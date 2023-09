Der große Erfolg der Taliban bei der Ausrottung des Opiums wirft die Frage auf, was wir ununterbrochen getan haben

Alan MacLeod

Die Taliban-Regierung in Afghanistan – dem Land, das bis vor kurzem 90 % des weltweiten Heroins produzierte – hat den Opiumanbau im ganzen Land drastisch reduziert. Westliche Quellen sprechen von einem Rückgang von bis zu 99 % in einigen Provinzen. Dies wirft ernste Fragen über die Ernsthaftigkeit der US-Drogenbekämpfungsbemühungen in diesem Land in den letzten 20 Jahren auf. Und da die weltweiten Heroinvorräte versiegen, befürchten Experten gegenüber MintPress News, dass dies den zunehmenden Konsum von Fentanyl auslösen könnte – einer Droge, die Dutzende Male stärker als Heroin ist und bereits mehr als 100.000 Amerikaner pro Jahr tötet.

DIE TALIBAN TUN, WAS DIE USA NICHT GETAN HABEN

Die Taliban wurden bereits als die erfolgreichste Drogenbekämpfung in der Geschichte der Menschheit“ bezeichnet. Mit wenig mehr als Stöcken bewaffnet, ziehen Teams von Drogenbekämpfungsbrigaden durch das Land und mähen Afghanistans Mohnfelder nieder.

Im April letzten Jahres verkündete die herrschende Taliban-Regierung das Verbot des Mohnanbaus und berief sich dabei sowohl auf ihre starken religiösen Überzeugungen als auch auf die äußerst schädlichen sozialen Kosten, die Heroin und andere Opioide – die aus dem Saft der Mohnpflanze gewonnen werden – in ganz Afghanistan verursacht haben.

Es war nicht alles nur Getöse. Neue Untersuchungen des Geodatenunternehmens Alcis deuten darauf hin, dass die Mohnproduktion seit letztem Jahr bereits um rund 80 % zurückgegangen ist. Satellitenbilder zeigen, dass die Mohnproduktion in der Provinz Helmand, in der mehr als die Hälfte der Mohnernte angebaut wird, um sage und schreibe 99 % zurückgegangen ist. Noch vor 12 Monaten dominierten die Mohnfelder. Alcis schätzt jedoch, dass in Helmand jetzt weniger als 1.000 Hektar Mohn angebaut werden.

Stattdessen pflanzen die Landwirte Weizen an, um das Schlimmste einer Hungersnot abzuwenden, zu der die US-Sanktionen beigetragen haben. Die Vereinten Nationen warnen jedoch, dass sechs Millionen Menschen kurz vor dem Hungertod stehen.

Die Taliban warteten mit der Verhängung des lang erwarteten Verbots bis 2022, um die Anbausaison nicht zu beeinträchtigen. Dies hätte zu Unruhen in der Landbevölkerung geführt, da eine Ernte, die die Bauern monatelang angebaut hatten, vernichtet worden wäre. Zwischen 2020 und Ende 2022 stieg der Preis für Opium auf den lokalen Märkten um bis zu 700 %. Doch angesichts der Beharrlichkeit der Taliban – und ihrer Effizienz bei der Ausrottung – ließen sich nur wenige dazu verleiten, Mohn anzubauen.

Das Verbot des Mohnanbaus wurde durch eine ähnliche Kampagne gegen die Methamphetamin-Industrie ergänzt, wobei die Regierung die Ephedra-Pflanzen ins Visier nahm und Ephedrin-Labors im ganzen Land schloss.

EINE SICH ABZEICHNENDE KATASTROPHE

In Afghanistan werden fast 90 % des Heroins der Welt hergestellt. Daher wird die Ausrottung der Opiumernte weltweit tiefgreifende Auswirkungen auf den Drogenkonsum haben. Experten, mit denen MintPress sprach, warnten, dass ein Mangel an Heroin wahrscheinlich zu einem enormen Anstieg des Konsums von synthetischen Opioiden wie Fentanyl führen würde, einer Droge, die nach Schätzungen des Center for Disease Control 50 Mal stärker ist und jedes Jahr mehr als 100.000 Amerikaner das Leben kostet.

