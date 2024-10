Der Große Multipolare Reset: Globalistische Vampire im Bett mit den BRICS

Von „009“,

Eines ist bei den blutsaugenden globalistischen Vampiren immer gleich: Sie haben einen unwiderstehlichen Drang, uns zu sagen, was sie tun werden. Ihre Politik des Versteckens funktioniert als psychologisches Werkzeug für sie, denn sie lähmt die Opposition, indem sie den Glauben an die Unvermeidbarkeit eines Narrativs einflößt.

Ein Beispiel: Auf der Website des Weltwirtschaftsforums heißt es in klarem Englisch: „Die geopolitische Landschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der zu einer Weltordnung führt, die sowohl multipolar als auch multikonzeptionell ist.“

Diese Idee eines tiefgreifenden Wandels steht im Mittelpunkt der von Klaus Schwab und seiner Armee von nützlichen Vampiren vertretenen These des Great Reset.

Trinken die globalistischen Vampire wirklich Blut und fressen Babys? Ich weiß es wirklich nicht, denn sie laden mich nie zu einer ihrer satanischen, Blut trinkenden und Babys essenden Partys ein …

Roseanne Barr hat jedoch einige Gedanken zu diesem Thema.

In einem Artikel auf der WEF-Website, im Abschnitt Geopolitik , der nur für Mitglieder zugänglich ist, schreibt ein anonymer Autor (wahrscheinlich Klaus Schwab) etwas über den WEF:

„Mit der globalen Machtverschiebung sind die Unterschiede in den Normen und Werten zwischen den geopolitischen Schwergewichten deutlicher geworden. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die zunächst durch die Bipolarität des Kalten Krieges und dann durch die Unipolarität der US-Hegemonie gekennzeichnet war, ist einer Phase gewichen, in der die Macht stärker gestreut ist. Im Mittelpunkt dieses Umbruchs stehen die Entwicklung der jeweiligen Rolle der USA und Chinas sowie die sich verändernden Beziehungen zwischen diesen beiden wirtschaftlichen Giganten. Die Muster des Einflusses, der Zusammenarbeit und des Wettbewerbs verändern sich auch unter einer breiteren Gruppe von Ländern, zu denen Russland, Indien, eine Reihe von Staaten in Europa und im Nahen Osten sowie der globale Süden (zu dem große Teile Afrikas, Lateinamerikas und der Karibik sowie Asien gehören) gehören. Vor Jahrzehnten sagte der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama voraus, dass sich die liberale Demokratie nach dem Ende des Kalten Krieges als ‚das‘ Modell für die Regierungsführung in diesen Ländern erweisen würde.“

Die Erwähnung von Francis Fukuyama ist eine Anspielung auf sein Buch „Das Ende der Geschichte“, in dem er argumentiert, dass die neoliberale Ordnung der amerikanischen Demokratie die letzte Stufe der politischen Evolution sei. Das Ende des Kalten Krieges im Jahr 1990 bedeute, dass die Menschheit „nicht nur … das Ende einer bestimmten Periode der Nachkriegsgeschichte, sondern das Ende der Geschichte als solche“ erreicht habe: Das heißt, den Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit und die Universalisierung der westlichen liberalen Demokratie als die endgültige Form der menschlichen Regierung.“

Dieses angebliche ideologische Plateau impliziert eine weitere Ausdehnung der amerikanischen regelbasierten Ordnung. Das bedeutet, dass das amerikanische Imperium weiter expandieren und seine Vorherrschaft über die Welt ausüben würde, bis die liberale Demokratie den gesamten Planeten erobert hätte – und dann voilà, die Vereinigten Staaten der Welt. Er führte jedoch weiter aus, dass die Europäische Union und nicht die heutigen Vereinigten Staaten eher widerspiegeln, wie die Welt am Ende der Geschichte aussehen könnte.

Mit anderen Worten: ein Wirtschaftsbündnis mit lockeren Grenzen, parlamentarischer Demokratie, einem gemeinsamen Markt und einer gemeinsamen Währung zwischen den Mitgliedsstaaten. Die Vereinigten Staaten der Welt hätten einen einheitlichen Rechtsrahmen, der für alle Mitgliedsstaaten gilt. Die nationale Souveränität würde an ein globales Parlament abgegeben, das aus gewählten Vertretern besteht, die Demokratie und Bürgerrechte für alle Bürger der Welt praktizieren würden.

Es stimmt zwar, dass die EU ein Modell für das Weltwirtschaftsforum ist, aber das WEF ist nicht so naiv, Fukuyamas hegemonialem Demokratiemodell zu folgen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass das WEF kein Interesse an Demokratie oder den damit verbundenen Bürgerrechten und Freiheiten hat.

