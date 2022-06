Der Frontverlauf im Donbass und Details über die Kämpfe

Da es in Deutschland kaum detaillierte Informationen über den Frontverlauf im Donbass gibt, werde ich hier darauf eingehen.

Ich bekomme immer wieder Fragen geschickt, bei denen ich denke, dass die Antworten auf der Hand liegen. Dazu gehört die Frage, warum Donezk immer noch beschossen werden kann, wenn Russland im Donbass so weit vorgerückt ist. Dabei vergesse ich aber, wie schlecht die Medien in Deutschland informieren, denn in Russland ist der Frontverlauf jedem Interessierten bekannt. Daher werde ich hier auch dem deutschen Publikum zeigen, wo die Front verläuft, warum Donezk noch immer problemlos beschossen werden kann und noch einige andere Informationen über die aktuelle militärische Lage liefern.

Die Frontlinie

Es stimmt, Russland und die Donbass-Republiken sind weit vorgerückt. Auf der Karte sieht man in Orange die Gebiete der Donbass-Republiken vor der russischen Intervention und in Rot