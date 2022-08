In Großbritannien drohen wegen des Lebenshaltungskostenkrise „Weitverbreitete Unruhen.“

Die Bewegung, Rechnungen nicht mehr zu bezahlen, wird immer größer.

Einem Aktivisten zufolge ist es „unvermeidlich“, dass es im Vereinigten Königreich zu „weit verbreiteten Unruhen“ kommt, weil die Menschen aufgrund der Lebenshaltungskostenkrise nicht mehr in der Lage sind, ihre Rechnungen zu bezahlen.

Da die Energiepreise im Oktober aufgrund der Sanktionen gegen Russland noch weiter steigen werden, haben viele Briten beschlossen, sich zu weigern, ihre Rechnungen zu bezahlen, als Teil einer wachsenden Gegenreaktion, die einige mit den Unruhen bei der Wahlsteuer vergleichen.

Im Jahr 1990 kam es in London zu gewalttätigen Ausschreitungen, als die Regierung die Kopfsteuer einführen wollte. Die neue Abgabe wurde schließlich abgeschafft, nachdem sich eine Koalition von Interessengruppen aus der Arbeiterklasse und der Mittelschicht zusammengeschlossen hatte, um sie zu verhindern.

Eine ähnliche Bewegung unter dem Dach der Organisation Don’t Pay fordert nun die Menschen auf, ihre Lastschriften im Oktober zu stornieren, wenn die Energiepreise weiter steigen.

Es wird erwartet, dass die durchschnittlichen Energierechnungen in Großbritannien für zwei Brennstoffe bis Januar 2023 auf 4200 Euro steigen werden, was einem Anstieg von 283 Prozent gegenüber dem Stand vom März entspricht.

„Millionen von uns werden in diesem Winter nicht in der Lage sein, Lebensmittel und Rechnungen zu bezahlen“, heißt es im Don’t Pay-Manifest. „Wir können es uns nicht leisten, das zuzulassen. Wir fordern eine Senkung der Rechnungen auf ein erschwingliches Niveau. Wir werden unsere Lastschriften ab dem 1. Oktober stornieren, wenn wir ignoriert werden.“

