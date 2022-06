Der High-Tech-Krieg der Technokratie ist genauso effektiv wie Raketen, Kugeln und Panzer

Das Ziel eines Krieges ist es, so viele Menschen wie möglich zu töten oder zu verstümmeln, mit welchen Mitteln auch immer. Das direkte Töten ist jedoch oft weniger effizient als das Verwunden, da die Ressourcen des Gegners für die Versorgung der Verwundeten stärker verbraucht werden als für das Begraben der Leichen.

Das übergeordnete Ziel des Krieges ist die Eroberung und Unterwerfung eines Volkes. Im Zuge der Eroberung muss der Feind psychisch und physisch so weit gebrochen werden, dass er seinen Kampfeswillen und seinen Willen zur Selbstbestimmung aufgibt.

Der gegenwärtige pandemische Krieg weist alle Merkmale eines traditionellen militaristischen Krieges auf, nur dass er von den Angegriffenen noch nicht erkannt wird. Er ist der perfekte verdeckte Krieg. Die Geschichte ist voll von Beispielen für verdeckte Angriffe, die äußerst erfolgreich waren. Die Opfer sahen die Angreifer erst, als es zu spät war, sich zu wehren.

Im heutigen Krieg wurde das gesamte Gesundheitssystem als Waffe eingesetzt und in ein riesiges trojanisches Pferd verwandelt. Gehorche, gehorche, gehorche, schreit es. Erniedrige dich, indem du eine Gesichtsmaske aufsetzt, zu Hause bleibst und dich aus der normalen Gesellschaft zurückziehst. Verstümmle dich selbst, indem du deinen Job aufgibst, dein Geschäft schließt, dir schädliche Substanzen in den Körper injizierst.

Währenddessen häufen sich die Leichen in Rekordzahlen. Es handelt sich um einen altmodischen Völkermord mit einem medizinischen Touch.

Vergessen Sie für einen Moment Fallzahlen, Krankenhausbetten und epidemiologische Studien. „The Expose“ bietet einen Blick durch die Hintertür auf das, was vor sich geht, indem es die Einsätze von Krankenwagen analysiert, die alle schön aufgezeichnet und detailliert sind:

Der National Health Service hat auf eine Anfrage zur Informationsfreiheit hin bestätigt, dass sich die Zahl der Notarzteinsätze im Zusammenhang mit der sofortigen Behandlung eines schwächenden Herzleidens im gesamten Jahr 2021 fast verdoppelt hat und im Jahr 2022 noch weiter ansteigen wird. Die am meisten beunruhigenden veröffentlichten Zahlen zeigen jedoch, dass sie sich auch bei Menschen unter 30 Jahren verdoppelt haben.

Welche Gruppe ist am stärksten betroffen? Junge Menschen unter 30 Jahren – diejenigen, die normalerweise für den Militärdienst geeignet sind, d. h. für den Aufbau einer physischen Armee. Insgesamt ist die Zahl der Notrufe wegen herzbezogener Vorfälle seit dem ersten Tag der Impfungen, die eine Notfallgenehmigung erhielten, sprunghaft angestiegen.

Die Flutwelle der Propaganda ist – wie in jedem Krieg – darauf ausgerichtet, zu täuschen, zu demoralisieren und zu verwirren. Führende medizinische Fachzeitschriften verbreiten Schlagzeilen wie:

Sie alle behaupten, dass Ihre Augen Sie belügen. Vielmehr sollten Sie der Propaganda vertrauen, die gerade so viel Zweifel sät, dass Sie sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit den Mund aufzumachen, wenn es um so „alberne“ Dinge wie den Einsatz von Krankenwagen bei Herznotfällen geht.

Dieser Autor hat seit dem 18. Dezember 2015 ununterbrochen erklärt, dass die Technokratie der gesamten menschlichen Bevölkerung auf der Welt den Krieg erklärt hat. Ich schrieb: „Die Technokratie ist die gleiche ruchlose Ideologie, die Adolf Hitler in den 1930er Jahren ermöglichte. Nazi-Deutschland nutzte fortschrittliche Technologie, um Millionen seiner eigenen Bürger zu versklaven und zu töten. Das ist hier noch nicht passiert, aber das ist die Richtung, in die wir uns bewegen.“

Wir sind angekommen.

Welches Maß an Dummheit und Ignoranz müssen Menschen an den Tag legen, um nicht zu erkennen, was hier vor sich geht?