ und „die politische Grundlage der Beziehungen zwischen China und den USA ernsthaft untergraben“.

Diese vernünftige Aussage über die absichtliche Provokation steht im Gegensatz zur Reaktion mehrerer aktueller und ehemaliger US-Vertreter, darunter der frühere Sprecher des US-Repräsentantenhauses Newt Gingrich, der behauptete:

Was denkt sich das Pentagon, wenn es öffentlich davor warnt, dass Sprecherin Pelosi nach Taiwan reist? Wenn wir von den chinesischen Kommunisten so eingeschüchtert sind, dass wir nicht einmal einen amerikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses schützen können, warum sollte Peking glauben, dass wir Taiwan beim Überleben helfen können. Zaghaftigkeit ist gefährlich.

Der US-Repräsentant Ro Khanna, der im Ausschuss für Streitkräfte des Repräsentantenhauses sitzt, wird von Newsweek mit den Worten zitiert: „Wir werden nicht zulassen, dass die Chinesen Taiwan überrennen:

Wir lassen uns von der Kommunistischen Partei Chinas nicht vorschreiben, wohin der Sprecher des Repräsentantenhauses zu gehen hat.

Und der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, würde behaupten:

Wenn sie jetzt nicht geht, schenkt sie China eine Art Sieg.

Im Mittelpunkt des Problems steht jedoch die gerüchteweise Reise eines US-Abgeordneten in ein Gebiet, das die USA selbst nicht als unabhängige Nation, sondern als Teil Chinas im Rahmen der „Ein-China“-Politik anerkennen. Äußerungen wie die des Abgeordneten Ro Kanna kommen einer Erklärung gleich, dass Amerika tun kann, was immer es will, wo immer es will, ungeachtet der Vereinbarungen, die die USA selbst bilateral mit Peking getroffen haben, und ungeachtet des Völkerrechts in Bezug auf die grundlegendsten Prinzipien, die in der UN-Charta festgelegt sind.

Die USA brechen ihre eigenen Vereinbarungen über Taiwan

Das US-Außenministerium selbst erklärt in einem Informationsblatt mit dem Titel „US Relations with Taiwan“ ausdrücklich, dass „wir die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützen“.

Um die Tatsache zu verdeutlichen, dass Taiwan keine unabhängige Nation ist, unterhält das US-Außenministerium keine Botschaft in Taiwan, und Taiwan unterhält auch keine Botschaft in den Vereinigten Staaten.

Stattdessen unterhalten die USA eine so genannte „Nichtregierungsorganisation“, das American Institute in Taiwan (AIT), das als inoffizielle Botschaft dient und über das sie „inoffizielle Beziehungen zu Taiwan“ unterhalten, wie es im Merkblatt des US-Außenministeriums heißt.

Wenn Taiwan kein unabhängiges Land ist, muss es daher das Hoheitsgebiet eines anderen Landes sein, nämlich der Volksrepublik China (VRC), ob das US-Außenministerium diese Tatsache in seinem „Fact Sheet“ erwähnen will oder nicht.

In demselben Informationsblatt hieß es ein Jahr zuvor auch (Hervorhebung hinzugefügt):

Die Vereinigten Staaten und Taiwan unterhalten eine solide inoffizielle Beziehung. Im Gemeinsamen Kommuniqué von 1979 zwischen den USA und der VR China wurde die diplomatische Anerkennung von Taipeh auf Peking übertragen. Im Gemeinsamen Kommuniqué erkannten die Vereinigten Staaten die Regierung der Volksrepublik China als die alleinige rechtmäßige Regierung Chinas an und bestätigten damit die chinesische Position, dass es nur ein China gibt und Taiwan ein Teil Chinas ist.

Die Tatsache, dass das US-Außenministerium die Formulierung „in Anerkennung der chinesischen Position, dass es nur ein China gibt und Taiwan ein Teil Chinas ist“ gestrichen hat, gibt Aufschluss darüber, wer wirklich hinter den wachsenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China wegen Taiwan steht. Die USA versuchen langsam, schrittweise und ganz bewusst, von ihren eigenen Vereinbarungen mit Peking abzurücken und eine zunehmend öffentliche Politik zu betreiben, die den Separatismus in Taiwan fördert.

Washingtons jahrzehntelange Politik der Eindämmung Chinas

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verfolgen die USA eine dauerhafte Politik der Einkreisung, Eindämmung und schließlich der Wiederherstellung der Kontrolle über China, so wie es die USA und ihre europäischen Verbündeten im Vorfeld des Krieges getan hatten.

In einem Dokument auf der Website des US-Außenministeriums aus dem Jahr 1965 mit dem Titel „Courses of Action in Vietnam“ erklärt der damalige US-Verteidigungsminister Robert McNamara:

Die Entscheidung vom Februar, Nordvietnam zu bombardieren, und die Genehmigung der Phase-I-Einsätze im Juli haben nur dann einen Sinn, wenn sie eine langfristige Politik der Vereinigten Staaten zur Eindämmung des kommunistischen Chinas unterstützen.

