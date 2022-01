Wie die Bolivianer das Impfmandat besiegten

Es ist recht interessant zu sehen, wie genau die Bolivianer das von ihren Behörden erlassene Impfmandat abgelehnt haben. Die Proteste und Straßenblockaden haben schließlich zu einem positiven Ergebnis in dem Land geführt.

Die Regierung des sozialistischen Präsidenten Luis Arce schaffte am 19. Januar die Notwendigkeit eines Nachweises der Coronavirus-Impfung ab, um Zugang zu öffentlichen Einrichtungen oder Geschäftsräumen zu erhalten.

Jeyson Auza, der Gesundheitsminister, gab diese Erklärung ab.

Am 28. Dezember veröffentlichten Vertreter der Bewegung für den Sozialismus (MAS) die ursprünglichen „obersten Dekrete“ 4640 und 4641, die in den Provinzen Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, El Alto und Sucre breite Proteste und rechtliche Anfechtungen auslösten.

„Die indigene Bevölkerung [in Bolivien] war schon immer misstrauisch gegenüber westlichen medizinischen Initiativen“, sagte der Anwalt Alejandro Gutierrez gegenüber The Epoch Times.

Laut Gutierrez beriefen sich die Gegner der Impfvorschriften auf Artikel 44 der bolivianischen Verfassung, der medizinische oder wissenschaftliche Experimente ohne Genehmigung verbietet, um die Anordnungen zu kippen.

Am 17. Januar errichteten die Demonstranten Straßensperren zwischen El Alto und La Paz, der bolivianischen Hauptstadt.

Rudy Callisaya, der Leiter des Landwirtschaftsministeriums in La Paz, erklärte, die Blockaden würden in 20 Provinzen des Departements La Paz so lange aufrechterhalten, bis sich die Regierung zur Aufhebung der Impfstoffverordnungen verpflichtet.

Die Routen, die Callisaya und andere Demonstranten zu blockieren versprochen haben, sind ein wichtiger Bestandteil des Versorgungssystems, über das Lebensmittel und grundlegende Güter nach La Paz gelangen.

Das weitläufige bolivianische Umland liefert den Großteil der Produkte der Stadt.

Am 18. Januar wurden Solidaritätskundgebungen gegen die Dekrete in Cochabamba mit einem harten Polizeieinsatz konfrontiert.

Die Gegner der Impfstoffverordnungen errichteten Straßenblockaden entlang der Avenida Petrolera und an anderen Orten im Süden der Stadt.

Am Nachmittag rückte die Polizei an und löste die Barrikaden auf, während sie Tränengas auf die wehrlosen Demonstranten sprengte.

Später am Abend tauchte eine größere Gruppe von Demonstranten wieder auf und baute die Straßenblockaden wieder auf.

Nach einer 48-stündigen Pattsituation mit den Einwohnern, die sich gegen die Auflagen wehrten, willigte die Verwaltung am 19. Januar ein, die Anordnungen zurückzuziehen, die einen Nachweis der Impfung verlangten.

Auza sagte, die Regierung habe diese Entscheidung getroffen, um „die Sicherheit der Bevölkerung vor bestimmten Gruppen zu schützen, die die Impfung nicht akzeptieren“.

Er erklärte auch, dass das Ziel der Vorschriften bereits „erfüllt“ worden sei, da seit dem Beginn eines starken Anstiegs der Fälle im Dezember, der am 10. Januar seinen Höhepunkt erreichte, mehr als eine Million Impfdosen verabreicht wurden.

Seit Januar 2020 sind in Bolivien 20.291 Menschen an der Krankheit erkrankt, und es wurden mehr als 11 Millionen Schutzimpfungen verabreicht.

Im Vergleich zu Nachbarländern wie Chile und Peru sind nur etwa 43 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Dort liegt die Durchimpfungsrate bei 88 % bzw. 69 %.

Am 7. Januar gab der nationale Direktor für Epidemiologie des bolivianischen Gesundheitsministeriums, Freddy Armijo, die Entdeckung der neuen Omikron-Variante in La Paz bekannt.