Professor Richard A. Werner warnt: Impfpässe dienen als Vorstufe für digitale IDs und CBDCs.

Professor Richard A. Werner, der einen BSc in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung von der London School of Economics und einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Oxford besitzt und auch Mitglied des „Shadow Council“ der Europäischen Zentralbank war, erklärt in einem Gespräch mit James Patrick, wie die „COVID-Operation“ genutzt wurde, um „den Boden für CBDCs“ zu bereiten, also digitale Zentralbankwährungen.

Werner, der zuvor gewarnt hat, dass ein zentrales Endziel der Zentralbanken darin besteht, Computerchips in Menschen zu implantieren, um deren Verhalten zu überwachen und zu kontrollieren (z.B. durch die Kontrolle dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben), betont, dass der Vorstoß für sogenannte „Impfpässe“ entscheidend für die Einführung digitaler IDs ist, die eine Voraussetzung für CBDCs darstellen.

"The COVID operation…[was used to] lay the groundwork for CBDCs…these vaccine passports…[are] a way to push digital IDs, which are a precondition for CBDCs."



Teilauszug des Clips:

„Die COVID-Operation, ich meine, es ist ziemlich klar, dass viele der Maßnahmen keine angemessene medizinische Rechtfertigung oder Zweck hatten. Wenn man jedoch die Hypothese aufstellt, dass sie teilweise genutzt wurde, um den Boden für CBDCs zu bereiten, gibt es dafür zahlreiche Beweise. Warum hat die Bank of England im März 2020, etwa zur gleichen Zeit, als der erste Lockdown angekündigt wurde, ihre erste öffentliche Konsultation online abgehalten, um über die Einführung von CBDCs und deren Vorteile und Notwendigkeiten zu diskutieren?

„Auch dieser Impfausweis war natürlich ein Mittel, um digitale IDs voranzutreiben, die eine Voraussetzung für CBDCs sind. Um CBDCs einzuführen, benötigt man digitale IDs. Und digitale IDs sollten mit dem Impfausweis oder Gesundheitsausweis, also einer Form von digitaler ID, eingeführt werden. Es gibt also eine direkte Verbindung zwischen diesen COVID-Maßnahmen. Die COVID-Maßnahmen waren, da sie medizinisch nicht wirklich gerechtfertigt waren, zum Teil sehr widersprüchlich und unsinnig. Dies ist also eine Kombination aus eher ungewöhnlichen Maßnahmen, sagen wir mal. Einige waren ziemlich überraschend. Aber jedes Land auf der Welt schien dieselben Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere in Europa und Nordamerika. Es gab also ein außergewöhnliches Maß an Koordination, das uns offenbart wurde. Und klarerweise kam das nicht aus einem demokratischen Prozess, sondern von oben, hinter den Kulissen.

„Ich denke, es wurde viel über diese Prozesse durch diese Erfahrung enthüllt. Und das ist wirklich ein weiterer Grund, warum wir gegen CBDCs sein sollten. Sie haben uns gezeigt, was sie vorhaben. Ein Beispiel ist Kanada, in Ottawa, bei den Demonstrationen der Trucker, den Freiheitsdemonstrationen, die sehr friedlich waren, ganz eindeutig friedliche Demonstrationen, aber für die Regierung lästig und kritisierten die Regierungsmaßnahmen und alle Einschränkungen der individuellen Freiheiten. Also wollte der Premierminister das stoppen. Und was tat er? Nun, er brachte schnell ein neues Gesetz durch, das der Regierung erlaubte, die Banken zu zwingen, die Konten der Menschen einzufrieren, was genau die Macht ist, die man mit CBDCs haben wird. Und so denke ich, dass sie ihre Karten dort gezeigt haben. Natürlich war es noch komplizierter, weil ein Gesetz verabschiedet werden musste. Aber sobald man CBDCs hat, können die Zentralplaner das für Sie tun.“