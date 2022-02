Der Hauptorganisator des Freiheitskonvois wurde verhaftet, die Regierung wird verklagt und Trudeaus dreckiges Spiel gegen die Trucker (Videos)

Wie CBC News berichtet, wurde Chris Barber, einer der Hauptorganisatoren des Freedom Convoy in Ottawa verhaftet. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und es wird erwartet, dass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Here is video of the arrest of convoy organizer Chris Barber #cdnpoli #ottnews pic.twitter.com/WrQTDHCAQb — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) February 17, 2022

Doch nicht nur Barber wurde festgenommen. Weitere Protestler, wie auf den Videos zu sehen ist, wurden von der Polizei abgeführt.

Ottawa police arresting a Freedom Convoy protester. pic.twitter.com/inZheBYJ3x — Marie Oakes (@TheMarieOakes) February 18, 2022

Tamara Lich, eine weiter Organisatorin der Proteste, wurde verhaftet.

Freedom Convoy organizer Tamara Lich being arrested by Ottawa Police tonight. pic.twitter.com/GcKNM7myZv — Marie Oakes (@TheMarieOakes) February 18, 2022

„Barber ist auch einer der drei Organisatoren der Proteste, die in der Sammelklage genannt werden, die der Anwalt Paul Champ im Namen seiner Klientin, der 21-jährigen Staatsbediensteten Zexi Li, beim Obersten Gerichtshof von Ontario eingereicht hat“, so die CBC über die Verhaftung. „In der Klage werden neben Barber auch die Mitorganisatoren des Konvois, Tamara Lich und Benjamin Dichter, genannt.

Barber hat auf die intensive PR-Kampagne der kanadischen Regierung gegen den Freedom Convoy reagiert.

„Wir verstehen Ihre Frustration und wünschten uns aufrichtig, dass es einen anderen Weg gäbe, unsere Botschaft zu vermitteln, aber die Verantwortung für Ihre Unannehmlichkeiten liegt ganz klar auf den Schultern der Politiker, die es vorgezogen haben, uns zu verunglimpfen und zu beschimpfen, anstatt einen respektvollen, ernsthaften Dialog zu führen“, sagte er damals.

Trotz der Verhaftungen lassen sich die Demonstranten auf dem Freedom Convoy in Ottawa nicht beirren.

Despite arrests, protesters at the Freedom Convoy in Ottawa remain undeterred. pic.twitter.com/crlsuaRkhP — Ian Miles Cheong (@stillgray) February 18, 2022

An insurrection is taking place in Ottawa right now: pic.twitter.com/gvzlIeCcE2 — Marie Oakes (@TheMarieOakes) February 17, 2022

Nach dem Notstandsgesetz, das früher als Kriegsmaßnahmengesetz bezeichnet wurde, kann die kanadische Regierung jeden verhaften, der verdächtigt wird, sich mit oder ohne Beweise gegen die Regierungspolitik zu stellen.

Am Dienstag kündigte Trudeau an, dass er das Notstandsgesetz, das früher als Kriegsmaßnahmengesetz bekannt war, in Anspruch nehmen werde, was der Verhängung des Kriegsrechts gleichkommt.

Trudeau behauptete, dass der Umfang der Maßnahmen „zeitlich begrenzt“, „vernünftig und verhältnismäßig“ sein würde. Er wiederholte auch seine Behauptung, dass das Militär nicht eingesetzt werden würde. Nach dem Notstandsgesetz, das noch vom Parlament gebilligt werden muss, können die Banken die persönlichen Konten von Personen einfrieren, die mit den Protesten des Freedom Convoy in Verbindung stehen.

„Es geht darum, das Geld zu verfolgen. Es geht darum, die Finanzierung dieser illegalen Blockaden zu stoppen“, sagte die stellvertretende kanadische Premierministerin Chrystia Freeland am Montag auf einer Pressekonferenz.

„Wir teilen Ihnen heute mit, dass Ihre Firmenkonten eingefroren werden, wenn Ihr Fahrzeug bei diesen illegalen Blockaden eingesetzt wird. Die Versicherung für Ihr Fahrzeug wird ausgesetzt“, fuhr sie fort und fügte hinzu, dass auch persönliche Finanzkonten von der Anordnung betroffen seien.

Die AP berichtete am Mittwoch, dass der Freedom Convoy die letzte Wirtschaftsblockade friedlich aufgehoben hat, nachdem fünf Provinzen große Zugeständnisse bei den Covid-Beschränkungen gemacht hatten: Ontario, Quebec, Alberta, Saskatchewan und Prince Edward Island.

Dennoch gab es am Donnerstag unter den Anhängern des Freedom Convoy Berichte über einen einwöchigen Streik gegen die Mandate und einen Ansturm auf die Banken.

Unterdessen hat die Canadian Civil Liberties Association angekündigt, die Bundesregierung wegen der Anwendung des Notstandsgesetzes als Reaktion auf die anhaltenden Proteste und Blockaden zu verklagen, berichtet die CBC.

„Notstandsbefugnisse können und dürfen nicht normalisiert werden“, sagte Noa Mendelsohn, Geschäftsführerin der CCLA, und fügte hinzu, dass die Anwendung des Gesetzes „eine ernsthafte Verletzung der Rechte der Kanadier aus der Charta“ darstelle. Mehr hier.

Eine weiter Galionsfiguren des Protests, Erik Mueller, hat Ottawa gerade verlassen. Er wollte bleiben und bis zum Ende durchhalten, aber die Trudeau-Regierung beschloss, gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber vorzugehen.

Bis vor kurzem arbeitete Mueller für das Unternehmen Load Safe. Die Behörden drohten damit, alle Bankkonten des Unternehmens und die Versicherungspolicen für die Lastwagen einzufrieren, obwohl Erik nicht mehr für das Unternehmen arbeitet. Dies würde bedeuten, dass 55 Familien ohne Einkommen dastehen würden.

Außerdem müssten die Mitarbeiter des Unternehmens, die sich derzeit hauptsächlich in den Vereinigten Staaten aufhalten, sofort ihre Lastwagen anhalten. Sie durften nicht nach Hause fahren. In diesem Moment beschloss Erik zu gehen.

„Sie spielen schmutzige Spiele“, sagte er den Livestreamern, die sich an seinem Wagen versammelt hatten. „Sie sind Kriminelle.“ Der freie Trucker, der erst in vier Tagen wieder zu Hause sein wird, fügte hinzu, er werde jubeln, wenn Premierminister Trudeau zurückgetreten sei.

Unter lautem Jubel und Beifall wurde Erik aus dem Parlament geführt. Die Menschen skandierten „Freiheit“ und „Held“.