„Es ist wichtig, frühere Zeiten der Heroinknappheit und deren Auswirkungen auf den europäischen Drogenmarkt zu berücksichtigen“, erklärte die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) gegenüber MintPress und fügte hinzu:

Die Erfahrungen in der EU mit früheren Perioden mit reduziertem Heroinangebot legen nahe, dass dies zu Veränderungen in den Mustern des Drogenangebots und -konsums führen kann. Dies kann zu einem weiteren Anstieg des Mehrfachkonsums unter Heroinkonsumenten führen. Zusätzliche Risiken für bestehende Konsumenten können sich aus der Substitution von Heroin durch schädlichere synthetische Opioide ergeben, darunter Fentanyl und seine Derivate sowie neue potente Benzimidazol-Opioide.“

Mit anderen Worten: Wenn Heroin nicht mehr verfügbar ist, werden die Konsumenten auf weitaus tödlichere synthetische Formen der Droge ausweichen. Ein Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2022 kam zu einer ähnlichen Schlussfolgerung und stellte fest, dass das harte Vorgehen gegen die Heroinproduktion dazu führen könnte, dass „Heroin oder Opium durch andere Substanzen wie Fentanyl und seine Analoga ersetzt werden“.

„Wenn man das ganze Heroin vom Markt nimmt, werden die Leute auf andere Produkte ausweichen“, so Matthew Hoh gegenüber MintPress. Hoh ist ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums, der 2009 von seinem Posten in der afghanischen Provinz Zabul zurücktrat. „Aber die Antwort sollte nicht sein, Afghanistan wieder einzunehmen, es wieder zu besetzen und die Drogenbarone wieder an die Macht zu bringen, was im Grunde das ist, was die Leute andeuten, wenn sie die Konsequenz beklagen, dass die Taliban den Drogenhandel stoppen“, fügte Hoh hinzu; „Die meisten Leute, die so reden und sich laut darüber aufregen, sind Leute, die einen Grund für die USA finden wollen, um einen Regimewechsel in Afghanistan herbeizuführen.“

Von amerikanischer Seite gab es sicherlich eine Menge Händeringen. „Foreign Policy“ schrieb darüber, „wie der ‚Krieg gegen Drogen‘ der Taliban nach hinten losgehen könnte“; das von der US-Regierung finanzierte „Radio Free Europe/Radio Liberty“ behauptete, die Taliban würden trotz des offiziellen Verbots „ein Auge auf die Opiumproduktion werfen“. Und das United States Institute of Peace, eine vom Kongress geschaffene Institution, die sich der These verschrieben hat, dass eine Welt ohne gewaltsame Konflikte möglich ist“, erklärte nachdrücklich, dass das erfolgreiche Opiumverbot der Taliban schlecht für die Afghanen und die Welt ist“.

Diese drohende Katastrophe wird jedoch nicht sofort eintreten. Entlang der Schmuggelrouten gibt es noch immer beträchtliche Drogenvorräte. Wie die EBDD gegenüber MintPress erklärte:

Es kann mehr als 12 Monate dauern, bis die Opiumernte auf dem europäischen Drogenmarkt als Heroin auftaucht – daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, um die künftigen Auswirkungen des Anbauverbots auf die Verfügbarkeit von Heroin in Europa vorherzusagen. Wenn das Verbot des Opiumanbaus jedoch durchgesetzt und aufrechterhalten wird, könnte es im Jahr 2024 oder 2025 erhebliche Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Heroin in Europa haben.

Es gibt jedoch kaum Anzeichen dafür, dass es den Taliban mit der Ausrottung des Opiumanbaus nicht ernst ist, was darauf hindeutet, dass es tatsächlich zu einer Heroinkrise kommen wird.

Ein ähnlicher Versuch der Taliban, die Droge auszurotten, fand im Jahr 2000 statt, dem letzten vollen Jahr, in dem sie an der Macht waren. Er war außerordentlich erfolgreich: Die Opiummenge sank von 4.600 Tonnen auf nur 185 Tonnen. Damals dauerte es etwa 18 Monate, bis die Folgen im Westen zu spüren waren. Im Vereinigten Königreich sank der durchschnittliche Reinheitsgrad von Heroin von 55 % auf 34 %, während in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen Heroin weitgehend durch Fentanyl ersetzt wurde. Nach dem Einmarsch der Vereinigten Staaten im Jahr 2001 stieg der Mohnanbau jedoch wieder auf das frühere Niveau an, und die Lieferkette wurde wieder aufgenommen.

MITSCHULD DER USA AM AFGHANISCHEN DROGENHANDEL

Die erfolgreiche Kampagne der Taliban zur Ausrottung des Drogenanbaus hat Zweifel an der Wirksamkeit der von den USA geführten Bemühungen um dasselbe Ergebnis aufkommen lassen. „Es stellt sich die Frage: ‚Was haben wir dort eigentlich erreicht?'“, unterstreicht Hoh:

Dies untergräbt eine der grundlegenden Prämissen, die den Kriegen zugrunde lagen: die angebliche Verbindung zwischen den Taliban und dem Drogenhandel – das Konzept eines Narko-Terror-Nexus. Diese Vorstellung war jedoch trügerisch. In Wirklichkeit war Afghanistan für 80-90 % des weltweiten illegalen Opiatangebots verantwortlich. Die Hauptverantwortlichen für diesen Handel waren die afghanische Regierung und das Militär, Einrichtungen, die wir an der Macht hielten.

Hoh stellte klar, dass er nie persönlich Zeuge einer direkten Verwicklung von US-Truppen oder -Beamten in den Rauschgifthandel war und auch keine Berichte darüber erhalten hat. Stattdessen behauptete er, dass es während seiner Amtszeit in Afghanistan eine „bewusste und absichtliche Abkehr von den sich entfaltenden Ereignissen“ gegeben habe.

Suzanna Reiss, Akademikerin an der Universität von Hawaii in Manoa und Autorin von „We Sell Drugs: The Alchemy of U.S. Empire“ (Die Alchemie des US-Imperiums), vertrat gegenüber MintPress eine noch zynischere Sichtweise auf die amerikanischen Bemühungen zur Drogenbekämpfung:

Die USA haben sich nie wirklich darauf konzentriert, den Drogenhandel in Afghanistan (oder anderswo) einzudämmen. Abgesehen von der hochtrabenden Rhetorik haben die USA gerne mit Drogenhändlern zusammengearbeitet, wenn dadurch bestimmte geopolitische Interessen gefördert wurden (und das haben sie in der Tat getan oder zumindest wissentlich ein Auge zugedrückt, als Gruppen wie die Nordallianz auf Drogen angewiesen waren, um ihre politische Bewegung gegen das Regime zu finanzieren).“

Die Verwandlung Afghanistans in einen herausragenden Drogenstaat ist in erheblichem Maße dem Handeln Washingtons zu verdanken. In den 1970er Jahren war der Mohnanbau relativ begrenzt. Das Blatt wendete sich jedoch 1979 mit dem Beginn der Operation Cyclone, einer massiven Finanzspritze für afghanische Mudschaheddin-Gruppierungen, die darauf abzielte, das sowjetische Militär zu erschöpfen und seine Präsenz in Afghanistan zu beenden. Die USA leiteten Milliarden an die Aufständischen weiter, doch ihr Finanzbedarf blieb bestehen. Folglich stiegen die Mudschaheddin in den illegalen Drogenhandel ein. Auf dem Höhepunkt der Operation Cyclone hatte sich die Opiumproduktion in Afghanistan verzwanzigfacht. Professor Alfred McCoy, der renommierte Autor von „The Politics of Heroin: The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade“, teilte MintPress mit, dass etwa 75 % der illegalen Opiumproduktion der Welt nun aus Afghanistan stammten, wobei ein beträchtlicher Teil des Erlöses an von den USA unterstützte Rebellengruppen floss.

DIE OPIOID-KRISE ENTWIRREN: EINE DROHENDE KATASTROPHE

Die Opioid-Krise ist die schlimmste Suchtepidemie in der Geschichte der USA. Anfang dieses Jahres bezeichnete der Minister für Heimatschutz, Alejandro Mayorkas, das amerikanische Fentanyl-Problem als „die größte Herausforderung, vor der wir als Land stehen“. Im Jahr 2021 starben fast 110.000 Amerikaner an einer Überdosis Drogen, wobei Fentanyl die mit Abstand häufigste Ursache war. Zwischen 2015 und 2021 verzeichnete das National Institute of Health einen fast 7,5-fachen Anstieg der Todesfälle durch Überdosierung. Die medizinische Fachzeitschrift The Lancet sagt voraus, dass bis 2029 1,2 Millionen Amerikaner an einer Überdosis Opioide sterben werden.

