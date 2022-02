Werden die USA erneut eine „syrische Revolution“ anzetteln, um Russland in der Ukraine zu bestrafen?

Die USA und ihre Verbündeten haben bereits die Weichen für eine Revolution 2.0 in Syrien gestellt. Die Frage ist, ob ihr Plan darin besteht, Russland in der Ukraine Zugeständnisse abzuringen, oder ob sie aufs Ganze gehen und einen Flächenbrand in Westasien riskieren.

Angesichts neuer politischer, militärischer und wirtschaftlicher Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren NATO-Verbündeten auf der einen Seite und China, Russland, Nordkorea und dem Iran auf der anderen Seite – einschließlich der Taiwan-Front in Ostasien und der Ukraine in Mitteleuropa – werden wir nun Zeuge beschleunigter Pläne zur Auslösung neuer Krisen in Westasien, von Syrien über den Irak bis hin zum Krieg gegen Jemen.

Lassen wir die Situation im Irak und im Jemen einmal beiseite und konzentrieren wir uns auf Syrien. In diesem Land herrschte in den letzten Jahren eine relative Ruhe, oder besser gesagt ein „Patt“, nachdem die Syrische Arabische Armee (SAA) mehr als 70 Prozent des Landes zurückerobert hatte.

In dieser Zeit der Ruhe ist auch die sogenannte syrische Opposition in der Stadt Idlib und ihrer Umgebung sowie in anderen Gebieten im Nordosten Syriens, die derzeit unter dem Schutz der US-Streitkräfte stehen, politisch und militärisch geschwächt worden.

Es gibt jedoch mehrere internationale und regionale Anzeichen dafür, dass die schlafende syrische „Opposition“ auf dem Weg ist, wieder reaktiviert zu werden.

Es ist wahrscheinlich, dass diese Reaktivierung in einer heftigeren Form erfolgt als die Militanz, die zu Beginn der Syrienkrise im März 2011 entfesselt wurde. Hierfür gibt es bereits zahlreiche Anzeichen:

Erstens enthüllte der russische Auslandsgeheimdienst am Dienstag Pläne der USA, bewaffnete Gruppen in Syrien und insbesondere „islamische“ Extremisten zu unterstützen, um ihre Angriffe gegen syrische, russische und iranische Streitkräfte in Tawaz zu verstärken und gleichzeitig „friedliche“ Proteste im Inneren Syriens zu entfachen und zu fördern.

Der russische Auslandsnachrichtendienst (SVR) berichtete, dass US-Regierungsstellen „planen, extremistische ‚Schläferzellen‘ in Damaskus … und in der Provinz Latakia einzusetzen, indem sie gezielte Angriffe gegen syrische Ordnungskräfte sowie russische und iranische Militärangehörige verüben.“

Russlands stellvertretender Gesandter bei den Vereinten Nationen, Gennadi Kusmin, erklärte am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat: „Das Problem der terroristischen Bedrohung im Nordosten Syriens ist dringlich. Die US-Truppen, die dort illegal stationiert sind, können nicht für Ordnung sorgen. Oder sie wollen es nicht.“

In einer scheinbaren Anspielung auf den massenhaften ISIS-Gefängnisausbruch in Hasakah aus einem von den USA kontrollierten Gebiet Ende Januar fügte Kusmin hinzu, dass „die Atmosphäre des Machtvakuums und der Straflosigkeit rund um die Aufmarschgebiete der US-Truppen als Nährboden für Terroristen aller Couleur dient.“

Der zweite Indikator verweist auf die Erklärung des russischen Geheimdienstes, wonach die US-Regierung versucht, ihre militärische Präsenz im Nordosten Syriens aufrechtzuerhalten, die Stabilität Syriens zu verhindern, die Führung der syrischen Opposition zu rehabilitieren und ihre Reihen, ob kurdisch oder arabisch, zu vereinen.

Der Plan der USA wird durch die Ausnutzung der gegenwärtigen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen, der Grundversorgung und einer erheblichen Abschwächung des Preises der lokalen Währung aufgrund der erdrückenden US-Blockade umgesetzt.

Der Erklärung zufolge werden die USA eine „umfangreiche Medienkampagne“ in den arabischsprachigen sozialen Medien starten, um die Syrer dazu anzustacheln, erneut auf die Straßen und Plätze in der Hauptstadt Damaskus und in den Städten Aleppo, Homs und Latakia zu gehen, um das Regime zu zwingen, die „gewaltsame“ eiserne Faust gegen die „friedlichen“ Proteste einzusetzen.

Mit anderen Worten: eine Wiederholung des Deraa-Szenarios von Anfang 2011.

Der dritte Indikator war die zweitägige Konferenz, die am vergangenen Samstag in Katars Hauptstadt Doha stattfand und auf der verschiedene syrische Oppositionelle zu den Themen Reformen und Zukunft Syriens zusammenkamen.

Die Konferenz, die den Höhepunkt einer Reihe von Workshops in verschiedenen europäischen Hauptstädten bildete, wurde vom abtrünnigen ehemaligen syrischen Ministerpräsidenten Riad Hijab eröffnet und umfasste Vertreter katarischer, arabischer und internationaler Forschungszentren sowie mehr als 60 syrische Oppositionelle.

