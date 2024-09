Der große Zusammenbruch steht bevor

Paul Craig Roberts

In den 1970er Jahren, als ich im Kongress arbeitete, und in den 1980er Jahren, als ich in der Exekutive tätig war, gab es in der US-Regierung noch einen gewissen Geheimdienst, mit Ausnahme der Federal Reserve, wo es nie einen Geheimdienst gab.

Heute gibt es in der US-Regierung keinerlei Anzeichen von Intelligenz. Diese Tatsache wird jeden Tag auf meiner Website dokumentiert.

Wie ich in jüngster Vergangenheit berichtet habe, sind rund 900.000 neue Arbeitsplätze, die im vergangenen Jahr gemeldet worden waren, bei einer Revision einfach verschwunden. Eine weitere Korrektur nach unten könnte folgen.

Diese nicht vorhandenen Arbeitsplätze waren für die Federal Reserve der Beweis für eine heiße, inflationsträchtige Wirtschaft, die hohe Zinssätze rechtfertigte. Während der ganzen Zeit, in der die Fed die Inflation predigte, schrumpfte sie die Geldmenge, eine Schrumpfung, die schon seit 2,5 Jahren im Gange ist. Dies ist an sich schon ein Beweis dafür, dass die “Inflation” in Wirklichkeit höhere Preise waren, die durch die Knappheit verursacht wurden, die durch die sinnlosen Covid-Lockdowns entstanden ist. Mit anderen Worten, die höheren Preise waren auf die erzwungene Verknappung zurückzuführen, nicht auf die Inflation. Eine Zentralbank, die zu dumm ist, dies zu erkennen, ist zu dumm, um ihre Existenz zu rechtfertigen.

Wann immer die Fed die Geldmenge schrumpft, folgt eine Rezession. Wenn die Schrumpfung zu groß ist und zu lange anhält, wie nach dem Börsenkrach von 1929, ist das Ergebnis ein Jahrzehnt der Depression und der hohen Erwerbslosigkeit.

Eine Schrumpfung der Geldmenge bedeutet, dass das gleiche Niveau der Wirtschaftstätigkeit und der Beschäftigung nicht auf dem gleichen Preisniveau gehalten werden kann. Entweder gehen Wirtschaftstätigkeit und Beschäftigung zurück oder die Preise fallen. In der Vergangenheit waren es immer die Wirtschaftstätigkeit und die Beschäftigung, die zuerst fielen, und die Preise folgten. Das bedeutet im Allgemeinen, dass die Gewinne sinken.

Jetzt, da den Dummköpfen bei der Fed dämmert, dass sie eine Rezession herbeigeführt haben, ist die Rede von Zinssenkungen. Die Wall Street freut sich über ein mögliches erstes halbes Prozent. Für die Wall Street bedeutet eine Zinssenkung eine Geldvermehrung, und Liquiditätssteigerungen treiben die Aktienkurse in die Höhe. In der Regel steigen die Aktienkurse in Erwartung einer Zinserhöhung durch die Fed, doch wenn die Fed die Zinsen senkt, befindet sich die Wirtschaft in einer Rezession. Die Aktienkurse steigen also, während die Gewinne sinken, wobei der Markt auf eine Erholung setzt, um die Gewinne wieder auf das Niveau zu bringen, das die voreiligen Aktienkurse implizieren.

Die Dinge können jedoch auch schief gehen. Die Erwartung niedrigerer Zinssätze ist ein Signal, den Hausbau anzukurbeln. Aber wer wird Häuser kaufen, wenn eine Rezession im Gange ist? Wenn die Kredite der Bauherren fällig werden, bevor die Häuser verkauft sind, geht der Bauherr in Konkurs.

Im heutigen, von Einwanderern überrannten Amerika gibt es eine neue Überlegung. Sogar in den offiziellen Medien wird berichtet, dass in den blauen Städten Einwandererbanden Häuser und Wohnhäuser und bald, wenn nicht schon jetzt, auch neu gebaute Häuser besetzen. Wenn Sie dumm genug sind, in einer blauen Stadt zu leben, können Sie in den Supermarkt gehen und bei Ihrer Rückkehr feststellen, dass Ihr Haus von Einwanderern besetzt ist. Die Polizei wird sie nicht entfernen.

Wenn Sie dumm genug sind, in einer blauen Stadt zu leben, bedeutet dies, dass Sie es nicht riskieren können, einkaufen zu gehen, einen Arzttermin wahrzunehmen oder Ihre Kinder von der Schule abzuholen, in der sie indoktriniert werden, es sei denn, Sie beauftragen einen Sicherheitsdienst, der Ihre Wohnung in Ihrer Abwesenheit bewacht. Sie können Ihr Haus nicht riskieren, wenn Sie in den Urlaub fahren. Bauherren müssen bewaffnete Sicherheitskräfte für fast fertige Häuser, Wohnungen oder jede Art von Bauwerk bereitstellen.

Nein, ich habe keine Wahnvorstellungen. Das ist es, was bereits geschieht.

Denken Sie auch an meine Berichte über “Die große Enteignung”. Die Bundesaufsichtsbehörden haben Ihnen das Eigentum an Ihren Anlagen und Bankkonten entzogen und sie für den Fall, dass Ihr Einlageninstitut in finanzielle Schwierigkeiten gerät, den Gläubigern Ihres Einlageninstituts übertragen. Dies wird als “Bail-in” bezeichnet. Wenn Sie dachten, Sie bräuchten meine Artikel nicht zu lesen, haben Sie sich geirrt. Benutzen Sie die Suchfunktion und finden Sie sie.

Um es klar zu sagen: Wir besitzen bereits nichts mehr, wenn es zu einer weiteren Finanzkrise kommt. Angesichts der Bilanz der Federal Reserve ist eine solche Schwierigkeit sicher.

Wird es dieses Mal sein, oder das nächste Mal, oder das übernächste Mal?