Die US-Behörden machen mexikanische Kartelle für den Schmuggel des synthetischen Schmerzmittels über die südliche Grenze und China für die Produktion der zur Herstellung der Droge erforderlichen Chemikalien verantwortlich.

Weiße Amerikaner neigen eher zum Missbrauch dieser Art von Drogen als andere Rassen. Erwachsene im Alter von 35 bis 44 Jahren weisen die höchsten Todesraten auf, obwohl die Zahl der Todesfälle unter jüngeren Menschen stark ansteigt. Das ländliche Amerika ist besonders stark betroffen; eine Studie der National Farmers Union und der American Farm Bureau Federation aus dem Jahr 2017 ergab, dass 74 % der Landwirte direkt von der Opioid-Epidemie betroffen sind. West Virginia und Tennessee sind die am stärksten betroffenen Bundesstaaten.

Für den Schriftsteller Chris Hedges, der aus dem ländlichen Maine stammt, ist die Fentanyl-Krise ein Beispiel für eine der vielen „Krankheiten der Verzweiflung“, unter denen die USA leiden. Sie entspringt, so Hedges, „einer verkommenen Welt, in der die Chancen, die Status, Selbstachtung und Würde verleihen, für die meisten Amerikaner versiegt sind. Sie sind Ausdruck von akuter Verzweiflung und Morbidität“. Im Wesentlichen wurde der amerikanische Traum, als er verpuffte, durch einen amerikanischen Albtraum ersetzt. Dass weiße Männer die Hauptopfer dieser Krankheiten der Verzweiflung sind, ist eine ironische Auswirkung unseres ungerechten Systems. Wie Hedges erklärt:

Weiße Männer, die sich leichter vom Mythos des amerikanischen Traums verführen lassen als Farbige, die verstehen, wie das kapitalistische System gegen sie gerichtet ist, leiden oft unter Gefühlen des Versagens und des Verrats, in vielen Fällen, wenn sie sich in ihren mittleren Jahren befinden. Sie erwarten aufgrund der Vorstellungen von weißer Vorherrschaft und kapitalistischen Plattitüden über harte Arbeit, die zum Aufstieg führt, dass sie aufsteigen werden. Sie glauben an den Erfolg“.

In diesem Sinne ist es wichtig, die Krise der Opioidabhängigkeit in einen größeren Zusammenhang mit dem Niedergang Amerikas zu stellen, wo die Chancen auf Erfolg und Glück geringer sind als je zuvor, anstatt sie dem Einzelnen zuzuschreiben. Wie der „Lancet“ schrieb: „Bestrafende und stigmatisierende Ansätze müssen aufhören. Sucht ist kein moralisches Versagen. Sie ist ein medizinischer Zustand und stellt eine ständige Bedrohung für die Gesundheit dar“.

EIN „EINZIGARTIGES AMERIKANISCHES PROBLEM“

Nahezu 10 Millionen Amerikaner missbrauchen jedes Jahr verschreibungspflichtige Opioide, und zwar in einem Umfang, der weit über dem vergleichbarer Industrieländer liegt. Die Zahl der Todesfälle aufgrund von Opioidüberdosierungen ist in den Vereinigten Staaten pro Kopf zehnmal so hoch wie in Deutschland und mehr als 20-mal so hoch wie beispielsweise in Italien.

Dies ist zum großen Teil auf das gewinnorientierte Gesundheitssystem der Vereinigten Staaten zurückzuführen. Amerikanische Privatversicherungen verschreiben viel eher Medikamente und Pillen als teurere Therapien, die das Problem, das die Sucht verursacht, an der Wurzel packen. Daher wird die Opioidkrise gemeinhin als ein „spezifisch amerikanisches Problem“ bezeichnet.

Ein Grund dafür, dass US-amerikanische Ärzte viel eher dazu neigen, außergewöhnlich starke Schmerzmittel zu verabreichen als ihre europäischen Kollegen, ist, dass sie einer hyperaggressiven Marketingkampagne von Purdue Pharma, dem Hersteller des starken Opioids OxyContin, ausgesetzt waren. Purdue brachte OxyContin 1996 auf den Markt, und seine Vertreter schwärmten in Arztpraxen aus, um für das neue „Wundermittel“ zu werben.

