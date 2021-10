Der große Reset beschleunigt sich zur globalen Tyrannei

Die Agenda 2030 des Weltwirtschaftsforums enthält das Diktum, dass man „nichts besitzen und glücklich sein wird“. Die unausgesprochene Implikation ist, dass die Ressourcen der Welt der technokratischen Elite gehören und von ihr kontrolliert werden, und dass Sie für die vorübergehende Nutzung von allem bezahlen müssen.

Die 2030-Agenda des WEF ist Teil dessen, was jetzt als „The Great Reset“ beworben wird.

Zum Great Reset gehört auch der Übergang vom Shareholder-Kapitalismus zum „Stakeholder-Kapitalismus“, von dem die Staats- und Regierungschefs behaupten, er werde „Gerechtigkeit“ für alle schaffen.

In Wirklichkeit zerstört der Stakeholder-Kapitalismus die Freiheit und verlagert die Macht über die Nationen von gewählten Regierungen auf private Unternehmen und andere nicht gewählte „Stakeholder“ wie das WEF

Seit dem ersten Quartal 2020 haben wir bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen, was The Great Reset für die öffentliche Gesundheit bedeuten wird. Die grundlegende Prämisse ist die eines Biosicherheitsstaates, in dem nicht gewählte „Interessenvertreter“ entscheiden, was das Beste für alle ist.

Die Agenda 2030 des Weltwirtschaftsforums enthält das seltsam ominöse Diktum, dass man „nichts besitzen und glücklich sein“ wird. Die unausgesprochene Implikation ist, dass die Ressourcen der Welt der technokratischen Elite gehören und von ihr kontrolliert werden, und dass Sie für die vorübergehende Nutzung von absolut allem bezahlen müssen.

Nichts wird Ihnen wirklich gehören. Alle Gegenstände und Ressourcen sollen vom Kollektiv genutzt werden, während das tatsächliche Eigentum auf eine obere Schicht der sozialen Klasse beschränkt ist. Wie wird Sie diese aufgezwungene Leibeigenschaft glücklich machen?

Auch hier ist die unausgesprochene Folgerung, dass das Fehlen von Eigentum eine Annehmlichkeit ist – man will Ihnen nur das Leben leichter machen. Mieten Sie einen Topf und geben Sie ihn zurück. Sie brauchen keinen Lagerraum! Stellen Sie sich diese Freiheit vor! Sie versprechen sogar den Komfort einer automatischen Drohnenlieferung direkt an Ihre Haustür.

Künstliche Intelligenz – die Ihre Daten über jeden Aspekt Ihrer Existenz durch nahezu jedes technische Gerät, das Sie besitzen, absaugt – wird Ihr Leben steuern, Ihre Stimmungen und Wünsche vorhersagen und Ihnen jede Laune erfüllen. Ah, der Luxus, keine Entscheidungen treffen zu müssen!

Geplanter Diebstahl unter dem Deckmantel einer Pandemie

Das ist die Denkweise, die man Ihnen eintrichtern will. So sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau Mitte November 2020 in einer Videoankündigung:

Diese Pandemie hat uns die Gelegenheit für einen Neustart gegeben. Das ist unsere Chance, unsere Bemühungen aus der Zeit vor der Pandemie zu beschleunigen, um Wirtschaftssysteme neu zu gestalten, die globale Herausforderungen wie extreme Armut, Ungleichheit und Klimawandel tatsächlich angehen.

Einige beginnen jedoch zu erkennen, dass diese Narrative des „Wiederaufbaus“ und der „Neuausrichtung“ der Wirtschaft zur Gewährleistung von „Gerechtigkeit“ sprichwörtliche Mausefallen sind. Wenn man einmal in den Käse gebissen hat, sitzt man fest und ist für immer seiner Freiheit beraubt.

