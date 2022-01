Der Irrsinn des Westens beschleunigt sich

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die New York Times berichtet, dass Biden einer russischen Aggression gegen die Ukraine zuvorkommen will, indem er zwischen 1.000 und 5.000 US-Soldaten an der russischen Grenze stationiert und bereit ist, die Zahl der Soldaten um das Zehnfache auf 10.000 bis 50.000 Soldaten zu erhöhen. Eine russische Armee würde diese geringe Zahl innerhalb von 5 Minuten als Snack verspeisen. Der Zweck des Einsatzes ist eindeutig nicht militärischer Natur. Der Zweck ist, die „russische Bedrohung“ in den Köpfen der Menschen im Vorfeld eines Ereignisses unter falscher Flagge zu verstärken, das dem Kreml angelastet wird.

Wenn Biden Russland abschrecken will, muss er Russland nur die Sicherheitsgarantie geben, die es angeblich braucht. Warum will Biden, dass Russland unsicher ist?

Die Ursache des Problems ist offensichtlich. Im Jahr 2014 stürzten die USA eine russlandfreundliche und demokratisch gewählte ukrainische Regierung und setzten ein neonazistisches Regime ein, das einen Krieg gegen die russische Bevölkerung in der ostukrainischen Region Donbass begann, die früher zu Russland gehörte und während der Sowjetära in die ukrainische Provinz der Sowjetunion überführt worden war.

Um die Situation zu stabilisieren, hat Russland das Minsker Abkommen ausgearbeitet, aber weder die Ukraine noch die westlichen Unterzeichner haben sich an die Vereinbarung gehalten.

Russland will keine kaputte und unruhige Ukraine. Russland will lediglich, dass die Ukraine nicht zu einem Standort für US-Raketenbasen wird.

Das ist eine einfache Forderung, die im Interesse des Friedens leicht zu akzeptieren ist.

Aber Frieden ist unrentabel und das Letzte, was der militärische und sicherheitspolitische Komplex der USA will. Deshalb reagiert Washington auf die Sicherheitsgespräche zwischen Russland, den USA und der NATO mit der Stationierung von Truppen an den Grenzen Russlands. Die dummen Briten schüren die „russische Aggression“ durch den Abzug des Botschaftspersonals aus Kiew. Die USA/NATO sprechen schon seit langem von der „wachsenden russischen Bedrohung“. Was passiert mit der Glaubwürdigkeit, die bereits beschädigt ist, wenn es keine russische Invasion gibt? Es scheint, dass Washington und seine NATO-Marionetten sich so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie einfach eine russische Invasion provozieren müssen.

Die Russen warten vergeblich auf eine schriftliche Antwort Washingtons auf ihren Vorschlag für gegenseitige Sicherheit. Washington hat mit weiteren Anschuldigungen, weiteren Provokationen geantwortet.

Hat der Kreml Schwierigkeiten zu verstehen: (1) dass Trump aus dem Amt entfernt wurde, weil er sagte, er wolle die Beziehungen zu Russland normalisieren, (2) dass Russland der notwendige Feind für die Macht und den Profit des US-Militär-/Sicherheitskomplexes ist, und (3) dass Russland als Hindernis für die US-Hegemonie betrachtet wird? Wie kann es sein, dass der Kreml trotz aller gegenteiligen Beweise der Illusion anhängt, Washington sei daran interessiert, dass sich die Russen sicher fühlen?

Während der Kreml Zeit vergeudet, strömen Waffen in die Ukraine und die westlichen Medien bereiten ihr Volk auf eine „russische Aggression“ vor. Russische Proteste gegen ihr unterstellte Absichten sind sinnlos. Die westlichen Medien kennen das gewünschte Narrativ und sind nicht an Fakten interessiert.

Die eigentliche Frage ist, ob Russland akzeptieren kann, dass es einen Feind hat.