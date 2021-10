Eine mögliche Marburg-RiVax-Endlösung? Die Erfindung der COVID-19-Pandemie und ihr offensichtliches Scheitern veranlassen mich zu der Annahme, dass es eine zweite Phase gibt

Auch wenn die Propaganda der Mainstream-Medien und die Lockerung einiger drakonischer Freiheitsbeschränkungen den Anschein erwecken, dass der Krieg gegen die COVID-Pandemie gewonnen ist, so glaube ich doch, dass dies eine List, eine Verstärkung im Rahmen eines größeren PSYCOPS ist, um eine laufende Eugenik-Agenda zu vollenden. Die Merkmale der COVID-19-Pandemie sind sehr beunruhigend:

Die COVID-19-Krankheit hat sich inzwischen als eine weitere behandelbare Erkältung/Grippe erwiesen, die medizinisch falsch behandelt wurde, indem eine frühzeitige Behandlung verweigert wurde, was zu vorzeitigen Todesfällen bei sehr alten Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen führte, was den falschen Eindruck erweckte, dass es zu übermäßigen Todesfällen kam und eine Massenhysterie erzeugte.

Die Berichterstattung in den Mainstream-Medien über ein mögliches Virusleck im Wuhan-Labor verstärkte die Befürchtung, dass der vermeintlich plötzliche Anstieg der Todesfälle das Ergebnis eines Ausbruchs einer tödlichen Biowaffe sein könnte, und löste weitere Panik aus, um einen Impfstoff zu entwickeln, der die Ausbreitung von COVID stoppen könnte; es wurde erklärt, dass dies mindestens 10 Jahre dauern würde, was die Ängste der Öffentlichkeit weiter verstärkte.

Die Verwendung des inzwischen entlarvten Echtzeit-PCR-Tests zur Diagnose von COVID führte zu einer großen Zahl positiver Ergebnisse, die als „Fälle“ ohne jegliche Symptome bezeichnet wurden, d. h. asymptomatische Infektionen, die es bekanntermaßen nicht gibt, was die Bevölkerung weiter in Angst und Schrecken versetzte. Heute wissen wir, dass mindestens 97 % dieser positiven Ergebnisse falsch waren, weil die in den Testlabors verwendeten Zyklusschwellen zu hoch waren. Die Echtzeit-PCR wurde als Forschungsinstrument entwickelt und gilt als ungeeignet für Diagnosezwecke.

Die neuen COVID-mRNA- und Viralvektor-Gentherapie-„Impfstoff“-Injektionen wurden in aller Eile entwickelt. Diese Injektionen wurden in einem globalen, nicht genehmigten Massenversuch ohne informierte Zustimmung verabreicht und verursachten zahlreiche unerwünschte Reaktionen, darunter Symptome, die dem hämorrhagischen Fieber ähneln, d. h. Blutungen und Blutgerinnsel. Es hat sich herausgestellt, dass die Gerinnsel und Blutungen durch die Spike-Proteine verursacht werden, die vom Körper als Reaktion auf die Injektionen gebildet werden, und dies wird durch einen nicht genannten Inhaltsstoff, Graphenoxid, in den Injektionen noch verstärkt, von dem ebenfalls bekannt ist, dass er Gerinnsel und Blutungen verursacht.

Die erste und zweite Dosis der COVID-Injektionen haben nun den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung geschwächt, wie die derzeitige Situation in den Krankenhäusern zeigt, die während der Sommermonate mit Patienten, die unter den Nebenwirkungen der Injektionen leiden, weit überlastet sind; viele Patienten haben Symptome, die dem hämorrhagischen Fieber ähneln.

Die geplanten COVID-Auffrischungsimpfungen, die aufgrund der nachlassenden Immunität der Erstimpfungen als notwendig erachtet werden, sowie die vorgeschlagenen Injektionen für Kinder werden zweifellos schwerere, dem hämorrhagischen Fieber ähnliche Symptome hervorrufen und auch weiter verbreitet sein.

Bei meinen Nachforschungen über die falschen Behauptungen über die durch COVID-19 verursachten übermäßigen Todesfälle und die Pseudowissenschaften, die sich darauf stützen, bin ich auf einige sehr beunruhigende Entwicklungen gestoßen, die ich wegen der Dringlichkeit, sie der Öffentlichkeit vor Augen zu führen, wie folgt zusammenfassen möchte:

Bill Gates GAVI veröffentlichte am 22-Apr-2021 einen Artikel mit dem Titel „The next pandemic: Marburg?“. In den letzten Monaten gab es zahlreiche Artikel in den Mainstream-Medien, in denen eine bevorstehende Bedrohung durch Marburg hervorgehoben und auf die WHO verwiesen wurde.

Das Marburg-Virus ist ein relativ seltenes hämorrhagisches Fieber, das erstmals 1967 beschrieben wurde. Seit 2005 gab es insgesamt nur 376 Todesfälle und nur 16 Todesfälle.

Primerdesign hat 2018 einen Einschritt-Real-Time-PCR-Test genesig® für hämorrhagisches Marburg-Fieber entwickelt. Warum sollten sie 2018 einen Test für eine Krankheit entwickeln, bei der es seit 2005 keinen größeren Ausbruch mehr gegeben hat?

Soligenix eilt derzeit zur Erprobung eines rizinhaltigen Impfstoffs RiVax® gegen das hämorrhagische Marburg-Fieber. RiVax hat von der US-FDA den Fast-Track-Status für die Vorbeugung von Rizin-Intoxikationen erhalten. Bei der Zulassung des Rizin-Toxin-Impfstoffs wird die Tierversuchsrichtlinie der FDA angewandt, sodass die Versuche der Phasen 1, 2 und 3 entfallen. Warum jetzt diese Eile, um einen Impfstoff zu testen, für den es seit 1967 insgesamt nur 376 Todesfälle und seit 2005 nur 16 Todesfälle gab? Der Hauptbestandteil des Rivax-Impfstoffs ist Rizin, ein Lektin und hochwirksames Toxin, das in den Samen der Rizinuspflanze produziert wird.

Zu den Aktionären von Soligenix gehören BlacRrock Fund Advisors, Goldman Sachs & Co. LLC, etc.

Rizin ist ein Lektin und ein hochwirksames Toxin, das in den Samen der Rizinuspflanze produziert wird. Rizin ist sehr giftig, wenn es eingeatmet, injiziert oder eingenommen wird. Es wirkt als Toxin, indem es die Proteinsynthese hemmt. Es hindert die Zellen daran, verschiedene Aminosäuren gemäß den von der Boten-RNA übermittelten Botschaften zu Proteinen zusammenzusetzen. Dieser Prozess wird vom Ribosom der Zelle (der Maschinerie zur Herstellung von Proteinen) durchgeführt – der grundlegendsten Ebene des Zellstoffwechsels, die für alle lebenden Zellen und damit für das Leben selbst unerlässlich ist.

Ein Papier mit dem Titel Asymptomatic Infection of Marburg Virus wurde im Januar 2021 von den NIH veröffentlicht.

Die Erfindung der COVID-19-Pandemie und ihr offensichtliches Scheitern veranlassen mich zu der Annahme, dass es eine zweite Phase oder eine endgültige Lösung gibt, um die Öffentlichkeit zu überrumpeln, während sie unvorbereitet ist. Die Symptome des hämorrhagischen Fiebers können leicht verstärkt und sichtbarer gemacht werden, indem man anfälligen, durch COVID-Injektionen geschädigten Patienten, die jetzt in Krankenhäusern und Pflegeheimen inhaftiert sind, sowie Kindern Auffrischungsimpfungen aufzwingt. Die Symptome des hämorrhagischen Fiebers würden wie eine riesige Marburg-Pandemie erscheinen und könnten durch den neuen Marburg-PCR-Test bestätigt werden, was eine Massenhysterie auslösen würde, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. RiVax könnte mit Hilfe der bestehenden COVID-Injektionsinfrastruktur schnell eingesetzt werden, und die Öffentlichkeit ließe sich mit Hilfe von PSYCOPS in den Mainstream-Medien leicht davon überzeugen, es zu nehmen. Das giftige Rizin im RiVax würde Milliarden von Menschen sehr schnell und effektiv töten, bevor sie merken, was passiert, da die Todesfälle aufgrund der Symptome dem hämorrhagischen Marburg-Fieber zugeschrieben würden. Menschen, die sich der RiVax verweigern, könnten als asymptomatische Überträger abgestempelt und in Lagern untergebracht werden, wie es in Australien geschieht, wo man behauptet, es handele sich um eine COVID-Schutzmaßnahme.

Wenn Sie meine beiden vorangegangenen COVID-Artikel gelesen haben, werden Sie gesehen haben, dass ich diese Reise Anfang 2020 als eine impfkritische Person begonnen habe. Als Ergebnis meines jüngsten Studiums der Virologie und Immunologie, mit dem ich versucht habe, das SARS-CoV-2-Virus zu verstehen, wurde mein bisheriger Glaube an die Theorien, mit denen die offizielle Wissenschaft und Medizin hausieren geht, völlig auf den Kopf gestellt.

Ich weiß jetzt, dass Louis Pasture in den 1850er Jahren seine Keimtheorie der Krankheit erfunden hat, die besagt, dass unsichtbare Mikroorganismen, die als Krankheitserreger oder „Keime“ bekannt sind, zu Krankheiten führen. Pastures Ideen über Viren basierten auf ähnlichen Theorien, die auf das antike Griechenland und Rom zurückgehen, und glichen eher einer sich entwickelnden Religion oder einem Kult als einer echten wissenschaftlichen Entdeckung.

Ich glaube nun, dass die von Antoine Bechamp (Pasteurs erbittertem Konkurrenten) entwickelte Terrain-Theorie, die besagt, dass Mikroorganismen (Keime) sich von dem giftigen Material ernähren, das sie im kranken Organismus vorfinden, und es für die Ausscheidung vorbereiten, der natürlichen Immunreaktion, von der wir wissen, dass sie wahr ist, viel ähnlicher ist. Die Terrain-Theorie wurde jedoch aufgrund der Voreingenommenheit von Big Pharma für die Keimtheorie wegen ihrer immensen Rentabilität aktiv blockiert.

Die Praxis der Variolation geht auf das 16. Jahrhundert in China zurück und ist der Vorläufer des ersten Impfstoffs gegen Pocken, der 1796 vom englischen Arzt Edward Jenner erfunden wurde. Ich habe herausgefunden, dass der weit verbreitete Einsatz von Impfstoffen weit mehr Menschen getötet als gerettet hat.

John D. Rockefeller, ein Buchhalter, der sein Vermögen im Ölgeschäft machte, war der erste Philanthrop, und seine Stiftungen leisteten Pionierarbeit in der medizinischen Forschung. Das 1901 gegründete Rockefeller Institute for Medical Research war führend in der virologischen Forschung, und sein Leiter Louis O. Kunkel hatte die Biologie und Pathologie der Mosaikviruskrankheiten erforscht. Ab 1930 unterstützte die Rockefeller-Stiftung finanziell das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Vererbung und Eugenik, das später eugenische Experimente im Dritten Reich anregte und durchführte. Das Rockefeller-Imperium besitzt heute zusammen mit der Chase Manhattan Bank (heute JP Morgan Chase) mehr als die Hälfte der pharmazeutischen Interessen in den Vereinigten Staaten. Aufgrund der Indoktrination der Wissenschaften durch die mächtigste und reichste Industrie der Welt war kein alternativer Ansatz zur Keimtheorie in der Virologie, Immunologie oder Medizin, einschließlich der zunehmenden Verwendung von Impfstoffen, möglich. Bankwesen und Big Pharma, die jetzt die Mainstream-Medien und alle medizinischen und wissenschaftlichen Einrichtungen kontrollieren.

Bitte recherchieren Sie selbst, schnell, nutzen Sie Ihr kritisches Denken und lassen Sie uns gemeinsam diesen Wahnsinn stoppen. Ich glaube, dass die Marburg-RiVax-Endlösung plötzlich eingesetzt werden könnte, während wir uns nach dem Schlimmsten von COVID erholen und durch die nun täglichen Enthüllungen in den Mainstream-Medien über den Betrug der Regierung und die Misswirtschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die den COVID-Notstand verursacht haben, abgelenkt sind.

Nicht nur, dass hämorrhagische Fiebersymptome durch die derzeit eingesetzten COVID-Gentherapie-Injektionen verursacht werden könnten, sondern die Gesundheitsämter drängen auch fieberhaft auf den HPV-Impfstoff für Mädchen und Jungen. Dieser Impfstoff und sogar der MMR-Impfstoff könnten absichtlich mit Nanopartikeln aus Graphenoxid oder anderen Zusatzstoffen kontaminiert sein, die Blutgerinnsel und Blutungen verursachen, also die hämorrhagischen Fiebersymptome von Marburg.

Wir müssen sofort alle Impfungen stoppen und alle Vorräte an Impfstoffen und die pharmazeutischen Produktionsstätten, die sie herstellen, zerstören.

Quellen: