Der Ökonom Edward Dowd warnt vor einer großen Marktkorrektur im Oktober, die Trump gegenüber Kamala Harris begünstigen wird (VIDEO)

Am Dienstag diskutierte der Wirtschaftswissenschaftler Edward Dowd mit Natalie Winters in der Sendung “The War Room” über die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen in den USA im Hinblick auf die Wahlen 2024.

Dowd, der bekanntlich auf die steigenden Todesraten unter jungen Menschen nach der Einführung der COVID-Zwangsimpfungen von Dr. Fauci aufmerksam machte, warnte, dass im Oktober eine Korrektur bevorstehe. Dies wird Trump im November begünstigen.

Via Steve Bannon’s War Room:

Natalie Winters: Was die Lügen der Regierung betrifft, so bin ich sicher, dass es für die Zuhörer keine Überraschung ist. Sie tun es immer noch. Janet Yellen hat erst kürzlich erklärt, dass sie keine roten Lichter, keine schlechten Indikatoren für den Zustand der Wirtschaft sieht. Eine interessante Tatsache, die ich heute gesehen habe, ist, dass 452 große Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf Konkurs angemeldet haben. Das ist die zweithöchste Zahl. In den letzten 14 Jahren könnte ich die Statistiken bis zum Ende der Sendung herunterleiern. Aber ich würde lieber nur einen Überblick über einige der schlechtesten Indikatoren bekommen, sei es der Anleihemarkt, der S&P, Tech-Aktien, was auch immer. Aber wo stehen wir Ihrer Meinung nach an der Wirtschaftsfront im Moment?

Edward Dowd: Janet Yellen machte eine unheimliche Bemerkung, die mich an Hank Paulson 2007 erinnert, als er sagte, das Subprime-Problem sei unter Kontrolle. Er war damals Finanzminister unter Bush, und es fühlt sich an wie dieselben Vorzeichen, bevor ein finanzieller Absturz droht. Wir sollten über die Lügen der Regierung sprechen, nicht nur über Impfstoffe, sondern auch über gefälschte Beschäftigungszahlen. Letzten Monat gab es die größte Abwärtskorrektur seit der Finanzkrise, eine Korrektur um 850.000 Jobs in diesem Jahr. Wer die Zahlen kannte, wusste, dass das kommen würde. Die neuesten Arbeitsmarktdaten aus August sahen zwar gut aus, aber die Zahlen für Juli und Juni wurden stark nach unten korrigiert. Die Märkte haben endlich bemerkt, dass die Zahlen gefälscht sind und haben am Freitag schlecht reagiert. Auch wenn sie sich in den nächsten Tagen erholen, zeigt das, dass die Lage ernst ist. Letztes Jahr hatten wir für die zweite Hälfte von 2023 eine Rezession vorhergesagt. Wir lagen falsch, aber inzwischen wissen wir, warum.

Die Regierung hat die Staatsausgaben erhöht, sodass das Ausgabendefizit gestiegen ist. Die illegale Einwanderung, ob Sie es glauben oder nicht, die illegale und die legale Einwanderung trugen eine Menge zum BIP bei, und auch die Federal Reserve, die den Banken, die seit einem Jahr unter Wasser stehen, Geld leiht, hat geholfen. Das Problem ist, dass unsere Wirtschaftsindikatoren bis direkt unter die Nulllinie gestiegen sind, und oberhalb der Nulllinie bedeutet Wirtschaftswachstum. Alles, was wir damit erreicht haben, war also nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Saft ist im März ausgegangen, und seitdem sind unsere Wirtschaftsindikatoren immer weiter gesunken, bis in diesen Monat hinein, der niedriger ist als jeder vorherige Monat. Es gibt also schlechte Nachrichten am Horizont, ganz zu schweigen von den umstrittensten Wahlen in unserem Leben, die alle Unternehmensinvestitionen aufhalten. Niemand trifft eine Entscheidung, bevor er nicht weiß, wer an der Macht sein wird. An der Wall Street gibt es einen Käuferstreik. Ich habe mit einigen Hedgefonds-Leuten gesprochen, die viel Geld investieren. Sie sitzen auf ihren Händen. Sie haben ihr Nettoengagement stark reduziert. Niemand möchte sich vor den Wahlen noch engagieren.

Ich denke also, dass wir bis Oktober eine Marktkorrektur erleben werden. Das wird Trump begünstigen. Ich glaube nicht, dass sie noch lange durchhalten und dieses Schwein mit Lippenstift beschmieren können. Die Wahrheit kommt ans Licht.