Der letzte Countdown

Ein Leben in Würde oder eine entmenschlichte Technokratie – was würden Sie für Ihre Kinder bevorzugen?

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, mag ich Listen unendlich. Ich nehme an, sie sprechen meinen Sinn für Ordnung an. Im Folgenden finden Sie eine Liste grundlegender Prinzipien, die seltsamerweise, wie durch Hypnose, während der Convid-Betrugsdemie außer Kraft gesetzt wurden.

Ich hoffe, Sie haben ebenso wie ich Spaß an der (zumindest für diesen Substack) neuartigen Präsentation dieser speziellen Liste im Countdown-Format!

8. Traue der Regierung nicht – wie jemand diesen Grundsatz bisher nicht verstanden haben kann, ist mir unbegreiflich. Man muss sich nicht auf die alte Geschichte beziehen, um zu diesem Schluss zu kommen. Sie müssen nicht einmal Machiavelli gelesen haben (obwohl ich Ihnen das sehr empfehle). Schauen Sie sich einfach die jüngste Geschichte an, und Sie werden zahlreiche Beispiele dafür finden, dass kein Privatbürger jemals der Regierung vertrauen sollte.

Das Tuskegee-Syphilis-Experiment wurde sogar von einigen der Giftpusher während des Covid in gönnerhaften Bemühungen, die Impfstoff-Zögerlichkeit zu beschwichtigen, beschworen. Es wurde herablassend erwähnt, als wäre es etwas, das vor einer Million Jahren geschehen ist und nie wieder geschehen würde. Doch jeder denkende Mensch sollte sich dieses albtraumhafte Ereignis vor Augen führen. Es war eine medizinische Folter, die sich über einen Zeitraum von 40 Jahren hinzog und von der CDC geleitet wurde. Ja – die gleiche CDC.

Politisch gesehen wurden wir seit der Jahrtausendwende mit einer ununterbrochenen Flut von Psyops und Kriegen konfrontiert. Die Fragwürdigkeit der Wahlen im Jahr 2000, die unbeantworteten Fragen im Zusammenhang mit dem 11. September, die Lügen über Massenvernichtungswaffen, die zu einem katastrophalen Krieg im Irak führten, die totale Rettung der Banken im Jahr 2008, ohne dass die Menschen auch nur ein einziges Rettungsboot erhielten, die Wasserkrise in Flint, Michigan, die Vernichtung Libyens – wir könnten immer wieder Beispiele für Fahrlässigkeit, Vergehen und abscheuliche Handlungen unserer Regierung aufzählen, unabhängig davon, welche politische Partei gerade die Präsidentschaft innehatte. (Ich bestehe darauf, dass sie eine Partei sind, die vorgibt, zwei zu sein.)

Wie könnte man behaupten, die Geschichte beobachtet zu haben, und dann nicht bemerken, dass praktisch jedes größere Regierungsprojekt, das gegen einen Feind – ob buchstäblich oder abstrakt – durchgeführt wurde, von all den sinnlosen, katastrophalen Kriegen gegen Regime bis zum fruchtlosen und kontraproduktiven „Krieg gegen Drogen“ und dann dem „Krieg gegen den Terror“, sowohl in seiner Natur als auch in seinen Ergebnissen vollkommen negativ war?

Wann immer die Regierung ankündigt (oder nicht ankündigt), dass sie ein großes neues Vorhaben in Angriff nimmt, ist in der Regel etwas Katastrophales im Gange.

Während des Covid-Programms habe ich nicht nur erlebt, dass die Menschen es versäumten, einer Regierung zu misstrauen, die unser Misstrauen gründlich verdient hatte, sondern ich musste auch die noch erschütterndere Erfahrung machen, dass Menschen, die ich zuvor als „kritische Denker“ kannte, plötzlich zu Menschen wurden, die zu keinerlei kritischem Denken mehr fähig waren.