Im Gegenteil, laut Fukuyamas Lehrer Samuel P. Huntington gibt es ein alternatives Modell, das besser zu den realpolitischen Plänen des WEF für die Übernahme der Welt passt.

Huntington schrieb einen kurzen Aufsatz, der zu einem Buch wurde, „Der Zusammenprall der Zivilisationen„, in dem er die Hypothese seines ehemaligen Schülers widerlegte. Huntington lehrte 50 Jahre lang in Harvard und Columbia und war Sonderberater der Regierungen Carter und Reagan. Er war Mitglied der Trilateralen Kommission von Rockefeller, zusammen mit seinem elitären Kollegen Zbigniew Brzezinski, der mit „Das große Schachbrett“ einen Plan für die amerikanische Hegemonie verfasste.

In Clash of Civilizations vertrat Huntington die Ansicht, dass die Welt nicht über ein neoliberales Plateau gleitet, sondern sich vielmehr zu einem multipolaren Zivilisationsmodell entwickelt. Er schlug vor, dass sich die Welt in mehrere Machtblöcke aufteilen würde, die zwar geteilt, aber in religiös-ethnischen „Polen“ zusammengedrängt wären.

Huntington’s multipolar Clash wurde zur neuen Außenpolitik des WEF und wurde vom Großmeister der Realpolitik, Henry Kissinger, unterstützt, der es als „eines der wichtigsten Bücher nach dem Kalten Krieg“ bezeichnete. Zbigniew Brzezinski schwärmte, es sei „eine intellektuelle Meisterleistung: kühn, phantasievoll und provokativ. Ein bahnbrechendes Werk, das unser Verständnis der internationalen Angelegenheiten revolutionieren wird.“

Brzezinski schrieb das Vorwort zur Ausgabe von 2011, in dem er verriet, dass er anfangs skeptisch gegenüber Huntingtons „ehrgeizigem Umfang“ war, aber schließlich für das multipolare Lager gewonnen werden konnte: „Ich erkannte, dass seine große These und übergreifende Synthese Einsichten lieferte, die nicht nur für das Verständnis des Weltgeschehens, sondern auch für dessen intelligente Gestaltung unerlässlich sind.“

Diese Aussage ist eine völlige Umkehrung seiner früheren Position, die er 1997 in seinem Hauptwerk „Das große Schachbrett“ vertrat:

„Kurz gesagt, für die Vereinigten Staaten beinhaltet die eurasische Geostrategie das gezielte Management geostrategisch dynamischer Staaten und den vorsichtigen Umgang mit geopolitisch katalytischen Staaten, im Einklang mit den doppelten Interessen Amerikas an der kurzfristigen Erhaltung seiner einzigartigen globalen Macht und an der langfristigen Umwandlung dieser Macht in eine zunehmend institutionalisierte globale Zusammenarbeit. Um es in einer Terminologie zu formulieren, die an das brutalere Zeitalter der alten Imperien erinnert, sind die drei großen Imperative der imperialen Geostrategie, Absprachen zu verhindern und die Sicherheitsabhängigkeit unter den Vasallen aufrechtzuerhalten, die Tributpflichtigen gefügig zu halten und zu schützen und die Barbaren davon abzuhalten, sich zusammenzutun“.

Der Große Multipolare Reset des WEF fördert Absprachen, er ist ein Zusammenschluss von Vasallen und eine aktive Strategie, um die Barbaren zusammenzubringen. Anstelle von imperialer Eroberung und Konfrontation gibt es Kooperation und Zusammenarbeit zwischen den Tributpflichtigen.

Klaus Schwab und seine Armee von Vampiren bringen alle Barbaren an den Verhandlungstisch und geben ihnen alles, was sie wollen, im Austausch für unerschütterliche Loyalität und Gehorsam gegenüber der dystopischen Vision des WEF von einem technokratischen globalen Polizeistaat.

Was könnte da schiefgehen?

Der zweite Teil des Deals, der weitaus größere Auswirkungen für Amerika und den Westen hat: Das WEF garantiert, dass Amerika in die Knie gezwungen werden wird. Der Westen hat sich durch jahrzehntelange Kriege, Invasionen, Interventionen, Sanktionen und verdeckte Manipulationen von Nationen enormen Ärger eingehandelt.

Der globale Süden und die BRICS-Staaten sind nur zu gerne bereit, unter diesen Bedingungen zu unterschreiben.

Die Zerstörung Amerikas und des Westens wird durch mehrere ruchlose Methoden erreicht:

Das Geld der Steuerzahler wird in sinnlose Zermürbungskriege wie in Afghanistan und jetzt in der Ukraine gesteckt. Diese Geldwäschesysteme bereichern Banken, Waffenhersteller und Ölgesellschaften. Überflutung des Westens mit Einwanderern. Millionen dieser Einwanderer sind muslimische Flüchtlinge, die durch die amerikanischen Kriege im Nahen Osten vertrieben wurden. Die Wut der Muslime wird gegen die Wut der untergehenden Arbeiterklasse ausgespielt, wie die jüngsten Unruhen und Proteste in Großbritannien gezeigt haben. Diese Wut wird noch mehr Öl ins Feuer gießen, um die Ausgaben für weitere nutzlose Zermürbungskriege zu erhöhen. Vernachlässigung von Entwicklung und Infrastruktur. Amerika hat jahrzehntelang kein ernsthaftes Geld in Brücken, Tunnel, Abwassersysteme, Kraftwerke und Transportmittel gesteckt. China verfügt über 46.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecke, die USA dagegen haben keine. Alle Arbeitsplätze und Fabriken werden nach China, Indonesien, Indien und andere asiatische Länder verlagert. Dies begann in den 1970er Jahren, als Kissinger nach China reiste und mit Mao Tse Tung ein Abkommen schloss, um China zur Fabrik der Welt zu machen. Übertragen Sie den Reichtum Amerikas an die Globalisten. Dies geschah bisher in zwei Phasen – beim Subprime-Hypothekencrash 2008 und während der Pandemie, als die großen Läden offen blieben und die Schließungen Tausende von Kleinbetrieben in den Ruin trieben. Überschwemmen Sie den Westen mit billigen, giftigen Opioiden wie Fentanyl, MDA, Ketamin, Ecstasy, Salvia und GHB. Legalisierung von Marihuana, das sehr potent und leicht zu bekommen ist, um eine Subkultur von Obdachlosen und unzufriedenen, marginalisierten Jugendlichen zu schaffen. Schaffen Sie eine starke Polarisierung in den sozialen Medien, um soziale Unruhen von den Architekten des kontrollierten Abbruchs der westlichen Zivilisation abzulenken. Halten Sie die Linke und die Rechte in einem Zustand ständiger Wut durch Ereignisse unter falscher Flagge, wie z.B. die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris, die absichtlich so gestaltet wurde, dass sie Konservative, Christen und alle anderen, die noch Moral und Vernunft besitzen, aufbringt.

FUKUYAMA HATTE UNRECHT, HUNTINGTON HATTE RECHT

Um auf den Clash zurückzukommen – die kurze Version ist, dass Fukuyama falsch lag, Huntington hatte Recht.

Der Grund, warum Huntington Recht hatte, liegt darin, dass er die Weitsicht hatte, die organische Richtung zu erkennen, in die sich die Welt bewegt. Die politische Evolution ist eine unaufhaltsame Kraft, wie alle evolutionären Prozesse. Es gibt Naturkräfte, denen man sich nicht widersetzen kann: Schwerkraft, Tod, Evolution, Zeit und Steuern, um nur einige zu nennen.

Die Menschheit hat sich von primitiven Stämmen, Clans und Marktdörfern zu Stadtstaaten, zu feudalen Monarchien und dann zum westfälischen Nationalstaatensystem entwickelt. Wir sind Zeugen des Zusammenbruchs des westfälischen Systems, das durch eine Reihe transnationaler Machtblöcke ersetzt wird, die sich nach ihren bereits bestehenden geografischen Standorten ausrichten werden, die sich über Jahrtausende aufgrund von Ethnizität, Rasse und Religion entwickelt haben.

In unserer globalisierten Welt haben die Nationen kaum eine andere Wahl, als sich in Wirtschaftsblöcken zusammenzuschließen, um wirtschaftlich konkurrieren und sich militärisch verteidigen zu können.

Diese sich herausbildenden Wirtschaftsblöcke decken sich in etwa mit Huntingtons Karte:

Diese multipolaren Megaregionen werden weiter in lokale Regionen unterteilt. In einer seiner letzten Reden sprach UN-Generalsekretär Ban Kim Moon direkt über Regionalismus:

