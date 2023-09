Wetterkrieg: “Vorsicht vor den Experimenten des US-Militärs mit klimatischer Kriegsführung”

Michel Chossudovsky

Die “klimatische Kriegsführung” wurde von der Agenda zum Klimawandel ausgeschlossen.

“Der Begriff “Umweltveränderungstechniken” bezieht sich auf jede Technik, die darauf abzielt, die Dynamik, die Zusammensetzung oder die Struktur der Erde, einschließlich ihrer Biota, Lithosphäre, Hydrosphäre und Atmosphäre, oder des Weltraums durch absichtliche Manipulation natürlicher Prozesse zu verändern. (Übereinkommen über das Verbot der militärischen oder einer anderen feindseligen Anwendung von Umweltmodifikationstechniken, Vereinte Nationen, Genf: 18. Mai 1977)

“US-Militärwissenschaftler … arbeiten an Wettersystemen als potenzielle Waffe. Zu den Methoden gehören die Verstärkung von Stürmen und die Umlenkung von Dampfströmen in der Erdatmosphäre, um gezielt Dürren oder Überschwemmungen zu erzeugen.” (Die verstorbene Rosalie Bertell)

Directed Energy Weapons (DEW) sind ein florierendes 5,3-Milliarden-Dollar-Geschäft (2022), das bis 2027 auf 12,9 Milliarden Dollar ansteigen soll. Dieser gewinnorientierte militärisch-industrielle Markt wird von sechs “Defense Contractors” beherrscht, darunter Raytheon, Northrup Grunman, BAE Systems (plc), Boeing, Lockheed Martin und L3Harris Technologies.

Raytheon und BAE Systems sind auch an ENMOD-Technologien im Auftrag der US-Luftwaffe beteiligt. (Michel Chossudovsky, 7. Dezember 2007, August 2023)

Ich begann meine Forschungen über Umweltveränderungstechniken (ENMOD) im Jahr 2001 und konzentrierte mich dabei auf das HAARP-Antennensystem in Gokona, Alaska.

Die HAARP-Anlage war ab Mitte der 1990er Jahre voll einsatzfähig und verfügte über fortschrittliche Fähigkeiten.

Während HAARP 2014 geschlossen wurde, sind die ENMOD-Techniken im Laufe der letzten zehn Jahre immer ausgefeilter und präziser geworden. Ein Großteil der Dokumentation ist inzwischen geheim.

In den Vereinigten Staaten sind gerichtete Energiewaffen (Directed Energy Weapons, DEW) Gegenstand der Forschung mehrerer mit dem Pentagon verbundener Stellen, darunter DARPA, das Air Force Research Laboratory, das Office of Naval Research und andere.

Dieser Artikel, der zuerst in The Ecologist (7. Dezember 2007) veröffentlicht wurde, ist für die Bewertung der jüngsten Klimakatastrophen von Bedeutung und bietet einen Überblick sowie eine Geschichte. Er bestätigt auch die Rolle privater militärischer Auftragnehmer bei der Entwicklung von HAARP, darunter BAE Systems Inc und Raytheon.

-Michel Chossudovsky, 13. September 2023

Rarely acknowledged in the debate on global climate change, the world’s weather can now be modified as part of a new generation of sophisticated electromagnetic weapons. Both the US and Russia have developed capabilities to manipulate the climate for military use.

Environmental modification techniques have been applied by the US military for more than half a century. US mathematician John von Neumann, in liaison with the US Department of Defense, started his research on weather modification in the late 1940s at the height of the Cold War and foresaw ‘forms of climatic warfare as yet unimagined’. During the Vietnam war, cloud-seeding techniques were used, starting in 1967 under Project Popeye, the objective of which was to prolong the monsoon season and block enemy supply routes along the Ho Chi Minh Trail.

The US military has developed advanced capabilities that enable it selectively to alter weather patterns. The technology, which is being perfected under the High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP), is an appendage of the Strategic Defense Initiative – ‘Star Wars’. [HAARP facility was closed down in 2014. Since then more advanced facilities have been developed]. From a military standpoint, HAARP is a weapon of mass destruction, operating from the outer atmosphere and capable of destabilising agricultural and ecological systems around the world.

Weather-modification, according to the US Air Force document AF 2025 Final Report ‘offers the war fighter a wide range of possible options to defeat or coerce an adversary’, capabilities, it says, extend to the triggering of floods, hurricanes, droughts and earthquakes:

‘Weather modification will become a part of domestic and international security and could be done unilaterally… It could have offensive and defensive applications and even be used for deterrence purposes. The ability to generate precipitation, fog and storms on earth or to modify space weather… and the production of artificial weather all are a part of an integrated set of [military] technologies.’ *(Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025)

In 1977, an international Convention was ratified by the UN General Assembly which banned ‘military or other hostile use of environmental modification techniques having widespread, long-lasting or severe effects.’ It defined ‘environmental modification techniques’ as ‘any technique for changing –through the deliberate manipulation of natural processes – the dynamics, composition or structure of the earth, including its biota, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or of outer space.’

Während der Inhalt des Übereinkommens von 1977 im Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), das 1992 auf dem Erdgipfel in Rio unterzeichnet wurde, bekräftigt wurde, ist die Debatte über die Wetteränderung zu militärischen Zwecken zu einem wissenschaftlichen Tabu geworden.

Militäranalysten schweigen zu diesem Thema. Meteorologen untersuchen die Angelegenheit nicht, und Umweltschützer konzentrieren sich auf die Treibhausgasemissionen im Rahmen des Kyoto-Protokolls. Auch die Möglichkeit von Klima- oder Umweltmanipulationen als Teil einer militärischen und geheimdienstlichen Agenda wird zwar stillschweigend eingeräumt, ist aber nicht Teil der breiteren Debatte über den Klimawandel unter der Schirmherrschaft der UN.

Das HAARP-Programm

Das 1992 eingerichtete HAARP-Programm mit Sitz in Gokona, Alaska, besteht aus einer Reihe von Hochleistungsantennen, die über Hochfrequenz-Radiowellen enorme Energiemengen in die Ionosphäre (die obere Schicht der Atmosphäre) senden. Ihr Bau wurde von der US Air Force, der US Navy und der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) finanziert. HAARP wird gemeinsam vom Air Force Research Laboratory und dem Office of Naval Research betrieben und besteht aus einem System leistungsstarker Antennen, die in der Lage sind, “kontrollierte lokale Veränderungen der Ionosphäre” zu erzeugen. Laut der offiziellen Website http://www.haarp.alaska.edu wird HAARP eingesetzt, “um eine kleine, örtlich begrenzte Änderung der Temperatur in der Ionosphäre zu bewirken, so dass physikalische Reaktionen mit anderen Instrumenten am oder in der Nähe des HAARP-Standorts untersucht werden können”.

Rosalie Bertell, Präsidentin des International Institute of Concern for Public Health, sagt jedoch, dass HAARP wie ein gigantisches Heizgerät funktioniert:

“Ein gigantischer Heizer, der große Störungen in der Ionosphäre verursachen kann und dabei nicht nur Löcher, sondern lange Schnitte in der Schutzschicht erzeugt, die tödliche Strahlung davon abhält, den Planeten zu bombardieren”.

Der Physiker Dr. Bernard Eastlund bezeichnete es als “den größten Ionosphärenheizer, der je gebaut wurde”.

HAARP wird von der US-Luftwaffe als Forschungsprogramm dargestellt, aber Militärdokumente bestätigen, dass sein Hauptziel darin besteht, “Veränderungen in der Ionosphäre herbeizuführen”, um Wettermuster zu verändern und Kommunikation und Radar zu stören.

In einem Bericht der russischen Staatsduma heißt es:

Die USA planen, im Rahmen des HAARP-Programms groß angelegte Experimente durchzuführen [und] Waffen zu entwickeln, die in der Lage sind, Funkverbindungen und die in Raumschiffen und Raketen installierte Ausrüstung zu unterbrechen, schwere Unfälle in Stromnetzen sowie in Öl- und Gaspipelines zu verursachen und die psychische Gesundheit ganzer Regionen negativ zu beeinflussen”.

Eine Analyse von Erklärungen der US-Luftwaffe deutet auf das Undenkbare hin:

“Die verdeckte Manipulation von Wettermustern, Kommunikations- und Stromversorgungssystemen als Waffe der globalen Kriegsführung, die es den USA ermöglicht, ganze Regionen zu stören und zu beherrschen.”

Wettermanipulation ist die Präventivwaffe schlechthin. Sie kann gegen feindliche Länder oder “befreundete Nationen” ohne deren Wissen eingesetzt werden, um Volkswirtschaften, Ökosysteme und die Landwirtschaft zu destabilisieren. Sie kann auch auf den Finanz- und Rohstoffmärkten Chaos auslösen. Die Störung der Landwirtschaft führt zu einer stärkeren Abhängigkeit von Nahrungsmittelhilfe und importierten Grundnahrungsmitteln aus den USA und anderen westlichen Ländern.

HAARP wurde im Rahmen einer anglo-amerikanischen Partnerschaft zwischen der Raytheon Corporation, die Eigentümerin der HAARP-Patente ist, der US-Luftwaffe und British Aerospace Systems (BAES) entwickelt.

Das HAARP-Projekt ist eine von mehreren Kooperationen zwischen den beiden Rüstungskonzernen im Bereich fortschrittlicher Waffensysteme. Das HAARP-Projekt wurde 1992 von Advanced Power Technologies, Inc. (APTI), einer Tochtergesellschaft der Atlantic Richfield Corporation (ARCO), initiiert. APTI (einschließlich der HAARP-Patente) wurde 1994 von ARCO an E-Systems Inc. verkauft. E-Systems rüstete im Auftrag der CIA und des US-Verteidigungsministeriums den “Doomsday Plan” aus, mit dem “der Präsident einen Atomkrieg führen kann”. Später wurde das Unternehmen von der Raytheon Corporation übernommen und gehört heute zu den größten Auftragnehmern im Bereich der Nachrichtendienste weltweit. BAES war 2004 im Rahmen eines Vertrags mit dem Office of Naval Research an der Entwicklung der fortgeschrittenen Phase der HAARP-Antennengruppe beteiligt.

Mit der Installation von 132 Hochfrequenzsendern beauftragte BAES seine US-Tochtergesellschaft BAE Systems Inc. Einem Bericht der Defense News vom Juli [2007] zufolge wurde das Projekt von der BAES-Abteilung Electronic Warfare durchgeführt. Im September [2007] erhielt das Unternehmen die höchste Auszeichnung der DARPA für technische Leistungen bei der Entwicklung, dem Bau und der Aktivierung des HAARP-Antennenfeldes.

Das HAARP-System ist voll einsatzfähig und übertrifft in vielerlei Hinsicht die bestehenden konventionellen und strategischen Waffensysteme. Zwar gibt es keine eindeutigen Beweise für eine militärische Nutzung, doch legen Dokumente der Air Force nahe, dass HAARP ein integraler Bestandteil der Militarisierung des Weltraums ist. Man würde erwarten, dass die Antennen bereits routinemäßigen Tests unterzogen wurden.

Im Rahmen des UNFCCC hat der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) den Auftrag, “wissenschaftliche, technische und sozioökonomische Informationen zu bewerten, die für das Verständnis des Klimawandels relevant sind”. Dieses Mandat umfasst auch die Umweltkriegsführung. Geo-Engineering” wird zwar eingeräumt, aber die zugrundeliegenden militärischen Anwendungen sind weder Gegenstand politischer Analysen noch wissenschaftlicher Untersuchungen in den Tausenden von Seiten umfassenden IPCC-Berichten und unterstützenden Dokumenten, die auf dem Fachwissen und den Beiträgen von etwa 2.500 Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und Umweltschützern basieren. Die “klimatische Kriegsführung” bedroht potenziell die Zukunft der Menschheit, wurde aber in den Berichten, für die der IPCC 2007 den Friedensnobelpreis erhielt, beiläufig ausgeklammert.