Minister McNamara würde dann weiter erklären:

China – wie Deutschland im Jahre 1917, wie Deutschland im Westen und Japan im Osten in den späten 30er Jahren und wie die UdSSR im Jahre 1947 – erhebt sich als eine Großmacht, die unsere Bedeutung und Effektivität in der Welt zu untergraben droht, und – entfernter, aber noch bedrohlicher – ganz Asien gegen uns zu organisieren. Die langfristige Politik der USA beruht auf der instinktiven Einsicht in unserem Land, dass die Völker und Ressourcen Asiens von China oder einer chinesischen Koalition wirksam gegen uns mobilisiert werden könnten und dass das potenzielle Gewicht einer solchen Koalition uns in die Defensive drängen und unsere Sicherheit bedrohen könnte.

Das Memorandum würde auch behaupten:

Unsere Ziele können nicht erreicht und unsere Führungsrolle nicht wahrgenommen werden, wenn es einer mächtigen und bösartigen Nation – sei es Deutschland, Japan, Russland oder China – gestattet wird, ihren Teil der Welt nach einer Philosophie zu organisieren, die der unseren widerspricht.

Solche Gedanken finden sich auch in den Reden und der Politik der derzeitigen US-Führung wieder.

Noch im vergangenen März hieß es in einem Reuters-Artikel: „Biden says China won’t surpass US as global leader on his watch“:

US-Präsident Joe Biden sagte am Donnerstag, er werde China daran hindern, die Vereinigten Staaten als mächtigstes Land der Welt zu überholen, und versprach, viel zu investieren, um sicherzustellen, dass sich Amerika im Rennen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt durchsetzt.

In dem Artikel heißt es weiter:

China hat ein übergeordnetes Ziel … das führende Land der Welt, das reichste Land der Welt und das mächtigste Land der Welt zu werden“, sagte er vor Reportern im Weißen Haus. „Das wird unter meiner Aufsicht nicht passieren, denn die Vereinigten Staaten werden weiter wachsen.

Die Frage nach Amerikas globaler „Führungsrolle“ und wie diese durch die Eindämmung von gleichrangigen und fast gleichrangigen Konkurrenten aufrecht erhalten werden kann, hat die US-Außenpolitik über Jahrzehnte hinweg geprägt, unabhängig davon, wer im Weißen Haus oder im Kongress sitzt, und doch ist diese Politik auf den grundlegendsten Ebenen gefährlich fehlerhaft und völlig unethisch.

Amerika hat weder das Recht noch die Fähigkeit, Chinas Aufstieg zu stoppen

China ist eine Nation mit mehr als der vierfachen Bevölkerung der USA. Es hat Millionen mehr Absolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik als die USA. Zusätzlich zu seinen immensen Humanressourcen hat es Zugang zu reichlich natürlichen Ressourcen und einer massiven industriellen Basis, mit der es beides nutzen kann. Dies hat nicht nur zu einer Infrastruktur von Weltklasse innerhalb Chinas Grenzen geführt, sondern auch zu Chinas kontinuierlichem Aufstieg zu einer globalen wirtschaftlichen Supermacht mit entsprechender militärischer Macht.

Die US-Politik der „Eindämmung“ des Aufstiegs Chinas beruht auf der Annahme, dass die Chinesen trotz aller Vorteile Chinas in Bezug auf Bevölkerung, natürliche Ressourcen, Infrastruktur und Industriekapazität den Amerikanern immer noch irgendwie unterlegen sind, was die anhaltende Vorrangstellung Amerikas rechtfertigt. Es ist dieselbe Rechtfertigung, die Generationen von westlichen Imperialisten gegenüber Lateinamerika, Afrika und Asien, einschließlich China, bis ins 20.

Da die Vereinigten Staaten ihre vermeintliche Überlegenheit gegenüber China nicht anhand wirtschaftlicher Kennzahlen wie Industriekapazität oder Infrastrukturentwicklung im In- und Ausland nachweisen können, tun sie dies, indem sie sich militärisch und politisch durchsetzen, sich in Chinas interne politische Angelegenheiten einmischen und versuchen, Peking zu diktieren, was innerhalb seiner eigenen Grenzen (einschließlich Taiwan) geschieht und wer innerhalb dieser Grenzen reisen darf und wer nicht.

Wäre die Situation umgekehrt und würden chinesische Vertreter versuchen, ohne Einladung Washingtons amerikanisches Hoheitsgebiet zu betreten, würde dies mit ziemlicher Sicherheit zur Anwendung von Gewalt führen.

Die uralte Maxime „Macht schafft Recht“ hat es den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Nationen ermöglicht, durch die eifrige Durchsetzung von Regeln und Normen bei gleichzeitiger und eklatanter Verletzung beider dem Exzeptionalismus zu frönen. Doch mit dem weiteren Aufstieg Chinas verschiebt sich die Frage, wer der „Mächtigste“ ist, langsam und wird sich weiter verschieben, bis sich die Vereinigten Staaten auf der Verliererseite ihres eigenen schlecht durchdachten Spiels wiederfinden.

Nur die Zeit wird zeigen, ob der Aufstieg Chinas bis zu diesem Wendepunkt anhalten wird und welche Folgen dies für Washington und die derzeitigen Kreise von Sonderinteressen haben wird, die dort die Politik bestimmen.

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, der vor allem für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“ schreibt.