„Die Verfasser der Charta der Vereinten Nationen haben die Bedeutung regionaler Maßnahmen erkannt. Und die Verfasser der Agenda 2030 haben diese Wertschätzung für die zentrale Rolle des Regionalismus für das 21. Die Staats- und Regierungschefs der Welt erkannten die entscheidende Rolle der regionalen Zusammenarbeit bei der Umsetzung und Bewertung der Fortschritte. Der Regionalismus wird bei der Bewältigung von Problemen wie Handel, Lebensmittel- und Energiesicherheit, Klimawandel, Konnektivität und dem Ausbruch von Gesundheitsepidemien genutzt. Ich bin stolz darauf, dass wir unsere Partnerschaften mit regionalen Organisationen wie der Afrikanischen Union, der Liga der Arabischen Staaten, der ASEAN und der Europäischen Union gestärkt haben. Natürlich sind die UN-Regionalkommissionen von zentraler Bedeutung für unsere Arbeit. Jeden Tag fördern sie die regionale Zusammenarbeit und Integration und stellen ihr Fachwissen für die sozioökonomische Entwicklung zur Verfügung.“

Der russische Think Tank Valdai Club hat eine neue R20 (Regionalism 20) ins Leben gerufen, die die finanzielle Entwicklung (Übersetzung: Finanzkontrolle) der G20-Regionen überwachen soll. Von ihrer Website:

„Zu Beginn dieses Jahres hat der Valdai-Club eine Initiative zur Stärkung des globalen Governance-Rahmens durch die Schaffung einer Plattform für die Zusammenarbeit zwischen regionalen Integrationsvereinbarungen, regionalen Entwicklungsbanken und regionalen Finanzierungsvereinbarungen vorgeschlagen. Die Hauptbegründung für diese Idee war die Notwendigkeit, eine stärkere horizontale Koordination zwischen den verschiedenen regionalen Vereinbarungen zu fördern und gleichzeitig die kooperativen Verbindungen zwischen regionalen und globalen multilateralen Institutionen zu verbessern. Die G20 kann als optimales Instrument zur Förderung einer solchen Zusammenarbeit angesehen werden, wobei der neue Rahmen der regionalen Zusammenarbeit als R20 (regional twenty) bezeichnet wird, der die größten regionalen Akteure der Weltwirtschaft zusammenbringt.“

Der Valdai Club wird jedes Jahr von Präsident Putin und einer Reihe anderer alternativer Lieblinge besucht, wie dem Kettenraucher Sergej Lawrow, dessen Tochter in Columbia zur Schule ging, in New York lebt und kein fließendes Russisch spricht. Lawrow unterhält auch eine Geliebte in London, denn nichts sagt so sehr „Anti-Globalist“ wie eine Geliebte im globalistischen Westen.

Andere alternative Lieblinge, wie Pepe Escobar, schwärmen begeistert vom neuen R20. Aus Escobars Artikel von 2018:

„[Programmdirektor des Valdai-Clubs] Jaroslaw Lissowolik, ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Bank und des IWF, schlug beim wichtigen Valdai-Diskussionsclub, den er leitet, ein horizontales Format zur Koordinierung der Handels- und Infrastrukturintegration vor: nämlich eine „R20“ – wie in Regional 20 –, die „die größten regionalen Schwergewichte der Weltwirtschaft, die durch 10 regionale Blöcke vertreten sind, zusammenbringen würde“. Dieser „Konnektivitäts-Track“ innerhalb des R20-Formats, wie Lissovolik es beschreibt, könnte zur wesentlichen Plattform werden, die viele aktuelle Infrastrukturprojekte miteinander verbindet, von den äußerst ehrgeizigen – und gut finanzierten – von China angeführten Neuen Seidenstraßen oder der Belt and Road Initiative (BRI) bis hin zum noch recht vagen, von Japan und Indien vorangetriebenen Wachstumskorridor Asien-Afrika (AAGC). Es geht nicht um Nationen, sondern um regionale Handelsblöcke. Sie könnten durchaus zu den wichtigsten Bausteinen einer Welt nach dem G20 werden, nachdem ein endgültiger, weltbewegender Moment über uns gekommen ist: wenn der Petroyuan den Dollar in den Schatten stellt.“

Wenn die multipolare BRICS-Welt im Widerspruch zur globalistischen Agenda des WEF stehen soll, erscheint es sehr merkwürdig und/oder schrecklich, dass sie aktiv zusammenarbeiten.

Auf der WEF-Website finden sich zahlreiche Artikel des Valdai-Clubs.

VERANTWORTUNGSBEREICHE DES UNIFIED COMBATANT COMMAND

Ähnlich wie bei Huntingtons Karte hat das US-Militär die Welt in sechs Zonen oder „Verantwortungsbereiche“ unterteilt. Damit wird ein Gebiet mit spezifischen geografischen Grenzen definiert, in dem das US-Militär die Befugnis hat, Operationen zu planen und durchzuführen.

Diese 6 Zonen entsprechen in etwa der zivilisatorischen Karte von Huntington, obwohl Huntington USEUCOM in Russland und Europa unterteilt. Er unterteilt Asien auch in Indien, China und Südostasien – Australien wird mit dem Westen zusammengefasst.

Das Weißbuch des Pentagons für seine gesamte Militärpolitik lautet FULL SPECTRUM DOMINANCE. Full-spectrum dominance, auch bekannt als full-spectrum superiority, ist die Errungenschaft des US-Militärs, die Kontrolle über alle Dimensionen des Schlachtfeldes zu erlangen, indem es effektiv über eine überwältigende Vielfalt an Ressourcen in allen Bereichen verfügt, einschließlich der terrestrischen, luftgestützten, maritimen, unterirdischen, extraterrestrischen, psychologischen und bio- oder cybertechnologischen Kriegsführung.

Das US-Militär definiert es als „die kumulative Wirkung der Dominanz in der Luft-, Land-, See- und Raumfahrt sowie im Informationsumfeld, einschließlich des Cyberspace, die die Durchführung gemeinsamer Operationen ohne wirksamen Widerstand oder unzumutbare Einmischung ermöglicht.“

Widerstand ist zwecklos, ihr Bauern!

Das Pentagon, die DARPA, die NSA, die CIA und die 14 Eyes haben Jahrzehnte damit verbracht, praktisch jede Nation auf der Erde zu infiltrieren, zu untergraben und zu unterwandern. Die Pandemie hat das volle Ausmaß der Macht und Reichweite der sogenannten Neuen Weltordnung offenbart. Jedes Land der Erde hat sich den drakonischen und unwissenschaftlichen Ausgangssperren, dem Maskentragen, der sozialen Distanzierung und der erzwungenen Einführung von Impfstoffen unterworfen. Man kann ohne zu zögern sagen, dass die Pandemie die größte Propagandakampagne, die größte verdeckte Operation und der größte Schwindel in der Geschichte der Menschheit war.

„Der Ansturm einer Eroberungsmacht ist wie das Einbrechen von aufgestautem Wasser in eine tausend Klafter tiefe Schlucht.“ Sun Tzu, Die Kunst des Krieges

DAS NEUE, ERWEITERTE BRICS-REICH, ERSCHAFFEN VON GOLDMAN SACHS

Der Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind kürzlich der BRICS beigetreten. In diesem Jahr war Russland Gastgeber des jährlichen Gipfeltreffens. In einem Interview mit TASS erklärte der Assistent des Präsidenten der Russischen Föderation für Außenpolitik, Juri Uschakow:

„Die Abkürzung BRIC – Brasilien, Russland, Indien und China – wurde erstmals 2001 von einem westlichen Analysten [Jim O’Neill von Goldman Sachs] verwendet, der das wirtschaftliche Entwicklungspotenzial von Entwicklungsländern untersuchte und zu dem Schluss kam, dass es diese vier Staaten sind, die die Richtung der Entwicklung der Weltwirtschaft und -politik im 21. Jahrhundert bestimmen werden. Damit hat er die Gründung unserer Vereinigung unfreiwillig vorweggenommen.“

Jim O’Neil war Vorsitzender des globalistischen Think Tanks Chatham House, der früher als Royal Institute of International Affairs bekannt war. O’Neil, der ein zertifizierter Baron ist, berichtete in einem Interview, wie er das BRIC-Modell entwickelte: „Ich schrieb ein Papier mit dem Titel „Aufbau einer besseren globalen Wirtschaft BRICs“. Es zeigte, dass man die Welt nicht richtig regieren kann, ohne diese Leute stärker einzubeziehen.“

Auf der brasilianischen Regierungswebsite wird dies bereitwillig bestätigt: „Die Idee der BRICS wurde vom Chefökonom von Goldman Sachs, Jim O’Neill, in einer Studie aus dem Jahr 2001 mit dem Titel ‚Building Better Global Economic BRICs‘ formuliert.“

In einem CNN-Interview wurde Baron O’Neil gefragt, ob die BRICS sich gegen eine Gruppierung gewehrt hätten. Er antwortete bereitwillig:

„Sie alle haben sich auf ihre eigene Art und Weise sehr geschmeichelt gefühlt. Dadurch habe ich viele hochrangige Persönlichkeiten in all diesen Ländern kennengelernt, und sie alle sind begeistert, dass wir sie auf diese Weise auf die Weltkarte gesetzt haben.“

So reizend und schmeichelhaft.

Der Feind meines Feindes ist nicht wirklich mein Freund, wenn meine Feinde zusammen im Bett liegen.