In dem obigen Video erklärt der Autor Douglas Kruger, warum Freiheit ohne das Recht auf Privateigentum unmöglich ist. Die technokratische Elite will natürlich nicht, dass Sie die realen Auswirkungen ihres Plans verstehen. Deshalb versuchen sie, diese teuflische Idee als etwas zu verkaufen, das der Gesellschaft zugutekommt und das Leben endlich für alle gerecht macht. Das ist ein attraktives Narrativ, aber ein gefährliches Hirngespinst, wenn man sich darauf einlässt. Wie am 16. November 2020 von National File festgestellt:

.. Trudeau schlug vor, dass das COVID-19-Virus eine ‚Gelegenheit für einen Reset‘ biete … um die Wirtschaftssysteme neu zu gestalten. Dies wurde als Bestätigung eines Plans des Weltwirtschaftsforums aufgefasst, der darauf abzielt, den Großteil des Privateigentums in den Händen von Big-Tech-Megakonzernen zu konzentrieren. Der „Great Reset“-Plan sieht eine Zusammenarbeit zwischen nationalen Regierungen und internationalen Gremien vor, um den Kapitalismus mit einem integrierten transnationalen technokratischen Wohlfahrts- und Überwachungsstaat bis zum Jahr 2030 „zurückzusetzen

Die WEF-Mitgliedsunternehmen und Regierungspartner würden den „Reset“ erreichen, indem sie die Wirtschaftspolitik nutzen, um das individuelle Eigentum praktisch abzuschaffen und fast den gesamten Reichtum in den Händen internationaler Megakonzerne zu konzentrieren. Die Idee wäre, den Wohlfahrtsstaat und die Gig-Economy zu nutzen, um den wirtschaftlichen Status quo des individuellen Eigentums durch einen zu ersetzen, bei dem die Mehrheit der individuellen Bedürfnisse stattdessen gemietet wird.

Lernen Sie, die großen Reset-Sprüche zu erkennen

Die 2030-Agenda des WEF ist Teil dessen, was heute als „The Great Reset“ beworben wird, ein Plan, der seinen Ursprung in der sogenannten Global Redesign Initiative hat, die vom WEF im Zuge der Wirtschaftskrise 2008 entworfen wurde. Auf der Website des Transnational Institute wird die Initiative als „Multi-Stakeholderismus“ als „neue Form der Global Governance“ beschrieben.

Nebenbei bemerkt: Als ich den Verweis auf das Transnational Institute eingab, bemerkte ich, dass die URL die Worte „taxonomy term backup delete later“ enthielt. Ich weiß nicht, ob das etwas zu bedeuten hat, aber ich habe die Seite vorsichtshalber archiviert. Zu den anderen Begriffen und Slogans, die verschiedene Facetten dieser globalen Übernahme-Agenda beschreiben, gehören:

Die vierte industrielle Revolution, die Teil der transhumanistischen Bewegung ist. Im obigen Video beschreibt der WEF-Gründer Klaus Schwab diese Pläne

Building Back Better – Besser zurückbauen

Der Grüne New Deal

Gerechtigkeit

Stakeholder-Kapitalismus

In den letzten Tagen haben eine Reihe von Staats- und Regierungschefs im Gleichschritt den Kapitalismus angeprangert und gesagt, wir brauchen einen „Stakeholder-Kapitalismus“. Unter ihnen ist die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die sich am 17. September 2021 bei einem Treffen in London gegen den Kapitalismus aussprach.

In Amerika ist der Kapitalismus unser System, er ist unser Wirtschaftssystem, aber er hat unserer Wirtschaft nicht so gut gedient, wie er sollte“, sagte sie. „Was wir also tun wollen, ist nicht davon abzuweichen, sondern es zu verbessern. Man kann kein System haben, in dem der Erfolg einiger auf der Ausbeutung der Arbeitnehmer und der Ausbeutung der Umwelt und des Rests beruht, und das müssen wir korrigieren.

Präsident Biden ist der erste US-Präsident, der den Stakeholder-Kapitalismus beim Namen nennt, und führende Demokraten, darunter Vizepräsidentin Kamala Harris und Senatorin Elizabeth Warren, haben politische Vorschläge vorgelegt, die den Stakeholder-Kapitalismus gesetzlich verankern würden.

Was ist Stakeholder-Kapitalismus?

Aber was genau ist Stakeholder-Kapitalismus? Wenn er gerechter ist und allen zu mehr Wohlstand verhilft als das derzeitige aktionärskapitalistische System, sollten wir ihn dann nicht alle unterstützen? Das Problem ist, dass die Art und Weise, wie er beschrieben wird, nicht mit der realen Welt übereinstimmt. In der Theorie klingt es großartig, aber das Endergebnis wird dem Durchschnittsbürger nicht zugute kommen.

