Der große Austausch ist im Gange, und es ist nicht der, an den Sie denken

Die Katze ist aus dem Sack bei Amazon, aber wie viele andere große Arbeitgeber haben ähnliche Pläne? Was passiert, wenn Millionen von Menschen durch Roboter und KI ersetzt werden? Warum spricht niemand darüber?

Leo Hohmann

Ein neuer Bericht diese Woche zeigt, dass Amazon dabei ist, die Automatisierung zu beschleunigen und seine Abhängigkeit von Menschen drastisch zu verringern. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, bis 2027 mehr als 160.000 Arbeitsplätze nicht mit tatsächlichen menschlichen Mitarbeitern zu besetzen.

Das ist in weniger als zwei Jahren. Aber wenn man die Zahlen bis 2033 hochrechnet, sieht es noch viel schlimmer aus: Amazon streicht 600.000 Stellen, die sonst besetzt werden müssten. Dies geht aus internen Dokumenten hervor, die von der New York Times zitiert werden.

Der Einsatz von KI-Robotern als Ersatz für menschliche Arbeitskräfte ist Teil einer Strategie, die darauf abzielt, den Umsatz des Unternehmens zu verdoppeln und gleichzeitig die Arbeitskosten erheblich zu senken. Kurz gesagt: KI-Roboter sind der Schlüssel, um den Gewinn von Amazon zu steigern wie nie zuvor.

Das Unternehmen will 75 % seiner Arbeitsabläufe automatisieren und seine Robotikbemühungen als „fortschrittliche Technologie“ und „Cobots“ bezeichnen. Klingt gut, was?

Wäre es nur Amazon, das dies tut, wäre es besorgniserregend. Amazon ist der drittgrößte Arbeitgeber des Landes hinter der Bundesregierung und Walmart.

Aber was wäre, wenn alle oder die meisten der größten Arbeitgeber Amerikas an ähnlichen Strategien mit ähnlichen Zeitplänen arbeiten würden? Was wäre, wenn sie im Zeitalter von KI und Robotern alle planen, diese Technologie in den nächsten drei bis sieben Jahren optimal zu nutzen? Wir sprechen hier von einem arbeitsplatzvernichtenden Moloch mit massiven Auswirkungen auf die amerikanische Gesellschaft. Nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt. Was machen wir mit den Millionen menschlicher Arbeitskräfte, die durch Maschinen und KI-gestützte Algorithmen verdrängt werden?

Es ist ein Dilemma, über das nur sehr wenige unserer gewählten Politiker sprechen wollen. Sie würden lieber die Wunder der KI preisen und die Schattenseiten dieser Technologie verleugnen. Aber wenn man über die wahren Motive der Unternehmen für die Einführung von KI lügt und sich vor dem Gespräch drückt, wird das Problem nicht gelöst, oder doch?

Wo werden all die ersetzten und verdrängten Arbeitnehmer ihren Lebensunterhalt verdienen? Nicht jeder kann Schreiner, Klempner oder Elektriker werden, also die Art von Handwerksberufen, die noch relativ sicher vor der großen KI-Ersatzstrategie scheinen. Nicht jeder kann sich selbständig machen, denn auch das erfordert einige einzigartige Talente.

Aus diesem Grund sprechen Sam Altman, Elon Musk, Larry Ellison und viele andere Tech-Größen so oft über das universelle Grundeinkommen (Universal Basic Income, UBI), bei dem Menschen, die zu einer neuen nutzlosen Klasse gehören, dafür bezahlt werden, dass sie zu Hause sitzen und nichts tun.

Der israelische Historiker und Futurist Yuval Harari schreibt:

„Die wichtigste Frage in der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts könnte lauten: Was sollen wir mit all den überflüssigen Menschen machen, wenn wir hochintelligente, unbewusste Algorithmen haben, die fast alles besser können als Menschen?“

Harari fügt hinzu: „Das meiste von dem, was Kinder heute in der Schule lernen, wird wahrscheinlich irrelevant sein, wenn sie 40 sind.“ Und das sagte er im Jahr 2017. Die Technologie hat sich seither erheblich beschleunigt.

Harari sagt, dass das beste Szenario, auf das wir in Bezug auf diese vertriebenen und „nutzlosen“ Arbeiter hoffen können, sein könnte, dass sie mit Videospielen unterhalten und mit einer Art modernem Soma betäubt werden. Er gibt zu, dass es für die menschliche Psyche nur noch schlimmer ist, sich völlig nutzlos und überflüssig zu fühlen, als unterdrückt zu sein.

Wir stehen also vor einem moralischen Dilemma, das durch KI und fortgeschrittene Robotik entsteht und über das die Politiker nicht sprechen wollen. Alles, was wir von ihnen hören, ist, wie wundervoll KI ist und wie sie beherrscht und in vollem Umfang genutzt werden muss, sonst werden wir im Wettlauf um den Ersatz ins Hintertreffen geraten. Denn wenn wir es nicht tun, werden es die Chinesen tun, sagen sie und hoffen, das Gespräch mit der bloßen Erwähnung des chinesischen Schreckgespenstes zum Schweigen zu bringen.

Das reicht nicht aus, wenn Millionen von Amerikanern arbeitslos werden und auf die Straße gehen, weil sie keine Möglichkeit haben, ihre Familien zu ernähren und keine Hoffnung auf eine Zukunft haben.

Vielleicht erklärt das, warum die Globalisten und Technokraten so erpicht darauf sind, jeden mit einem biometrischen digitalen Ausweis zu versehen und zu markieren, damit sie ihre Überwachungsmaßnahmen in einem Szenario der Verbrechensvorbeugung verstärken können, das ihnen hilft, jeden auf Linie zu halten.

Oder vielleicht planen die globalistischen Machteliten, das KI-Dilemma der Gesellschaft, das Arbeitsplätze vernichtet, durch ihre seit langem bestehenden und hoch entwickelten Entvölkerungspläne zu lösen. Das würde sicherlich erklären, warum dieselben Machteliten so erpicht darauf zu sein scheinen, den Dritten Weltkrieg mit Russland zu beginnen.

In der Zwischenzeit wird die Unternehmensmedien versuchen, uns so lange wie möglich von dem abzulenken, was wirklich passiert. Es wird Brot und Spiele en masse geben. Mit einer starken Dosis politischen Dramas, vermischt vom Entertainer in Chief. Hey, haben Sie sich sein neuestes KI-Video angesehen, in dem er zu sehen ist, wie er von einem F-16-Kampfjet aus Kacke auf seine politischen Gegner fallen lässt? Das war so cool, nicht wahr? LOL.

Es ist Zeit, uns mental, physisch und spirituell auf große Veränderungen in unserer Gesellschaft vorzubereiten, die sich in Warp-Geschwindigkeit abzeichnen.

Der Große Austausch, unterstützt von einem KI-gestützten digitalen Kennzeichnungssystem, wird direkt vor unseren Augen errichtet. Diejenigen, die die Eintrittsschlüssel verteilen, werden es als sicher und geschützt, bequemer und inklusiver beschreiben, ein wahres digitales Wunderland, das designed ist, um Ihr Leben einfacher und glücklicher zu machen. Aber einmal drinnen werden Sie feststellen, dass es eher einem Gefängnis ähnelt. Werden Sie freiwillig hineingehen? Werden Sie sich dafür kaufen oder incentivieren lassen, beizutreten? Wird man Sie zwingen? Gezwungen werden? All diese Optionen stehen auf dem Tisch.