7. Trauen Sie den großen Unternehmen nicht, insbesondere Big Pharma alias Big Harma – Was ist ein Unternehmen? Es ist ein Instrument zur Maximierung des Profits auf dem Markt. Im Kapitalismus gelten Rücksichtslosigkeit, Unbarmherzigkeit und ein amoralisches Verhalten als bewundernswerte Eigenschaften.

Die Bereitschaft eines Unternehmens, zu vergiften, zu verschmutzen, zu verletzen oder sogar zu töten, ist eine Voraussetzung, um in den oberen Rängen des Marktes mitzuhalten. Großkonzerne sind nicht dafür bekannt, Fehler zuzugeben oder Schuld einzugestehen. Sie neigen nicht dazu, im Interesse der Umwelt, der Menschenwürde oder der Vernunft „einen Gang zurückzuschalten“. Der Zweck heiligt in jedem Fall die Mittel, und deshalb ist bei dem Streben nach Gewinnmaximierung nichts tabu. Wenn es dabei zu Kollateralschäden kommt oder ein paar Bußgelder gezahlt werden müssen – so sei es. Das alles wird ordentlich abgeheftet und unter dem Etikett „Kosten der Geschäftstätigkeit“ weggesteckt werden. Diese Beschreibung sollte niemanden schockieren – ich beschreibe lediglich den Geist des Kapitalismus und den Geist des Korporatismus.

Die Großindustrie, vom militärisch-industriellen Komplex bis zu Big-Agra, ist völlig aus dem Ruder gelaufen, aber die Korruption der pharmazeutischen Industrie ist besonders beunruhigend, da sie sich unmittelbar auf unsere Gesundheit, die Gesundheit unserer Kinder und die Gesundheit unserer Familien und Gemeinden auswirkt. Wir alle sollten mehr als besorgt darüber sein, dass der Eid, der besagt, „zuerst keinen Schaden anzurichten“, völlig über Bord geworfen wurde.

Die rechtliche Entschädigung von Unternehmen (insbesondere von solchen mit kriminellem Hintergrund) ist ein Rezept für eine garantierte Katastrophe. Es sollte ein Gesetz gegen den Erlass solcher Gesetze geben. Der National Childhood Vaccine Injury Act von 1986, der Impfstoffherstellern einen Haftungsschutz gewährt, muss sofort aufgehoben und an seinen historischen Platz gestellt werden, da er ein Anathema für die ordnungsgemäße Ausarbeitung und Verabschiedung von Gesetzen darstellt.

6. Das Recht, Fragen zu stellen – das Recht, Fragen zu stellen, sollte unanfechtbar sein. Wir behaupten, Bildung zu schätzen, und bis in jüngster Vergangenheit galt intellektuelle Neugier als eine gute Eigenschaft. Als Covid aufkam, wurde plötzlich das „eigene Recherchieren“, also das Lesen, verteufelt. Wer hat jemals davon gehört? Und wie können sich die Leute, die kritische Nachforschungen unterbinden, für die Intelligentesten halten? Das grenzt an die Frage: „Wann waren die Zensoren in der Geschichte die Guten?“

Hinterfragen ist gut. Ein solider Dialog ist gut. Der Gedanke, Fehler oder falsche Ideen aus dem Diskurs zu verbannen, ist totalitär. In der Tat bietet die Klärung und Korrektur von Fehlern in der Regel eine große Chance für Bildung und Aufklärung. Darüber hinaus bedeutet der Versuch, ein Verständnis zu erlangen und sich sogar in die Taxonomie eines unbekannten Bereichs oder einer unbekannten Disziplin hineinzuwagen, nicht, dass die Fragesteller plötzlich Fachleute auf diesem Gebiet werden – kein vernünftiger Mensch würde das behaupten. Es geht einfach darum, ein gewisses Verständnis in einem neuen Bereich zu erlangen. Das ist ein guter Prozess und kein negativer.

