7 Gründe, warum verpflichtenden COVID-Impfungen verboten werden sollten – Dr. Meryl Nass‘ Aussage gegen die Impfverpflichtung

Am 11. Januar 2022 veranstaltete der Ausschuss für Gesundheit und Humandienstleistungen der Legislative von Maine eine öffentliche Anhörung zum Gesetz LD867 „An Act to Prohibit Mandatory COVID-19 Vaccinations for 5 Years to Allow for Safety Testing and Investigations Into Reproductive Harm“.

Dr. Meryl Nass, Internistin mit besonderem Interesse an impfinduzierten Krankheiten und Fachwissen über Anthrax und Bioterrorismus, sprach sich für den Gesetzentwurf aus

Alle derzeit in den USA verfügbaren COVID-Impfungen sind experimentell. Keine ist lizenziert. Comirnaty, das die volle Zulassung erhalten hat, ist in den USA nicht erhältlich und wird auch nicht zur Verfügung gestellt, solange noch Dosen des für Notfälle zugelassenen Pfizer-Impfstoffs BNT162b2 verfügbar sind.

Da es sich bei den COVID-Impfungen um experimentelle Medikamente handelt, schreibt das US-Recht vor, dass potenzielle Empfänger das Recht haben, sie abzulehnen. Auch experimentelle Medikamente können nicht verordnet werden, und die potenziellen Empfänger müssen eine schriftliche Einwilligung nach Aufklärung geben. Eine informierte Zustimmung kann nicht erteilt werden, wenn Berichte über Nebenwirkungen zensiert und nicht veröffentlicht werden.

Einige grundlegende Sicherheitsstudien beginnen gerade erst und werden nicht vor 2027 abgeschlossen sein.

Am 11. Januar 2022 veranstaltete der Ausschuss für Gesundheit und Humandienstleistungen der Legislative von Maine eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf LD8671 „Ein Gesetz zum Verbot obligatorischer COVID-19-Impfungen für fünf Jahre, um Sicherheitstests und Untersuchungen zur Schädigung der Fortpflanzung zu ermöglichen“.

Die American Cancer Society (ACS) spricht sich vehement gegen diese vernünftige Gesetzesvorlage aus. In einer verdrehten, unverständlichen Logik behauptet die ACS, dass ein Verbot der obligatorischen COVID-Impfungen „die Gesundheit von Krebspatienten einem größeren Risiko aussetzen würde“. Wie, so könnte man fragen, könnte das passieren, wenn man bedenkt, dass die Geimpften genauso wahrscheinlich das Virus bekommen und verbreiten?

Die Impfung schützt in keiner Weise die Menschen in der Umgebung. Was könnte es also sein? Man kann sich nur fragen, ob der Widerstand der ACS etwas mit ihrer langjährigen Partnerschaft, mit dem Impfstoffhersteller Pfizer zu tun hat, der der ACS allein im Jahr 2020 zu 3,7 Millionen Dollar an Zuschüssen verhalf – der aber zufällig auch eine der COVID-mRNA-Injektionen herstellt?

Wenn Impfstoffmandate aufrechterhalten werden, hat der ACS-Partner Pfizer viel zu gewinnen. Aber wenn die Mandate verboten werden, könnten sie viel verlieren. Zu den Befürwortern des Gesetzentwurfs gehörte Dr. Meryl Nass, eine Internistin mit besonderem Interesse an impfstoffinduzierten Krankheiten und Fachwissen über Milzbrand und Bioterrorismus.

In ihrer Stellungnahme legte Nass mehrere Hauptgründe dar, warum wir COVID-Impfungen verhindern müssen, solange keine ausreichenden Sicherheitsdaten vorliegen. Nass‘ Aussage ist in ihrem Blog anthraxvaccine.blogspot.com zu finden. Hier werde ich eine Zusammenfassung ihrer wichtigsten Punkte geben.

Die COVID-Impfungen sind experimentell

Ja, die COVID-Impfungen sind noch experimentell. Nein, es gibt keine von der Food and Drug Administration genehmigten COVID-Impfungen, die in den Vereinigten Staaten verfügbar oder in Gebrauch sind, und experimentelle Medikamente können nicht behaupten, sicher und wirksam zu sein. Der FDA Code of Federal Regulations Title, Subchapter D Part 312:[3] definiert ein medizinisches Experiment als „jede Verwendung eines Medikaments mit Ausnahme der Verwendung eines vermarkteten Medikaments im Rahmen der medizinischen Praxis“, und Impfstoffe sind laut FDA eine Untergruppe von Medikamenten.

