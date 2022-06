Gesunde junge Menschen sterben in Australien plötzlich und unerwartet an einem rätselhaften Syndrom – Ärzte sind ratlos und suchen nach Antworten

Australien ist bekannt für seine totalitären COVID-Beschränkungen und Impfvorschriften. Der stellvertretende Premierminister von NSW erklärte kühn, dass sogar Unternehmen, die ungeimpfte Personen aufnehmen, im Jahr 2021 mit außergewöhnlich hohen Geldstrafen belegt werden.

Das australische Nordterritorium hat offiziell eine autoritäre Sperre für Bürger verhängt, die nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft wurden, da die Behörden im Januar mit der sehr milden Omikron-Variante zu kämpfen hatten. Alle Personen, die 16 Jahre oder älter sind und nicht vollständig geimpft wurden, dürfen bis Mitte nächster Woche ihr Haus nicht verlassen, selbst wenn sie nur zur Arbeit gehen oder sich im Freien bewegen wollen.

Das Land ist mit einer Epidemie des Plötzlichen Kindstods konfrontiert. Das Syndrom befällt gesunde und aktive junge Menschen in Australien.

Die Daily Mail berichtete:

SADS ist ein „Oberbegriff für unerwartete Todesfälle bei jungen Menschen“, so das Royal Australian College of General Practitioners, und tritt am häufigsten bei Menschen unter 40 Jahren auf.