In einer Klage nach der anderen wird das Unternehmen jedoch beschuldigt, über die Wirksamkeit und das Suchtpotenzial von OxyContin zu lügen, einem Medikament, das unzählige Amerikaner von Opioiden abhängig gemacht hat. Und als die legalen, aber unglaublich süchtig machenden verschreibungspflichtigen Opioide versiegten, wandten sich die Amerikaner illegalen Substanzen wie Heroin und Fentanyl als Ersatz zu.

Die Eigentümer von Purdue Pharma, die Familie Sackler, werden regelmäßig als die böseste Familie Amerikas bezeichnet, und viele machen sie für die Hunderttausenden von Todesfällen durch Überdosierung verantwortlich. 2019 meldete Purdue Pharma unter dem Druck tausender Klagen gegen das Unternehmen Konkurs an. Ein Jahr später bekannte sich das Unternehmen wegen der falschen Vermarktung von OxyContin zu strafrechtlichen Vorwürfen schuldig.

Nichtsdestotrotz haben die Sacklers mit ihren Aktionen wie Banditen verdient. Selbst nachdem sie letztes Jahr gezwungen wurden, fast 6 Milliarden Dollar in bar an die Opfer der Opioidkrise zu zahlen, bleiben sie eine der reichsten Familien der Welt und haben sich geweigert, sich für ihre Rolle beim Aufbau eines Schmerzimperiums zu entschuldigen, das Hunderttausende von Todesfällen verursacht hat.

Stattdessen hat die Familie versucht, ihr Image durch Philanthropie aufzupolieren, indem sie viele der prestigeträchtigsten Kunst- und Kultureinrichtungen der Welt gesponsert hat. Dazu gehören das Guggenheim Museum und das Metropolitan Museum of Art in New York City, die Yale University sowie das British Museum und die Royal Academy in London.

Eine Gruppe, die überproportional von Opioiden wie OxyContin, Heroin und Fentanyl betroffen ist, sind Veteranen. Nach Angaben der National Institutes of Health ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Überdosis zu sterben, bei Veteranen doppelt so hoch wie bei der Allgemeinbevölkerung. Ein Grund dafür ist die Bürokratie. „Die Veteranenverwaltung hat in den vergangenen Jahrzehnten wirklich schlechte Arbeit bei der Schmerzbehandlung geleistet, insbesondere bei der Verwendung von Opioiden“, sagte Hoh, ein ehemaliger Marinesoldat, gegenüber MintPress und wies darauf hin, dass die Veteranenbehörde gefährliche Opioide häufiger verschrieb als andere Gesundheitseinrichtungen.

Ex-Soldaten haben oft mit chronischen Schmerzen und Hirnverletzungen zu kämpfen. Hoh wies darauf hin, dass etwa eine Viertelmillion Afghanistan- und Irak-Veteranen traumatische Hirnverletzungen haben. Hinzu kommen die tiefen moralischen Verletzungen, die viele erlitten haben – Verletzungen, die man in der Regel nicht sehen kann. Wie Hoh bemerkte:

Veteranen wenden sich [Opioiden wie Fentanyl] zu, um mit den mentalen, emotionalen und spirituellen Folgen des Krieges fertig zu werden, sie benutzen sie, um die Not zu lindern, zu versuchen, etwas Erleichterung zu finden, der Depression zu entkommen und mit den Dämonen fertig zu werden, die mit den Veteranen nach Hause kommen, die an diesen Kriegen teilgenommen haben.“

Wenn die Taliban ihr Programm zur Ausrottung des Opiums fortsetzen, könnte dies eine Fentanyl-Krise auslösen, die mehr Amerikaner töten könnte als die 20-jährige Besatzung.

ZERBROCHENE GESELLSCHAFT

Wenn die Krankheiten der Verzweiflung in den Vereinigten Staaten weit verbreitet sind, so sind sie auch in Afghanistan selbst weit verbreitet. Ein im März veröffentlichter globaler Bericht zeigte, dass die Afghanen bei weitem die unglücklichsten Menschen der Welt sind. Die Afghanen bewerteten ihr Leben mit 1,8 von 10 Punkten – das ist der letzte Platz und liegt weit hinter dem Spitzenreiter Finnland (7,8 von 10 Punkten).