Die katarischen Behörden unterstützten dieses Seminar, über das Al Jazeera und seine Schwesterkanäle mit bemerkenswerter Intensität berichteten, in vollem Umfang.

Der vierte Indikator bezieht sich auf die zahlreichen Bemühungen Algeriens, einen arabischen Gipfel abzuhalten, an dem der syrische Präsident Bashar al-Assad teilnehmen und Syriens Sitz in der Arabischen Liga wiederhergestellt werden soll. Diese Bemühungen sind gescheitert, unter anderem weil Katar der schärfste Gegner der Rehabilitierung Syriens in der Arabischen Liga ist.

Und schließlich, fünftens, die überraschende Ermordung des Anführers des Islamischen Staates, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, durch US-Spezialkräfte in türkisch kontrollierten Gebieten in Syrien.

Al-Quraishi wurde in seinem Haus im Norden von Idlib in einem Angriff angegriffen, für den es keine dokumentierten Ton- oder Bildbeweise gibt, ähnlich wie bei den früheren Attentaten auf Abu Bakr al-Baghdadi und vor ihm auf Osama bin Laden – aber ganz anders als bei der Hinrichtung von Saddam Hussein und der Tötung seiner beiden Söhne.

Diese „Ermordung“ könnte natürlich nur ein Deckmantel für den neuen Plan der USA sein, die verdeckte Kommunikation mit radikalen islamistischen Kämpfern und deren Unterstützung wieder aufzunehmen und gleichzeitig öffentlich zu behaupten, dass die USA sie weiterhin als „terroristische Organisationen“ ins Visier nehmen.

Quraishis plötzliche Ermordung in Syrien während der gefährlichen Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland warf auch in Washington einige Fragen auf. Der ehemalige Special Operations Joint Terminal Attack Controller der US-Luftwaffe, Ethan Brown, machte sich in The Hill laut Gedanken über „den Zeitpunkt und die merkwürdige Nähe zur Krise in der Ukraine“.

Brown fragt, ob „die Durchführung einer [US-]Militäroperation außerhalb einer erklärten Kriegszone im Nahen Osten … irgendwie eine glaubwürdige Abschreckung für russische Aktionen anderswo darstellt.“ Dann erklärt er geradeheraus: „Machen Sie keinen Fehler, die beiden einzigartigen Situationen sind miteinander verflochten.“

Am Dienstag erklärte Generalleutnant Erik Kurilla, der als nächster Befehlshaber des US-Zentralkommandos (CENTCOM) vorgesehen ist, vor dem Streitkräfteausschuss des Senats, dass eine russische Invasion in der Ukraine zu größerer Instabilität in Westasien, einschließlich Syrien, führen könnte.

In dieser Woche haben die Israelis erneut schwere Angriffe auf Syrien geflogen, nur zwei Wochen nachdem die Russen und Syrer ihre ersten gemeinsamen Jet-Patrouillen über der syrisch-israelischen Grenze gestartet hatten. Diesmal reagierte Moskau scharf und bezeichnete das Vorgehen Tel Avivs als „grobe Verletzung der Souveränität Syriens“, die „eine scharfe Eskalation der Spannungen auslösen könnte“.

Die Eskalation in Syrien, die wahrscheinlich mit Washingtons Ukraine-Strategie zusammenhängt, hat bereits begonnen. Die Frage ist, ob die Protagonisten lediglich einige Ereignisse als Drohung inszenieren – oder aufs Ganze gehen.

Die syrische Opposition hat ihre erste „Bewegung“ vor 11 Jahren in Doha ins Leben gerufen, und es scheint, dass der Versuch, sie wiederzubeleben, ebenfalls an diesem Ort stattfinden wird.

In der offiziellen Erklärung des Treffens heißt es, man wolle „versuchen, Aktionsmechanismen zu finden, um die Leistung der Opposition zu fördern und zu erörtern, wie der politische Übergang aus der derzeitigen globalen Erwärmung herausgeführt werden kann.“

„Die Biden-Administration möchte, dass 2022 das Jahr der Qualifizierung der syrischen Oppositionskräfte ist, damit sie bereit sind, das Regime bei einem eventuellen Wechsel abzulösen“, erklärte das syrische Oppositionsmedium Orient Net in einem vor zwei Monaten ausgestrahlten Bericht.

Der Bericht enthüllte auch, dass der stellvertretende US-Außenminister Eitan Goldrich Ende letzten Jahres mit syrischen Oppositionsführern in Istanbul, Qamischli und Gaziantep zusammengetroffen war, um sich auf das neue US-Szenario in Syrien vorzubereiten.

Wird dieser neue US-Plan in Syrien funktionieren? Hat die erdrückende US-Blockade gegen Syrien, die zu diesem Zweck vor 11 Jahren verhängt wurde, ihre Früchte geerntet? Wird dieser Versuch besser verlaufen als der erste? Wird die Finanzierung von den Finanziers aus den Golfstaaten selbst kommen? Und wie wird die Achse aus Russland, China, Iran, Nordkorea und Syrien reagieren?

Die Antwort darauf werden wir in den kommenden Wochen und Monaten finden.