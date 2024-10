Europa kann nicht gegen einen russischen Angriff verteidigt werden: Bericht

Von Stephen Bryen,

Studie des IfW Kiel zeigt, wie schlecht Deutschland und andere europäische Nationen für einen Krieg gerüstet sind

Das deutsche Kieler Institut für Weltwirtschaft hat einen beunruhigenden, aber zutreffenden Bericht über die deutsche und europäische Verteidigung veröffentlicht. Der Bericht deutet darauf hin, dass das Gesamtbild für Deutschland, Europa und die Vereinigten Staaten düster ist.

Das Fazit lautet, dass die Allianz (einschließlich der Vereinigten Staaten) trotz aller Kriegsgerede der NATO nicht auf einen Konflikt mit Russland vorbereitet ist. Der Bericht deutet auch darauf hin, dass die Preise für Verteidigungsgüter die Rüstungsunternehmen reich machen, aber nicht der allgemeinen Sicherheit dienen.

Das 1914 gegründete Kieler Institut gilt als Deutschlands einflussreichste Denkfabrik. Im September veröffentlichte das Institut eine Studie mit dem Titel „Fit für den Krieg in Jahrzehnten: Europas und Deutschlands langsame Wiederaufrüstung gegenüber Russland“.

Die Studie ist sehr wichtig: Sie zeigt auf, wie unvorbereitet Deutschland und andere europäische Länder sind, sollte Russland sie angreifen. Sie erzählt auch eine traurige Geschichte darüber, wie überteuert und unzureichend die europäische, insbesondere die deutsche, Rüstungsindustrie geworden ist.

Ein gutes Beispiel ist das deutsche Luftangriffsfahrzeug Caracal. Caracal ist der Name einer Wildkatzenart, die in Afrika, Pakistan, dem Nahen Osten und Teilen Indiens vorkommt. Das deutsche Fahrzeug, ein ungepanzerter, aufgemotzter Jeep auf Basis eines Fahrgestells der Mercedes G-Klasse, wurde von Rheinmetall, der Mercedes-Benz AG und der ACS Armored Car Systems GmbH zusammengebaut.

Ein deutsches Caracal-Luftlande-Fahrzeug

Der Caracal hat an den offenen Seiten keine Panzerung. Über 3.000 dieser Fahrzeuge wurden der Ukraine zu einem Preis von 1,9 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, was einem Preis von 620.000 Euro pro Stück entspricht.

Man könnte ein Panzerabwehrgewehr oder Maschinengewehr für weniger als 35.000 US-Dollar pro Stück an einem handelsüblichen Jeep mit Allradantrieb anbringen. Und da die Ukraine nicht über Luftbrückenfähigkeiten verfügt, ist ein Luftangriffsfahrzeug, das auf dem Schlachtfeld abgesetzt wird, ein Rohrkrepierer. (Der Euro wird derzeit zum US-Dollar mit 1,08 gehandelt.)

Ein ebenso erschreckendes Beispiel ist die 30-mm-Munition für den deutschen Schützenpanzer Puma. Der Puma kostet unglaubliche 5,3 Millionen US-Dollar pro Stück, während seine 30-mm-Munition etwa 1.000 Euro pro Schuss kostet!

Der Puma kann bis zu 600 Schuss pro Minute abfeuern. Im Vergleich dazu kostet eine 30-mm-Hochexplosiv-Mehrzweckpatrone der USA (spezieller als eine gewöhnliche Kugel) 100 US-Dollar. Die deutsche 30-mm-Munition ist also zehnmal teurer als die der USA.

Auch die Bundeswehr kauft taktische Militärkopfhörer für ihre Soldaten. Im Handel sind taktische Kopfhörer für 299 $ erhältlich. Wenn Funktionen wie die Geräuschunterdrückung hinzukommen, kann der Preis auf bis zu 400 $ steigen, aber nicht mehr. Deutsche Kopfhörer kosten jedoch sage und schreibe 2.700 Euro pro Stück.

Das Fazit ist, dass Menschen und Unternehmen viel Geld verdienen, indem sie europäische Armeen beliefern oder Waren in die Ukraine schicken. Manche mögen sagen, dass es sich um reine Korruption handelt, da Regierungen an diesen Geschäften beteiligt sind. Beachten Sie, dass das Kieler Institut nur so weit geht zu sagen, dass diese Einkäufe überteuert sind, mehr nicht.

Ein deutscher Puma-Panzer

Der Kiel-Bericht sagt viel über die Rüstungsproduktion in Russland aus (und das ist eine ganze Menge), nämlich dass den Russen so schnell nicht die Waffen ausgehen werden und dass Nordkorea nun seine Vorräte in Form von Artilleriegeschossen und Raketen aufstockt.

Nordkorea hat anscheinend weit mehr Waffen produziert, als es selbst nutzen kann, und bisher hat es diese nicht exportiert. Der russische Deal mit Nordkorea stützt natürlich die Diktatur von Kim Jong Un, indem er Bargeld oder den Gegenwert davon bereitstellt und Arbeitsplätze sichert.

All dies zeigt zum Teil, dass Deutschlands Investitionen in die Verteidigung durch übermäßig teure Hardware korrumpiert werden (ich denke, das ist das richtige Wort).

Selbst wenn Deutschland das NATO-Ziel von 2,1 % des BIP für Verteidigungsausgaben tatsächlich erreicht, ist das, was die Bundeswehr am Ende bekommt, extrem überteuert, ganz zu schweigen davon, dass ein Großteil davon in der Ukraine landet und nur langsam, wenn überhaupt, an der Heimatfront ersetzt wird.

Selbst bei angemessenen Ausgaben ist es unverständlich, wofür das Geld ausgegeben wird. So fließt beispielsweise nur sehr wenig in die Luftverteidigung, die für die zukünftigen Verteidigungsbedürfnisse Deutschlands von entscheidender Bedeutung ist.

Insgesamt haben die von der NATO bereitgestellten Luftverteidigungssysteme in der Ukraine mittelmäßige bis katastrophale Arbeit geleistet, ein Vorbote einer tödlichen Zukunft in Europa, wenn das Problem nicht behoben wird. Eine interessante Fußnote (Seite 25) im Bericht, die in ultrakleiner Schrift gehalten ist, befasst sich mit der Fähigkeit der Ukraine, russische Raketen und Drohnen abzuschießen:

Abfangquoten für häufig eingesetzte russische Raketen im Jahr 2024: 50 % für die älteren Kalibr-Unterschall-Marschflugkörper, 22 % für moderne Unterschall-Marschflugkörper (z. B. Kh-69), 4 % für moderne ballistische Raketen (z. B. Iskander-M), 0,6 % für S-300/400-Überschall-Langstrecken-SAM und 0,55 % für die Kh-22-Überschall-Anti-Schiffs-Rakete. Daten zu Abfangquoten von Hyperschallraketen sind rar: Die Ukraine gibt eine Abfangquote von 25 % für die Hyperschallraketen Kinzhal und Zircon an, aber ukrainische Quellen weisen auch darauf hin, dass solche Abfangmanöver einen Salvenbeschuss aller 32 Abschussvorrichtungen in einer Patriot-Batterie nach US-amerikanischem Vorbild erfordern, um überhaupt eine einzige Hyperschallrakete abschießen zu können. Zum Vergleich: Deutsche Patriot-Batterien verfügen über 16 Abschussvorrichtungen, und Deutschland verfügt insgesamt über 72 Abschussvorrichtungen.

Beachten Sie, dass Abfangraketen für Patriot extrem knapp sind. Die Herstellung dieser Raketen dauert lange und die Vorbereitung ihrer Herstellung hat sich als schwierig erwiesen. Auch der Mangel an kritischen Komponenten bringt die Produktionslinien durcheinander.

Der US-amerikanische Rüstungskonzern Lockheed Martin ist zwar der Hauptproduzent, aber Boeing liefert wichtige Teile für den Suchkopf, mit dem die Rakete ihr Ziel trifft (wenn sie funktioniert). Boeing wird dieses Problem frühestens 2027 lösen können. In der Zwischenzeit sieht sich Boeing mit einem massiven Streik und einer internen Krise konfrontiert, für die noch keine Lösung in Sicht ist.

Aber es gibt große Fragen zur Luftverteidigung. Die USA haben das Patriot-System und andere Systeme an die Ukraine verkauft. Die Russen geben sich große Mühe, sie zu zerstören, aber selbst wenn sie funktionieren, ist ihre Abfangrate unterdurchschnittlich. Europa hat IRIS-T, NSAMS und andere Systeme geliefert, die, soweit festgestellt werden kann, in etwa dem Patriot-System entsprechen.

Insgesamt sind die israelischen Systeme besser, aber sie werden in der Ukraine nicht eingesetzt. Das AEGIS-System (in Form von AEGIS Ashore), das als das beste US-System für die Luftverteidigung gilt, ist nicht in der Ukraine im Einsatz. Die Systeme werden in Polen und Rumänien eingesetzt.

Europa verfügt nur über sehr wenige Luftverteidigungssysteme, die im eigenen Land stationiert sind (Großbritannien hat im Grunde keine). In den USA sieht es nicht viel besser aus. Einige Systeme, insbesondere der in Alaska stationierte bodengestützte Mittelstreckenabfangjäger, sind eine gemischte Angelegenheit.

Das Pentagon ist nun auf der Suche nach neuen Abfangraketen, die besser funktionieren als die, die es bereits hat. Trotz mehrerer Tests, die optimiert wurden, um den Erfolg zu gewährleisten, funktionieren die etwa 40 Raketen im Bestand nur etwa die Hälfte der Zeit.

Die Zukunft ist auch besorgniserregend, da Hyperschallwaffen auf dem Schlachtfeld Einzug halten, wie in der Ukraine in Form der russischen Kinzhal und Zircon zu sehen war. Systeme wie Patriot oder Iris-T oder eines der anderen NATO-Luftverteidigungssysteme haben kaum eine Chance gegen Hyperschall-Angriffsraketen.

Die Kh-47M2 Kinzhal-Rakete bei der Moskauer Siegesparade 2018

Auch bei den Drohnen, die von den Ukrainern und Russen zu Tausenden abgefeuert werden, ist das Bild nicht schön. Sie sind schwer zu zerstören und Systeme wie die russische Lancet-Drohne können moderne Kampfpanzer und Schützenpanzer zerstören.

Bisher hat niemand, auch Israel nicht, eine effiziente Möglichkeit gefunden, Drohnenschwärme oder auch nur einige weniger Angriffe, die durchkommen, zu zerstören.

Vor allem aber wirft der Kiel-Bericht ein neues und wichtiges Licht auf die Sicherheitslage Europas und damit auch auf die USA, die sich vertraglich verpflichtet haben, Europa zu verteidigen.

Anstatt die NATO ständig zu erweitern und in Europa und Russland Ängste zu schüren, ist es an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten und zu prüfen, ob eine glaubwürdige Verteidigung Europas möglich ist. Nach dem Kiel-Bericht zu urteilen, lautet die Antwort derzeit: Nein.