Die Opiumsucht ist in Afghanistan außer Kontrolle: Etwa 9 % der erwachsenen Bevölkerung (und eine beträchtliche Zahl von Kindern) sind abhängig. Zwischen 2005 und 2015 ist die Zahl der erwachsenen Drogenkonsumenten nach Angaben der Vereinten Nationen von 900.000 auf 2,4 Millionen gestiegen, und nach Schätzungen ist fast jeder dritte Haushalt direkt von der Sucht betroffen. Da Opium häufig injiziert wird, sind auch blutübertragbare Krankheiten wie HIV weit verbreitet.

Das Opioidproblem hat sich auch auf Nachbarländer wie den Iran und Pakistan ausgeweitet. Ein Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2013 schätzt, dass fast 2,5 Millionen Pakistaner Opioide missbrauchen, darunter 11 % der Menschen in der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Jeden Tag sterben etwa 700 Menschen an einer Überdosis.

IMPERIUM DER DROGEN

Angesichts ihrer Geschichte ist es vielleicht verständlich, dass die asiatischen Länder im Allgemeinen weitaus autoritärere Maßnahmen zur Bekämpfung der Drogensucht ergriffen haben. Seit Jahrhunderten ist es eine gängige Taktik des Westens, den illegalen Drogenhandel zur Durchsetzung imperialer Ziele zu nutzen. In den 1940er und 1950er Jahren nutzten die Franzosen den Opiumanbau in der Region des „Goldenen Dreiecks“ in Südostasien, um gegen die wachsende vietnamesische Unabhängigkeitsbewegung vorzugehen.

Ein Jahrhundert zuvor setzten die Briten Opium ein, um große Teile Chinas zu unterdrücken und zu erobern. Der unstillbare Durst der Briten nach chinesischem Tee brachte das Land allmählich in den Bankrott, da China nur Gold oder Silber als Gegenleistung akzeptierte. Die Briten nutzten daher die Macht ihrer Marine, um China zu zwingen, ihnen Hongkong abzutreten. Von dort aus überschwemmten sie das chinesische Festland mit in Südasien (einschließlich Afghanistan) angebautem Opium.

Die Auswirkungen des Opiumkriegs waren erstaunlich. Bis 1880 überschwemmten die Briten China mit mehr als 6.500 Tonnen Opium pro Jahr – das entspricht vielen Milliarden Dosen. Die chinesische Gesellschaft brach zusammen, da sie nicht in der Lage war, die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen zu bewältigen, die Millionen von Opiumsüchtigen im ganzen Reich auslösten. Noch heute bezeichnen die Chinesen diese Zeit als das „Jahrhundert der Erniedrigung“.

In Südasien zwangen die Briten die Bauern, Mohn anstelle von essbaren Feldfrüchten anzubauen, was zu riesigen Hungersnöten führte, wie es sie nie zuvor oder danach gegeben hatte.

Und in den 1980er Jahren verkauften die Vereinigten Staaten Waffen an den Iran, um die rechtsextremen Contra-Todesschwadronen in Mittelamerika zu finanzieren. Die Contras waren tief in den Kokainhandel verwickelt und finanzierten ihren schmutzigen Krieg durch den Verkauf von Crack in den USA – eine Praxis, die laut dem Journalisten Gary Webb von der Central Intelligence Agency unterstützt wurde.

Imperialismus und illegale Drogen gehören daher häufig zusammen. Da die Ausrottung des Opiums durch die Taliban in vollem Gange ist, ist es jedoch möglich, dass die Vereinigten Staaten in den kommenden Jahren unter dem einzigartigen amerikanischen Phänomen der Opioidabhängigkeit leiden werden. Die tödliche Fentanyl-Epidemie wird sich wahrscheinlich nur verschlimmern und unnötigerweise Hunderttausende weiterer amerikanischer Menschenleben fordern. Selbst wenn Afghanistan versucht, sich von seinem tödlichen Drogenproblem zu befreien, könnten seine Maßnahmen eine Epidemie auslösen, die mehr Amerikaner töten wird als alle bisherigen imperialen Bemühungen Washingtons.