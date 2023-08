Der große Knall hinter der schalldichten Bezahlschranke

So lautet die Schlagzeile vom 25.08.2023, nachdem die „Welt“ Einblick in die berüchtigten Protokolle des Coronaexperten-Rats erlangte. Dass das das Regierungsprinzip der letzten drei Jahre war, löst bei den Wenigsten, die den Corona-Kurs vereitelten, ein Verblüffen aus. Was uns vielmehr entsetzt, ist der Umstand, dass diese Tatsache, die nun Medien wie der „Welt“ schwarz auf weiß vorliegt, hinter einer Bezahlschranke zurück bleibt.

Fällt den Medien eigentlich der Nachahmungseffekt auf? Auf gleiche Weise, wie die Regierungskohorte uns die Grundlage ihres Maßnahmenwahnsinns vorenthalten hat, verfahren leider auch Medien wie die „Welt“ nach diesem Prinzip.