Während die FDA Comirnaty lizenziert hat … werden nur für Notfälle zugelassene (experimentelle) Impfstoffe verwendet, stellt Nass fest.

Außerdem ist der Begriff „sicher und wirksam“ ein FDA-Begriff, der nur auf zugelassene Medikamente und Impfstoffe angewendet werden kann. Da keine der verabreichten COVID-Impfungen tatsächlich zugelassen ist, sind sie per Definition experimentell oder in der Erprobung. Zudem sind die Studien für keinen der Impfstoffhersteller abgeschlossen. Sie sind noch im Gange.

Unabhängig davon, welche Behauptungen über diese Impfstoffe aufgestellt wurden, sind sie nicht ’sicher und wirksam'“, sagt Nass. „Medikamente und Impfstoffe sind ENTWEDER zugelassene Produkte oder Versuchsprodukte. Im US-Recht gibt es keine Grauzone dazwischen. Unabhängig davon, ob explizit Forschung betrieben wird oder nicht, fällt die Verwendung von Versuchsprodukten (einschließlich solcher, die im Rahmen einer Notfallgenehmigung ausgestellt wurden) unter den Nürnberger Kodex und unter das US-Gesetz zur Regulierung experimenteller Arzneimittel. Wie der ehemalige FDA-Kommissar Stephen Hahn selbst feststellte, gelten EUA-Produkte immer noch als Versuchsprodukte.

Gesetzlich vorgeschriebene informierte Zustimmung und Ablehnungsmöglichkeit

Die COVID-Impfungen der EUA sind also per Definition experimentell, und wenn einer Person ein experimentelles Produkt angeboten wird, verlangt das US-Gesetz, dass sie eine schriftliche Einwilligung nach Aufklärung erteilt.

Zwar wurde die Verpflichtung zur Einwilligung nach Aufklärung im Rahmen des PREP-Gesetzes, mit dem die EUAs eingeführt wurden, gelockert, aber das Gesetz schreibt immer noch vor, dass die Teilnehmer „über die wesentlichen bekannten und potenziellen Vorteile und Risiken“ sowie „über das Ausmaß, in dem diese Vorteile und Risiken unbekannt sind“ informiert werden müssen. Außerdem müssen sie die Möglichkeit haben, die Behandlung zu akzeptieren oder abzulehnen.

Bis heute wurden die Teilnehmer an diesem globalen Experiment NICHT über die möglichen Risiken aufgeklärt. Sie erhalten kein angemessenes Aufklärungsformular, bevor ihnen die Spritze verabreicht wird, und Big Tech hat in Absprache mit der Regierung jegliche Diskussion und Offenlegung von unerwünschten Wirkungen zensiert.

Sogar diejenigen, die über ihre persönlichen Erfahrungen berichten, werden zensiert und/oder verunglimpft. Einen Vorgeschmack auf das, was die durch die COVID-Spritzen Geschädigten ertragen mussten, gibt Del Bigtrees Interview mit drei solchen Opfern.

Wie die Haftung umgangen wird

Nass erklärt dann, warum dieses Produkt in den USA nicht verwendet wird, obwohl die FDA die COVID-Spritze von Pfizer-BioNTech namens Comirnaty zugelassen hat.

Kurz gesagt, es geht um die Haftung. Die beiden Produkte sind nicht austauschbar (wie von einem Bundesgericht bestätigt), weil sie in Bezug auf die Haftung nach US-Recht nicht identisch sind. (Die Haftungsfrage ist von Land zu Land unterschiedlich, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass Comirnaty in Europa erhältlich ist, nicht aber in den USA.)

Tatsächlich wies ein Bundesbezirksrichter im November 2021 die Behauptung des US-Verteidigungsministeriums zurück, dass die EUA-Spritze von Pfizer, BNT162b2, mit dem lizenzierten Comirnaty austauschbar sei. Warum sollte Pfizer die allgemeine Immunität aufgeben, indem es die verbleibenden EUA-Chargen zurückzieht und sie durch ein Produkt ersetzt, für das es von geschädigten Personen verklagt werden kann?

Für das EUA-Produkt von Pfizer-BioNTech, BNT162b2, ist die finanzielle Haftung für Verletzungen und Todesfälle sehr begrenzt, da es unter die EUA fällt. Dieser Haftungsschutz erstreckt sich auf den Hersteller, die Vertreiber, die Verwalter, die Programmplaner und so ziemlich jeden, der an der Herstellung, dem Vertrieb und der Verabreichung dieses Produkts beteiligt ist.

Comirnaty hingegen genießt als vollständig zugelassenes Produkt nicht diesen umfassenden Haftungsschutz. Es unterliegt den üblichen Haftungsansprüchen. Seltsamerweise verlängerte die FDA die EUA für BNT162b2 am selben Tag, an dem sie Comirnaty die volle Lizenz erteilte, und Pfizer hat keine Pläne, Comirnaty in den Vereinigten Staaten verfügbar zu machen, solange BNT162b2-Dosen noch erhältlich sind.

Warum hat die FDA die EUA für BNT162b2 nicht zurückgezogen, nachdem sie Comirnaty zugelassen hatte? Es handelt sich doch angeblich um identische Produkte, warum also die beiden stark voneinander abweichenden und widersprüchlichen Zulassungslinien?

Die FDA scheint der Forderung des Weißen Hauses nachgekommen zu sein, den Impfstoff zuzulassen, damit er für große Teile der US-Bevölkerung vorgeschrieben werden kann. Im Rahmen einer EUA, in der festgelegt ist, dass potenzielle Empfänger das Recht haben, den Impfstoff abzulehnen, können keine Auflagen gemacht werden. ~ Dr. Meryl Nass

Laut Gesetz kann eine EUA nur erteilt werden, wenn keine anderen Medikamente zur Verfügung stehen. Sobald also eine COVID-Spritze zugelassen wurde, hätten eigentlich alle EUA-„Impfstoffe“ zurückgezogen werden müssen. Wie die Organisation Children’s Health Defense in ihrer Klage gegen die FDA und die amtierende Kommissarin Janet Woodcock erklärt:

Das Gesetz ist klar und deutlich. Es kann keine biologische Zulassung für ein medizinisches Produkt zur Diagnose, Vorbeugung oder Behandlung von COVID-19 erteilt werden, wenn für dasselbe medizinische Produkt, das demselben Zweck dient, auch noch eine Notfallzulassung besteht.

Ich habe dieses Thema kürzlich mit Alix Mayer von Children’s Health Defense diskutiert. Wenn Sie an weiteren Einzelheiten interessiert sind, sehen Sie sich bitte das folgende Video an.

Unethische Lockvogeltaktik

Eine logische Strategie, die dieses beispiellose Szenario erklären kann, besteht darin, dass das EUA-Produkt haftungsfrei ist und Comirnaty nicht, und dass Pfizer angesichts der enormen Zahl der gemeldeten Verletzungen lieber nicht die finanzielle Haftung für diese Spritze übernehmen wollte.

Gleichzeitig wollte die Regierung aber auch, dass sich jeder impfen lässt. Sie wollten die Möglichkeit haben, die Impfung für Arbeit und Schule vorzuschreiben. Doch ohne eine zugelassene COVID-Impfung wäre jede Vorschrift zweifellos illegal, da jeder das Recht hat, ein EUA-Produkt abzulehnen. Eine ziemliche Zwickmühle. Es sieht also so aus, als sei dies die unregelmäßige Umgehung, die sie sich ausgedacht haben. Wie von Nass angemerkt:

Die FDA scheint der Forderung des Weißen Hauses nachgekommen zu sein, den Impfstoff zuzulassen, damit er für große Teile der US-Bevölkerung vorgeschrieben werden kann. Im Rahmen einer EUA, in der festgelegt ist, dass potenzielle Empfänger das Recht haben, den Impfstoff abzulehnen, können keine Auflagen gemacht werden. Es wurde also eine Genehmigung erteilt, die es der Regierung ermöglichte, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass der Impfstoff vollständig genehmigt und zugelassen sei. Tatsächlich aber hatte die Öffentlichkeit keinen Zugang zu dem zugelassenen Impfstoff. Warum wurde dieses verworrene Zulassungsverfahren durchgeführt? Während der EUA hat Pfizer einen fast kugelsicheren Haftungsschutz.