Wie mein Freund Ryan Cristian von Last American Vagabond ( TheLastAmericanVagabond.com ) am Ende jedes Programms sagt: „Hinterfrage alles.“

5. Freedom to Associate – die Regierung hat kein Recht, uns daran zu hindern, unsere Familien oder Freunde zu sehen, wenn wir nicht in kriminelle Handlungen verwickelt sind und uns nicht treffen, um uns an kriminellen Verschwörungen zu beteiligen. Abriegelungen (die von Land zu Land und von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich streng gehandhabt wurden) waren ein eklatanter Verstoß gegen unsere natürlichen Rechte. Genauso wenig wie die Regierung uns vor höherer Gewalt schützen kann, ist die Vorstellung, sie könne uns vor einer Atemwegserkrankung schützen, indem sie unsere Bewegungsfreiheit einschränkt, nicht nur eine eklatante Übertreibung, sondern auch medizinisch und wissenschaftlich unbegründet.

Die Unwahrheit des „asymptomatischen Trägers“ war die betrügerische Grundlage für die Politik der Bewegungseinschränkung. Es sollte jedoch akzeptiert werden, dass die politischen Entscheidungsträger keinen Einfluss auf das Virom haben und keinerlei Einfluss ausüben können. Auch wenn dies der Fall wäre, sollte ein ausgerufener Notstand kein Grund für die Aussetzung oder Aufhebung unserer Rechte sein. Doch was während Covid geschah und der fehlende Widerstand der Öffentlichkeit, der damit einherging, hat die Voraussetzungen für zukünftige Missbräuche geschaffen.

4. Religionsfreiheit – Ich fühle ein enormes spirituelles Gefühl, aber ich identifiziere mich nicht mit einer bestimmten Religion oder einem religiösen Text. Mein Glaube, wie auch der Glaube oder Nicht-Glaube jedes Einzelnen, ist jedoch irrelevant – unser Land, wie jede freie Gesellschaft, lässt Religionsfreiheit zu. Es ist nicht die Aufgabe des Bürgermeisters, des Gouverneurs, des Präsidenten oder eines ernannten oder gewählten Beamten, das Grundrecht auf Religionsausübung willkürlich auszusetzen.

Es ergibt keinen Sinn, Maßnahmen zum Schutz religiöser Menschen vor Krankheiten vorzuschreiben, wenn die meisten Religionen auf das Konzept der Vorbereitung auf den Tod ausgerichtet sind. Für die meisten religiösen Menschen sind ihre religiösen Praktiken Teil ihres Wohlbefindens. Es ist nicht Sache von Machtmaklern zu bestimmen, wann gläubige Menschen ihre Religion ausüben oder wann sich Gemeinden versammeln können.

Die Erlaubnis, dass Schnapsläden geöffnet bleiben dürfen, während Kirchen und Moscheen geschlossen wurden, verdeutlicht die vollkommen unbegründete und willkürliche Natur der Schließungspolitik. (Ich erschaudere, wenn ich das Wort „erlauben“ verwende, denn wir, das Volk, hätten niemals „erlauben“ dürfen, dass der Staat auch nur den Eindruck erweckt, er könne diesen unbegründeten Unsinn durchsetzen).

Unmittelbar vor Covid wurden in New York und Kalifornien religiöse Ausnahmeregelungen für Impfungen, die für den Schulbesuch erforderlich sind, aufgehoben. (Im Nachhinein betrachtet war dies ein Warnsignal und trug dazu bei, die Voraussetzungen für den sich abzeichnenden Biosicherheitsstaat zu schaffen). Wie ist das möglich? Wie kann die Regierung willkürlich entscheiden, dass ihre Herrschaft mächtiger ist als Ihr religiöser Glaube und Ihre Überzeugung von Gott, dem Allmächtigen? Für wen halten sie sich eigentlich? Religiöse Ausnahmeregelungen sollten niemals außer Kraft gesetzt werden können.

3. Eile mit Weile – Eile mit Weile ist eine Binsenweisheit. Es ist allgemein bekannt, dass es besser ist, gut vorbereitet zu sein als in Eile. Dieser Grundsatz ist auch als die 6 P’s bekannt – eine gute Vorbereitung verhindert eine schlechte Leistung.

Es ist besser, eine gut geprobte Band zu sein als eine schlecht geprobte Band. Es ist besser, eine gut trainierte Basketballmannschaft (wie die Spurs) zu sein als eine Mannschaft, die nicht genug trainiert hat. Es ist besser, ein gut vorbereiteter Schauspieler zu sein als ein unvorbereiteter Schauspieler. Es ist besser, einen erfahrenen Chirurgen zu haben und nicht einen Medizinstudenten. Jeder weiß, dass Eile mit Weile Weile macht, aber aus einem unbekannten Grund wurde dieser axiomatische Grundsatz im Fall der „Operation Warp Speed“ missachtet.

„Warp-Geschwindigkeit“ impliziert Fehler. Es bedeutet einen Mangel an Regulierung und Aufsicht. Mehr als das, es bedeutet – keine langfristigen Sicherheitsdaten. Es bedeutet, dass es schnell auf den Markt gebracht wurde. Es bedeutet, dass „sicher und wirksam“ von Natur aus eine Lüge ist, weil sie nicht genügend Zeit hatten, um die Sicherheit oder Wirksamkeit zu bestätigen.

Es ist unfassbar, dass vermeintlich intelligente Menschen nicht nur darauf bestanden haben, dass ein so gewaltiges Unterfangen (Operation Warp Speed) ohne spürbare Qualitätseinbußen durchgeführt werden kann, sondern dann auch noch diejenigen, die diese offensichtlichen Bedenken geäußert haben, aggressiv beleidigt und ins Gas gesetzt haben.

Trotz der Vorstellung, dass jeder, der die experimentellen Injektionen ablehnte, dies aufgrund von ausgeklügelten Verschwörungstheorien tat, habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die mir aus erster Hand sagten, dass ihr Zögern oder ihre völlige Ablehnung auf der einfachen Tatsache beruhte, dass die ganze Sache zu verdammt schnell gemacht wurde.

2. Körpersouveränität – Die Souveränität über den eigenen Körper ist das grundlegendste aller Grundrechte. Sie ist das Recht, aus dem alle anderen Rechte hervorgehen. Wenn die Souveränität Ihres Körpers beeinträchtigt ist, sind Sie ein beeinträchtigtes Individuum und kein freier Mensch. Sie mögen nach Freiheit streben, aber Sie sind nicht frei.

Die Vorgabe von Covid-„Impfstoffen“ (Produkte, die fälschlicherweise als solche vermarktet werden) war ein Verstoß gegen die Verfassung†, den Nürnberger Kodex†† und vor allem gegen das Naturrecht. Niemand sollte gegen seinen Willen gezwungen werden, etwas zu essen, etwas zu sehen, an etwas teilzunehmen – und schon gar nicht an einem invasiven medizinischen Verfahren. Es ist unglaublich traurig, dass dies in den Vereinigten Staaten oder überhaupt in einer modernen Gesellschaft überhaupt diskutiert oder erörtert werden muss.

1. Nein heißt Nein – Das habe ich in früheren Artikeln sehr wohl betont. Ich werde hier die literarische Technik anwenden, die als ausreichende Redundanz bekannt ist, und wiederholen, dass Nein das wichtigste Wort im Wörterbuch ist. Nein ist unantastbar.

Wir bringen unseren Kindern zu Recht bei, dass sie immer das Recht haben, Nein zu sagen. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt – Nein. Wenn du dich nicht sicher fühlst – Nein. Wenn man von dir verlangt, deine Würde aufs Spiel zu setzen – Nein. Das Wort Nein allein ist ein vollständiger Satz. Dieser Grundsatz, dass man immer das Recht hat, Nein zu sagen, hat kein Verfallsdatum. Es gilt nicht nur für Kinder. Sie ist grundlegend für die Menschenwürde.

Es ist eine Abscheulichkeit, dass das Recht, Nein zu sagen, in der gesamten Gesellschaft verletzt wurde. Was für ein schreckliches Beispiel für unsere Kinder, und wenn wir die Dinge jetzt nicht ändern – was für ein schreckliches Erbe für sie auch.