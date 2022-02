Reiner Füllmich: „Unsere Regierungen sind vom Weltwirtschaftsforum übernommen worden“.

Das erste „Corona-Tribunal“ ist in vollem Gange. Während der Eröffnungsplädoyers machte Rechtsanwalt Reiner Füllmich eine bemerkenswerte Aussage über unsere Regierungen.

Dieselben Leute, die vor 12 Jahren dafür gesorgt haben, dass die Schweinegrippe, die sich als mild herausstellte, zu einer Pandemie erklärt wurde, indem sie die Definition des Wortes Pandemie änderten, haben diese Corona-Pandemie geschaffen, sagte Füllmich.

Eines der Ziele der Pandemie war es, die Aufmerksamkeit von den betrügerischen Aktivitäten ihrer Finanzindustrie oder Finanzmafia abzulenken, die durch die Lehman-Krise sichtbar geworden waren. Die „Corona-Pandemie“ diene demselben Zweck, erklärte der Anwalt.

Hätten wir ihre Aktivitäten damals untersucht, hätten wir entdeckt, dass sie seit Jahrzehnten unsere Staatskasse plündern, fügte er hinzu.

Wir hätten auch entdeckt, dass unsere Regierungen nicht mehr unsere Regierungen sind, sondern vom Weltwirtschaftsforum übernommen wurden, das seit 1992 die Young Global Leaders hervorbringt, betonte Füllmich. Zwei der ersten Young Global Leaders waren übrigens Angela Merkel und Bill Gates.

Die Finanzmafia konnte operieren, weil die Politiker mitschuldig sind und von den Verbrechen profitieren, sagte er.

Attorney Reiner Fuellmich's opening statements at the International Criminal Grand Jury Investigation. "Our governments are not our governments anymore, rather they have been taken over by the World Economic Forum." Pfizer and Gates are defendants.