Warum die COVID-Impfung Kindern aufgedrängt wird

Robert F. Kennedy Jr. hat eine weitere Theorie aufgestellt, warum die FDA die Standardverfahren umgangen hat. Er glaubt, dass dies Teil eines größeren Plans ist, der die Erweiterung der EUA für die Anwendung bei Kindern vorsieht, bevor Comirnaty freigegeben wird.

Sobald BNT162b2 bei Kindern eingesetzt wird, können sie darauf drängen, dass Comirnaty in den Impfplan für Kinder aufgenommen wird. Derzeit ist Comirnaty gemäß der am 23. August 2021 erteilten Genehmigung für den Antrag auf Zulassung von Biologika nur für die Anwendung bei Personen ab 16 Jahren zugelassen.

Sobald Comirnaty in den Impfplan für Kinder aufgenommen wird, würde es einen soliden Schutz vor finanzieller Haftung für Verletzungen bieten – auch für solche, die bei Erwachsenen auftreten, die die Impfung erhalten.

Grundlegende Sicherheitsstudien stehen erst am Anfang

Nass weist auch darauf hin, dass die Studien zur COVID-Impfung noch lange nicht abgeschlossen sind – einige haben sogar noch gar nicht begonnen – und solange sie nicht abgeschlossen sind, kann niemand behaupten, dass diese Impfungen als sicher gelten. Nass schreibt:

Die FDA wies Pfizer-BioNTech an, dass die vom Kongress vorgeschriebenen Datenbanken der FDA nicht ausreichen, um die Gefahr einer Myokarditis (und anderer potenzieller Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs) zu beurteilen, und dass Pfizer-BioNTech daher in den nächsten sechs Jahren Studien zur Bewertung dieser Risiken durchführen muss … Diese Studien sollten mit BEIDEN Produkten durchgeführt werden: mit dem zugelassenen Impfstoff von Comirnaty und dem EUA-Impfstoff von Pfizer-BioNTech. Zu beachten ist, dass sie die Anforderung einer Sicherheitsstudie in der Schwangerschaft beinhalten, die nicht vor dem 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein wird …

Das Eingeständnis der FDA, dass sie diese Sicherheitsrisiken nicht einschätzen kann und dass es bis zu sechs Jahre dauern wird, sie zu untersuchen, liefert uns de facto zusätzliche Beweise dafür, dass die Impfstoffe von Pfizer nicht als sicher bezeichnet werden können, da viele der grundlegenden Sicherheitsstudien erst jetzt begonnen haben.

Die WHO empfiehlt die COVID-Impfung nicht für Kinder

Abschließend weist Nass darauf hin, dass die Weltgesundheitsorganisation die COVID-Impfung für gesunde Kinder nicht empfiehlt, da bei ihnen die SARS-CoV-2-Infektion im Vergleich zu Erwachsenen sehr mild verläuft.

Um allgemeine Empfehlungen zur Impfung von Kindern gegen COVID-19 aussprechen zu können, sind weitere Erkenntnisse über die Anwendung der verschiedenen COVID-19-Impfstoffe bei Kindern erforderlich … Impfstoffstudien für Kinder werden derzeit durchgeführt, und die WHO wird ihre Empfehlungen aktualisieren, wenn die Erkenntnisse oder die epidemiologische Situation eine Änderung der Politik rechtfertigen, erklärt die WHO auf ihrer Website.

„Wenn die Weltgesundheitsorganisation der Ansicht ist, dass es keine ausreichenden Beweise für eine allgemeine Impfung normaler Kinder gibt, warum sollten dieser Ausschuss und die Legislative von Maine dann anders denken“? Fragt Nass.

Zusammenfassung der Hauptargumente

Abschließend fasst Nass ihre Argumente in der folgenden Liste zusammen:

Alle in den USA erhältlichen COVID-Impfstoffe sind experimentelle Produkte.

Potenziellen Empfängern muss per Gesetz das Recht eingeräumt werden, die Impfung abzulehnen.

Verordnungen heben das Verweigerungsrecht auf

Grundlegende Fragen zur Sicherheit dieser Impfungen sind nach wie vor ungelöst, und einige davon werden erst 2027 beantwortet werden

Die WHO empfiehlt keine allgemeine COVID-Impfung für Kinder

Eltern sollten die Möglichkeit haben, individuell über die Risiken und Vorteile einer COVID-Impfung für ihre Kinder zu entscheiden.

Es ist unmöglich, eine fundierte Entscheidung über die COVID-Impfung zu treffen, solange die Öffentlichkeit keinen Zugang zu allen Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten hat, die derzeit nicht verfügbar sind.

Ärztekammer von Maine setzt Nass‘ ärztliche Zulassung aus

Am selben Tag, an dem Nass diese Daten der Legislative von Maine zur Verfügung stellte, am 11. Januar 2022, beschloss die medizinische Zulassungsbehörde des Bundesstaates, Nass‘ medizinische Lizenz für 30 Tage auszusetzen, bis weitere Untersuchungen durchgeführt werden, mit der Begründung, dass sie „COVID-Fehlinformationen verbreitet“, wozu auch ein Twitter-Posting gehörte, das auf einen meiner Artikel verwies. Wie von The Hill berichtet:

Die Behörde teilte mit, dass sie zwei Beschwerden über Nass erhalten habe, die Internistin in Ellsworth, Maine, und aktives Mitglied der Anti-Impfgruppe Children’s Health Defense ist … In den Beschwerden wurde behauptet, Nass habe Fehlinformationen über COVID-19 verbreitet. Nass hat sich Berichten zufolge kritisch über die Wirksamkeit von Impfstoffen geäußert und den Einsatz von Ivermectin und Hydroxychloroquin zur Behandlung von COVID-19 unterstützt, obwohl es keine ausreichenden Beweise dafür gibt, dass sie bei der Bekämpfung des Virus wirksam sind. Das Gremium will außerdem eine psychologische Bewertung von Nass durchführen …

Es ist schwer zu glauben, dass es sich bei dieser Maßnahme um etwas anderes als eine Mobbing-Taktik handelt, mit der sie zum Schweigen gebracht werden soll, denn sie kennt sich aus und hat keine Angst, die ungeschminkte Wahrheit zu sagen. In seiner Verfügung behauptet das State of Maine Board of Licensure in Medicine, dass:

.. die fortgesetzte Fähigkeit von Dr. Nass, als Ärztin im Bundesstaat Maine zu praktizieren, eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit und körperliche Sicherheit der Öffentlichkeit darstellt, die ihre medizinischen Dienste in Anspruch nehmen könnte, und dass es notwendig ist, ihre Fähigkeit, als Ärztin zu praktizieren, sofort auszusetzen, um auf dieses Risiko angemessen zu reagieren.

In einem Beitrag auf Substack vom 13. Januar 2022 kommentierte Steve Kirsch die Entscheidung der Ärztekammer von Maine:

Dr. Nass ist schuldig, von der FDA zugelassene Medikamente verschrieben zu haben, die sich in Dutzenden von Studien als vorteilhaft bei der Behandlung von COVID20 erwiesen haben … das Interessante daran ist, dass sie nicht zitiert worden wäre, wenn sie diesen Patienten nichts verschrieben hätte.

Ärzten, die Leben retten, indem sie Medikamente verwenden, die sich in jahrzehntelanger Anwendung als sicher erwiesen haben, wird die Approbation entzogen und eine psychiatrische Untersuchung angeordnet, während Ärzte, die Patienten töten, indem sie sich entweder weigern, sie zu behandeln, oder indem sie unbewiesene experimentelle Medikamente verwenden, „zurechnungsfähig“ sind und ihre Approbation behalten dürfen. Das ist der Stand der Dinge. Das ist mehr als tragisch.

Doch am Ende wird Meryl – wie wir alle – Recht bekommen, daran habe ich keinen Zweifel. Ich hatte die Gelegenheit, sie im Laufe der Jahre kennen zu lernen und habe viele Interviews mit ihr geführt. Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass sie, obwohl dies eindeutig eine Herausforderung ist, auf der anderen Seite besser dastehen wird.

Quellen: