Der Impfpass der schottischen Regierung sendet private Daten an Amazon und Microsoft

Als ob die freiheitsfeindlichen Assoziationen des Impfpasses nicht schon genug wären, wurde enthüllt, dass die schottische Regierung die Weitergabe von Daten aus dem Programm an private Unternehmen, einschließlich Amazon, erlaubt hat.

Der Daily Record berichtet: „Wir haben erfahren, dass die NHS-Handy-App, die die persönlichen medizinischen Informationen in Form eines QR-Codes präsentiert, Daten mit Unternehmen wie Amazon, Microsoft, ServiceNow, Royal Mail und einer KI-Gesichtserkennungsfirma teilt.“

Laut dem Bericht wurden die Nutzer der Impfpass-App nicht darüber informiert, dass ihre Daten weitergegeben werden.

Sam Grant von der Datenschutzorganisation Liberty warnte: „Impfpässe schaffen eine Zweiklassengesellschaft, und schon jetzt werden viele Menschen in Schottland gezwungen, sich einen Impfpass ausstellen zu lassen, um an Veranstaltungen teilzunehmen und Zugang zu bestimmten Teilen der Gesellschaft zu erhalten.“

Grant fügte hinzu: „Es ist äußerst besorgniserregend, dass dabei Daten an Dritte weitergegeben werden, ohne dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich dagegen zu entscheiden, oder ohne dass sie überhaupt darüber informiert werden, dass dies geschieht. Dies verstärkt nur die großen Bedenken, die die Menschen bereits im Zusammenhang mit den Impfpässen haben.“

Der Vorsitzende der schottischen Liberaldemokraten, Alex Cole-Hamilton, erklärte ebenfalls, dass seine Partei „die Regierung wiederholt gewarnt hat, dass der Datenschutz praktisch nicht vorhanden ist – ein einfacher Screenshot reichte aus, um alle „Sicherheitsmaßnahmen“ des Systems zu umgehen.“

„Die Einführung war ein Scherbenhaufen, und das IT-System war überfordert“, erklärte Cole-Hamilton und fügte hinzu: „Jeder hat das Recht auf medizinische Privatsphäre; niemand sollte jemals einen Teil seiner Krankengeschichte an einen Türsteher oder eine Reihe von Privatunternehmen weitergeben müssen. Das ist einfach nur absurd.“

Silkie Carlo, der Leiter einer anderen Gruppe, die sich für den Schutz der Privatsphäre einsetzt, Big Brother Watch, erklärte am Montag, warum die Impfpässe in Schottland ein totaler Fehlschlag sind:

🛂 The #VaccinePassport in Scotland aimed to do two things: 1️⃣ To increase vaccination rates in younger people 2️⃣ To reduce transmission ❌ IT HAS FAILED On Tuesday the Scottish Govnt should be scrapping this system, not extending it. @silkiecarlo speaks to @BBCScotland . pic.twitter.com/Ru9Yxnjb6R

Die britische Regierung hat bei der Einführung von Impfpässen ständig gelogen:

Die Regierung sagte uns wiederholt, dass es keine Pläne für Impfpässe gäbe…Heute wissen wir, dass die Pläne für Covid-Pässe bereits in Arbeit waren, als diese Clips aufgenommen wurden. Warum haben sie gelogen? Es ist Zeit, sich zu wehren.

The Government repeatedly told us there were no plans for vaccine passports…



We now know that while these clips were recorded, plans for Covid passes were already in the works.



👀 Why did they lie?



✊ It's time to fight back pic.twitter.com/A2lzv4B8mu