Wie Ivan Wecke auf Open Democracy in einem Artikel mit dem Titel „Conspiracy Theories Aside, There Is Something Fishy About the Great Reset“ berichtet:

Die Verschwörungstheorien rund um den Great Reset sind nebulös und schwer zu fassen, aber wenn man sie zusammenfügt, ergibt sich folgendes Bild: Der Great Reset ist der Plan der globalen Elite, eine kommunistische Weltordnung zu errichten, indem sie das Privateigentum abschafft, COVID-19 zur Lösung des Problems der Überbevölkerung einsetzt und den Rest der Menschheit mit Impfstoffen versklavt. Neugierig geworden … beschloss ich, herauszufinden, worum es beim Great Reset Plan des WEF wirklich ging. Im Mittelpunkt von Verschwörungstheorien stehen angeblich geheime Absichten und böswillige Absichten.

Während diese bei der Great-Reset-Initiative des WEF nicht vorhanden sein mögen, fand ich etwas fast ebenso Unheimliches, das sich im Verborgenen abspielt. Es ist sogar noch unheimlicher, denn es ist real und geschieht jetzt. Und es betrifft so grundlegende Dinge wie unsere Lebensmittel, unsere Daten und unsere Impfstoffe. Das Zauberwort heißt „Stakeholder-Kapitalismus“, ein Konzept, das der WEF-Vorsitzende Klaus Schwab seit Jahrzehnten propagiert und das im WEF-Plan „Great Reset“ vom Juni 2020 einen Ehrenplatz einnimmt.

Die Idee ist, dass der globale Kapitalismus so umgestaltet werden sollte, dass sich Unternehmen nicht mehr nur darauf konzentrieren, den Aktionären zu dienen, sondern zu Hütern der Gesellschaft werden, indem sie Werte für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gemeinden und andere „Stakeholder“ schaffen. Nach Ansicht des WEF wird der Stakeholder-Kapitalismus durch eine Reihe von „Multi-Stakeholder-Partnerschaften“ verwirklicht, die den privaten Sektor, Regierungen und die Zivilgesellschaft in allen Bereichen der globalen Governance zusammenbringen.

Die Idee des Stakeholder-Kapitalismus und der Multi-Stakeholder-Partnerschaften mag warm und weich klingen, bis wir tiefer graben und erkennen, dass dies in Wirklichkeit bedeutet, den Unternehmen mehr Macht über die Gesellschaft und den demokratischen Institutionen weniger zu geben.

Stakeholder-Kapitalismus stärkt die Macht der Konzerne

Die Global Redesign Initiative, die als Grundlage für den Great Reset diente, wurde als „der umfassendste Vorschlag zur Neugestaltung der globalen Governance seit der Gründung der Vereinten Nationen während des Zweiten Weltkriegs“ bezeichnet. Es ist eine komplette Überarbeitung der Art und Weise, wie wir Geschäfte machen und Nationen regieren, nicht nur in den USA, sondern weltweit.

In diesem Multi-Stakeholder-Modell ist die Regierung nur ein Akteur unter vielen. Zu den anderen Stakeholdern, die berücksichtigt werden müssen, gehören Nichtregierungsorganisationen wie das WEF selbst und multinationale Konzerne. Mit anderen Worten, diese anderen Stakeholder werden ein Mitspracherecht haben, wie die Nationen regiert werden.

Die Staats- und Regierungschefs betonen, dass zu den Interessengruppen auch die Umwelt und die Arbeitnehmer gehören. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Bedürfnisse und Wünsche der Arbeitnehmer und der natürlichen Welt kaum im Mittelpunkt dieses Modells stehen. Wie Wecke erklärt:

Anstatt dass Unternehmen vielen Stakeholdern dienen, werden im Multi-Stakeholder-Modell der Global Governance Unternehmen zu offiziellen Stakeholdern in der globalen Entscheidungsfindung befördert, während Regierungen zu einem von vielen Stakeholdern degradiert werden. In der Praxis werden die Unternehmen zu den wichtigsten Stakeholdern, während die Regierungen eine Nebenrolle spielen und die Zivilgesellschaft hauptsächlich als Schaufensterdekoration dient.

Der Stakeholder-Kapitalismus übernimmt schleichend die Macht

Wecke weist darauf hin, dass dieses Multi-Stakeholder-Ökosystem bereits eingeführt wurde und sich täglich erweitert. Es handelt sich nicht um etwas, das sie in der Zukunft einführen wollen. Stattdessen sagen sie uns im Grunde nur, was sie schon seit Jahren tun.

