Der große Neustart ist eine vor der Pandemie aufgestellte Agenda! Faktenprüfer in Zusammenarbeit mit dem WEF

Twitter und WEF-Partner Reuters behaupten, der große Reset sei ein Konjunkturprogramm für die Zeit nach COVID, aber die Agenda ist der Pandemie um viele Jahre voraus: Perspektive

Der große Reset ist eine Agenda vor der Pandemie, aber wenn Twitter und der WEF-Partner Reuters die Fakten überprüfen, wird daraus ein Plan für die wirtschaftliche Erholung nach COVID, obwohl die nicht gewählten Globalisten schon viele Jahre vor der Pandemie einen Reset der Weltwirtschaft gefordert haben.

Unter Berufung auf Reuters und die BBC als Quellen behauptet Twitter diese Woche, dass „The ‚Great Reset‘ der Vorschlag des Weltwirtschaftsforums für eine wirtschaftliche Erholung nach dem Ausbruch von COVID ist“.

Die nicht gewählte globalistische große Reset-Agenda zur Umgestaltung der Gesellschaft und der Weltwirtschaft wurde jedoch schon lange vor dem COVID geplant.

Im Folgenden finden Sie ein Video des WEF-Gründers Klaus Schwab, der vor fast acht Jahren im Rahmen der Agenda von Davos 2014 dazu aufrief, den Reset-Knopf für die Weltwirtschaft zu drücken.

Als ich mich im November 2020 daran machte, „A timeline of the great reset“ zu schreiben, hörte ich viel darüber, dass der große Reset eine Reaktion auf COVID sei, und ich wollte mehr darüber erfahren.

Meine Nachforschungen führten mich dazu, das zu widerlegen, was Reuters, Twitter und die BBC jetzt, über ein Jahr später, behaupten – dass die große Reset-Agenda ein Post-COVID-Wiederherstellungsplan ist.

Im Timeline-Artikel wies ich darauf hin, dass WEF-Gründer Klaus Schwab im Juni 2020 nicht zum ersten Mal einen „großen Reset“ für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft forderte: „Jetzt ist es Zeit für einen großen Reset.

Zwischen 2014 und 2017 rief das WEF jedes Jahr dazu auf, die globale Ordnung neu zu gestalten, neu zu starten, neu zu starten und neu zu starten.

Im Mai 2018 simulierte der WEF gemeinsam mit Johns Hopkins eine fiktive Pandemie mit dem Namen „Clade X“, um zu sehen, wie gut die Welt auf eine solche Krise vorbereitet ist.

Etwas mehr als ein Jahr später tat sich der WEF erneut mit Johns Hopkins und der Bill and Melinda Gates Foundation zusammen, um im Oktober 2019 eine weitere Pandemieübung mit der Bezeichnung „Event 201“ zu veranstalten, bei der speziell ein Ausbruch des Coronavirus simuliert wurde, nur wenige Monate bevor COVID-19 die Weltbühne betrat.

Erst nach dem COVID-19 beschlossen die nicht gewählten Globalisten, dass die Welt chaotisch genug sei, um offiziell den großen Reset einzuleiten – eine Agenda, die sie schon seit vielen Jahren geplant hatten.

Das hielt die „Faktenprüfer“ von Reuters jedoch nicht davon ab, zu behaupten, dass der große Reset nichts anderes als ein Wirtschaftsaufbauplan nach COVID war.

Erwähnen die sogenannten „Faktenchecker“ von Reuters in ihren „Great Reset“-Widerlegungen jemals, dass Reuters und das Weltwirtschaftsforum Partner für die exklusive Verbreitung von Inhalten sind?

Reuters has an exclusive partnership with the World Economic Forum.*



Once again, marking their own homework.



Be wary of 'fact-checkers'. Do your own research.



WEF is all about 'build back better'… better for whom? Us, or the global elite? 🤔



*Source: https://t.co/8yLfLYdV0O https://t.co/XUq4RV1OXa