Eric Margolis

Die Republikaner im US-Senat haben das Weiße Haus gedrängt, der Ukraine Langstreckenraketen zu liefern, die tief in Russland eindringen können. Das ist der Wahnsinn der Kriegsbegeisterung.

Amerikas glanzloser Außenminister Anthony Blinken hat offenbar bestätigt, dass Washington plant, in Kürze solche strategischen Waffen an die Ukraine zu liefern. Diese Woche traf der neue britische Premierminister in Washington ein, um über weitere strategische Waffen für die Ukraine zu sprechen.

Man fühlt sich lebhaft an den Mob von Idioten erinnert, der im August 1914 die Pariser Bahnhöfe belagerte und „auf nach Berlin“ schrie. Wie ein britischer Historiker treffend feststellte: „Wenn Patriotismus die letzte Zuflucht der Schurken ist, dann ist der Krieg die erste Plattform der Narren.”

Von den USA gelieferte Langstreckenraketen sind der letzte Schritt zwischen einem Grenzkonflikt und einem totalen Krieg, der sehr wahrscheinlich zu einem Atomkrieg führen wird.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat wiederholt erklärt, dass er die konventionellen Streitkräfte reduziert hat, um Mittel in die lahmende russische Zivilwirtschaft umzuleiten. Im Falle eines Angriffs auf Russland würden die konventionellen Streitkräfte durch Atomwaffen ersetzt, so Präsident Putin. Wir müssen ihn beim Wort nehmen.

Der Grenzkrieg mit der Ukraine, der 2014 begann, hat gezeigt, wie sehr Russland seine frühere konventionelle Macht reduziert hat. Die einst mächtige Rote Armee ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Unter Putin wurden die Panzerarmeen durch neue Wohnungen in dem weitläufigen Land ersetzt.

Die Idee, weitere Langstreckenraketen in die Ukraine zu schicken, ist reiner Wahnsinn. Die Ukraine wird in diesem langen Zermürbungskrieg langsam aufgerieben. Die derzeitige Strategie der Ukraine besteht darin, einen direkten Zusammenstoß zwischen Russland und den Vereinigten Staaten zu provozieren. Interessanterweise hat Israel dieselbe Strategie angewandt, um ein direktes militärisches Eingreifen der USA gegen Syrien und verschiedene arabische Milizen zu provozieren.

Die Vereinigten Staaten von Amerika, die von kriegsbefürwortenden Republikanern und wohlhabenden, israelfreundlichen Sonderinteressen dominiert werden, scheinen darauf erpicht zu sein, einen Krieg mit Russland zu fördern. Vor allem die Neokonservativen drängen auf einen verstärkten Krieg gegen Russland, um ihr Ziel zu erreichen, die Russische Föderation in kleine, schwache, von Washington dominierte Teile zu zerlegen.

Dies war unter dem früheren russischen Präsidenten Boris Jelzin der Fall, der zuließ, dass US-Finanzinteressen Russland dominierten, während er sich vergnügte. Der ehemalige KGB-Offizier Wladimir Putin hat dem Versuch Washingtons, Russland in eine amerikanische Satrapie zu verwandeln, ein Ende gesetzt.

Ich habe 1991 im Moskauer Lubjanka-Gefängnis ein Interview mit den Führern des KGB geführt. Sie drückten ihre Abscheu gegenüber der damaligen kommunistischen Führung Russlands aus und sagten mir, dass es eine Säuberung geben würde. Das Ergebnis war natürlich der überraschende Aufstieg des KGB-Offiziers Wladimir Putin an die Macht. Putin wurde schnell zur Zielscheibe des Hasses der US-Medien. Er hat in Tschetschenien furchtbare Grausamkeiten begangen, aber ohne ihn hätte Russland vielleicht wie das kraftlose Deutschland von heute geendet.

Die USA stürzten die letzte pro-russische Regierung der Ukraine. Die Ukraine war seit Hunderten von Jahren Teil des russischen Staates und das Zentrum seiner Schwerindustrie. Dieser Coup kostete die USA 5 Milliarden Dollar, wie die führende Neokonservativin des Außenministeriums Victoria Nuland berichtet. Nuland setzte einen Schauspieler, den liebenswürdigen Volodymyr Zelensky, an die Spitze. US-Gelder und Waffen strömten in die Ukraine. Die Bemühungen Washingtons, die alte Sowjetunion zu zerschlagen, waren ein voller Erfolg.

Nur musste Washington die Rechnung bezahlen, bisher erstaunliche 44 Milliarden Dollar, und dem US-Militär viele wichtige Waffensysteme vorenthalten. Man fragt sich auch, warum Donald Trump die Zahlungen der Ukraine an Präsident Biden und seinen Sohn nicht angesprochen hat.

Als altgedienter Kriegsberichterstatter und alter Freund der Ukraine sehe ich die USA und Russland auf einen großen Krieg zusteuern. Die westlichen Mächte haben Russland unerbittlich provoziert. Die Idee, die Ukraine mit einer neuen Klasse von Langstreckenraketen zu beliefern, wird wahrscheinlich einen schrecklich gefährlichen Krieg auslösen, der sehr wahrscheinlich nuklear werden kann. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Großmächte den Frieden durchsetzen und keine Waffen liefern. Es ist an der Zeit, das unnötige Leiden der Ukrainer und Russen zu beenden. Echte Diplomatie, nicht mehr Waffen, ist die Antwort.