„Multi-Stakeholder-Gruppen haben sich in allen Bereichen des Global-Governance-Systems ausgebreitet“, sagt Wecke und weist darauf hin, dass es bereits „mehr als 45 globale Multi-Stakeholder-Gruppen gibt, die Standards setzen und Richtlinien und Regeln in einer Reihe von Bereichen aufstellen“.

Diese Gruppen, die keiner demokratischen Rechenschaftspflicht unterliegen, bestehen aus großen multinationalen Konzernen, die Insider in Regierungen, der Zivilgesellschaft und Bildungseinrichtungen rekrutieren. Gemeinsam behaupten sie, alle möglichen Probleme zu lösen, die die Gesellschaft plagen.

Im Wesentlichen glauben sie zu wissen, was das Beste für alle ist, und ohne gewählt worden zu sein, um in unserem Namen zu sprechen und zu handeln, treffen sie einseitige Entscheidungen, die diktieren werden, wie wir leben, wachsen und gedeihen.

Seit dem ersten Quartal 2020 haben wir bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen, was der Große Reset für die öffentliche Gesundheit bedeuten wird. Er beruht im Grunde auf der Prämisse, dass wir in einem Biosicherheitsstaat leben, in dem diese nicht gewählten „Interessenvertreter“ entscheiden, was das Beste für uns ist, unabhängig davon, wie wir darüber denken.

Ein Beispiel für ein bereits funktionierendes Multi-Stakeholder-„Ökosystem“ ist die COVAX-Initiative, deren Ziel es ist, die Markteinführung der COVID-19-Impfstoffe zu beschleunigen. Diese Initiative wurde von zwei Multi-Stakeholder-Gruppen, GAVI und der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen und von den Regierungen finanziert.

GAVI und CEPI sind beide mit dem WEF, der Bill & Melinda Gates Foundation und einer langen Liste von Arzneimittelherstellern verbunden. Wie Wecki feststellte, wird die COVAX-Initiative zwar von den Regierungen finanziert, aber die unternehmenszentrierten Koalitionen (GAVI und CEPI) beaufsichtigen die Arbeit und ernten die Gewinne daraus.

Wir haben bereits einen Einblick in das Kernproblem dieses Systems erhalten, nämlich, dass es ausschließlich gewinnorientiert ist. Im Jahr 2020 versuchten Südafrika und Indien, die Bestimmungen zum geistigen Eigentum an COVID-19-Impfstofftechnologien aufzuheben, um die Herstellung in Entwicklungsländern zu fördern. GAVI, Gates selbst und die Pharmaindustrie lehnten dies erwartungsgemäß entschieden ab.

Und warum? Weil die öffentliche Gesundheit nicht ihr Hauptanreiz oder -motiv ist. Der Profit ist es. Profit ist ihr Hauptinteresse, und als primärer „Stakeholder“ müssen ihre Interessen gegen die Interessen anderer Stakeholder abgewogen werden, z. B. gegen den Wunsch der Menschen, nicht krank zu werden und zu sterben. Und, nun ja, sie stehen im Zentrum der Machtstruktur, also raten Sie mal, wessen Interesse gewinnt und immer gewinnen wird?

Der Stakeholder-Kapitalismus wird die Freiheit zerstören

Wecke beschreibt den Multistakeholderismus als „die Aktualisierung des Multilateralismus durch das WEF“, d. h. das System, in dem die Nationen der Welt derzeit zusammenarbeiten. Das Herzstück sind die Vereinten Nationen.

Bislang ist dieses System noch demokratisch, zumindest in der Theorie, da die gewählten Staats- und Regierungschefs zusammenkommen, um globale Entscheidungen zu treffen. Das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, besteht darin, dass der jetzt vorgeschlagene Stakeholder-Kapitalismus die Demokratie nicht vertieft, sondern sie ganz und gar abschafft.

Er ist so konzipiert, dass er Regierungen ins Abseits stellt und nicht gewählte Interessengruppen, in erster Linie transnationale Unternehmen, auf den Fahrersitz setzt und ihnen die ultimative Autorität verleiht, Entscheidungen für die Welt als Ganzes zu treffen, was genau das ist, was wir während dieser Pandemie zunehmend erleben. Wie von Wecke erklärt:

Vereinfacht ausgedrückt sind Multi-Stakeholder-Partnerschaften öffentlich-private Partnerschaften auf der globalen Bühne. Und sie haben reale Auswirkungen auf die Art und Weise, wie unsere Lebensmittelsysteme organisiert sind, wie Big Tech regiert wird und wie unsere Impfstoffe und Medikamente verteilt werden.

Auch in der Medizin steht ein Reset bevor

Seit dem ersten Quartal 2020 haben wir bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen, was The Great Reset für die öffentliche Gesundheit bedeuten wird. Er basiert im Wesentlichen auf der Prämisse, dass wir in einem Biosicherheitsstaat leben, in dem diese nicht gewählten „Interessenvertreter“ entscheiden, was das Beste für uns ist, unabhängig davon, wie wir darüber denken.

So sind beispielsweise alle Krankenhäuser in den USA angewiesen, die tödlichsten COVID-Behandlungen einzusetzen, die man sich vorstellen kann, und Ärzten, die sich den Anweisungen widersetzen und tatsächlich das tun, was für ihre Patienten am besten ist, wird die Approbation entzogen. Allein die Äußerung über wirksame COVID-Behandlungen führt dazu, dass die Ärzte ins Visier genommen werden.

In allen Ländern wird den Menschen gesagt, dass COVID-Impfungen der einzige Weg in die Zukunft sind, und Impfpässe – einst als paranoide Verschwörungstheorie verspottet – werden eingeführt. Wer hat diese Entscheidungen getroffen? Niemand gibt zu, woher diese Entscheidungen wirklich kommen, aber wir können sicher sein, dass sie von einer zentralen Stelle kommen, die von Leuten geleitet wird, die niemand jemals an die Macht gewählt hat.

Auf der ganzen Welt wird ein verdrehtes Gedankenspiel gespielt, bei dem uns die Staats- und Regierungschefs jetzt sagen, dass Impfpässe unsere „Eintrittskarte in die Freiheit“ sind, wobei sie die Tatsache völlig ignorieren, dass unsere Freiheit nicht von unseren medizinischen Entscheidungen abhängt und auch nicht abhängen kann.

Trudeau zum Beispiel erklärte kürzlich, dass es bei Impfpässen „nur“ darum geht, dass man weiß, dass „wenn man das Richtige getan hat, man sicher sein kann“, wo immer man hingeht. Und diejenigen, die sich weigern, „das Richtige“ zu tun, nun ja, die haben einfach keinen Anspruch auf dieselben „Freiheiten“.

Justin Trudeau says that vaccine passports are "all about" rewarding certain freedoms to people who have "done the right thing"— and that those who "still resist" simply won't get to enjoy those same freedoms.



Help us fight this twisted tyranny: https://t.co/oIPU6az6hO pic.twitter.com/pRZzTcYiK3 — Rebel News (@RebelNewsOnline) September 19, 2021

Es ist klar, dass die Gegenmaßnahmen, die wir derzeit für COVID-19 sehen, nicht mit COVID-19 enden werden. Präsident Biden hat bereits eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, die Masern in die Liste der Krankheiten aufnimmt, bei denen eine Person unter Quarantäne gestellt und/oder zur Selbstisolierung gezwungen werden kann, „um die öffentliche Gesundheit zu schützen“.

Auch hier wird um uns herum ein Biosicherheitsstaat aufgebaut, der jeden Aspekt unseres Lebens unter dem Deckmantel des „Schutzes der öffentlichen Gesundheit“ kontrolliert, obwohl er nichts dergleichen tut. Es ist unbestreitbar, dass die COVID-Gegenmaßnahmen weit mehr Zerstörung angerichtet haben als das Virus selbst, und diese Gegenmaßnahmen zerstören weiterhin Leben und töten unnötigerweise Menschen, alles unter dem Banner, uns vor Krankheiten zu „schützen“.

Die Tatsache, dass Menschen durch Selbstmord, Hunger, unbehandelte medizinische Probleme und Impfstoffverletzungen sterben, zählt nicht. Sie schützen uns vor COVID! Natürlich wird das auf den Schutz vor anderen Infektionen du jour ausgeweitet werden.

Abschließend möchte ich sagen, dass der Stakeholder-Kapitalismus im Wesentlichen eine Form des globalen Faschismus ist, bei dem die Nationen nicht von gewählten Regierungen allein, sondern von nicht gewählten Unternehmen in Partnerschaft mit der Regierung geführt werden. Was die „Gerechtigkeit“ betrifft, so würde ich nicht darauf hoffen, dass sie sich bewahrheitet. Die Gerechtigkeit, von der sie sprechen, besteht darin, dass wir alle in der gleichen erbärmlichen Lage sind, nichts zu besitzen und keine Menschenrechte zu haben.

Quellen: